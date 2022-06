L’Alaska si aggiunge alle mete della stagione inaugurale di Explora I

Si aggiunge anche l’Alaska tra le mete toccate durante la stagione inaugurale di Explora I: la nave di debutto del nuovo brand di lusso lifestyle griffato Msc, Explora Journeys. I viaggi sono tre, tutti con partenza da Vancouver, in Canada. Il primo, di undici notti, si chiama Alaska, Remote Wrangell and Spectacular Sitka, e salperà il 6 maggio 2024 per navigare lungo l’Inside Passage, Wrangell, il fiordo Tracy Arm, Juneau, Sitka, Skagway, Ketchikan, il fiordo Misty e Victoria, rientrando a Vancouver il 17 maggio 2024.

Sailing the Whale’s Highway è invece un tour di 11 notti che include Icy Strait Point, Hoonah e il ghiacciaio Hubbard, mentre Journey of the Glaciers, di dieci notti, svelerà coste scolpite da fiumi di ghiaccio frastagliato, navigando tra isole sparpagliate come pezzi di un puzzle all’interno di baie blu cobalto. Il ghiacciaio Mendenhall e i fiordi Misty e Tracy Arm sono destinazioni effimere che lasceranno ricordi e sensazioni durature.

“Coniugando viaggi di lusso e avventura, alla scoperta di montagne imponenti, la tundra artica, fiumi maestosi, fiordi e ghiacciai, gli oceani profondi e glaciali, la fauna selvaggia e una natura incontaminata, Explora Journeys garantirà un’esperienza unica nel suo genere – commenta il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. In questi viaggi, i nostri ospiti avranno inoltre la possibilità di vivere la nostra esclusiva filosofia, Ocean State of Mind, una predisposizione mentale ispirata a una nuova esperienza sul mare, tanto ricercata quanto sfuggente”.

Oltre alla crociera di debutto in Alaska del 6 maggio 2024, le altre partenze in calendario sono:

Sailing the Whale’s Highway – 11 notti

Date di navigazione:

17/05/2024 – 28/05/2024

07/06/2024 – 18/06/2024

28/06/2024 – 09/07/2024

19/07/2024 – 30/07/2024

09/08/2024 – 20/08/2024

Journey of the Glaciers – 10 notti

Date di navigazione:

28/05/2024 – 07/06/2024

18/06/2024 – 28/06/2024

09/07/2024 – 19/07/2024

30/07/2024 – 09/08/2024