Maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 di Azemar

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. La rotta è servita con Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy. La Milano-Bahrain è giornaliera: di cui quattro voli diretti e tre via Roma; mentre per la rotta Roma-Bahrain sono disponibili tre voli settimanali (lunedi, mercoledì e sabato). Inoltre, dal Bahrain International Airport i passeggeri possono raggiungere numerose destinazioni in connessione verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India attraverso il network globale della compagnia, ad esempio si può volare da Roma e Milano via Bahrain verso: Maldive, Manila, Bangkok, Singapore, Colombo, Nuova Delhi, Mumbai, Goa, Dubai, Abu Dhabi, Riad, Muscat. [post_title] => Gulf Air conferma l'operativo giornaliero sulle rotte Italia-Bahrain [post_date] => 2023-10-05T15:17:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696519023000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il primo viaggio della settimana tra il 13 e il 20 settembre, Azemar ha replicato alle Maldive con altri undici agenti ospiti del fam trip alle scoperta dei tre resort Cocoon Collection presenti nell'arcipelago. Importante il partner di questa seconda esperienza, la compagnia aerea Emirates. Accompagnati come sempre dal key account del to, Loris Giusti, gli adv coinvolti sono stati Marco Marchetti della Esquire Viaggi di Milano, Pino Colicchio della Television Travel di Senago, Simonetta Paganini della Veronelli Viaggi di Legnano, Marica Modugno della Benetti Viaggi di Como, Eleonora Gavioli della Dreamsteam di Carpi, Ivan Singia della Rondò Viaggi di Sesto San Giovanni, Claudio Sartori della Number Nine Travel di Verona, Elisabetta Schiavo della Acitour di Modena, Elena Iannantuoni della Bigtours di Bologna, Paola Marson della Aci Blueteam di Treviso e Serena Grassi della Viaggi Manuzzi di Cesena. [post_title] => Maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 di Azemar [post_date] => 2023-10-05T15:13:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696518821000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà quest'inverno a Zurigo dopo una ristrutturazione multimilionaria il Mandarin Oriental Savoy. Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante. Molte delle 44 camere e 36 suite dell'hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto. L'offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l'hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali. [post_title] => Riapre quest'inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy [post_date] => 2023-10-05T15:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696518213000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si allarga il network di Qatar Airways sull'Arabia Saudita, con il lancio dei servizi di due nuove destinazioni: AlUla, Tabuk, oltra alla riapertura di Yanbu. Dal prossimo 29 ottobre 2023, la compagnia aerea inizierà a operare su AlUla, seguita da Yanbu il 6 dicembre e Tabuk il 14 dicembre. «Siamo entusiasti di introdurre AlUla, Yanbu e Tabuk come nostre nuove destinazioni in Arabia Saudita. Queste città offrono una ricchezza di esperienze culturali, storiche e naturali e siamo orgogliosi di mettere in contatto viaggiatori di tutto il mondo con questi luoghi straordinari» ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker. Qatar Airways opera così verso nove città dell'Arabia Saudita, con oltre 125 voli settimanali. Le destinazioni sono: AlUla, Dammam, Gassim, Jeddah, Medina, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu, offrendo ai viaggiatori una rete completa per esplorare i diversi paesaggi e culture di questo vivace Paese. [post_title] => Qatar Airways amplia il raggio d'azione sull'Arabia Saudita: salgono a 9 le destinazioni servite [post_date] => 2023-10-05T14:48:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696517299000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I fondi Certares e Kkr, compagnie alberghiere quali Hyatt, Hilton e Barceló. I tedeschi di Tui. Sono i nomi che girano oggi tra gli addetti ai lavori quando ci si interroga sui potenziali acquirenti di Alpitour World. Almeno a seguito dell'annuncio della sua messa in vendita da parte dell'azionista di maggioranza Tip. Ma c'è un'ipotesi ancora più intrigante in circolo, che potrebbe dar vita a un vero colosso italiano dell'industria turistica (o meglio sarebbe dire italo-svizzero vista la sede ginevrina della compagnia). Alcune voci sostengono infatti che Msc sia interessata all'affare. Rumours peraltro prontamente smentiti in via indiretta dalla famiglia Aponte, che controlla la Mediterranean Shipping Company Holding. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, chi ha avuto modo di parlare con la proprietà asserisce che al momento non ci sarebbe alcuna offerta concreta sul piatto. Qualcuno suggerisce persino che Msc sia stata tirata in ballo per spingere al rialzo il valore di Alpitour. Vago: mai dire mai Ma forse non è proprio, solo, così. Interpellato da La Stampa, il presidente esecutivo di Msc Cruises, Pierfrancesco Vago, ha certo dichiarato di essere scettico sull'eventuale operazione Alpitour. Tuttavia, ha aggiunto, "se dovessero contattarci, un’occhiata la daremmo. Così come facciamo continuamente con le proposte che riceviamo". Come dire: mai dire mai. L'occasione Neos Rimane che il gruppo Msc, reduce dalla fresca acquisizione di Italo, con Alpitour potrebbe anche mettere le mani su Neos: ovvero su quella tanto agognata compagnia aerea, oggetto dei desideri della società ginevrina, a cui in tempi recenti non è riuscita l'operazione Ita. Lo stesso Vago, interpellato su un altro affaire, la possibile privatizzazione della Tap, ha peraltro confermato gli investimenti della compagnia nei cieli, soprattutto lato cargo. E riguardo alla compagnia lusitana ha dichiarato che è ancora troppo presto per dire qualsiasi cosa. Ma così facendo non ha certo escluso un possibile interessamento. Quando i capitali non mancano Secondo gli analisti, il valore di Alpitour si aggirerebbe sugli 1,3 - 1,5 miliardi di euro, ossia poco meno dell'esborso che Msc ha dovuto affrontare per l'acquisizione del 50% di Italo. E al gruppo certo non mancano i capitali. Stando alle stime della società di consulenza Drewry il settore della logistica marittima, vero core business della società degli Aponte, durante il periodo pandemico ha generato profitti superiori a quelli complessivi dei sei decenni precedenti. Tanto per dare concretezza alle parole, basti dire che i primi cinque operatori nel mondo per capacità di trasporto container (Msc, Maersk, Cma Cgm, Cosco, Hapag-Lloyd) nel 2022 hanno registrato quasi 336 miliardi di dollari di ricavi e poco meno di 128 miliardi di profitti netti. E la Mediterranean Shipping Company Holding, che è la prima di questa top 5, l'anno scorso ha registrato 86,4 miliardi di euro di ricavi consolidati aggregati, con un utile netto di 36,2 miliardi e un ebitda di 43,2 miliardi... [post_title] => Msc: Alpitour? Nessuna offerta. Ma se ci dovessero contattare... [post_date] => 2023-10-05T13:30:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696512656000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono dieci le serate del roadshow tutto argentino dedicato agli agenti di viaggio organizzato da Tour2000AmericaLatina: dieci cene nei migliori ristoranti argentini delle città italiane per un tour partito il 19 settembre a Senigallia per approdare a Bologna, Terni, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bergamo, e che si concluderà in grande stile il 10 ottobre a Rimini in occasione della fiera romagnola Protagonisti assoluti delle serate le bellezze di una delle destinazioni più affascinanti dell’America Latina, l’Argentina, e i #viaggiimperdibili di Tour2000AmericaLatina: partenze garantite con voli, hotel, trasferimenti e guida in italiano inclusi nella quota a persona. “Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto dalle prime tappe del nostro roadshow e della partnership con Inprotur, che ci permette di far conoscere agli agenti di viaggio tutta la nostra offerta: dai tour più classici a quelli enogastronomici, dagli itinerari in moto fino ai soggiorni ecoluxury esclusivi, per una delle nostre destinazioni di punta, l’Argentina: – afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Come tributo all’enogastronomia argentina, rinomata ormai in tutto il mondo e da poco entrata nel prestigioso mondo della guida Michelin, abbiamo selezionato i migliori ristoranti argentini nelle città coinvolte”. [post_title] => L’Argentina, e la sua cucina, protagonista dell’ultimo roadshow Tour2000AmericaLatina [post_date] => 2023-10-05T12:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696509119000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free. Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”. A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”. Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar. [post_title] => African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto [post_date] => 2023-10-05T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696508645000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453409 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeromexico prevede di aprire 17 nuove rotte transfrontaliere verso gli Stati Uniti da sette aeroporti messicani nel 2024, un'espansione del network resa possibile dal recente passaggio del Messico al massimo rating di sicurezza della Faa statunitense. Aeromexico non ha rivelato date di inizio o frequenze specifiche per le nuove rotte. In un comunicato, la compagnia aerea afferma che prevede di "introdurre gradualmente" i nuovi servizi a partire da gennaio 2024. I voli saranno operati principalmente con aeromobili Boeing 737 Max. Le rotte saranno operate nell'ambito della joint venture transfrontaliera Aeromexico-Delta Air Lines, con Delta che apporrà il proprio codice sui nuovi collegamenti. «Con le nuove rotte e l'aumento delle frequenze verso le attuali destinazioni, Aeromexico prevede di operare quasi 60 frequenze giornaliere verso gli Stati Uniti entro luglio 2024, il che rappresenta un aumento del 35% delle partenze rispetto al 2023, con una presenza in 36 mercati statunitensi» spiega una nota della compagnia aerea . «Delta prevede di operare 34 frequenze giornaliere verso il Messico a luglio 2024, servendo sette diverse destinazioni messicane. La jv Aeromexico-Delta offrirà oltre il 30% di posti in più rispetto all'anno precedente (a luglio 2024) ampliando le opzioni di viaggio dei passeggeri tra Stati Uniti e Messico». [post_title] => Aeromexico potenzia i voli verso gli Usa: +35% entro luglio 2024, in jv con Delta [post_date] => 2023-10-05T12:20:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696508455000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli spagnoli di Bypillow sbarcano in Italia con una prima apertura a Firenze. La giovane compagnia alberghiera fondata da Albert Duran e Marc Molas ha infatti recentemente acquisito l'ex hotel Goldoni: situato nell'omonima piazza è un albergo con più di un secolo di storia. Una volta ristrutturato, il nuovo Bypillow Goldoni avrà 20 camere e diverrà un boutique hotel a 3 stelle. L'apertura ufficiale è prevista per la seconda metà del 2024. [caption id="attachment_453404" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Albert Duran e Marc Molas[/caption] Questo però è solo il primo passo di un ambizioso piano di espansione tricolore. "Pensiamo a uno sviluppo solido tramite l'aggiunta di tre - cinque alberghi ogni anno - spiega lo stesso Molas -. Un po' come abbiamo fatto in Spagna. Miriamo senz'altro alle cosiddette Big 4, ma non disdegniamo pure le destinazioni secondarie. A patto che si trovino nelle vicinanze di un aeroporto a godano di una domanda internazionale". Gli obiettivi sono quindi strutture di minimo una ventina di camere, ubicate nel centro di città quali Roma, Firenze, Milano, Venezia (le Big 4), ma anche Bologna e Napoli. A tal fine l'azienda ha già istituito un team di sviluppo e un ufficio nella nostra Penisola, che è attualmente già in trattativa per ulteriori acquisizioni. "Siamo tra le altre cose in fase di due diligence esclusiva per una struttura da 40-45 camere a Roma", rivela sempre Molas. Al momento la compagnia vanta un portfolio di 18 boutique hotel a Madrid, Barcellona, Siviglia, Cadice, Bilbao, Girona, Malaga e Vilanova i la Geltrú. Altri sei sono in pipeline con contratti già firmati e inaugurazione prevista entro il 2025 (la maggioranza delle strutture è gestita con contratti di affitto a lungo termine, ndr). Oltre all'Itaila, il gruppo mira a espandersi pure in Portogallo, Malta e Grecia. [post_title] => Bypillow sbarca in Italia con la prima struttura a Firenze [post_date] => 2023-10-05T11:47:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696506446000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 azemar" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":120,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5695,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gulf Air conferma la propria presenza sul mercato italiano collegando Roma e Milano con voli diretti verso il Bahrain. 