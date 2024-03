Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E’ l’iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell’ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia. Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464044 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464046" align="alignleft" width="300"] La Fanatsy[/caption] Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia. Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista. [post_title] => Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy [post_date] => 2024-03-21T14:01:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711029706000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri. The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub. Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium [post_title] => The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow [post_date] => 2024-03-21T12:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711024089000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento green per la Giordania: la città di Aqaba, affacciata sulle acque del mar Rosso nel sud del Paese, si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale per i suoi sforzi legati alla protezione dell'ambiente e ai fenomeni climatici. Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez. Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche. Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali. [post_title] => Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale [post_date] => 2024-03-21T12:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711023842000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà tenuto nel campus di Marbella, nella immediate vicinanze di Malaga, il nuovo corso post-laurea in cruise line management, frutto della collaborazione tra l'istituto di formazione svizzero Les Roches e Silversea. L'iniziativa mira a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie a supervisionare le varie aree di bordo delle navi, oltre agli aspetti di marketing, gestione delle entrate e altre funzioni commerciali relative all'industria crocieristica. Inoltre, agli studenti viene garantito un accordo di borsa di studio tra le due entità, oltre all'opportunità di ottenere un impiego a bordo della flotta Silversea. "Nell'ambito del nostro impegno a offrire ai nostri ospiti il miglior servizio in mare, attribuiamo grande importanza alla ricerca dei membri dell'equipaggio più talentuosi del settore - sottolinea Barbara Muckermann, presidente di Silversea -. L'istruzione e la formazione sono fondamentali in questo settore orientato al servizio, che è in rapida crescita. Da quando siamo entrati a far parte del gruppo Royal Caribbean, abbiamo aggiunto sei navi alla nostra flotta in soli tre anni, rendendo l'attrazione di professionisti di talento più importante che mai. Siamo perciò lieti di collaborare con Les Roches, un istituto accademico di primo piano". Durante il primo semestre, gli studenti seguiranno un programma di studi incentrato sulle operazioni di crociera, sullo sviluppo di esperienze di lusso per gli ospiti, sulla gestione degli alloggi e dell’f&b a bordo, sulle vendite e sulle entrate e sul diritto marittimo. In questo periodo, Les Roches offrirà anche un viaggio di lavoro a Monaco e a Miami, sede del più grande porto passeggeri del mondo. Al termine di questa prima parte del programma, gli studenti possono scegliere di impegnarsi ulteriormente nel settore con un periodo di immersione nel settore delle crociere con Silversea. [post_title] => Les Roches e Silversea lanciano un corso post-laurea in cruise line management [post_date] => 2024-03-21T11:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711019702000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo: in nessuno degli altri paesi di cui sono responsabile abbiamo così tanta capacità” Javier Roig, market director Europe di Finnair (per i paesi di Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia), sintetizza così la strategicità del mercato italiano, dove nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo investimento su Venezia. La compagnia, fresca delle celebrazioni dei suoi primi 100 anni di vita (è nata nel novembre 1923 ma il primo volo è stato operato proprio il 20 marzo del 1924) collega infatti "Helsinki da Milano Malpensa con due voli giornalieri, così come da Roma Fiumicino, e poi - esattamente da un anno - anche Milano Linate, con quattro frequenze a settimana che vorremmo tanto diventassero giornaliere. Oltre a Venezia, annuale da quest’anno, Bologna, e agli stagionali su Napoli e Verona. Questi ultimi sono voli prettamente incoming”. Con circa 12 milioni di passeggeri trasportati all'anno a livello globale, Finnair non prevede al momento “aperture di nuovi scali” ma l’Italia rappresenta comunque il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, con un load factor medio sulle rotte che nel 2023 si è attestato all’80%. Archiviato un 2023 con una performance nettamente positiva, le attese per l’anno in corso altrettanto buone, “con una domanda che resta molto elevata” e questo consente al vettore di essere fiducioso malgrado il persistere del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente chiusura dello spazio aereo della prima, e la preclusione a quelle rotte verso il Giappone che costituivano un vantaggio competitivo non indifferente per Finnair per i collegamenti dall’Europa. "Non avendo date certe sulla riapertura, abbiamo riorganizzato il nostro network con altri voli di lungo raggio, introducendo nuove destinazioni soprattutto negli Stati Uniti, e rafforzando l’operatività sul Medio Oriente”. E sempre in quest'ottica di ottimizzazione dei ricavi, la compagnia porta avanti alcune operazioni di wet lease, "iniziate durante il Covid con Eurowings, cui avevamo affittato tre A350 per volare negli Usa, che sono già rientrati, come pure i quattro A320 che erano in wet lease a British Airways e che sono tornati a supporto della nostra maggiore offerta sulle rotte europee. Sono invece in corso i wet lease di tre velivoli a Qatar Airways per un periodo di 4 anni, che utilizza tutti i giorni da Doha per Helsinki, Copenaghen e Stoccolma; e il più recente con Qantas sulla rotta da Singapore a Sydney, mentre da fine mese un secondo aereo sarà utilizzato sempre dal vettore australiano sulla Bangkok-Sydney. In totale sono 7-8 aeromobili impiegati in questo modo". Il passaggio a Ndc Un processo "irreversibile" quello nel solco di Ndc per Finnair, che come già annunciato da fine 2025 uscirà completamente dai canali gds. Un percorso quello che conduce alla data fatidica "non semplice" ammette il manager, poiché "molti sono ancora refrattari al cambiamento, che comunque riconosco non sia semplice. Attualmente il 66% delle vendite Finnair arriva dai nostri canali diretti, quindi il sito e Ndc. Gli agenti di viaggio cominciano a capire che devono intraprendere questa strada, progressivamente stiamo rendendo disponibile in esclusiva su Ndc sempre più prodotto: se si cerca ad esempio una tratta Helsinki-Rovaniemi non la si strova più sui gds. E in aprile usciranno anche destinazioni come Turchia e Grecia. Questo per far capire che il processo è irreversibile”. [post_title] => Finnair, Roig: "L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo" [post_date] => 2024-03-21T11:10:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711019443000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominciano a svelarsi i primi dettagli della nuova attrazione di Gardaland 2024 annunciata a inizio anno e destinata prendere il posto del Sequoia Magic Loop, accanto a Shaman e Colorado Boat. Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda non è infatti passata inosservata agli automobilisti una motrice americana seguita da due autoarticolati, con a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. L'attrazione, la cui inaugurazione è prevista per il mese di giugno, sarà infatti una drop & twist tower: ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli ospiti. Gli avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare ed effetti di luce. Solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza unica prima della discesa finale. In attesa della riapertura del resort, sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della gondola: ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno gli avventurosi passeggeri, disposte circolarmente attorno a essa. I tre pezzi che compongono la nuova Drop & twist tower, di circa 22 mila chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata. La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione. “Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile: una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori." [post_title] => Svelata la nuova attrazione 2024 di Gardaland: sarà una drop & twist tower [post_date] => 2024-03-21T11:00:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711018833000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea decolla oggi, 21 marzo, sulla nuova rotta da Torino a Comiso, con due frequenze alla settimana, ogni giovedì e domenica, per un’offerta complessiva di più di 16.000 posti in vendita e oltre 90 voli. Sempre in giornata la compagnia aerea spagnola riapre da Torino anche il collegamento verso Parigi Orly, con due voli alla settimana, il lunedì e il giovedì. Quest'anno diventano quindi otto le destinazioni disponibili da Caselle, di cui sette in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso - novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia e Palermo) e una in Francia (Parigi Orly). "Tutti i passeggeri piemontesi potranno pianificare le proprie vacanze nel sud della Sicilia, e allo stesso tempo, i viaggiatori in partenza da Comiso avranno l’occasione di raggiungere comodamente la città della Mole, alla scoperta dei suoi musei e palazzi storici” sottolinea Valeria Rebasti, international market director del vettore. “Con il nuovo collegamento Torino-Comiso, frutto della proficua collaborazione con Volotea, si completa l’offerta voli per la Sicilia dal nostro scalo – ha dichiarato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Grazie alla compagnia aerea e ai suoi voli in programma il giovedì e la domenica verrà infatti soddisfatta la domanda di quel segmento che sceglie le splendide località della Sicilia sud-orientale come meta turistica, anche solo per un weekend lungo. Senza naturalmente dimenticare tutti coloro che necessitano di spostarsi da e per il Piemonte verso quell’area per ragioni familiari, di studio o di lavoro a prezzi davvero competitivi”. [post_title] => Volotea da Torino con otto destinazioni: oggi il primo volo per Comiso [post_date] => 2024-03-21T10:10:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711015819000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre a Bressanone la nuova Lasserhaus: un art hotel 4 stelle superior realizzato dagli architetti Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri, che hanno suddiviso gli spazi di una residenza aristocratica del quindicesimo secolo, trasformando i primi due piani in una struttura ricettiva e destinando gli ultimi due a residenza privata. I lavori sono stati commissionati dalla famiglia Faller, da oltre 80 anni proprietari dell’antico edificio. La nuova struttura si compone di dieci camere, di cui tre suite, sei matrimoniali e una singola, dall’atmosfera intima, in cui la collezione di pittura classica di proprietà dei Faller incontra opere di artisti contemporanei, rendendo così lo spazio un nuovo punto d’interesse per la collettività. Il pianterreno accoglie in particolare la lobby e la reception. Da qui si accede alle prime quattro camere e a un salottino con un angolo biblioteca a disposizione degli ospiti, oltre che alla cantina dotata di una piccola sala degustazione, interpretata da uno dei pionieri della digital art, l’austriaco Peter Kogler, utilizzando pattern psichedelici per creare insolite profondità spaziali da esplorare individualmente. Percorrendo la scala interna che conduce al mezzanino, dove gli architetti hanno ricavato una spa dotata di sauna e idromassaggio, si incontra subito l’opera di Alexander Wierer, focalizzata sull’incessante progressione del tempo e la transitorietà del presente. Al primo piano sono collocate invece la sala colazione e le altre cinque camere. Per il restauro architettonico e l’interior design di Lasserhaus, completamente vincolata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli architetti hanno lavorato su un concept incentrato sul dialogo tra storia e contemporaneità. Il progetto ha inteso infatti riflettere le peculiarità della città vescovile di Bressanone, in grado di fondere la sua tradizione e atmosfera medievale con proposte culturali d’avanguardia. [post_title] => A Bressanone apre il 4 stelle Lasserhaus: un progetto a cura degli architetti Vudafieri e Saverino [post_date] => 2024-03-20T11:57:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710935875000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inizio d'anno in accelerata per Dubai che ha accolto 1,77 milioni di turisti internazionali nel gennaio 2024, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2023. L'Europa occidentale, secondo i dati emersi dal Dubai Tourism Performance Report di gennaio pubblicato dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo, si è classificata al primo posto in termini di mercati di provenienza dei arrivi internazionali, con una quota superiore al 18% per un totale di 327.000 visitatori. Seguono i Paesi del Ccg con 311.000 visitatori, pari a quasi il 18%, e l'Asia meridionale al terzo posto con 294.000 visitatori, pari a circa il 17% del totale dei visitatori internazionali nell'emirato. Il numero di arrivi dalla Russia, dalla Comunità degli Stati Indipendenti e dall'Europa dell'Est ha raggiunto i 262.000 visitatori, pari al 15%, classificandosi al quarto posto, mentre il numero di visitatori provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) ha raggiunto i 211.000 visitatori, il 12% del totale. L'Asia settentrionale e sudorientale si è classificata al sesto posto con 149.000 visitatori e una quota dell'8%, seguita dalle Americhe al settimo posto con 115.000 visitatori o circa il 6% del numero totale di visitatori internazionali, dall'Africa all'ottavo posto con 71.000 visitatori e dall'Australia all'ultimo posto con 33.000 arrivi. [post_title] => Dubai: inizio d'anno con una crescita del 21% degli arrivi internazionali [post_date] => 2024-03-20T11:49:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710935340000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "moby promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti legacy e fantasy" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2556,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464046\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Fanatsy[/caption]\r

\r

Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia.\r

\r

Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista.","post_title":"Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy","post_date":"2024-03-21T14:01:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711029706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri.\r

\r

The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub.\r

\r

Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium","post_title":"The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow","post_date":"2024-03-21T12:28:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711024089000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo riconoscimento green per la Giordania: la città di Aqaba, affacciata sulle acque del mar Rosso nel sud del Paese, si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale per i suoi sforzi legati alla protezione dell'ambiente e ai fenomeni climatici. \r

\r

Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez.\r

\r

Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche.\r

\r

Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali.","post_title":"Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale","post_date":"2024-03-21T12:24:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711023842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà tenuto nel campus di Marbella, nella immediate vicinanze di Malaga, il nuovo corso post-laurea in cruise line management, frutto della collaborazione tra l'istituto di formazione svizzero Les Roches e Silversea. L'iniziativa mira a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie a supervisionare le varie aree di bordo delle navi, oltre agli aspetti di marketing, gestione delle entrate e altre funzioni commerciali relative all'industria crocieristica. Inoltre, agli studenti viene garantito un accordo di borsa di studio tra le due entità, oltre all'opportunità di ottenere un impiego a bordo della flotta Silversea.\r

\r

\"Nell'ambito del nostro impegno a offrire ai nostri ospiti il miglior servizio in mare, attribuiamo grande importanza alla ricerca dei membri dell'equipaggio più talentuosi del settore - sottolinea Barbara Muckermann, presidente di Silversea -. L'istruzione e la formazione sono fondamentali in questo settore orientato al servizio, che è in rapida crescita. Da quando siamo entrati a far parte del gruppo Royal Caribbean, abbiamo aggiunto sei navi alla nostra flotta in soli tre anni, rendendo l'attrazione di professionisti di talento più importante che mai. Siamo perciò lieti di collaborare con Les Roches, un istituto accademico di primo piano\".\r

\r

Durante il primo semestre, gli studenti seguiranno un programma di studi incentrato sulle operazioni di crociera, sullo sviluppo di esperienze di lusso per gli ospiti, sulla gestione degli alloggi e dell’f&b a bordo, sulle vendite e sulle entrate e sul diritto marittimo. In questo periodo, Les Roches offrirà anche un viaggio di lavoro a Monaco e a Miami, sede del più grande porto passeggeri del mondo. Al termine di questa prima parte del programma, gli studenti possono scegliere di impegnarsi ulteriormente nel settore con un periodo di immersione nel settore delle crociere con Silversea.","post_title":"Les Roches e Silversea lanciano un corso post-laurea in cruise line management","post_date":"2024-03-21T11:15:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711019702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo: in nessuno degli altri paesi di cui sono responsabile abbiamo così tanta capacità” Javier Roig, market director Europe di Finnair (per i paesi di Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia), sintetizza così la strategicità del mercato italiano, dove nei giorni scorsi è stato annunciato il nuovo investimento su Venezia.\r

\r

La compagnia, fresca delle celebrazioni dei suoi primi 100 anni di vita (è nata nel novembre 1923 ma il primo volo è stato operato proprio il 20 marzo del 1924) collega infatti \"Helsinki da Milano Malpensa con due voli giornalieri, così come da Roma Fiumicino, e poi - esattamente da un anno - anche Milano Linate, con quattro frequenze a settimana che vorremmo tanto diventassero giornaliere. Oltre a Venezia, annuale da quest’anno, Bologna, e agli stagionali su Napoli e Verona. Questi ultimi sono voli prettamente incoming”.\r

\r

Con circa 12 milioni di passeggeri trasportati all'anno a livello globale, Finnair non prevede al momento “aperture di nuovi scali” ma l’Italia rappresenta comunque il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Regno Unito, con un load factor medio sulle rotte che nel 2023 si è attestato all’80%.\r

\r

Archiviato un 2023 con una performance nettamente positiva, le attese per l’anno in corso altrettanto buone, “con una domanda che resta molto elevata” e questo consente al vettore di essere fiducioso malgrado il persistere del conflitto tra Russia e Ucraina con la conseguente chiusura dello spazio aereo della prima, e la preclusione a quelle rotte verso il Giappone che costituivano un vantaggio competitivo non indifferente per Finnair per i collegamenti dall’Europa. \"Non avendo date certe sulla riapertura, abbiamo riorganizzato il nostro network con altri voli di lungo raggio, introducendo nuove destinazioni soprattutto negli Stati Uniti, e rafforzando l’operatività sul Medio Oriente”.\r

\r

E sempre in quest'ottica di ottimizzazione dei ricavi, la compagnia porta avanti alcune operazioni di wet lease, \"iniziate durante il Covid con Eurowings, cui avevamo affittato tre A350 per volare negli Usa, che sono già rientrati, come pure i quattro A320 che erano in wet lease a British Airways e che sono tornati a supporto della nostra maggiore offerta sulle rotte europee. Sono invece in corso i wet lease di tre velivoli a Qatar Airways per un periodo di 4 anni, che utilizza tutti i giorni da Doha per Helsinki, Copenaghen e Stoccolma; e il più recente con Qantas sulla rotta da Singapore a Sydney, mentre da fine mese un secondo aereo sarà utilizzato sempre dal vettore australiano sulla Bangkok-Sydney. In totale sono 7-8 aeromobili impiegati in questo modo\".\r

\r

Il passaggio a Ndc\r

\r

Un processo \"irreversibile\" quello nel solco di Ndc per Finnair, che come già annunciato da fine 2025 uscirà completamente dai canali gds. Un percorso quello che conduce alla data fatidica \"non semplice\" ammette il manager, poiché \"molti sono ancora refrattari al cambiamento, che comunque riconosco non sia semplice. Attualmente il 66% delle vendite Finnair arriva dai nostri canali diretti, quindi il sito e Ndc. Gli agenti di viaggio cominciano a capire che devono intraprendere questa strada, progressivamente stiamo rendendo disponibile in esclusiva su Ndc sempre più prodotto: se si cerca ad esempio una tratta Helsinki-Rovaniemi non la si strova più sui gds. E in aprile usciranno anche destinazioni come Turchia e Grecia. Questo per far capire che il processo è irreversibile”.","post_title":"Finnair, Roig: \"L’Italia è il mercato da cui ci aspettiamo il maggiore successo\"","post_date":"2024-03-21T11:10:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711019443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominciano a svelarsi i primi dettagli della nuova attrazione di Gardaland 2024 annunciata a inizio anno e destinata prendere il posto del Sequoia Magic Loop, accanto a Shaman e Colorado Boat. Oggi, tra le vie di Castelnuovo del Garda non è infatti passata inosservata agli automobilisti una motrice americana seguita da due autoarticolati, con a bordo dei tre mezzi un carico speciale: un’imponente torre ottagonale di colore viola alta 25 metri. L'attrazione, la cui inaugurazione è prevista per il mese di giugno, sarà infatti una drop & twist tower: ovvero una torre a caduta, progettata per offrire un’esperienza da brivido per grandi e piccoli ospiti.\r

\r

Gli avventurieri, saliti a bordo, inizieranno la loro corsa sulle note di un canto rituale, circondati da scintillanti simboli da decifrare ed effetti di luce. Solo quando toccheranno il punto più alto dell’attrazione, cadranno attraversando dense nuvole di fumo. Gli ospiti verranno fatti salire e scendere più volte e ruoteranno ripetutamente attorno all’asse della torre, così da vivere un’esperienza unica prima della discesa finale. In attesa della riapertura del resort, sabato 23 marzo, nel cantiere della nuova attrazione le maestranze impiegate hanno coadiuvato i lavori per l'arrivo della torre al parco e la sua successiva installazione con il montaggio della gondola: ovvero le 16 sedute sulle quali saliranno gli avventurosi passeggeri, disposte circolarmente attorno a essa. I tre pezzi che compongono la nuova Drop & twist tower, di circa 22 mila chilogrammi complessivi, sono stati assemblati tra loro in posizione orizzontale e, successivamente, grazie all’aiuto di due gru, sono stati innalzati tramite operazioni di raddrizzamento studiate ad hoc per l’area interessata.\r

\r

La nuova torre è dotata di un sistema idraulico che consente di gestire i diversi movimenti ed effetti della gondola attraverso un pannello di controllo touch screen di ultima generazione. “Non vediamo l’ora di inaugurare questa attrazione - sottolinea l'amministratore delegato di Gardaland, Sabrina de Carvalho -. Grazie alla sua impattante scenografia e agli effetti di luce e suoni, i nostri ospiti verranno coinvolti in un’esperienza memorabile: una vera e propria avventura che catturerà l'immaginazione e l'emozione dei nostri visitatori.\"","post_title":"Svelata la nuova attrazione 2024 di Gardaland: sarà una drop & twist tower","post_date":"2024-03-21T11:00:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711018833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea decolla oggi, 21 marzo, sulla nuova rotta da Torino a Comiso, con due frequenze alla settimana, ogni giovedì e domenica, per un’offerta complessiva di più di 16.000 posti in vendita e oltre 90 voli.\r

Sempre in giornata la compagnia aerea spagnola riapre da Torino anche il collegamento verso Parigi Orly, con due voli alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

Quest'anno diventano quindi otto le destinazioni disponibili da Caselle, di cui sette in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso - novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia e Palermo) e una in Francia (Parigi Orly).\r

\"Tutti i passeggeri piemontesi potranno pianificare le proprie vacanze nel sud della Sicilia, e allo stesso tempo, i viaggiatori in partenza da Comiso avranno l’occasione di raggiungere comodamente la città della Mole, alla scoperta dei suoi musei e palazzi storici” sottolinea Valeria Rebasti, international market director del vettore.\r

“Con il nuovo collegamento Torino-Comiso, frutto della proficua collaborazione con Volotea, si completa l’offerta voli per la Sicilia dal nostro scalo – ha dichiarato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Grazie alla compagnia aerea e ai suoi voli in programma il giovedì e la domenica verrà infatti soddisfatta la domanda di quel segmento che sceglie le splendide località della Sicilia sud-orientale come meta turistica, anche solo per un weekend lungo. Senza naturalmente dimenticare tutti coloro che necessitano di spostarsi da e per il Piemonte verso quell’area per ragioni familiari, di studio o di lavoro a prezzi davvero competitivi”.","post_title":"Volotea da Torino con otto destinazioni: oggi il primo volo per Comiso","post_date":"2024-03-21T10:10:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711015819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre a Bressanone la nuova Lasserhaus: un art hotel 4 stelle superior realizzato dagli architetti Claudio Saverino e Tiziano Vudafieri, che hanno suddiviso gli spazi di una residenza aristocratica del quindicesimo secolo, trasformando i primi due piani in una struttura ricettiva e destinando gli ultimi due a residenza privata. I lavori sono stati commissionati dalla famiglia Faller, da oltre 80 anni proprietari dell’antico edificio.\r

\r

La nuova struttura si compone di dieci camere, di cui tre suite, sei matrimoniali e una singola, dall’atmosfera intima, in cui la collezione di pittura classica di proprietà dei Faller incontra opere di artisti contemporanei, rendendo così lo spazio un nuovo punto d’interesse per la collettività. Il pianterreno accoglie in particolare la lobby e la reception. Da qui si accede alle prime quattro camere e a un salottino con un angolo biblioteca a disposizione degli ospiti, oltre che alla cantina dotata di una piccola sala degustazione, interpretata da uno dei pionieri della digital art, l’austriaco Peter Kogler, utilizzando pattern psichedelici per creare insolite profondità spaziali da esplorare individualmente. Percorrendo la scala interna che conduce al mezzanino, dove gli architetti hanno ricavato una spa dotata di sauna e idromassaggio, si incontra subito l’opera di Alexander Wierer, focalizzata sull’incessante progressione del tempo e la transitorietà del presente. Al primo piano sono collocate invece la sala colazione e le altre cinque camere.\r

\r

Per il restauro architettonico e l’interior design di Lasserhaus, completamente vincolata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, gli architetti hanno lavorato su un concept incentrato sul dialogo tra storia e contemporaneità. Il progetto ha inteso infatti riflettere le peculiarità della città vescovile di Bressanone, in grado di fondere la sua tradizione e atmosfera medievale con proposte culturali d’avanguardia.","post_title":"A Bressanone apre il 4 stelle Lasserhaus: un progetto a cura degli architetti Vudafieri e Saverino","post_date":"2024-03-20T11:57:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710935875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inizio d'anno in accelerata per Dubai che ha accolto 1,77 milioni di turisti internazionali nel gennaio 2024, con un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2023.\r

\r

L'Europa occidentale, secondo i dati emersi dal Dubai Tourism Performance Report di gennaio pubblicato dal Dipartimento dell'Economia e del Turismo, si è classificata al primo posto in termini di mercati di provenienza dei arrivi internazionali, con una quota superiore al 18% per un totale di 327.000 visitatori.\r

\r

Seguono i Paesi del Ccg con 311.000 visitatori, pari a quasi il 18%, e l'Asia meridionale al terzo posto con 294.000 visitatori, pari a circa il 17% del totale dei visitatori internazionali nell'emirato.\r

\r

Il numero di arrivi dalla Russia, dalla Comunità degli Stati Indipendenti e dall'Europa dell'Est ha raggiunto i 262.000 visitatori, pari al 15%, classificandosi al quarto posto, mentre il numero di visitatori provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) ha raggiunto i 211.000 visitatori, il 12% del totale.\r

\r

L'Asia settentrionale e sudorientale si è classificata al sesto posto con 149.000 visitatori e una quota dell'8%, seguita dalle Americhe al settimo posto con 115.000 visitatori o circa il 6% del numero totale di visitatori internazionali, dall'Africa all'ottavo posto con 71.000 visitatori e dall'Australia all'ultimo posto con 33.000 arrivi.","post_title":"Dubai: inizio d'anno con una crescita del 21% degli arrivi internazionali","post_date":"2024-03-20T11:49:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710935340000]}]}}