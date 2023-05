La Turchia protagonista dell’estate di Alpitour World Un ventaglio di proposte che regaleranno a tutti i visitatori l’opportunità di vivere e scoprire un paese affascinante, ricco di una tradizione attaccata alle sue radici, di storia millenaria e di paesaggi naturali mozzafiato. Alpitour World scommette sulla Turchia in vista della prossima estate. Impossibile, parlando di questa destinazione, non visitare Istanbul, grazie tra gli altri al tour Magia d’Oriente di Alpitour e al tour Tesori d’Oriente di Francorosso: due itinerari esclusivi con partenze garantite di sette notti per scoprire le principali attrazioni storico culturali e paesaggistiche della Turchia. A questi si aggiungono Voyager Turchia e Orme Ottomane, i due itinerari pensati da Turisanda e Made, brand dedicati al segmento luxury della divisione tour operating del gruppo Alpitour. A Bodrum, vivace cittadina turistica ricca di storia e tradizione, conosciuta come la Saint-Tropez della costa Egea, gli amanti del mare potranno inoltre scegliere tra numerose nuove proposte: dall’Alpiclub Kairaba Bodrum Imperial e dal Ciaoclub Armonia Holiday Village, complessi 5 stelle proposti da Alpitour, fino al Seaclub Samara e Searesort Kefaluka Resort di Francorosso, capaci di coniugare il piacere di una vacanza di lusso con una full immersion nella natura. Bodrum è anche il punto di partenza dell’esclusivo itinerario in caicco, celebre barca bialbero in legno di origine turca, alla scoperta delle suggestive baie della costa Turchese, presente nell’offerta di Alpitour con l’Alpiblu Caicco Turchese e in quella Francorosso con Intour Bodrum e la costa turca in caicco. Ma tante sono le attività e gli itinerari suggeriti per l’estate da Alpitour World alla scoperta della Turchia, grazie a una programmazione che abbraccia tutti i target di mercato: da chi ricerca i comfort di un club a chi predilige vivere esperienze su misura e visitare luoghi straordinari attraverso tour e hotel esclusivi. Dal 12 giugno fino al 25 settembre la Turchia sarà raggiungibile grazie a voli diretti su Bodrum, ogni lunedì da Milano Malpensa e nei lunedì di alta stagione da Roma Fiumicino e Verona, oltre che da Bari e Napoli ogni giovedì. “E’ con immenso piacere che si torna a esplorare uno dei Paesi più affascinanti del Mediterraneo – sottolinea la destination manager Turchia, mainstream division, Elisa Mana -. Abbiamo attentamente selezionato un variegato portafoglio di prodotti che permette di soddisfare le esigenze di filosofia di vacanza e di budget di tutti: dagli amanti della storia antica e della tradizione grazie ai nostri programmi itineranti; alle famiglie, coppie, senior alla ricerca di un angolo di relax in villaggi con il nostro staff di animazione e formule ultra tutto incluso; oltre agli amanti del mare e della natura per una vacanza alternativa ed esperienziale a bordo del caicco”.

Quest’anno la programmazione dell'operatore si è infatti ampliata in diverse aree, andando a completare una geografia di viaggio orientata alla ricerca di esperienze autentiche. Dall’Oriente in tutta la sua ampiezza, con un Giappone che miete un grande successo di pubblico, agli Stati Uniti della collaborazione con l’organismo di promozione pubblico-privato Brand Usa. Le Going Academy in forma sia di webinar, sia di roadshow, hanno dunque aperto gli orizzonti dell’Egitto con il prodotto classico, ritornato in grande spolvero, della navigazione sul Nilo: qui Going offre le classiche tre tipologie di crociera tra Luxor e Assuan (nei due sensi e circolare), anche con una nave a 5 stelle lusso dal design più contemporaneo. Particolare accento è stato riservato al Marocco, che sta altresì conoscendo una rinnovata attenzione da parte del turismo internazionale, con un boom di arrivi e una crescita dall’Italia del 9% nel primo trimestre del 2023. Recentemente protagonista a Indaba, fiera del turismo a Durban, anche l’Africa rappresenta un importante caposaldo della programmazione 2023 ed è stata protagonista della formazione. Così come la rivelazione Uzbekistan per l’Asia Centrale e la certezza delle Maldive, dove gli italiani rappresentano il quinto mercato con 38.902 arrivi nel primo trimestre dell’anno. “E' innegabile la ripresa dei viaggi internazionali e il rinnovato interesse da parte dei consumatori nei confronti di consulenze competenti, per le quali l’education, soprattutto nel travel, è il momento chiave – argomenta il chief commercial & operations officer di Going, Maurizio Casabianca -: le nostre Academy, e allo stesso modo i webinar, hanno presentato prodotti studiati con attenzione per dare l’opportunità di distribuire lungo tutto l’arco dell’anno le vendite, individuali e di gruppo”. Infine, l’ascolto del mercato: per il tour operator di Msc Cruises, la distribuzione turistica nella sua totalità è l’osservatorio con il quale costruire un dialogo per migliorare processi e servizi. A supporto del rinforzato team di sales manager, oggi composto da cinque persone. [post_title] => La nuova via di Going: più prodotto e tanta formazione per tutte le agenzie italiane [post_date] => 2023-05-22T13:15:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684761355000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Settantasei partenze su 14 itinerari per la Spagna di Guiness Travel sino alla fine di marzo 2024. "Il paese iberico è un evergreen che non tramonta mai: cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori - spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del to -. Con i nostri partner in loco, e con l'ente del Turismo spagnolo, la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio, in termini di creazione di itinerari e livello di servizi” Tra le novità messe in campo spicca il Gran Tour Canarie: dieci giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria. Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale, andando incontro a quello che sembra essere ormai l’identikit di molti viaggiatori in cerca di cultura e conoscenza, anche nelle destinazioni più note per lo svago e il solo soggiorno mare. Per chi cerca invece esperienze esclusive, come per esempio il pernottamento in location di charme, il Gran Tour Spagna in Paradores può essere la soluzione migliore. Prenotazioni da sold-out arrivano inoltre dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la summer autorizzano a essere più che ottimisti, rivela l'operatore in una nota. "Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale della nostra attività di promozione - conclude il direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos Watling -. In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del to, con un’offerta variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness sono perfettamente in linea con gli obiettivi inclusi nel nostro piano strategico 21-24: promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi a una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio sia delle comunità locali” [post_title] => Tra cultura, storia, gastronomia e mare, cresce la Spagna di Guiness Travel [post_date] => 2023-05-22T11:41:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684755700000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla scia di una domanda "incredibilmente forte" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale. "La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale". Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana. "La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva". [post_title] => Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe [post_date] => 2023-05-22T10:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684750989000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445981 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà a Genova dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish con il tema Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ambienti acquatici e la terraferma siano ecosistemi strettamente interconnessi tra loro. Ricco il programma di attività che declinano i temi centrali della manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria: Conferenze, Laboratori, Aperitivi, il Mercato e soprattutto gli appuntamenti ludici dedicati a bambine e bambini di tutte le età. Perché, come di consueto negli eventi Slow Food, è a partire dalle giovani generazioni che si costruisce la consapevolezza sulle proprie scelte alimentari, scelte che fanno bene agli ecosistemi acquatici e alla salute nostra e del pianeta. A Slow Fish 2023 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) supporta la realizzazione di spazi di approfondimento dedicati a visitatori e bambini: la Slow Fish Arena, il luogo in cui sviluppare il dibattito sui temi di attualità e sulle interconnessioni tra ecosistemi marini e terrestri, e la Ludoteca, dove bambine e bambini possono giocare con le forme dei pesci, colorarli, e aumentare la consapevolezza della bellezza del mare e delle sue risorse. In particolare, giovedì 1 giugno sono previste attività didattiche per le scolaresche in visita. Sempre nella Ludoteca, il 2 giugno, alle 12.30 e alle 14.30, i visitatori possono partecipare anche a Che pesci prendere?, il gioco ideato per fare comprendere ai bambini – e anche agli adulti – l’importanza della piccola pesca artigianale, realizzato in collaborazione con la Onlus Worldrise. Organizzate dall’Acquario di Genova e Slow Food, le attività di educazione si svolgono nella Città dei bambini e dei ragazzi e sono rivolte alle scuole la mattina di giovedì 1 giugno, e alle famiglie da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Nell’ambito di questo museo interattivo, bambine e bambini vengono guidati da esperti e dagli studenti del Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’Università di Genova alla scoperta del progetto Life Claw e delle specie aliene che occupano sempre più fiumi e mari del Mediterraneo. Una delicata operazione di salvataggio a cui i più piccoli sono chiamati a partecipare nell'appuntamento Sos gambero di fiume italiano, realizzato con il supporto di UniCredit. Sabato 3 giugno alle 20.30 è in programma la visita a uno dei siti di studio sulla riproduzione del gambero realizzato nell’ambito del progetto Life Claw a Fontanigorda, presso il ponte di Pescia, con Alla ricerca del gambero perduto. Un’escursione serale gratuita in compagnia di un esperto sul torrente Pescia per cercare questi animali che si rintanano durante il giorno e sono attivi e visibili solo dopo il calare del sole. Nel 2023 l’Acquario di Genova festeggia i 30 anni di attività e propone un calendario ricco di iniziative per il suo compleanno. Durante Slow Fish sono molteplici gli incontri quotidiani per conoscere le specie protagoniste, i progetti di conservazione e la ricerca e il lavoro di cura degli animali che viene svolto ogni giorno da biologi e veterinari. Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. [post_title] => Genova, dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish [post_date] => 2023-05-20T09:11:35+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684573895000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all'evento "Liguria meets New York" organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all'estero, e la partecipazione del comune di Genova. L'occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l'entroterra. Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza. «Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l'entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese». [post_title] => Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela [post_date] => 2023-05-20T09:03:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684573384000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445983" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia”[/caption] E' partita oggi e si concluderà il 21 maggio 2023, nell’ambito della Dmo “Expo Tuscia”, organizzata dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, l'edizione di Visituscia, la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia viterbese. L’iniziativa promozionale si terrà nel Viterbese in forma itinerante e avrà come tema, oltre la gastronomia locale, il “Turismo di ritorno: alla scoperta delle Origini”. Sarà proprio questo il tema di questa edizione. Un programma itinerante che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della Via Francigena. L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento interessato delle aziende, per far conoscere quanto di buono il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso. Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della Dmo “Expo Tuscia”, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare forti interessi. Territorio e degustazione «Per rispondere a questa esigenza – dichiara Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia” - nel corso della manifestazione, sabato 20 maggio presso il Museo del Vino in Castiglione in Teverina, si terrà una degustazione online con i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, unitamente ai giornalisti e alla comunità dei nostri connazionali di Argentina, Uruguay e Brasile e per presentare in diretta la vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio non escluse alcune ricette di piatti tipici, ormai retaggio di una memoria passata (Menù delle Origini). Avremo inoltre modo di vivere un momento di degustazione di alcuni vini della Tuscia, considerato che questo alimento è stato da sempre il demiurgo dell’accoglienza e della convivialità, animando le tavole di chi era in procinto di partire e di chi tornava. Questo collegamento con le associazioni di italiani nel mondo – conclude Peparello - vuole essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo Giubileo». [post_title] => Visituscia: oggi inizia la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese [post_date] => 2023-05-19T12:05:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684497935000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445861 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia. Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. [post_title] => Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna [post_date] => 2023-05-19T09:32:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684488751000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la turchia protagonista dellestate di alpitour world" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":36,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1756,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marina del Fezzano, porticciolo turistico con 300 posti barca, è situato nel golfo di La Spezia, nello scenario naturale delineato dalla Palmaria e dal promontorio di Portovenere. Nelle immediate vicinanze altre località: l’arcipelago toscano, le Cinque Terre, la Corsica e Portofino.\r

\r

Grazie al clima mite del litorale ligure il porto consente di vivere e scoprire il mare per dodici mesi all’anno, e non solo durante la bella stagione.\r

\r

Ma la posizione geografica non è il solo vantaggio del Porto. I suoi ospiti possono contare su servizi di alta qualità, grazie alla decennale esperienza che ha dato vita alla moderna struttura.\r

\r

Tra i servizi per i diportisti, Marina del Fezzano dispone anche 13 camere con 26 posti letto, situati in alcuni edifici caratteristici del borgo marinaro, frazione del Comune di Portovenere.\r

\r

Nell’immediato dopoguerra i Cantieri Navali del Fezzano, che cambiarono in seguito il proprio nome in Società Marina del Fezzano, cominciarono ad operare nel settore della navalmeccanica, effettuando riparazioni e manutenzioni navali. \r

\r

La grande svolta arriva nel 1994. All’epoca il contesto nel quale sorgevano i Cantieri aveva ormai maturato pienamente una forte sensibilità ambientale e turistica. La risposta alle nuove esigenze fu la conversione della preesistente attività. Nasce così la Marina del Fezzano, che ha saputo far tesoro della sua storia.\r

\r

Lo Yacht Club della Marina, nato nell’estate 2005, è destinato ad accogliere i clienti nei momenti di relax .\r

\r

Marina del Fezzano ha lanciato l’iniziativa \"About Italy Holiday\", una serie di esperienze turistiche, che includono la possibilità di soggiornare nelle residenze del borgo marinaro, per immergersi completamente nella bellezza e nella cultura del territorio.","post_title":"Marina del Fezzano, dal porticciolo turistico alle esperienze di About Italy Holiday","post_date":"2023-05-23T09:06:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684832795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiusa ieri la tre giorni di VisiTuscia Expo, l'iniziativa che ha visto le realtà istituzionali e private del territorio della Tuscia protagoniste di un programma di attività alla scoperta del territorio per i rappresentanti della stampa di settore e non.\r

\r

Il tema di quest’anno è stato il “Turismo di Ritorno – Alla scoperta delle Origini”, un approfondimento pensato nel quadro dei progetti sostenuti anche dal Governo e dalla Regione Lazio.\r

\r

Il programma ha previsto la visita di Capodimonte con visita ai Giardini pensili della Rocca Farnese e del Museo della navigazione nelle acque interne, la visita di Marta e del Borgo dei Pescatori, con pranzo a base di prodotti tipici della tradizione locale, illustrati dallo chef Danilo Ciavattini.\r

\r

A seguire, visita del Museo del Vino a Castiglione in Teverina e collegamento con le rappresentanze delle Associazioni degli italiani all'estero, con cena a base di ingredienti tipici e vini del territorio, accompagnati dai prodotti dell'Antica Norcineria Morelli.\r

L'ultima giornata ha visto gli ospiti in visita a Viterbo, la Città dei Papi, dove sono stati guidati tra gli stand della manifestazione \"Assaggi\" per poi fermarsi a pranzo presso l'Azienda Agricola Monte Jugo Bistrot di Campagna, tra le prime per la produzione di formaggi e prodotti caprini.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Expo Tuscia\r

\r

Valorizzare il territorio della Tuscia, cuore dell'Italia dall'importante patrimonio artistico, storico, culturale, esperienziale e gastronomico. È questa la missione di Expo Tuscia, DMO nata con il contributo della Regione Lazio che rappresenta un innovativo progetto tematico e territoriale. \"L'iniziativa nasce da un'importante considerazione - spiega Vincenzo Peparello, presidente della DMO -: oggi è in atto un profondo cambiamento del mercato distributivo che ha portato all'affermazione di nuovi bisogni e di stili di vita in una società mutata dalla pandemia. Un'evoluzione che ha coinvolto profondamente il segmento dei viaggi e della scoperta dei territori da parte di un turista nuovo. Si è reso così necessario interpretare e affrontare questo cambiamento - continua Peparello -: da questa consapevolezza è nata la DMO, che si pone come strumento per innescare processi virtuosi in grado di coniugare marketing territoriale e imprenditoriale mediante azioni mirate, con una rinnovata convergenza tra attori pubblici e privati\".\r

\r

La DMO in questo scenario diventa un efficace strumento attuativo per gli obiettivi strategici inseriti anche nei piani di sviluppo del turismo della Regione Lazio, come la ridistribuzione dei flussi, la destagionalizzazione e l'aumento della durata del soggiorno sul territorio.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"VisiTuscia Expo: tre giorni alla scoperta del turismo delle origini in Tuscia","post_date":"2023-05-22T15:06:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684767974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampliamento della programmazione e tanta formazione rivolta a tutte le 8 mila agenzie di viaggio del mercato italiano. E' la nuova declinazione del to di casa Msc, Going, che da marzo a questo mese di maggio ha organizzato una serie di Academy dedicate alle presentazione del prodotto in chiave estiva, in collaborazione con dmc e destinazioni. Quest’anno la programmazione dell'operatore si è infatti ampliata in diverse aree, andando a completare una geografia di viaggio orientata alla ricerca di esperienze autentiche. Dall’Oriente in tutta la sua ampiezza, con un Giappone che miete un grande successo di pubblico, agli Stati Uniti della collaborazione con l’organismo di promozione pubblico-privato Brand Usa.\r

\r

Le Going Academy in forma sia di webinar, sia di roadshow, hanno dunque aperto gli orizzonti dell’Egitto con il prodotto classico, ritornato in grande spolvero, della navigazione sul Nilo: qui Going offre le classiche tre tipologie di crociera tra Luxor e Assuan (nei due sensi e circolare), anche con una nave a 5 stelle lusso dal design più contemporaneo. Particolare accento è stato riservato al Marocco, che sta altresì conoscendo una rinnovata attenzione da parte del turismo internazionale, con un boom di arrivi e una crescita dall’Italia del 9% nel primo trimestre del 2023. Recentemente protagonista a Indaba, fiera del turismo a Durban, anche l’Africa rappresenta un importante caposaldo della programmazione 2023 ed è stata protagonista della formazione. Così come la rivelazione Uzbekistan per l’Asia Centrale e la certezza delle Maldive, dove gli italiani rappresentano il quinto mercato con 38.902 arrivi nel primo trimestre dell’anno.\r

\r

“E' innegabile la ripresa dei viaggi internazionali e il rinnovato interesse da parte dei consumatori nei confronti di consulenze competenti, per le quali l’education, soprattutto nel travel, è il momento chiave – argomenta il chief commercial & operations officer di Going, Maurizio Casabianca -: le nostre Academy, e allo stesso modo i webinar, hanno presentato prodotti studiati con attenzione per dare l’opportunità di distribuire lungo tutto l’arco dell’anno le vendite, individuali e di gruppo”. Infine, l’ascolto del mercato: per il tour operator di Msc Cruises, la distribuzione turistica nella sua totalità è l’osservatorio con il quale costruire un dialogo per migliorare processi e servizi. A supporto del rinforzato team di sales manager, oggi composto da cinque persone.","post_title":"La nuova via di Going: più prodotto e tanta formazione per tutte le agenzie italiane","post_date":"2023-05-22T13:15:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684761355000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Settantasei partenze su 14 itinerari per la Spagna di Guiness Travel sino alla fine di marzo 2024. \"Il paese iberico è un evergreen che non tramonta mai: cultura, storia, gastronomia, mare e popolazione la rendono una destinazione sempre in cima alla wish list dei viaggiatori - spiega Roberto Vocaturo, product manager assistant del to -. Con i nostri partner in loco, e con l'ente del Turismo spagnolo, la collaborazione è ormai ben consolidata e ci permette di offrire davvero il meglio, in termini di creazione di itinerari e livello di servizi”\r

\r

Tra le novità messe in campo spicca il Gran Tour Canarie: dieci giorni immersi nella natura variegata dell’arcipelago, con un clima perfetto che garantisce un’eterna primavera anche durante l’inverno. L’itinerario, new 2023, tocca l’isola maggiore Tenerife, per poi approdare a La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria. Visite guidate si sposano con degustazioni di prodotti tipici e momenti dedicati al tempo libero e al relax individuale, andando incontro a quello che sembra essere ormai l’identikit di molti viaggiatori in cerca di cultura e conoscenza, anche nelle destinazioni più note per lo svago e il solo soggiorno mare.\r

\r

Per chi cerca invece esperienze esclusive, come per esempio il pernottamento in location di charme, il Gran Tour Spagna in Paradores può essere la soluzione migliore. Prenotazioni da sold-out arrivano inoltre dai classici della Spagna, come l’Andalusia, Madrid e la Spagna del Nord. I numeri sui ponti di primavera hanno confermato un trend assolutamente positivo sulla destinazione e anche le previsioni per la summer autorizzano a essere più che ottimisti, rivela l'operatore in una nota.\r

\r

\"Le attività di comarketing con gli operatori italiani sono una parte fondamentale della nostra attività di promozione - conclude il direttore dell’ente spagnolo del Turismo a Roma, Gonzalo Ceballos Watling -. In Guiness Travel abbiamo identificato un partner ideale, in quanto il prodotto Spagna è uno dei protagonisti nel catalogo del to, con un’offerta variegata e con proposte culturali, enogastronomiche che creano valore aggiunto alla destinazione. In effetti, i viaggi proposti in Spagna da Guiness sono perfettamente in linea con gli obiettivi inclusi nel nostro piano strategico 21-24: promuovere le mete urbane e le destinazioni culturali, in cui i viaggiatori possano realizzare delle esperienze, anche gastronomiche, che contribuisco ad aumentare la spesa media del viaggio, e quindi a una sostenibilità economica e anche ambientale sia del territorio sia delle comunità locali”","post_title":"Tra cultura, storia, gastronomia e mare, cresce la Spagna di Guiness Travel","post_date":"2023-05-22T11:41:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684755700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla scia di una domanda \"incredibilmente forte\" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale.\r

\r

\"La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale\".\r

\r

Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. \r

\r

I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. \r

\r

Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana.\r

\r

\"La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva\".","post_title":"Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe","post_date":"2023-05-22T10:23:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684750989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Genova dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish con il tema Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ambienti acquatici e la terraferma siano ecosistemi strettamente interconnessi tra loro. Ricco il programma di attività che declinano i temi centrali della manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria: Conferenze, Laboratori, Aperitivi, il Mercato e soprattutto gli appuntamenti ludici dedicati a bambine e bambini di tutte le età. Perché, come di consueto negli eventi Slow Food, è a partire dalle giovani generazioni che si costruisce la consapevolezza sulle proprie scelte alimentari, scelte che fanno bene agli ecosistemi acquatici e alla salute nostra e del pianeta.\r

\r

A Slow Fish 2023 il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) supporta la realizzazione di spazi di approfondimento dedicati a visitatori e bambini: la Slow Fish Arena, il luogo in cui sviluppare il dibattito sui temi di attualità e sulle interconnessioni tra ecosistemi marini e terrestri, e la Ludoteca, dove bambine e bambini possono giocare con le forme dei pesci, colorarli, e aumentare la consapevolezza della bellezza del mare e delle sue risorse. In particolare, giovedì 1 giugno sono previste attività didattiche per le scolaresche in visita. Sempre nella Ludoteca, il 2 giugno, alle 12.30 e alle 14.30, i visitatori possono partecipare anche a Che pesci prendere?, il gioco ideato per fare comprendere ai bambini – e anche agli adulti – l’importanza della piccola pesca artigianale, realizzato in collaborazione con la Onlus Worldrise.\r

\r

Organizzate dall’Acquario di Genova e Slow Food, le attività di educazione si svolgono nella Città dei bambini e dei ragazzi e sono rivolte alle scuole la mattina di giovedì 1 giugno, e alle famiglie da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Nell’ambito di questo museo interattivo, bambine e bambini vengono guidati da esperti e dagli studenti del Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’Università di Genova alla scoperta del progetto Life Claw e delle specie aliene che occupano sempre più fiumi e mari del Mediterraneo. Una delicata operazione di salvataggio a cui i più piccoli sono chiamati a partecipare nell'appuntamento Sos gambero di fiume italiano, realizzato con il supporto di UniCredit.\r

Sabato 3 giugno alle 20.30 è in programma la visita a uno dei siti di studio sulla riproduzione del gambero realizzato nell’ambito del progetto Life Claw a Fontanigorda, presso il ponte di Pescia, con Alla ricerca del gambero perduto. Un’escursione serale gratuita in compagnia di un esperto sul torrente Pescia per cercare questi animali che si rintanano durante il giorno e sono attivi e visibili solo dopo il calare del sole.\r

\r

Nel 2023 l’Acquario di Genova festeggia i 30 anni di attività e propone un calendario ricco di iniziative per il suo compleanno. Durante Slow Fish sono molteplici gli incontri quotidiani per conoscere le specie protagoniste, i progetti di conservazione e la ricerca e il lavoro di cura degli animali che viene svolto ogni giorno da biologi e veterinari.\r

\r

Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, dal 1° al 4 giugno l’undicesima edizione di Slow Fish","post_date":"2023-05-20T09:11:35+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684573895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato all'evento \"Liguria meets New York\" organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all'estero, e la partecipazione del comune di Genova.\r

\r

L'occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e l'entroterra.\r

\r

Grande successo anche per la partecipatissima tappa di campionato internazionale di Pesto al mortaio a cui hanno preso parte dieci tour operator, giudicati da alcuni componenti del Comites e guidati dallo chef Roberto Panizza.\r

\r

«Continua il lavoro di promozione della Liguria sui mercati internazionali - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e alla promozione di quella parte del territorio meno conosciuta dai mercati stranieri, come l'entroterra. Un lavoro importante, che sta portando grandi risultati. A New York, in particolare, la Liguria è stata accolta con grande calore: segno della voglia di tornare a viaggiare in Italia per scoprire le bellezze del nostro Paese».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria Meets New York, 100 t.o. e adv protagonisti nella Grande Mela","post_date":"2023-05-20T09:03:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684573384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445983\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia”[/caption]\r

E' partita oggi e si concluderà il 21 maggio 2023, nell’ambito della Dmo “Expo Tuscia”, organizzata dal Cat Centro assistenza tecnica di Viterbo, l'edizione di Visituscia, la Borsa del turismo e dell’enogastronomia della Tuscia viterbese. \r

L’iniziativa promozionale si terrà nel Viterbese in forma itinerante e avrà come tema, oltre la gastronomia locale, il “Turismo di ritorno: alla scoperta delle Origini”. Sarà proprio questo il tema di questa edizione. Un programma itinerante che vede protagonisti i comuni e le imprese del territorio localizzati anche lungo la direttrice della Via Francigena. \r

L'obiettivo è quello di presentare le eccellenze viterbesi con il coinvolgimento interessato delle aziende, per far conoscere quanto di buono il territorio possa offrire, non solo dal punto di vista dell'ospitalità ricettiva ma anche enogastronomico, culturale, ambientale, termale e religioso. \r

Un appuntamento di promo commercializzazione, dunque, per operatori turistici, tour operator, agenti di viaggio, startup, blogger e giornalisti della stampa specializzata dei settori turistico ed enogastronomico. Il progetto della Dmo “Expo Tuscia”, ammesso e finanziato dalla regione Lazio, si sostanzierà su più fronti generando una vetrina ricca di contenuti da portare alla ribalta di un vasto pubblico anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie che consentiranno di ridurre le distanze e generare forti interessi. \r

\r

Territorio e degustazione\r

«Per rispondere a questa esigenza – dichiara Vincenzo Peparello presidente della Dmo “Expo Tuscia” - nel corso della manifestazione, sabato 20 maggio presso il Museo del Vino in Castiglione in Teverina, si terrà una degustazione online con i sindaci dei comuni della provincia di Viterbo, unitamente ai giornalisti e alla comunità dei nostri connazionali di Argentina, Uruguay e Brasile e per presentare in diretta la vasta gamma di prodotti agroalimentari del territorio non escluse alcune ricette di piatti tipici, ormai retaggio di una memoria passata (Menù delle Origini). \r

Avremo inoltre modo di vivere un momento di degustazione di alcuni vini della Tuscia, considerato che questo alimento è stato da sempre il demiurgo dell’accoglienza e della convivialità, animando le tavole di chi era in procinto di partire e di chi tornava. Questo collegamento con le associazioni di italiani nel mondo – conclude Peparello - vuole essere l’avvio di un ponte comunicativo e comunitario, nella prospettiva dell’accoglienza per il prossimo Giubileo».\r

","post_title":"Visituscia: oggi inizia la Borsa del turismo e dell'enogastronomia della Tuscia viterbese","post_date":"2023-05-19T12:05:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684497935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aquadulci più che un hotel è un luogo del cuore, dove arrivare, togliersi le scarpe, respirare il profumo del mare. E' un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri.\r

\r

Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa da accarezzare con lo sguardo mentre si percorre la passerella di legno che collega l’hotel alla spiaggia.\r

\r

Un rifugio raffinato e intimo dove dedicarsi a se stessi, rigenerarsi e viziarsi, tra camere e suite (alcune con giardino privato, altre con terrazza vista mare), dai colori tenui e arredate con mobili e stoffe di artigianato locale, che invitano al relax. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. \r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Dal 20 maggio 2023, prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Acquadulci, relax e sport tra le acque cristalline della Sardegna","post_date":"2023-05-19T09:32:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684488751000]}]}}