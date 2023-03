Mappamondo: al via domani una tre giorni di workshop itineranti dedicati alla Thailandia Si ricomincia domani da Bologna e, a seguire, Lucca il giorno successivo e Perugia il 17 marzo. Riparte il roadwshow Mappamondo Around Italy: una tre giorni itinerante dedicata alla Thailandia, per incontrare le agenzie di viaggio partner e far conoscere novità e unicità di una destinazione che il to capitolino programma da oltre 40 anni. Il format degli eventi prevede la partecipazione di alcuni dei principali partner dell’operatore provenienti direttamente dal paese del Sorriso, affiancati dall’Ente nazionale per il turismo della Thailandia. “Crediamo molto in questa iniziativa, quest’anno alla decima edizione, che grazie a un’impronta molto tecnica – spiega Andrea Mele, ceo Mappamondo – permette agli agenti di conoscere sempre meglio una meta poliedrica, ideale per molteplici target di clientela, con differenti opportunità di vacanza e un rapporto qualità/prezzo sempre altissimo”. A ogni incontro gli agenti di viaggio avranno inoltre l’opportunità di vincere un soggiorno premio in Thailandia, offerto dagli hotel partner di Mappamondo.

