L’Antitrust riduce del 97% la sanzione comminata a Moby e Cin nel 2018

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di ridurre del 97% l’ammontare della sanzione comminata a Moby e Cin-Tirrenia nel febbraio 2018, a conclusione di un procedimento per abuso di posizione dominante nel trasporto da e per la Sardegna.

Il cambio è stato determinato dalle sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato che tra 2019 e 2020 hanno accolto i ricorsi delle due compagnia del gruppo Onorato Armatori, annullando la sanzione di 29.202.673,73 euro del 2018. L’Antitrust ha quindi rideterminato la stessa in 1 milione di euro, riducendola di circa il 97%.

Moby e Cin, si legge in una nota ufficiale, pur ribadendo il proprio dissenso rispetto alle conclusioni formulate dall’Agcm all’esito della fase istruttoria posta a base dell’intero procedimento e in gran parte “smontate” dalle citate sentenze di Tar e Consiglio di Stato, prende atto con soddisfazione della nuova determinazione della sanzione in termini che dimostrano, ancora una volta, l’assoluta illegittimità e abnormità della precedente decisione dell’Agcm.