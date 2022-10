Msc: si chiamerà World America la prossima nave di classe “mondiale” E’ stato svelato ieri il nome della seconda unità della classe World di Msc. Dopo la World Europa arriverà infatti la World America. La novità è stata annunciata in occasione della tradizionale cerimonia del taglio della lamiera che segna ufficialmente l’inizio della costruzione della nave. E che si è svolta in concomitanza con la consegna della World Europa. Non appare peraltro affatto casuale il nome assegnato alla seconda nave della classe “mondiale” di Msc. La World America, la cui entrata in servizio è prevista per il 2025, sarà infatti destinata al mercato nordamericano: “Un’ulteriore prova dell’impegno della compagnia a destinare le sue navi più recenti in questo importante mercato crocieristico – si legge in una nota – e a fornire agli ospiti statunitensi una nave e un’esperienza su misura per loro”. La World America sarà infatti la quarta nuova ammiraglia a essere impiegata in questa regione.

L’evento riunisce i principali designer e artisti di tutto il mondo per una settimana di moda, arte e cultura. Il programma di Qatar Creates di quest'anno comprende la mostra inaugurale di Yayoi Kusama \"Art Mill Museum 2030\" presso il Flour Mill Warehouse, il concorso di moda Fashion Trust Arabia, la mostra Forever Valentino, la sfilata di moda Emerge e molti altri eventi e mostre che presentano il lavoro di artisti rinomati e talenti emergenti.\r

\"In qualità di compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere il Paese un punto di riferimento per l'arte e la cultura - ha dichiarato l'ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Qatar Creates è un evento importante per la promozione del dialogo interculturale, l'incontro e lo sviluppo di talenti, non solo della regione ma di tutto il mondo. Condividiamo questi valori e cerchiamo di fare del Qatar un centro di condivisione delle conoscenze e di celebrazione delle numerose offerte culturali e di intrattenimento in tutto il Paese\".\r

\r

Ogni giorno vengono allestite diverse mostre artistiche e culturali che illustrano le vite nomadi in diverse regioni, la cultura orientalista, la storia irachena, le opere d'arte giapponese, le opere d'arte moderna esposte nel deserto e una performance del pianista e compositore siriano-americano Malek Jandali. La moda sarà protagonista nei musei del Qatar con la mostra Forever Valentino all'M7, il galà Fashion Trust Arabia al Qatar National Museum e la sfilata Fashion For Relief.","post_title":"Qatar Airways promuove arte e cultura in partnership con il Qatar Creates Festival","post_date":"2022-10-25T13:17:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666703844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432921","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato svelato ieri il nome della seconda unità della classe World di Msc. Dopo la World Europa arriverà infatti la World America. La novità è stata annunciata in occasione della tradizionale cerimonia del taglio della lamiera che segna ufficialmente l'inizio della costruzione della nave. E che si è svolta in concomitanza con la consegna della World Europa.\r

\r

Non appare peraltro affatto casuale il nome assegnato alla seconda nave della classe \"mondiale\" di Msc. La World America, la cui entrata in servizio è prevista per il 2025, sarà infatti destinata al mercato nordamericano: \"Un'ulteriore prova dell'impegno della compagnia a destinare le sue navi più recenti in questo importante mercato crocieristico - si legge in una nota - e a fornire agli ospiti statunitensi una nave e un'esperienza su misura per loro\". La World America sarà infatti la quarta nuova ammiraglia a essere impiegata in questa regione.\r

\r

","post_title":"Msc: si chiamerà World America la prossima nave di classe \"mondiale\"","post_date":"2022-10-25T12:22:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666700571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è grande ottimismo in casa Grandi Navi Veloci per il 2023 in arrivo. E questo nonostante la consapevolezza delle sfide che ancora pesano sul comparto dei viaggi. A partire dai costi energetici e dall'inflazione crescente. \"Per il prossimo anno ci aspettiamo un consolidamento della domanda Italia su Italia, rafforzato al contempo da un incremento delle richieste internazionali verso la nostra penisola - racconta il direttore commerciale passeggeri della compagnia, Matteo Della Valle -. Certo, non ci nascondiamo che gli aumenti generalizzati impatteranno sui nostri conti. In gran parte, però, è una situazione che abbiamo già affrontato con successo nei mesi scorsi, quando il prezzo del carburante era addirittura raddoppiato rispetto al 2021. E allora abbiamo deciso di non scaricare se non in minima parte gli aumenti sui nostri passeggeri. Oggi peraltro il costo del Brent pare essersi stabilizzato attorno ai 90 dollari al barile che, pur rappresentando un aumento del 50% rispetto all'anno scorso, rimane comunque ben al di sotto dei picchi raggiunti in estate\".\r

\r

Anche la crescita dell'inflazione non spaventa, \"perché la voglia di viaggiare è altissima e la gente difficilmente rinuncia alle proprie vacanze - prosegue Della Valle -. Noi abbiamo aperto le prenotazioni per il 2023 giusto ieri e già abbiamo registrato volumi di domanda superiori all'anno scorso. Tutto ciò anche grazie alle nostre policy di advance booking, che offrono prezzi vantaggiosi e garantiscono a chi prenota prima una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di cancellazione gratuita fino a sette giorni dalla partenza. Un'opzione che con il passare dei tempi verrà modificata sicuramente in senso più restrittivo\".\r

\r

Per il 2023, quindi, Gnv punta sostanzialmente a consolidare la propria proposta, che peraltro tra in un biennio è già cresciuta sensibilmente, passando dalle 16 navi in flotta del 2019 alle attuali 25 unità in servizio su 31 linee complessive del 2021. \"Da quando sono entrato otto anni fa in Gnv non sono però mai mancare le sorprese - conclude Della Valle -, per cui non escludo che nel prossimo futuro si possa aggiungere qualche nuovo collegamento. Quel che è certo è che dal 2024 è previsto un ulteriore rafforzamento della nostra flotta, con l'arrivo nel quarto trimestre della prima di quattro navi di ultima generazione ordinate in Cina. Lato distribuzione, infine, il nostro focus rimane ovviamente puntato sulle agenzie, che sono da sempre il nostro canale di commercializzazione principale. In programma, oltre ai tradizionali concorsi per i banconisti, che peraltro saranno estesi anche a Spagna e Germania, segnalerei la recente apertura di due uffici ad hoc, disponibili sette giorni su sette. Inoltre alle 100 agenzie parte del programma Elite riserviamo sempre una corsia preferenziale quando si rivolgono al nostro contact centre, grazie alla presenza di un operatore dedicato che consente loro di saltare la fila\".","post_title":"Della Valle, Gnv: le prenotazioni 2023 si aprono sotto i migliori auspici","post_date":"2022-10-25T12:08:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666699696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante i problemi della scorsa stagione, tagli sul personale e conseguenti disservizi, le compagnie aeree evidenziano un traffico in forte crescita nel prossimo anno. Ci vorrà molto tempo, però, affinché i disservizi rientrino. In occasione della scorsa edizione del Ttg di Rimini il settore del trasporto aereo ha fatto il punto sui prossimi scenari.\r

\r

«L’esigenza di crescita deve trovare risposte – spiega Pierluigi di Palma, presidente Enac -. L'innovazione tecnologica è importante a 360 gradi. Il traffico del futuro deve essere attratto da aeroporti di qualità. Oggi si parla concretamente di confrontarsi con l’ambiente. C’è molta effervescenza. La situazione di prezzi è difficile ma le compagnie si stanno impegnando al massimo. La domanda supera l’offerta. Dobbiamo trovare punti di equilibrio».\r

\r

I segnali da molte parti del mondo sono forti, ma sul lungo raggio ci vorrà ancora un po’ di tempo.\r

\r

«Si registra una crescita forte dei voli domestici – commenta Armando Brunini, ceo Sea Aeroporti -. Molte compagnie stanno riaprendo ma siamo lontani dai grandi numeri e manca Oriente, Russia e Ucraina. Ci sarà impatto su tariffe e sulla domanda, ma una crescita complessiva sull’industria”.\r

\r

«La Cina fa timidi segnali ma da altre parti del mondo c’è molta vivacità – aggiunge Ivan Bassato, chief aviation officer Aeroporti di Roma – Ci sono crisi energetica e inflazione ma anche una grande voglia di muoversi. Non solo, c’è voglia di Italia. Le compagnie aeree stanno pianificando la summer 2023 con numeri molto elevati. Non dimentichiamo che la sostenibilità ha bisogno di risorse quindi dobbiamo essere pronti ad accogliere la domanda in crescita ma essere anche molto flessibili per affrontare cambi di marcia».\r

\r

«Le compagnie continuano ad investire – conferma Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group – Per quanto riguarda l’aumento tariffe è difficile fare previsioni. La voglia di viaggiare c’è ed il leisure è molto vivace».\r

\r

«Dopo la pandemia ci siamo rimessi in moto – sottolinea Fabio Ghiringhelli, country manager Italy Emirates -. C’è molta attenzione all’ambiente e a come riciclare il materiale. Ma sono molti i costi per adeguare le nostre capacità. Abbiamo variabile carburante che è cresciuto del 130% in più. Mancano equipaggi e aerei ancora fermi. Stiamo cercando di recuperare».","post_title":"Traffico aereo in crescita: i vettori puntano sulla summer 2023 con numeri elevati","post_date":"2022-10-25T11:41:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666698106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotazioni in crescita per Boscolo in quella che sembra essere la lunga coda d’estate dei Viaggi Guidati. Nel post-Covid la voglia di viaggiare non si ferma e il bel tempo che nella penisola non molla sta aiutando l'operatore padovano a chiudere una mid-season oltre le aspettative. Molte sono infatti le date con tour confermati specialmente negli itinerari in Italia (Pompei, Napoli e la costiera Amalfitana, il tour della Basilicata, la Sicilia classica e barocca), nonché nelle destinazioni europee più richieste della stagione, tra cui Spagna e Portogallo.\r

\r

Per il ponte di novembre è in particolare buona la domanda anche per altre destinazioni europee con viaggi a tema paesaggistico e culturale, come i castelli della Loira e la Grecia classica, ma anche per le proposte di short break di quattro o cinque giorni tra Londra e Berlino, Budapest e Cracovia. Pure gli Emirati, con le luci di Dubai e Abu Dhabi, registrano buone prenotazioni nelle date dei ponti.\r

\r

La vera scommessa è quindi il mese di dicembre, che però è già partito evidenziando il grande ritorno di Medio Oriente e Nord Africa, con Egitto e Marocco che si affiancano alle ottime performance della Giordania. Insieme alla sorprendente Turchia, che non ha mai cessato la sua ascesa tra le mete top della stagione, i due Paesi nordafricani riconquistano infatti posizioni importanti con il tour Cairo e Crociera sul Nilo e le Città Imperiali in prima battuta. Buone le richieste anche per la crociera più lunga sul Nilo, che estende il viaggio con un ulteriore tratto di navigazione alla volta del lago Nasser, tra i siti nubiani di Kasr Ibrim, Amada e Wadi el Seboua.\r

\r

Per chi ha meno tempo non mancano inoltre gli appuntamenti tradizionali con i mercatini di Natale, dall’Alto Adige a Vienna, fino alle scelte meno scontate, come l’Alsazia e Basilea che, finite le restrizioni del passato, richiamano i molti appassionati Anche per le feste di Capodanno, infine, le conferme dei Viaggi Guidati si orientano su Italia ed Europa con tour brevi tra le capitali, dalla ville Lumière a Praga e Budapest, o sui guidati di maggiore durata come quelli di Spagna e Portogallo. Nel medio e lungo raggio le proposte di fine anno continuano peraltro a registrare una buona domanda per il Medio Oriente e l’Africa.","post_title":"Boscolo: la coda lunga dell'estate dei Viaggi Guidati traina la domanda per le prossime festività","post_date":"2022-10-25T11:37:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666697840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna prepotente la domanda sul Medio Oriente e Go Asia, to specializzato di casa Go World, accresce la proposta nell'area con un focus particolare su Natale e Capodanno, grazie a una serie di tour completi di tutti i servizi, con voli, soggiorni, trasferimenti e guide incluse nel pacchetto.\r

\r

“Siamo molto ottimisti sull’andamento delle prenotazioni per il Medio Oriente, tra le quali abbiamo appena aggiunto l’apertura di un nuovo Paese come l’Arabia Saudita - sottolinea Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Dato l’aumento del costo del volato, abbiamo preparato molti pacchetti per tutto l’autunno e per Natale e Capodanno in modo da rimanere competitivi sul mercato”.\r

\r

Tre le proposte se ne segnalano in particolare due: Oman ed Emirati Arabi (11 giorni / 9 notti a 3.440 euro a persona con partenza 26 dicembre); un itinerario che include la visita della Grand Mosque di Muscat con il tappeto fatto a mano più grande del mondo, del pozzo di Bimah Sinkhole e dei panorami sul golfo dell’Oman. Ma anche le scoperte del Wadi Bani Khalid e del deserto del Wahiba, del Grand Canyon del Jabal Shams, del falaj patrimonio Unesco di Birkat al Mauz, nonché infine di Dubai e Abu Dhabi.\r

\r

Giordania, capodanno nel deserto (8 giorni / 7 notti a 2.040 euro a persona con partenza 28 dicembre) è invece un tour che parte da Amman, capitale della Giordania, per poi raggiungere Jerash, una delle città romane più conservate del Medio Oriente. Successivamente si prosegue per Ajloun e i Castelli del deserto, fortezze fatte costruire dai califfi omayyadi verso il settimo e ottavo secolo per poi trasferirsi sul mar Morto dove si proverà l’esperienza di galleggiare sulle sue famose acque salate. Tappe imprescindibili sono il famoso deserto del Wadi Rum e Petra, una delle otto meraviglie del mondo antico.","post_title":"Go Asia: prenotazioni per le destinazioni mediorientali ai livelli del 2019","post_date":"2022-10-25T11:29:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666697340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una sola destinazione, tre declinazioni diverse per vivere il Capodanno a seconda del proprio mood. KiboTours propone le Maldive in vista della settimana più classica del periodo natalizio, dal 28 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023, per una vacanza barefoot, a piedi nudi 24/7 e totalmente immersive, capace di far staccare veramente dalla quotidianità.\r

\r

Chi desidera un'esperienza a pieno contatto con la natura può quindi scegliere il Rihiveli Maldives Resort, situato nell’atollo di Male Sud. Tutte le sistemazioni sono indipendenti e garantiscono il massimo della privacy. Sono piccole ville immerse nella vegetazione tropicale, alcune con accesso privato al mare, e realizzate in stile tipico maldiviano. Sette notti in camera Beach villa con pensione completa, cena di Capodanno e trasferimento in speedboat di 45 minuti sono proposte a partire da 5.090 euro a persona.\r

\r

Il Royal Island Villa Hotels e Resorts si trova invece nell’atollo di Baa, che è sito Unesco protetto appartenente alla Rete mondiale di riserve della biosfera. Le ville private sono concepite secondo un’idea di lusso rilassato. A disposizione degli ospiti vi sono diversi ristoranti e una spa. Sette notti in camera Beach villa con pensione completa, cena di Capodanno e trasferimento in volo domestico e speedboat sono proposte a partire da 5.690 euro a persona.\r

\r

Chi vuole infine concedersi qualcosa di veramente esclusivo può scegliere il Sun Siyam Iru Veli, resort situato sull’atollo di Dhaalu. Ogni suite dispone di private pool e la formula all inclusive consente di soddisfare qualsiasi desiderio in ogni momento della giornata. Una ricca selezione di attività ed escursioni permette di vivere una esperienza maldiviana a 360 gradi. Sette notti in camera Beach suite con piscina privata, trattamento all inclusive, cena di Capodanno e trasferimento in idrovolante sono proposte a partire da 8.945 euro a persona.\r

\r

Tutte le quote proposte da KiboTours includono i voli intercontinentali, i trasferimenti interni e le tasse aeroportuali.","post_title":"Le Maldive di KiboTours: una destinazione, tre declinazioni diverse per un Capodanno barefoot","post_date":"2022-10-25T10:39:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666694386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in flotta alla World Europa, la nostra ventesima nave e la prima alimentata a Gnl\". Così il presidente esecutivo della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha salutato la consegna ufficiale della nuova unità. La cerimonia si è svolta ieri presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia. Alimentata a gas naturale liquefatto, la World Europa è la prima nave a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile, la quale, unitamente all’utilizzo a bordo di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, è in grado di calmierare in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo inoltre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%.\r

\r

\"La World Europa rappresenta la nuova fase del nostro viaggio verso le emissioni zero e le crociere sostenibili, simboleggiando il nostro impegno incrollabile a riguardo, nonché un decisivo passo in avanti per la nostra divisione crociere, l’intero gruppo Msc e l’industria crocieristica nel suo complesso, grazie alle numerose innovazioni dal punto di vista ambientale, della tecnologia marina, del design e delle soluzioni per gli ospiti - ha proseguito Vago -. Questa nave è il risultato di oltre quattro anni di collaborazione tra noi, Chantiers de l’Atlantique e numerosi fornitori attivi nel campo delle tecnologie ambientali e marittime di nuova generazione, e insieme di migliaia di ore di addestramento per chi opera sia a bordo sia nei porti. Ora più che mai necessitiamo di una collaborazione ancora più stretta con i fornitori, i governi e tutti gli interlocutori per proseguire nei nostri investimenti e muovere passi ulteriori verso il futuro a emissioni zero che tutti desideriamo. Delle tecnologie innovative sviluppate per le nostre navi può infatti trarre beneficio l’intera società, oltre al settore delle crociere e dello shipping in generale”.\r

\r

","post_title":"Consegnata ieri presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire la Msc World Europa","post_date":"2022-10-25T10:09:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666692541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per consolidare il recupero di tutta la nostra rete di voli e destinazioni\": così Carmen Giraud, direttore vendite Europa, Medio Oriente e Asia di Iberia, conferma una piena ripresa, puntando sia sui mercati business sia su quelli turistici. \r

\r

\"Quest'inverno abbiamo programmato la stessa capacità che offrivamo prima della pandemia, grazie soprattutto al rilancio delle nostre ultime rotte in America Latina, all'impegno per gli Stati Uniti, e ad un maggiore dispiegamento di voli sul network di corto e medio raggio\". \r

\r

In questa stagione invernale l'Italia rimane uno dei mercati europei prioritari, con voli diretti da Madrid a Roma (fino a 37 voli settimanali), Milano (35 voli settimanali), tre voli giornalieri a Venezia e Bologna, doppi voli giornalieri a Firenze, Torino e Napoli (10 voli settimanali); per tutti c'è stato un aumento di capacità offrendo oltre un milione di posti tra Italia e Spagna, con un incremento del 17% rispetto al 2019.\r

\"Per esempio, a Roma siamo già al di sopra del massimo storico di frequenze e capacità. Operiamo un minimo di 5 voli al giorno, e il venerdì e la domenica arriviamo a 6 voli, rafforzando così l'offerta nel fine settimana. Inoltre, questa rotta sarà gestita con Airbus 321, con una capacità di 200 passeggeri, che ci ha permesso di aumentare la nostra capacità nella capitale italiana, posizionandosi al 34% sopra quella offerta nel 2019. A Milano, abbiamo già recuperato le frequenze che abbiamo offerto nel 2019 con una maggiore offerta di posti a sedere (7% contro 2019), poiché voleremo anche con un Airbus 321. Voleremo tre volte al giorno all'aeroporto di Linate e due a Malpensa\".\r

\r

Ben 11 le destinazioni servite nel nostro paese: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli, Bologna e Torino e, da metà giugno, si sono aggiunte Catania, Olbia, Cagliari (operate da iberia) e Bari (gestita da Iberia Express). Offriamo tre voli giornalieri per Venezia e Bologna, operati rispettivamente da Iberia e Air Nostrum. A Firenze, operiamo due voli giornalieri in collaborazione con Vueling, che si occuperà del volo del mattino con l'obiettivo di migliorare i collegamenti con i voli a lungo raggio di Iberia. Per Napoli, voliamo dieci volte a settimana, con una capacità del 5% superiore rispetto al 2019. Iberia Express è la compagnia che gestisce questa destinazione, mentre a Torino è Air Nostrum, con 14 frequenze settimanali invece delle 11 del 2019, rappresentando il 17% in più dei posti offerti nel 2019.\r

\r

Soddisfazione anche per il lungo raggio, nel corso dell'estate il vettore ha operato all'85% della capacità che abbiamo offerto nel 2019, operando fino a 340 voli settimanali a lungo raggio: 220 con l'America Latina e altri 120 con gli Stati Uniti con ottimi collegamenti con l'Italia via Madrid. Proprio gli Usa giocano un ruolo importante: \"E' stato il paese in cui abbiamo dispiegato la maggiore capacità - conferma Giraud - con voli diretti da Madrid a Dallas, Washington, che abbiamo annunciato prima della pandemia, e abbiamo recuperato San Francisco. Inoltre, abbiamo aumentato le frequenze per Boston, Los Angeles, Miami e New York\".\r

\r

","post_title":"Iberia, Giraud: \"Piena ripresa su Europa e lungo raggio. Italia a +17% di capacità sul 2019\"","post_date":"2022-10-25T09:25:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666689942000]}]}}