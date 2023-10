Master Explorer rafforza i sales con Bruno Normanno e Stefano Convertini Una new entry e un gradito ritorno. Forte di una crescita importante a livello globale nei primi nove mesi dell’anno con un +26% rispetto allo stesso periodo del 2022, Master Explorer potenzia la propria forza vendite, arricchendo la copertura territoriale grazie all’ingresso in squadra di due area manager. Si tratta di Bruno Normanno che, come agente plurimandatario, avrà la supervisione del mercato del Centro-Nord Italia, nonché di Stefano Convertini che, ritornato nell’azienda con sede a Bari, coordinerà invece il business del Sud Italia. Le due figure si occuperanno di gestire e affiancare i vari responsabili di regione, riportando direttamente al manager commerciale, Emanuele Lorusso. La crescita recente di Master Explorer riguarda sia il segmento leisure del lungo raggio (+100% rispetto al 2022 grazie al successo delle proposte Stati Uniti e Medio-Oriente), sia la business travel unit, quest’ultima oggetto a breve di un focus importante a livello di investimenti, necessari per accompagnarne lo sviluppo strategico sia in termini di prodotto, sia di servizio pre-post sales. Master Explorer parteciperà con il suo staff commerciale al completo alla prossima fiera di Rimini, in programma dall’11 al 13 ottobre, in partnership con il gruppo Faro (pad. A3 – stand 113). Condividi

