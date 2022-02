Mappamondo a tutto Dubai, con proposte dedicate e combinati ad hoc

Dal solo Dubai ai pacchetti combinati con un’altra destinazione come un soggiorno mare nelle splendide isole dell’oceano Indiano e delle Andamane o, per gli appassionati delle gare automobilistiche, la proposta dedicata al Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, Paese in lista D, per assistere sia alla gara del 20 marzo, prima prova della stagione, sia alle qualifiche nei due giorni precedenti. Senza dimenticare l’opportunità di visitare Expo 2020 Dubai, in programma fino al 31 marzo 2022 e di cui Mappamondo è tra i rivenditori ufficiali dei biglietti.

Dopo aver registrato una buona stagione autunnale trainata proprio da Expo e un ottimo Capodanno, nonostante le cancellazioni a causa dei molti Covid test positivi, l’operatore guidato da Andrea Mele prosegue nel suo impegno su Dubai, altra destinazione inserita nella lista D dei Paesi visitabili per turismo, che rilancia con differenti proposte studiate per soddisfare le mutate esigenze e il budget di ogni tipologia di cliente.

«Dubai è stata indubbiamente e giustamente la regina dell’inverno – commenta il ceo di Mappamondo –. E’ una destinazione che offre un’infinità di attività da svolgere in un clima caldo e piacevole, a cui si è sommata quest’anno l’unicità e la spettacolarità di Expo. Ma, aggiungo, è una destinazione dove, anche se a prima vista può non sembrare, è fondamentale affidarsi a un tour operator organizzato, strutturato e presente in loco».

Fino al 31 marzo tutti i pacchetti su Dubai includono cinque notti, i trasferimenti, il biglietto valido 48 ore per l’hop on-hop off e il biglietto per l’Expo, la visita al padiglione Italia con ingresso in corsia preferenziale fast track e il caffè espresso Lavazza offerto a tutti i clienti Mappamondo. Per i combinati, invece, sono tre le notti a Dubai presso il Novotel Wtc, vicinissimo alla metro per raggiungere Expo con facilità, con estensione di cinque o sette notti, a scelta tra differenti tipologie di hotel alle Seychelles, Maldive, Mauritius, o Phuket.

E per chi sta già pensando alle vacanze di Pasqua, l’operatore propone una soluzione di viaggio che include cinque notti a Dubai con pernottamento e prima colazione, test Pcr molecolare prima del rientro in Italia e due escursioni esclusive con guida in italiano: un giro completo della città di sei ore e il safari con cena nel deserto. Quote a partire da 1.190 euro, partenze il 15, 16 e 17 aprile.

Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.