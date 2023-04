La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World Prosegue l’espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l’annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna. L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza. “L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione – spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna. L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza. “L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre. [post_title] => La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World [post_date] => 2023-04-20T11:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988738000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione. "Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani". Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti. Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024. Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona. [post_title] => Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona [post_date] => 2023-04-19T15:36:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681918593000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443941" align="alignleft" width="300"] L'Avani Palazzo Moscova Milano[/caption] Saranno ben due le aperture in Italia previste dal piano di espansione europea del brand Avani di casa Minor Hotels: la compagnia thailandese, già titolare del gruppo Nh, intende aprire cinque strutture a marchio Avani nel Vecchio continente entro la metà del 2024, che si aggiungeranno all'indirizzo già operativo in Portogallo. Le altre new entry saranno in Spagna, in Germania e nei Paesi Bassi. In concomitanza con il lancio europeo, il marchio farà anche il proprio debutto in America Latina con un paio di strutture in arrivo in Messico e in Colombia. [caption id="attachment_443942" align="alignright" width="300"] L'Avani Rio Novo Venezia[/caption] I prossimi hotel del brand lifestyle a vocazione millennials di Minor ad aprire alle nostre latitudini saranno quindi a giugno l'Avani Alonso Martínez Madrid da 101 camere e l'Avani Palazzo Moscova Milano da 65 stanze. In estate arriverà anche l'Avani Rio Novo Venezia con 144 camere e prima della fine dell'anno l’Avani Frankfurt City da 256 stanze. Sempre in Europa, il marchio arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 camere che diventerà l'Avani Museum Quarter Amsterdam nel secondo trimestre del 2024. In America Latina si inizierà invece nel terzo trimestre 2023 con il lancio dell’hotel messicano da 140 camere Avani Cancun Airport, seguito nel quarto trimestre dall'Avani Royal Zona T Bogota in Colombia da 66 stanze. Creato nel 2011, il marchio vanta attualmente 38 strutture in 20 paesi in Asia, Australia, Medio Oriente, nell'oceano Indiano, in Africa e appunto in Portogallo. [post_title] => Il gruppo Minor espande il brand Avani in Europa: due le new entry in Italia [post_date] => 2023-04-18T14:53:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681829602000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport. «Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone». Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr». Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». [post_title] => Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni [post_date] => 2023-04-18T11:52:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681818767000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc. Salpata da Genova il 12 aprile, con un programma di crociere di sette notti e scali a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, la World Europa è la nave più nuova e più green della flotta Msc. La nuova unità è stata presentata da Leonardo Massa, managing director della compagnia di navigazione, nel corso di un incontro a Genova con la stampa di settore e gli agenti di viaggio. La World Europa è un’unità di tecnologia green, la prima nave dotata di celle a combustibile a ossidi Sofc alimentate a gas naturale liquefatto che elimina gran parte delle emissioni di inquinamenti atmosferici. Con sette ponti, 2.626 cabine e sette piscine, vanta il Yacht Club più grande della flotta: quattro ponti dedicati su 1.600 metri quadrati per una nave nella nave all’inclusive di altissimo livello. Flotta e sostenibilità Massa ha illustrato gli ultimi traguardi e le prossime novità della compagnia, puntando su tre elementi: flotta, destinazioni e sostenibilità. “Con le ultime navi entrate in flotta degli ultimi otto mesi offriamo 7 mila camere e accogliamo 17 mila passeggeri in più ogni settimana. Ma l’arrivo della World Europa non è un punto di arrivo per noi, perché a giugno arriverà una nuova nave nella flotta: l’Euribia”. Novità anche per quanto riguarda le destinazioni, con in testa New York. “La Grande mela come punto d’imbarco è una sfida, ma siamo convinti che avrà un grande successo - conclude Massa -. Offriamo agli agenti di viaggio la possibilità di proporre ai propri clienti una gamma di pacchetti combinati con soggiorni e crociere che da New York portano in alcuni dei punti più suggestivi dei Caraibi. Come la nostra isola privata, Ocean Cay, una riserva marina incontaminata accessibile esclusivamente agli ospiti Msc”. [post_title] => World Europa: la nave più green della flotta Msc arriva nel Mediterraneo [post_date] => 2023-04-18T10:41:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681814513000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche il patrocinio dell'Enit per Obiettivo X, la tre giorni organizzata da Ota Viaggi, dal 12 al 14 maggio, presso il siciliano CdsHotels Terrasini. L'evento ospiterà diversi incontri incentrati sulla valorizzazione dei servizi turistici in Italia e sull’importanza della professionalità nell’incoming, con l’organizzazione di due panel che vedranno coinvolti alcuni protagonisti del turismo italiano. Il primo panel il Comparto trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare vedrà salire sul palco Frecciarossa, Ita Airways, Moby Lines, Tirrenia e Gnv. Il secondo panel, Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana, annovererà come relatori alcuni tra i migliori ceo e direttori generali dei tour operator italiani. La chiusura del talk show sarà quindi a cura dell’a.d. di Enit, Ivana Jelinic, che presenterà le attività dell'ente a breve e lungo termine. [post_title] => C'è anche il patrocinio dell'Enit per Obiettivo X di Ota Viaggi [post_date] => 2023-04-18T10:22:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681813350000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte bene il 2023 di CdsHotels, che registra trend di prenotazioni per l'estate in netta crescita, rafforzati da un incremento del fatturato che nel solo periodo pasquale ha raggiunto un +30% rispetto all'anno scorso. Dopo aver già chiuso il 2022 con un +39% sui 12 mesi precedenti, la compagnia pugliese vede le prenotazioni all'11 aprile salire infatti del 35% rispetto allo stesso periodo del 2022. Bene pure i mercati esteri, anch'essi a +35% tra gruppi e individuali. A ripartire è poi il mondo degli eventi e del mice in generale. In tale contesto spicca in particolare il siciliano CdsHotels Terrasini - Città del Mare. “Situato a pochi minuti dall’aeroporto di Palermo, si tratta di un hotel storico, divenuto punto di riferimento per clienti italiani e stranieri che ne apprezzano la posizione a picco sul mare, il contesto verde in cui è inserito e l’elevata qualità e varietà di servizio offerta - spiega il direttore commerciale della compagnia, Ada Miraglia -. La struttura che conta un numero molto generoso di camere, oltre 800, registra riempimenti elevati, tanto che, all’11 aprile 2023, rispetto alla stessa data del 2022, segna un + 30 % di previsione di fatturato e un amento del mercato estero di circa il 52%”. Il CdsHotels Terrasini - Città del Mare sta tra l'altro ospitando al proprio interno la venticinquesima edizione di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi, che fino al 16 aprile porterà in Sicilia circa 50 espositori e numerosissimi operatori del settore e della stampa che si ritroveranno per riflettere sul mercato e pianificare il turismo del futuro. [post_title] => Parte bene il 2023 di CdsHotels: prenotazioni per l'estate a +35% sull'anno scorso [post_date] => 2023-04-14T12:11:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681474276000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443677" align="alignleft" width="300"] Ilaria Sulis[/caption] Nuovo ingresso importante in Gattinoni Mice che potenzia l’healthCare con l’ingresso di Ilaria Sulis nel ruolo di head of healthCare, sarà lei a dirigere la divisione e una squadra composta da 14 professionisti. Tra le divisioni di Gattinoni Mice, l’healthCare ha l’ambizione di ricoprire un ruolo sempre più rilevante: l’obiettivo è il raddoppio del fatturato entro giugno 2024. «Sono entusiasta all’idea di entrare in Gattinoni e di portare con me la mia esperienza pluriventennale in ambito pharma & healthCare per affrontare questa sfida con energia e passione - ha dichiarato Ilaria Sulis -. Tuttavia, so che il successo dipende dalla forza di una squadra unita e determinata; mi dedicherò alla promozione dell’efficienza dei processi e alla ricerca dell’eccellenza nei risultati, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei nostri clienti Il mondo pharma, con le sue leggi, dinamiche e modalità è strategico per chi si occupa di eventi. Sulis conosce in profondità il settore, anche in ambito internazionale. Il suo ingresso risponde agli obiettivi di crescita dell’area, in termini di fatturato e di numero di clienti. Elisa Presutti, managing director events così ha commentato il nuovo ingresso: «Con l'ingresso di Ilaria a capo della divisione healthCare, Gattinoni rafforza un ramo d’azienda già molto performante, con l'obiettivo di sviluppare il reparto sia in termini di competenze verticali, sia in termini di business. L'obiettivo è raddoppiare il fatturato entro il primo semestre del 2024, grazie all'acquisizione di importanti clienti e contratti quadro». [post_title] => Gattinoni Mice rafforza l’healthCare con l'ingresso di Italia Sulis [post_date] => 2023-04-14T10:52:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681469574000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La vocazione lungo raggio di Ita Airways arriva dalla nuova campagna di comunicazione che ha preso il via sul mercato nordamericano, che oltre a promuovere i nuovi collegamenti diretti verso l’Italia, mira anche ad aumentare la brand awareness del vettore in un bacino d’utenza tanto strategico. L'ambizione di Ita è quella di "diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo - si legge in una nota della compagnia -, grazie ai collegamenti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles e a quelli che decolleranno in estate da Roma verso San Francisco e Washington. Complessivamente, nel picco della summer, Ita opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia". Di fatto, già oggi, gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Tornando alla campagna, è partita ieri da Boston e proseguirà il 18 aprile a Los Angeles e sulle nuove destinazioni nordamericane di Washington e San Francisco, il cui lancio è previsto rispettivamente il 20 e il 28 aprile. Le campagne sono multicanale e coinvolgono soprattutto location digitali out-of-home di grande impatto e visibilità, oltre a garantire una forte presenza online. Dal punto di vista creativo, i messaggi mirano a creare un legame diretto tra la Compagnia di bandiera e l'Italia, combinando immagini suggestive e ispirate del nostro Paese con l’azzurro del brand. L’estate 2023 della compagnia prevede voli verso 64 destinazioni, di cui 21 nazionali, 33 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle novità del lungo raggio Ita collegherà all’Italia diverse destinazioni di Spagna, Grecia e Croazia. [post_title] => Ita Airways vuole diventare "il vettore di riferimento tra Nord America e Italia" [post_date] => 2023-04-14T08:45:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681461917000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la tenuta di castellaro wine resort new entry siciliana degli ecoluxury retreats of the world" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":898,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna.\r

\r

L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza.\r

\r

“L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre.","post_title":"La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World","post_date":"2023-04-20T11:05:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681988738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima tappa del nuovo Roadshow Francia in Italia si è tenuta ieri a Roma. La serata, ospitata all'Unahotels Decò Roma, ha visto gli agenti di viaggio capitolini coinvolti in un workshop con una ventina di operatori ed espositori francesi, a cui è seguita una presentazione sulle novità e sugli asset di sviluppo della destinazione.\r

\"Il 2022 è stato l'anno della ripresa, abbiamo avuto ottimi risultati globali - ha esordito Fréderic Meyer, direttore Atout France -. Il turismo internazionale ci ha permesso di incassare 56,7 miliardi di euro e l'Italia ha giocato un ruolo fondamentale affermandosi come il quarto mercato internazionale, con 6,7 milioni di visitatori italiani\".\r

\r

Risultati sostenuti da un network di collegamenti aerei sempre più fitti.\r

\r

Il direttore ha anche ricordato i prossimi appuntamenti che vedranno la Francia diventare palcoscenico a livello internazionale, come la Coppa del mondo di rugby 2023 e i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Parigi 2024.\r

\r

Il roadshow Francia Leisure & Mice 2023 prosegue oggi con la tappa di Torino e si chiude domani, 20 aprile a Verona.","post_title":"Dopo la tappa di Roma, il Roadshow Francia sbarca a Torino e Verona","post_date":"2023-04-19T15:36:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1681918593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443941\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Avani Palazzo Moscova Milano[/caption]\r

\r

Saranno ben due le aperture in Italia previste dal piano di espansione europea del brand Avani di casa Minor Hotels: la compagnia thailandese, già titolare del gruppo Nh, intende aprire cinque strutture a marchio Avani nel Vecchio continente entro la metà del 2024, che si aggiungeranno all'indirizzo già operativo in Portogallo. Le altre new entry saranno in Spagna, in Germania e nei Paesi Bassi. In concomitanza con il lancio europeo, il marchio farà anche il proprio debutto in America Latina con un paio di strutture in arrivo in Messico e in Colombia.\r

\r

[caption id=\"attachment_443942\" align=\"alignright\" width=\"300\"] L'Avani Rio Novo Venezia[/caption]\r

\r

I prossimi hotel del brand lifestyle a vocazione millennials di Minor ad aprire alle nostre latitudini saranno quindi a giugno l'Avani Alonso Martínez Madrid da 101 camere e l'Avani Palazzo Moscova Milano da 65 stanze. In estate arriverà anche l'Avani Rio Novo Venezia con 144 camere e prima della fine dell'anno l’Avani Frankfurt City da 256 stanze. Sempre in Europa, il marchio arriverà nei Paesi Bassi nel 2024 con il rebranding di un hotel da 163 camere che diventerà l'Avani Museum Quarter Amsterdam nel secondo trimestre del 2024.\r

\r

In America Latina si inizierà invece nel terzo trimestre 2023 con il lancio dell’hotel messicano da 140 camere Avani Cancun Airport, seguito nel quarto trimestre dall'Avani Royal Zona T Bogota in Colombia da 66 stanze. Creato nel 2011, il marchio vanta attualmente 38 strutture in 20 paesi in Asia, Australia, Medio Oriente, nell'oceano Indiano, in Africa e appunto in Portogallo.","post_title":"Il gruppo Minor espande il brand Avani in Europa: due le new entry in Italia","post_date":"2023-04-18T14:53:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681829602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

«Tutto lascia presagire un’ottima estate, con flussi di domanda anche superiori al passato verso ogni direttrice: stimiamo di chiudere l’anno superando i 14 milioni di passeggeri». È molto positivo lo sguardo sul futuro di Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation di Milano Bergamo Airport.\r

«Da diversi anni siamo il terzo aeroporto in Italia per volume passeggeri, dopo Fiumicino e Malpensa e stiamo vivendo un momento di crescita con 21 compagnie operative, che raggiungono 142 destinazioni in 39 paesi. Di queste 108 sono servite da Ryanair, presente nell’aeroporto con la sua più importante base di manutenzione continentale, costituita da cinque hangar con una forza lavoro di 500 persone».\r

Grande l’attenzione alla sostenibilità: «Molte compagnie stanno inserendo nella propria flotta aeromobili innovativi come il Boeing 737 Max, con un consumo di carburante ridotto del 20% e un impatto acustico inferiore del 40%. Una sezione operativa dello scalo dedicata alla sostenibilità programma interventi di isolamento acustico e di rinaturalizzazione di aree limitrofe. Ci stiamo dotando di un impianto fotovoltaico e i mezzi utilizzati all’interno dell’aeroporto sono sempre più elettrici». \r

Importante il tema delle connessioni con l’aerostazione: da Milano operano già tre compagnie di autobus con partenze ogni 10 minuti. Bergamo è il primo polo aeroportuale di Flixbus e da un anno e mezzo viene servito anche da Itabus. «Su Bergamo siamo direttamente nel sistema urbano, su Torino abbiamo dagli 11 ai 15 collegamenti quotidiani, 13 su Verona, 11 su Venezia. È in corso di completamento anche la linea ferroviaria che, a partire da Milano Centrale, raggiungerà Bergamo e quindi l’aeroporto. Il progetto è tra gli obiettivi per le Olimpiadi Milano-Cortina, febbraio 2026: dovrebbe essere ultimato entro dicembre 2025 ed è stato inserito nel Pnnr».\r

Sono infine aumentate le dimensioni dello scalo: «Nel periodo del Covid non ci siamo fermati - conclude Cattaneo -. Nel luglio del 2020 abbiamo inaugurato l’area extra-Schengen; l’aerostazione ha una capacità di 20 milioni di passeggeri e stiamo aumentando lo spazio dedicato al check-in. Tra le novità due lounge funzionali e la possibilità di utilizzare le macchine del fast-track plus per fare il check-in rapido con il bagaglio: un servizio da acquistare per soli 10 euro, sia in aeroporto che sui siti dello scalo o delle compagnie, 24h24». ","post_title":"Milano Bergamo Airport cresce: nelle rotte, nelle connessioni e nelle dimensioni","post_date":"2023-04-18T11:52:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681818767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc. Salpata da Genova il 12 aprile, con un programma di crociere di sette notti e scali a Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia, la World Europa è la nave più nuova e più green della flotta Msc. La nuova unità è stata presentata da Leonardo Massa, managing director della compagnia di navigazione, nel corso di un incontro a Genova con la stampa di settore e gli agenti di viaggio.\r

\r

La World Europa è un’unità di tecnologia green, la prima nave dotata di celle a combustibile a ossidi Sofc alimentate a gas naturale liquefatto che elimina gran parte delle emissioni di inquinamenti atmosferici. Con sette ponti, 2.626 cabine e sette piscine, vanta il Yacht Club più grande della flotta: quattro ponti dedicati su 1.600 metri quadrati per una nave nella nave all’inclusive di altissimo livello.\r

Flotta e sostenibilità\r

Massa ha illustrato gli ultimi traguardi e le prossime novità della compagnia, puntando su tre elementi: flotta, destinazioni e sostenibilità. “Con le ultime navi entrate in flotta degli ultimi otto mesi offriamo 7 mila camere e accogliamo 17 mila passeggeri in più ogni settimana. Ma l’arrivo della World Europa non è un punto di arrivo per noi, perché a giugno arriverà una nuova nave nella flotta: l’Euribia”.\r

\r

Novità anche per quanto riguarda le destinazioni, con in testa New York. “La Grande mela come punto d’imbarco è una sfida, ma siamo convinti che avrà un grande successo - conclude Massa -. Offriamo agli agenti di viaggio la possibilità di proporre ai propri clienti una gamma di pacchetti combinati con soggiorni e crociere che da New York portano in alcuni dei punti più suggestivi dei Caraibi. Come la nostra isola privata, Ocean Cay, una riserva marina incontaminata accessibile esclusivamente agli ospiti Msc”.","post_title":"World Europa: la nave più green della flotta Msc arriva nel Mediterraneo","post_date":"2023-04-18T10:41:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681814513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il patrocinio dell'Enit per Obiettivo X, la tre giorni organizzata da Ota Viaggi, dal 12 al 14 maggio, presso il siciliano CdsHotels Terrasini. L'evento ospiterà diversi incontri incentrati sulla valorizzazione dei servizi turistici in Italia e sull’importanza della professionalità nell’incoming, con l’organizzazione di due panel che vedranno coinvolti alcuni protagonisti del turismo italiano.\r

\r

Il primo panel il Comparto trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare vedrà salire sul palco Frecciarossa, Ita Airways, Moby Lines, Tirrenia e Gnv. Il secondo panel, Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana, annovererà come relatori alcuni tra i migliori ceo e direttori generali dei tour operator italiani. La chiusura del talk show sarà quindi a cura dell’a.d. di Enit, Ivana Jelinic, che presenterà le attività dell'ente a breve e lungo termine.","post_title":"C'è anche il patrocinio dell'Enit per Obiettivo X di Ota Viaggi","post_date":"2023-04-18T10:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681813350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte bene il 2023 di CdsHotels, che registra trend di prenotazioni per l'estate in netta crescita, rafforzati da un incremento del fatturato che nel solo periodo pasquale ha raggiunto un +30% rispetto all'anno scorso. Dopo aver già chiuso il 2022 con un +39% sui 12 mesi precedenti, la compagnia pugliese vede le prenotazioni all'11 aprile salire infatti del 35% rispetto allo stesso periodo del 2022. Bene pure i mercati esteri, anch'essi a +35% tra gruppi e individuali.\r

\r

A ripartire è poi il mondo degli eventi e del mice in generale. In tale contesto spicca in particolare il siciliano CdsHotels Terrasini - Città del Mare. “Situato a pochi minuti dall’aeroporto di Palermo, si tratta di un hotel storico, divenuto punto di riferimento per clienti italiani e stranieri che ne apprezzano la posizione a picco sul mare, il contesto verde in cui è inserito e l’elevata qualità e varietà di servizio offerta - spiega il direttore commerciale della compagnia, Ada Miraglia -. La struttura che conta un numero molto generoso di camere, oltre 800, registra riempimenti elevati, tanto che, all’11 aprile 2023, rispetto alla stessa data del 2022, segna un + 30 % di previsione di fatturato e un amento del mercato estero di circa il 52%”.\r

\r

Il CdsHotels Terrasini - Città del Mare sta tra l'altro ospitando al proprio interno la venticinquesima edizione di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi, che fino al 16 aprile porterà in Sicilia circa 50 espositori e numerosissimi operatori del settore e della stampa che si ritroveranno per riflettere sul mercato e pianificare il turismo del futuro.\r

\r

","post_title":"Parte bene il 2023 di CdsHotels: prenotazioni per l'estate a +35% sull'anno scorso","post_date":"2023-04-14T12:11:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681474276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_443677\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilaria Sulis[/caption]\r

\r

Nuovo ingresso importante in Gattinoni Mice che potenzia l’healthCare con l’ingresso di Ilaria Sulis nel ruolo di head of healthCare, sarà lei a dirigere la divisione e una squadra composta da 14 professionisti. Tra le divisioni di Gattinoni Mice, l’healthCare ha l’ambizione di ricoprire un ruolo sempre più rilevante: l’obiettivo è il raddoppio del fatturato entro giugno 2024. \r

\r

\r

\r

«Sono entusiasta all’idea di entrare in Gattinoni e di portare con me la mia esperienza pluriventennale in ambito pharma & healthCare per affrontare questa sfida con energia e passione - ha dichiarato Ilaria Sulis -. Tuttavia, so che il successo dipende dalla forza di una squadra unita e determinata; mi dedicherò alla promozione dell’efficienza dei processi e alla ricerca dell’eccellenza nei risultati, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei nostri clienti\r

\r

Il mondo pharma, con le sue leggi, dinamiche e modalità è strategico per chi si occupa di eventi. \r

Sulis conosce in profondità il settore, anche in ambito internazionale. Il suo ingresso risponde agli obiettivi di crescita dell’area, in termini di fatturato e di numero di clienti.\r

\r

Elisa Presutti, managing director events così ha commentato il nuovo ingresso: «Con l'ingresso di Ilaria a capo della divisione healthCare, Gattinoni rafforza un ramo d’azienda già molto performante, con l'obiettivo di sviluppare il reparto sia in termini di competenze verticali, sia in termini di business. L'obiettivo è raddoppiare il fatturato entro il primo semestre del 2024, grazie all'acquisizione di importanti clienti e contratti quadro».\r

\r

","post_title":"Gattinoni Mice rafforza l’healthCare con l'ingresso di Italia Sulis","post_date":"2023-04-14T10:52:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681469574000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La vocazione lungo raggio di Ita Airways arriva dalla nuova campagna di comunicazione che ha preso il via sul mercato nordamericano, che oltre a promuovere i nuovi collegamenti diretti verso l’Italia, mira anche ad aumentare la brand awareness del vettore in un bacino d’utenza tanto strategico.\r

\r

L'ambizione di Ita è quella di \"diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo - si legge in una nota della compagnia -, grazie ai collegamenti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles e a quelli che decolleranno in estate da Roma verso San Francisco e Washington. Complessivamente, nel picco della summer, Ita opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia\".\r

\r

Di fatto, già oggi, gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana.\r

\r

Tornando alla campagna, è partita ieri da Boston e proseguirà il 18 aprile a Los Angeles e sulle nuove destinazioni nordamericane di Washington e San Francisco, il cui lancio è previsto rispettivamente il 20 e il 28 aprile. Le campagne sono multicanale e coinvolgono soprattutto location digitali out-of-home di grande impatto e visibilità, oltre a garantire una forte presenza online. Dal punto di vista creativo, i messaggi mirano a creare un legame diretto tra la Compagnia di bandiera e l'Italia, combinando immagini suggestive e ispirate del nostro Paese con l’azzurro del brand. \r

\r

L’estate 2023 della compagnia prevede voli verso 64 destinazioni, di cui 21 nazionali, 33 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle novità del lungo raggio Ita collegherà all’Italia diverse destinazioni di Spagna, Grecia e Croazia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways vuole diventare \"il vettore di riferimento tra Nord America e Italia\"","post_date":"2023-04-14T08:45:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681461917000]}]}}