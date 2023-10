Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l’isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall’Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura. La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo. La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu. A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453630" align="alignleft" width="300"] Dario Dell’Aversana[/caption] Sand Tour annuncia in anteprima alla redazione di Travel Quotidiano l’inserimento di una nuova figura nell’organigramma aziendale. Cosimo Terrosi, questo il nome di colui ha avrà il compito di rendere più performante la componente tecnologica del to toscano. Terrosi vanta una solida esperienza nel mondo web marketing e It, maturata durante una sua precedente collaborazione con un to italiano, affinata in un secondo momento grazie alla decennale esperienza nel mondo fashion, di cui è stato parte attiva sviluppando un nuovo approccio It e web marketing. “Con l’arrivo di Cosimo speriamo davvero di fare quel balzo in avanti a livello tecnologico che ci serve per poter dare sempre più strumenti alle agenzie di viaggio – dichiara il direttore prodotto Sand Tour, Dario Dell’Aversana -. Cosimo lavorerà su due grandi fronti all’interno dell’azienda: il primo con l’obiettivo di rendere sempre più flessibile, dinamico e legato alle esigenze delle agenzie il nostro booking online. Vi sarà una maggiore integrazione tra tutti i nostri voli in dinamico, di linea e low cost, con le nostre strutture e anche in combinata con tutti i nostri tour. Per noi questo sarà fondamentale, perché è uno strumento su cui desideriamo puntare sempre di più. Il secondo obiettivo di Cosimo sarà lo sviluppo di un sito legato alle agenzie, dove saranno disponibili blog di viaggio, nonché informazioni inerenti la destinazione e non solo i nostri alberghi o le nostre strutture”. Già a fine agosto è stata lanciata la versione due del booking online per le agenzie, che evidenzia con dei bollini gialli le partenze per i charter e snellisce di molto la fase di prenotazione. Ma è con Terrosi a fine 2023 che verrà rilasciata la prima parte dei nuovi importanti sviluppi. Ed entro la prossima primavera sarà totalmente rivista anche la parte web per le agenzie, per le quali è già previsto un webinar in cui verranno spiegate tutte le variazioni apportate sul lato adv. [post_title] => Cosimo Terrosi new entry area It di Sand Tour [post_date] => 2023-10-09T12:35:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696854934000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si apriranno il prossimo 23 di ottobre le vendite per il prossimo anno di Gnv. Saranno disponibili le partenze fino al mese di settembre, per tutti i collegamenti operati dalla compagnia. Inoltre, a coloro che prenoteranno nelle prime due settimane, fino al 6 novembre, con disponibilità limitata, verrà riconosciuto uno sconto del 40% per tutti i viaggi in programma da novembre 2023 a settembre 2024 compresi, su tutte le tratte a esclusione delle linee Baleari. "Si tratta di un segnale forte che intendiamo dare a tutto il settore trade: una sorta di rampa di lancio simbolica per l’avvio del prossimo anno e il raggiungimento degli obiettivi che insieme potremo portare a termine. – afferma Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv –. Le agenzie di viaggi si confermano sempre più un partner fondamentale per il nostro business e anche nel 2023 il primo canale di vendita per la compagnia, registrando una crescita dell’8% rispetto al 2022. Come riconoscimento nei loro confronti abbiamo quindi deciso di istituire un nuovo cluster di agenzie partner, la Premium, dedicata ai dieci operatori che si distingueranno non solo a livello di performance commerciali ma anche per il grado di collaborazione raggiunto con noi, in termini di know-how e sinergie.” Per consentire ai propri clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità e serenità, Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 23 ottobre al 6 novembre e per viaggi fino a settembre 2024, di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza [post_title] => Gnv: dal 23 ottobre si aprono le vendite per la stagione 2024 [post_date] => 2023-10-09T11:44:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696851855000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453583" align="alignleft" width="300"] La Moby Orli[/caption] Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio. La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura. La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo. La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu. A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli. [post_title] => Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino [post_date] => 2023-10-09T11:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696849827000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453480 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È in arrivo la newsletter ufficiale della Baviera dedicata ai professionisti del turismo! Iscriviti ora alla newsletter della Baviera e avrai la possibilità di partecipare a un indimenticabile Fam Trip dal 29 aprile al 3 maggio 2024 (tutto compreso incluso il viaggio con Deutsche Bahn). Clicca qui! [post_title] => Iscriviti ora alla newsletter della Baviera e partecipa al Fam Trip! [post_date] => 2023-10-09T08:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( [0] => baviera [1] => baviera-newsletter [2] => educational-tour-baviera [3] => fam-trip [4] => fam-trip-agenti-di-viaggio [5] => fam-trip-baviera [6] => newsletter [7] => newsletter-per-agenti-di-viaggio [8] => notizie-baviera ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Baviera [1] => baviera newsletter [2] => educational tour baviera [3] => fam trip [4] => fam trip agenti di viaggio [5] => fam trip baviera [6] => newsletter [7] => newsletter per agenti di viaggio [8] => notizie baviera ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696838412000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free. Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”. A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”. Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar. [post_title] => African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto [post_date] => 2023-10-05T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696508645000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l’edizione 2022 Genova sarà ancora protagonista, ospitando la Clia European Cruise Week che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2024 al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico. L’evento è organizzato in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, e nazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, oltre a centinaia di fornitori e aziende del comparto. Per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente sia la terza edizione del CLIA European Summit che l’inedito CLIA Innovation EXPO, dedicato alla lunga filiera del comparto. L'industria crocieristica ha infatti una delle catene di fornitura più diversificate d'Europa, con aziende di ogni tipo che spaziano dalla progettazione e costruzione delle navi all'intrattenimento a bordo, dai collegamenti satellitari alle scialuppe di salvataggio, dal Food and Beverage fino agli equipaggiamenti tecnologici più innovativi. Uno degli obiettivi dell’appuntamento, grazie a centinaia di stand e incontri, è proprio permettere un contatto diretto aziende fornitrici e compagnie. «Un evento epocale che vede Genova capitale delle crociere nel Mediterraneo – commenta Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA – l’unico settore che unisce le civiltà del Mare nostro, un ponte ideale di popoli e culture. Raggrupperà tutti i più importanti stakeholder del comparto a livello globale: armatori, autorità marittime, istituzioni politiche, regolatori, ma anche responsabili degli uffici acquisti e dei settori tecnici delle compagnie, insieme all’intero mondo dei fornitori del settore crociere. Questi ultimi potranno entrare così direttamente in contatto con i decision maker delle compagnie per sviluppare notevoli opportunità di business, ascoltando le loro necessità e proponendo, a loro volta, prodotti, servizi, soluzioni e progetti». Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso ad un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti arrivare a quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe a segnare anche +15% (dati CLIA su elaborazione di Risposte Turismo). «L’impatto economico di una nave non si esaurisce con la costruzione ma prosegue per decenni sul territorio – aggiunge Vago – In media ogni passeggero spende a terra 150 euro a crociera. La ricaduta economica della crociera tocca diversi aspetti, a cominciare da tutti i rifornimenti a terra. Sono ben 60 i porti italiani toccati ogni anno». Dal momento che Genova è porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, l’obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di Summit, dopo la fortunata edizione del 2022 e quella in programma nel 2024, con cadenza biennale. «Oggi Genova è capitale del mondo crocieristico – sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova - Vuol non vuol dire solo avere tante persone in giro in città ma essere in grado di gestire tutti i crocieristi con servizi adeguati, parlando e dialogando insieme a tutti i protagonisti del settore, compagnie, equipaggi, aziende, fino a chi si occupa dei rifornimenti. Siamo certi che l’evento sarà un successo per tutti». Genova dovrebbe chiudere il 2023 con 1,5 milioni di crocieristi, numeri che, se confermati, supereranno quelli del 2029. «I porti liguri si confermano un approdo internazionale, tanto che la Liguria è la prima regione d’Italia per numero di crocieristi. Una tradizione di lunga data consolidata non solo a Genova, ma anche a Savona e La Spezia. Ospitare una nuova edizione del gotha delle crociere, dopo il successo del 2022, sarà occasione di crescita e dimostrerà che abbiamo raggiunto la piena ripresa post-covid – sottolinea il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria sarà protagonista del summit attraverso Liguria International, trovando spazio nei focus dedicati alla filiera blue economy sulla quale stiamo investendo molte energie in collaborazione con le stazioni marittime, i poli universitari di ricerca e le associazioni di categoria. Il summit rappresenta per il sistema ligure un ottimo esempio di cooperazione tra enti, visto il coinvolgimento di Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Regione Liguria e Comune di Genova». In Liguria sono oltre 14 mila le imprese attive nei servizi di ospitalità/ristorazione (6mila delle quali solo a Genova) e oltre 7mila imprese nelle coltivazioni agricole e nell’industria alimentare. «Queste imprese sono pronte a proporsi come fornitori dell’industria crocieristica globale: per questo l’appuntamento con la CLIA European Cruise Week è importantissimo non soltanto per la nostra blue economy ma anche per l’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – e stiamo parlando di una filiera su cui le Camere di Commercio hanno investito molto grazie ai marchi della famiglia “Genova Liguria Gourmet”, che certificano l’origine e l’eccellenza nel campo della ristorazione, del catering, dei bartender e delle produzioni agricole, e che contiamo di far emergere durante la “cruise week”». [post_title] => Clia European Cruise Week, a Genova la 3a edizione del Summit che rilancia con l’Innovation Expo [post_date] => 2023-10-05T11:04:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696503882000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air alza, nuovamente, la posta sull'Italia con un investimento da 400 milioni di euro: in arrivo 4 nuovi Airbus A321neo nelle basi italiane, tra marzo e luglio 2024, mentre altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa. In parallelo saranno aperte 6 nuove rotte e potenziate le frequenze su 17 tratte già attive, entro la prossima estate. Nell'estate 2024 la compagnia conterà quindi 14 aerei basati a Roma e 8 a Milano con un network che include quasi 230 rotte in oltre 40 paesi. In pratica la low cost offrirà circa 1,5 milioni in più di posti all'anno. "Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo tre anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d'Italia - ha dichiarato il ceo del gruppo Wizz Air, József Váradi -. Con questo investimento, continuiamo a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità". Le sei nuove rotte attive dall'Italia dalla summer 2024 sono: da Roma Fiumicino a Berlino, Amburgo, Alicante e Copenaghen; da Milano Malpensa a Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). Allo stesso tempo, la compagnia aerea potenzierà la propria offerta sulle rotte: da Roma a Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Londra Gatwick, Praga, Yerevan, Eindhoven, Amman, Sharm-el-Sheikh, Porto, Suceava, Resovia, Baku; da Milano a Sharm-el-Sheikh e Il Cairo e Riyadh. [post_title] => Wizz Air e la rincorsa sull'Italia: investimento da 400 milioni di euro [post_date] => 2023-10-05T08:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696495509000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica). Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. «La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania». Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg). Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. [post_title] => Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024 [post_date] => 2023-10-04T13:09:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424958000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air allarga il raggio d'azione in vista della stagione invernale, in risposta all'aumento della domanda di viaggi: riprenderanno e saranno aumentati i collegamenti verso Cina, Giappone, Sud-est asiatico, Nord America e Oceania. La compagnia aerea lancerà anche un nuovo volo di linea per Phu Quoc, in Vietnam, dal 26 novembre. La capacità di posti di Korean Air (misurata in available seat kilometers) ha raggiunto circa l'85% dei livelli pre-pandemia a settembre, e si prevede che salirà ad oltre il 90% con il lancio dell'operativo invernale, da fine ottobre. Dopo tre anni e sette mesi di pausa, Korean Air riprenderà dunque i collegamenti verso tre città in Cina e in Giappone: Busan-Shanghai e Seoul Incheon-Xiamen opereranno tutti i giorni, e Seoul Incheon-Kunming quattro volte alla settimana. Il vettore aumenterà progressivamente la capacità verso la Cina per soddisfare il crescente numero di visitatori cinesi, soprattutto in seguito alla ripresa dei tour di gruppo in Cina a partire da agosto verso 78 Paesi, tra cui Corea, Giappone e Stati Uniti. Dalla fine di ottobre, la compagnia aerea riprenderà le rotte da Seoul Incheon a Kagoshima, Niigata e Okayama con tre voli settimanali. Novità sul Vietnam con l'apertura del volo giornaliero per Phu Quoc: l'operativo vero l'isola più grande del Paese prevede partenza da Seoul Incheon alle 15.45 e arrivo a Phu Quoc alle 19.50. Il volo di ritorno parte da Phu Quoc alle 21.20 e arriva a Seoul Incheon il giorno successivo alle 4.50 del mattino. [post_title] => Korean Air: la capacità posti recupera il 90% dei livelli 2019. Tornano i voli su Cina e Giappone [post_date] => 2023-10-04T09:46:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696412805000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "moby raddoppia sulla corsica in arrivo due nuove linee da genova e piombino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1640,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453630\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Dell’Aversana[/caption]\r

\r

Sand Tour annuncia in anteprima alla redazione di Travel Quotidiano l’inserimento di una nuova figura nell’organigramma aziendale. Cosimo Terrosi, questo il nome di colui ha avrà il compito di rendere più performante la componente tecnologica del to toscano. Terrosi vanta una solida esperienza nel mondo web marketing e It, maturata durante una sua precedente collaborazione con un to italiano, affinata in un secondo momento grazie alla decennale esperienza nel mondo fashion, di cui è stato parte attiva sviluppando un nuovo approccio It e web marketing.\r

“Con l’arrivo di Cosimo speriamo davvero di fare quel balzo in avanti a livello tecnologico che ci serve per poter dare sempre più strumenti alle agenzie di viaggio – dichiara il direttore prodotto Sand Tour, Dario Dell’Aversana -. Cosimo lavorerà su due grandi fronti all’interno dell’azienda: il primo con l’obiettivo di rendere sempre più flessibile, dinamico e legato alle esigenze delle agenzie il nostro booking online. Vi sarà una maggiore integrazione tra tutti i nostri voli in dinamico, di linea e low cost, con le nostre strutture e anche in combinata con tutti i nostri tour. Per noi questo sarà fondamentale, perché è uno strumento su cui desideriamo puntare sempre di più. Il secondo obiettivo di Cosimo sarà lo sviluppo di un sito legato alle agenzie, dove saranno disponibili blog di viaggio, nonché informazioni inerenti la destinazione e non solo i nostri alberghi o le nostre strutture”.\r

\r

Già a fine agosto è stata lanciata la versione due del booking online per le agenzie, che evidenzia con dei bollini gialli le partenze per i charter e snellisce di molto la fase di prenotazione. Ma è con Terrosi a fine 2023 che verrà rilasciata la prima parte dei nuovi importanti sviluppi. Ed entro la prossima primavera sarà totalmente rivista anche la parte web per le agenzie, per le quali è già previsto un webinar in cui verranno spiegate tutte le variazioni apportate sul lato adv.","post_title":"Cosimo Terrosi new entry area It di Sand Tour","post_date":"2023-10-09T12:35:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696854934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apriranno il prossimo 23 di ottobre le vendite per il prossimo anno di Gnv. Saranno disponibili le partenze fino al mese di settembre, per tutti i collegamenti operati dalla compagnia. Inoltre, a coloro che prenoteranno nelle prime due settimane, fino al 6 novembre, con disponibilità limitata, verrà riconosciuto uno sconto del 40% per tutti i viaggi in programma da novembre 2023 a settembre 2024 compresi, su tutte le tratte a esclusione delle linee Baleari.\r

\r

\"Si tratta di un segnale forte che intendiamo dare a tutto il settore trade: una sorta di rampa di lancio simbolica per l’avvio del prossimo anno e il raggiungimento degli obiettivi che insieme potremo portare a termine. – afferma Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv –. Le agenzie di viaggi si confermano sempre più un partner fondamentale per il nostro business e anche nel 2023 il primo canale di vendita per la compagnia, registrando una crescita dell’8% rispetto al 2022. Come riconoscimento nei loro confronti abbiamo quindi deciso di istituire un nuovo cluster di agenzie partner, la Premium, dedicata ai dieci operatori che si distingueranno non solo a livello di performance commerciali ma anche per il grado di collaborazione raggiunto con noi, in termini di know-how e sinergie.”\r

\r

Per consentire ai propri clienti di programmare il viaggio con maggiore flessibilità e serenità, Gnv garantisce la possibilità di cancellare il viaggio prenotato senza alcuna penale fino a 14 giorni prima dalla data di partenza. Anche per la prossima stagione sarà possibile scegliere l’opzione Prevendita che consentirà, per acquisti dal 23 ottobre al 6 novembre e per viaggi fino a settembre 2024, di prenotare il biglietto versando solo il 10% del totale (tasse incluse) e di concludere la procedura d’acquisto entro 30 giorni prima della partenza","post_title":"Gnv: dal 23 ottobre si aprono le vendite per la stagione 2024","post_date":"2023-10-09T11:44:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696851855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Moby Orli[/caption]\r

\r

Sono la Genova-Ajaccio-Porto Torres e la Piombino-Bastia le due nuove linee Moby per la Corsica. Le novità giungono dopo una stagione che ha visto il raddoppio dei passeggeri trasportati verso l'isola francese. Le tratte arricchiscono ulteriormente il network di rotte storiche: Genova-Bastia, nonché Livorno-Bastia e Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.\r

\r

La prima delle nuove rotte è dunque la Genova-Ajaccio-Porto Torres: una linea che nasce a grande richiesta del pubblico che raggiunge la Corsica da tutto il Nord-Ovest italiano, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma anche dal resto del Nord, dalla Svizzera, dalla Germania e in generale dall'Europa settentrionale. Il prolungamento della linea fino a Porto Torres permetterà inoltre di incrementare ulteriormente l’interscambio fra Sardegna e Corsica, sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista commerciale: un rapporto che già Moby assicura tutto l’anno con la Bonifacio-Santa Teresa di Gallura.\r

\r

La seconda nuova linea è poi la Piombino-Bastia che è una specie di metropolitana del mare fra Italia e Corsica, visto che è la più veloce fra tutti i collegamenti continentali con l’isola francese. In più, per permettere ai passeggeri di gustare la Corsica anche in primavera e a inizio autunno, le linee fra Livorno e Genova e Bastia partiranno prima (da Livorno già a marzo) e termineranno dopo.\r

\r

La presentazione di queste novità nei collegamenti è avvenuta in questi giorni a bordo della Moby Orli, la nave della flotta che operava con le crociere sul mar Baltico, con 400 cabine di tutte le tipologie completamente rimesse a nuovo. E sono nuovi anche gli spazi comuni, con ristorante à la carte, bistrot con taglieri di salumi e formaggi, pizzeria, enoteca e una particolare attenzione ai prodotti tipici corsi, che verranno proposti nei menù e saranno presenti, dalle birre ai vini, anche nello shop di bordo, il più grande e fornito di tutta la flotta della Balena Blu.\r

\r

A completare questo legame fra l’Italia e la Corsica saranno anche le livree delle navi che serviranno l’isola, con la testa del moro simbolo dell’isola francese e altri elementi tipici corsi, arricchiti dal colore blu che è quello che più di tutti da sempre contraddistingue Moby e le sue navi. A disegnarli sono stati i vincitori del concorso bandito da Moby nelle scuole di design della Corsica premiati in questi giorni a bordo di Moby Orli.","post_title":"Moby raddoppia sulla Corsica. In arrivo due nuove linee da Genova e Piombino","post_date":"2023-10-09T11:10:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696849827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

È in arrivo la newsletter ufficiale della Baviera\r

dedicata ai professionisti del turismo!\r

Iscriviti ora alla newsletter della Baviera\r

e avrai la possibilità di partecipare a un indimenticabile\r

Fam Trip dal 29 aprile al 3 maggio 2024\r

(tutto compreso incluso il viaggio con Deutsche Bahn).\r

Clicca qui!","post_title":"Iscriviti ora alla newsletter della Baviera e partecipa al Fam Trip!","post_date":"2023-10-09T08:00:12+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":["baviera","baviera-newsletter","educational-tour-baviera","fam-trip","fam-trip-agenti-di-viaggio","fam-trip-baviera","newsletter","newsletter-per-agenti-di-viaggio","notizie-baviera"],"post_tag_name":["Baviera","baviera newsletter","educational tour baviera","fam trip","fam trip agenti di viaggio","fam trip baviera","newsletter","newsletter per agenti di viaggio","notizie baviera"]},"sort":[1696838412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free.\r

\r

Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”.\r

\r

A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”.\r

\r

Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar.","post_title":"African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto","post_date":"2023-10-05T12:24:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696508645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l’edizione 2022 Genova sarà ancora protagonista, ospitando la Clia European Cruise Week che si svolgerà dall’11 al 14 marzo 2024 al Padiglione Jean Nouvel del Porto Antico. L’evento è organizzato in partnership con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale e Camera di Commercio e vedrà la partecipazione di circa 700 rappresentanti di governi e istituzioni internazionali, e nazionali, esponenti del gotha crocieristico mondiale, oltre a centinaia di fornitori e aziende del comparto.\r

\r

Per la prima volta si svolgeranno contemporaneamente sia la terza edizione del CLIA European Summit che l’inedito CLIA Innovation EXPO, dedicato alla lunga filiera del comparto. L'industria crocieristica ha infatti una delle catene di fornitura più diversificate d'Europa, con aziende di ogni tipo che spaziano dalla progettazione e costruzione delle navi all'intrattenimento a bordo, dai collegamenti satellitari alle scialuppe di salvataggio, dal Food and Beverage fino agli equipaggiamenti tecnologici più innovativi. Uno degli obiettivi dell’appuntamento, grazie a centinaia di stand e incontri, è proprio permettere un contatto diretto aziende fornitrici e compagnie.\r

\r

«Un evento epocale che vede Genova capitale delle crociere nel Mediterraneo – commenta Pierfrancesco Vago, Global Chairman CLIA – l’unico settore che unisce le civiltà del Mare nostro, un ponte ideale di popoli e culture. Raggrupperà tutti i più importanti stakeholder del comparto a livello globale: armatori, autorità marittime, istituzioni politiche, regolatori, ma anche responsabili degli uffici acquisti e dei settori tecnici delle compagnie, insieme all’intero mondo dei fornitori del settore crociere. Questi ultimi potranno entrare così direttamente in contatto con i decision maker delle compagnie per sviluppare notevoli opportunità di business, ascoltando le loro necessità e proponendo, a loro volta, prodotti, servizi, soluzioni e progetti».\r

\r

Una settimana dedicata alla crocieristica che imprime ulteriore impulso ad un settore che sta viaggiando già oggi oltre le aspettative. Per la prima volta nel 2023 il numero di passeggeri movimentati in Italia dovrebbe infatti arrivare a quota 13 milioni, con un incremento rispetto al 2019 che potrebbe a segnare anche +15% (dati CLIA su elaborazione di Risposte Turismo).\r

\r

«L’impatto economico di una nave non si esaurisce con la costruzione ma prosegue per decenni sul territorio – aggiunge Vago – In media ogni passeggero spende a terra 150 euro a crociera. La ricaduta economica della crociera tocca diversi aspetti, a cominciare da tutti i rifornimenti a terra. Sono ben 60 i porti italiani toccati ogni anno».\r

\r

Dal momento che Genova è porto leader per le crociere, nonché primario centro della cantieristica e dello sviluppo di tecnologie in ambito marittimo, l’obiettivo è quello di proseguire con questo tipo di Summit, dopo la fortunata edizione del 2022 e quella in programma nel 2024, con cadenza biennale.\r

\r

«Oggi Genova è capitale del mondo crocieristico – sottolinea Marco Bucci, sindaco di Genova - Vuol non vuol dire solo avere tante persone in giro in città ma essere in grado di gestire tutti i crocieristi con servizi adeguati, parlando e dialogando insieme a tutti i protagonisti del settore, compagnie, equipaggi, aziende, fino a chi si occupa dei rifornimenti. Siamo certi che l’evento sarà un successo per tutti».\r

\r

Genova dovrebbe chiudere il 2023 con 1,5 milioni di crocieristi, numeri che, se confermati, supereranno quelli del 2029.\r

\r

«I porti liguri si confermano un approdo internazionale, tanto che la Liguria è la prima regione d’Italia per numero di crocieristi. Una tradizione di lunga data consolidata non solo a Genova, ma anche a Savona e La Spezia. Ospitare una nuova edizione del gotha delle crociere, dopo il successo del 2022, sarà occasione di crescita e dimostrerà che abbiamo raggiunto la piena ripresa post-covid – sottolinea il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Regione Liguria sarà protagonista del summit attraverso Liguria International, trovando spazio nei focus dedicati alla filiera blue economy sulla quale stiamo investendo molte energie in collaborazione con le stazioni marittime, i poli universitari di ricerca e le associazioni di categoria. Il summit rappresenta per il sistema ligure un ottimo esempio di cooperazione tra enti, visto il coinvolgimento di Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Regione Liguria e Comune di Genova».\r

\r

In Liguria sono oltre 14 mila le imprese attive nei servizi di ospitalità/ristorazione (6mila delle quali solo a Genova) e oltre 7mila imprese nelle coltivazioni agricole e nell’industria alimentare.\r

\r

«Queste imprese sono pronte a proporsi come fornitori dell’industria crocieristica globale: per questo l’appuntamento con la CLIA European Cruise Week è importantissimo non soltanto per la nostra blue economy ma anche per l’intera filiera dell’agroalimentare – spiega Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova – e stiamo parlando di una filiera su cui le Camere di Commercio hanno investito molto grazie ai marchi della famiglia “Genova Liguria Gourmet”, che certificano l’origine e l’eccellenza nel campo della ristorazione, del catering, dei bartender e delle produzioni agricole, e che contiamo di far emergere durante la “cruise week”».","post_title":"Clia European Cruise Week, a Genova la 3a edizione del Summit che rilancia con l’Innovation Expo","post_date":"2023-10-05T11:04:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696503882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Wizz Air alza, nuovamente, la posta sull'Italia con un investimento da 400 milioni di euro: in arrivo 4 nuovi Airbus A321neo nelle basi italiane, tra marzo e luglio 2024, mentre altri 3 aeromobili si uniranno alla flotta di Roma Fiumicino e uno a Milano Malpensa.\r

In parallelo saranno aperte 6 nuove rotte e potenziate le frequenze su 17 tratte già attive, entro la prossima estate. Nell'estate 2024 la compagnia conterà quindi 14 aerei basati a Roma e 8 a Milano con un network che include quasi 230 rotte in oltre 40 paesi.\r

In pratica la low cost offrirà circa 1,5 milioni in più di posti all'anno. \"Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo tre anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d'Italia - ha dichiarato il ceo del gruppo Wizz Air, József Váradi -. Con questo investimento, continuiamo a crescere in Italia, offrendo opportunità di viaggio più convenienti e sostenibili, migliorando la connettività e stimolando la concorrenza sul mercato. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell'ospitalità\".\r

Le sei nuove rotte attive dall'Italia dalla summer 2024 sono: da Roma Fiumicino a Berlino, Amburgo, Alicante e Copenaghen; da Milano Malpensa a Parigi Beauvais (Francia) e Tenerife (Spagna). Allo stesso tempo, la compagnia aerea potenzierà la propria offerta sulle rotte: da Roma a Madrid, Barcellona, Malaga, Valencia, Londra Gatwick, Praga, Yerevan, Eindhoven, Amman, Sharm-el-Sheikh, Porto, Suceava, Resovia, Baku; da Milano a Sharm-el-Sheikh e Il Cairo e Riyadh.\r

\r

","post_title":"Wizz Air e la rincorsa sull'Italia: investimento da 400 milioni di euro","post_date":"2023-10-05T08:45:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696495509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea investe nel rafforzamento della base di Napoli dove, dal 21 marzo 2024, sarà possibile decollare alla volta di Atene (con 2 frequenze settimanali, il giovedì e la domenica), mentre dall’11 aprile si volerà verso Lione (2 frequenze a settimana, il giovedì e la domenica).\r

Il network della compagnia conterà così 24 destinazioni collegate all’aeroporto di Napoli, per un totale di 8 tratte domestiche e 16 internazionali. Il tutto mentre sono già previste ulteriori novità, nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta campana. Intanto, dal prossimo 20 dicembre, decollerà da Capodichino anche il nuovo per Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva. \r

«La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania».\r

Il network domestico del vettore include le otto destinazioni di Cagliari, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Torino e Venezia); a queste si aggiungono 10 destinazioni in Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante), quattro in Francia (Lione, Lourdes, Nantes e Bordeaux), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Danimarca (Aalborg).\r

Le 24 destinazioni – numero record in termini di offerta – verso 5 diversi Paesi europei permetteranno al vettore di consolidare la sua presenza presso la base operativa di Napoli. Infatti, per il prossimo anno Volotea punta ad operare più di 3.500 voli, con un’offerta di oltre 627.000 posti in vendita, dato che registra un +7% rispetto al 2023. Infine, di pari passo, aumenterà nel 2024 anche l’occupazione lavorativa generata dalla presenza della compagnia aerea presso la base partenopea, che conta ad oggi più di 60 posti di lavoro diretti e oltre 340 posti indiretti. \r

","post_title":"Volotea in allungo da Napoli: Atene e Lione le prime due new entry della primavera 2024","post_date":"2023-10-04T13:09:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696424958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air allarga il raggio d'azione in vista della stagione invernale, in risposta all'aumento della domanda di viaggi: riprenderanno e saranno aumentati i collegamenti verso Cina, Giappone, Sud-est asiatico, Nord America e Oceania. La compagnia aerea lancerà anche un nuovo volo di linea per Phu Quoc, in Vietnam, dal 26 novembre.\r

\r

La capacità di posti di Korean Air (misurata in available seat kilometers) ha raggiunto circa l'85% dei livelli pre-pandemia a settembre, e si prevede che salirà ad oltre il 90% con il lancio dell'operativo invernale, da fine ottobre.\r

\r

Dopo tre anni e sette mesi di pausa, Korean Air riprenderà dunque i collegamenti verso tre città in Cina e in Giappone: Busan-Shanghai e Seoul Incheon-Xiamen opereranno tutti i giorni, e Seoul Incheon-Kunming quattro volte alla settimana. Il vettore aumenterà progressivamente la capacità verso la Cina per soddisfare il crescente numero di visitatori cinesi, soprattutto in seguito alla ripresa dei tour di gruppo in Cina a partire da agosto verso 78 Paesi, tra cui Corea, Giappone e Stati Uniti. Dalla fine di ottobre, la compagnia aerea riprenderà le rotte da Seoul Incheon a Kagoshima, Niigata e Okayama con tre voli settimanali.\r

\r

Novità sul Vietnam con l'apertura del volo giornaliero per Phu Quoc: l'operativo vero l'isola più grande del Paese prevede partenza da Seoul Incheon alle 15.45 e arrivo a Phu Quoc alle 19.50. Il volo di ritorno parte da Phu Quoc alle 21.20 e arriva a Seoul Incheon il giorno successivo alle 4.50 del mattino.","post_title":"Korean Air: la capacità posti recupera il 90% dei livelli 2019. Tornano i voli su Cina e Giappone","post_date":"2023-10-04T09:46:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696412805000]}]}}