Msc riprende le crociere nel Nord Europa con Msc Seaview

Msc Crociere ha inaugurato la stagione estiva in Nord Europa questo fine settimana con la partenza di Msc Seaview dal porto tedesco di Kiel per la prima delle sue crociere di 7 notti nel Mar Baltico.

Questa è la settima nave della compagnia a riprendere a navigare, mentre altre tre navi si preparano ad entrare in servizio, consentendo all’operatore di avere metà della flotta operativa entro la fine di quest’estate.

La nave avrà il suo home port a Kiel fino all’inizio di ottobre da dove partirà ogni sabato per un interessante itinerario verso Visby, in una delle più grandi isole svedesi, Gotland, Nynäshamn, vicino alla capitale svedese Stoccolma, poi Tallinn, capitale dell’Estonia, e Warnemünde, quartiere della città tedesca di Rostock, nota stazione turistica balneare, posta sulle rive del Mar Baltico, da dove sarà possibile raggiungere Berlino in escursione. Le escursioni a terra protette di Msc sono disponibili in tutti i porti di scalo.

Questo fine settimana Msc Seaside ha visto aggiungersi la tappa di Marsiglia all’itinerario nel Mediterraneo, il primo porto francese a riaprire alle crociere e ad accogliere gli ospiti internazionali per gli scali settimanali.

Sono 5 le navi di Msc Crociere che stanno attualmente navigando nel Mediterraneo. Msc Meraviglia dal 2 agosto riprenderà le crociere nei Caraibi partendo da Miami, mentre la nave Divina la raggiungerà dal 18 settembre con partenze da Port Canaveral, vicino a Orlando in Florida.

La nuova ammiraglia della compagnia, la Seashore, entrerà in servizio ad agosto con viaggi nel Mediterraneo occidentale, prima di trasferirsi a Miami per una stagione nei Caraibi in novembre.