Maldindia riparte con i viaggi accompagnati dal suo fondatore Pierpaolo Di Nardo

“Dopo tanto star male è arrivato il momento di tornare a stare bene, di tornare a viaggiare e riprendersi la bellezza del mondo che per troppo tempo abbiamo rinchiuso in un cassetto. Ho deciso di metterci la faccia e in questo momento di ripartenza ma ancora di forte titubanza da parte dei viaggiatori, ho pensato di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo”. Così il fondatore di Maldindia, e autore di una serie di guide di viaggio, Pierpaolo Di Nardo, annuncia la ripartenza del to milanese specializzato in viaggi in Asia e Subcontinente Indiano, in concomitanza con la pubblicazione dell’intera programmazione gruppi 2022, che si aggiunge al core business dei to focalizzato sul tailor made.

Per quanto riguarda i gruppi, dunque, si tratta di viaggi fuori rotta come è consuetudine di Maldindia, per piccole comitive di massimo 12 viaggiatori, con servizi selezionati e accompagnatore dall’Italia. Il calendario delle partenze include Oman (16 aprile), Armenia (24 aprile), Uzbekistan (20 maggio), Perù (18 giugno), Ladakh (luglio), Rajasthan (agosto), Sri Lanka (settembre), Bhutan (ottobre), Tamil Nadu e Kerala (novembre), Rajasthan (dicembre).

“In attesa della fine dello stato d’emergenza per il 31 marzo prossimo, siamo già pronti con tutta la programmazione gruppi per il 2022 – ribadisce Di Nardo –. E poi ci sono tutti i viaggi studiati su misura (che sono il core business di Maldindia) per i viaggiatori individuali, che siamo certi torneranno ad affidarsi ai nostri travel designer, per costruire esperienze di viaggio nel segno della libertà e della bellezza: due cose di cui oggi abbiamo fortemente bisogno”.