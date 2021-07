Msc: accordo quinquennale con Cruise Saudi per i diritti preferenziali di attracco a Gedda

Msc spinge sul mar Rosso e il golfo Arabico, stringendo un accordo quinquennale con Cruise Saudi, per i diritti di attracco preferenziali nel porto di Gedda. L’annuncio è stato fatto nello stesso scalo saudita, in occasione delle celebrazione per l’apertura del nuovo terminal passeggeri a bordo di Bellissima. L’unità è salpata infatti per la sua stagione inaugurale sul mar Rosso, che prevede crociere di tre e quattro notti verso l’Egitto e la Giordania, fino alla fine di ottobre.

“Questo è un giorno storico per tutti noi – ha sottolineato il presidente esecutivo di Msc Cruises, Pierfrancesco Vago -. La Bellissima è infatti salpata dal nuovo terminal di Gedda, segnando un nuovo inizio per le crociere in Arabia Saudita e, più in generale, per la sua crescente industria turistica. Grazie a questo accordo, lavoreremo insieme a Cruise Saudi per far crescere e sviluppare il turismo sostenibile in Arabia Saudita, in linea con la nostra strategia e i nostri obiettivi”.

Alle crociere estive della Bellissima, si aggiungeranno quelle già previste per l’inverno 2021/22 nel Mar Rosso sia della Magnifica, sempre con partenza da Gedda a cominciare da novembre, sia della Virtuosa, che avrà home port a Dubai ma farà scalo durante il suo itinerario anche nella città saudita di Dammam

“Cruise Saudi ha l’obiettivo di creare 50 mila posti di lavoro entro il 2025, facilitando la costruzione di altri cinque porti, con Gedda come homeport, nonché di accogliere 1,5 milioni di visite annuali di passeggeri entro il 2028 – ha aggiunto il chief operations & commercial officer di Cruise Saudi, Mark Robinson -. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che avrà un ruolo importante nel percorso di rafforzamento dell’industria del turismo in Arabia Saudita: una visione che non saremmo in grado di realizzare se non fosse per i nostri partner commerciali come Msc”.