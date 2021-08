Msc riprende a navigare nei Caraibi con Msc Meraviglia

Msc Meraviglia ha lasciato oggi il Porto di Miami segnando un momento importante nell’ambito del piano globale della compagnia. Entro la fine dell’estate più della metà della propria flotta sarà infatti tornata a navigare, dopo la ripartenza iniziale delle crociere nel Mediterraneo nell’agosto 2020 a cui è seguìto negli ultimi mesi il ritorno in mare delle sue navi in Mediterraneo e in Nord Europa, nel Regno Unito, nel Mar Rosso e ora nei Caraibi dai porti degli Stati Uniti. Sono decine di migliaia i clienti che hanno scelto di trascorrere una vacanza a bordo di una nave da crociera Msc grazie anche al protocollo di salute e sicurezza leader del settore, ora disponibile anche per le crociere fuori dai porti statunitensi.

«È con grande soddisfazione che oggi, dopo la nostra la ripartenza avvenuta già ad agosto 2020 nel Mediterraneo, è finalmente giunto il momento di poter dare il via alla ripartenza negli Usa con Msc Meraviglia, una delle navi più di tutta la flotta. Abbiamo lavorato moltissimo allo sviluppo di un protocollo per garantire la salute dei crocieristi e degli equipaggi, un protocollo già approvato dal Comitato Tecnico Scientifico che recepisce le normative Europee degli Ue Healthy Gateways ma che assieme al nostro team di esperti internazionali abbiamo arricchito e potenziato e che ha reso quindi possibile la ripartenza anche nel Nuovo Mondo. Aspettiamo adesso fiduciosi la possibilità di poter tornare presto a viaggiare in crociera negli Stati Uniti anche dall’Italia», ha dichiarato il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa.

MSC Meraviglia è attualmente in navigazione per la sua prima crociera di 4 notti in visita a Nassau, Bahamas e Ocean Cay Msc Marine Reserve, dove la nave si fermerà per la notte permettendo agli ospiti di godere di un soggiorno prolungato e scoprire la nuova isola privata ad uso esclusivo dei passeggeri della Compagnia. Nominata come la migliore nuova destinazione di crociera, Ocean Cay Msc Marine Reserve offre agli ospiti più di due miglia di spiagge di sabbia bianca in una riserva marina di 64 miglia quadrate.

Msc Meraviglia effettuerà crociere di 3 e 4 notti a partire da oggi e aggiungerà crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali a partire dal 18 settembre 2021.

La salute e la sicurezza degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità servite dalle navi sono la massima priorità di MSC Crociere. In linea con questo impegno, dalla scorsa estate la Compagnia ha implementato un protocollo di salute e sicurezza leader nel settore a bordo di ogni nave, che comprende il test universale COVID-19 all’imbarco; test regolari dell’equipaggio; distanziamento fisico; obbligo di indossare mascherine; misure igieniche potenziate e altro ancora. Negli Stati Uniti, MSC Crociere accoglierà a bordo sia gli ospiti vaccinati che quelli non completamente vaccinati, con requisiti aggiuntivi per gli ospiti non completamente vaccinati.

Il protocollo completo è stato la chiave per il successo della ripartenza globale della Compagnia, provato e testato dall’agosto 2020, quando MSC Crociere è stata la prima grande compagnia di crociera internazionale a tornare in mare.