Gli Ecoluxury Retreats of the World debuttano in Val d’Aosta con tre new entry Sono lo storico Bellevue Hotel & Spa di Cogne, il suggestivo chalet resort Au Coeur des Neiges a Courmayeur e il prestigioso Hotel Hermitage di Breuil Cervinia le tre new entry del debutto valdostano degli Ecoluxury Retreats of the World. “Una regione affascinante, ricca di tradizioni e immense bellezze naturali che necessitano di essere preservate con cura – sottolinea Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e amministratore delegato dei Viaggi dell’Elefante -. Poter proporre nella collection Ecoluxury Retreats of the World tre rappresentanti dell’ospitalità di alto livello impegnate sul proprio territorio è l’esempio migliore di come il far rete tra imprenditori sia fondamentale per far sì che il territorio possa massimizzare i benefici che il turismo può garantire in maniera trasversale”. Il Bellevue, fondato nel 1925, tre anni dopo l’istituzione del parco nazionale del Gran Paradiso, è da sempre meta di vacanze dell’up-market proveniente da Milano, Torino e Genova. Oggi conduce la propria attività con grande attenzione all’impatto ambientale e alla biodiversità del territorio. L’Au Coeur des Neiges, a cinque minuti da Courmayeur, ai piedi del monte Bianco, è invece uno chalet resort le cui unità abitative, in legno e pietra, in perfetto stile alpino valdostano, offrono riservatezza e indipendenza. L’Hermitage di Cervinia presenta infine un profondo coinvolgimento della destinazione mostrando una grande attenzione all’ambiente, al consumo delle risorse naturali oltre al tramandare il patrimonio culturale del territorio. Possiede infatti due Rascard, le tradizionali capanne utilizzate per conservare il grano raccolto, entrambe riconosciute come documenti storici rispettivamente del 1862 e del sedicesimo secolo. I programmi e i tour Ecoluxury sono organizzati in collaborazione con il nostro partner Green Vallée d’Aoste, rete d’impresa locale che con le sue auto elettriche e aziende agricole e artigiane del territorio ci supporta nel permettere al visitatore un’immersione nella cultura e nella tradizione della regione a 360 gradi. Tutte e tre le strutture saranno presenti alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair, in programma a Roma il 9 e 10 novembre.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443158 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E il Waridi Beach Resort di Zanzibar la grande novità 2023 di Sand Tour. "Parliamo di un villaggio in esclusiva situato sulla bellissima spiaggia di Kiwengwa - spiega il sales & marketing director dell'operatore fiorentino, Dario Dell'Aversana -. Arriva dalla nostra grande passione per l'Africa e per noi è davvero un passo importante, perché si tratta della prima proprietà in esclusiva della programmazione Sand: un prodotto perfetto per le famiglie e le coppie che vogliono un momento di relax in un resort africano ma Italian style. Un'operazione che si avvale peraltro anche del plus dei voli diretti con Neos, in grado di rendere accessibile una vacanza a Zanzibar con poche ore di volo". A supporto della novità, Sand Tour propone quindi per i mesi di maggio e giugno un super prenota prima per le agenzie, dedicato sia alla stagione summer, sia a quella winter. "Stiamo anche organizzando una serie di educational full relax al Waridi durante l'estate", aggiunge Dell'Aversana. La new entry africana giunge peraltro dopo un 2022 andato ben oltre ogni più rosea previsione, con il to che ha superato del 30% i livelli di fatturato del 2019: "E' stato un anno operativamente complesso ma che ci ha dato grandi conferme sulla scelta del nostro prodotto generalista, in particolare sulle nostre destinazioni chiave, Egitto e Giordania - sottolinea sempre Dell'Aversana -. E il 2023 segue già questo trend super positivo e di ripresa. Stiamo quindi aprendo nuovi uffici a Firenze, decisamente più grandi e in grado di accogliere staff aggiuntivo, per gestire sempre meglio le richieste delle nostre adv partner. Ci sentiamo perciò confident di superare quest'anno i 10 milioni di euro di fatturato". In casa Sand non ci si ferma però davvero mai: "A breve lanceremo i nuovi tour a partenza garantita con guida italiana in Israele e Marocco. Tra un po' presenteremo poi l'apertura del nostro secondo villaggio in esclusiva. E questa volta sarà il turno del mar Rosso: nostra roccaforte da sempre". Lato formazione, infine, oltre al viaggio al Waridi in programma per l'estate, il to ha appena concluso una serie di educational proprio sul mar Rosso, in Giordania e a Zanzibar. "Crediamo tantissimo alla formazione del trade - conclude Dell'Aversana -. Ma l'altra grande novità dell'anno per le adv sarà senz'altro l'apertura del nuovo portale dedicato, totalmente rivisitato e con la possibilità di collegare in dinamico e con quote preferenziali tutte le nostre strutture ai voli charter, di linea e low cost". [post_title] => Primo resort in esclusiva in casa Sand Tour: è il Waridi di Zanzibar [post_date] => 2023-04-05T12:49:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680698945000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443144" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption] Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano. “La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”. Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019. “Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”. A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”. “L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”. Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo. Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”. Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture. [post_title] => Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti [post_date] => 2023-04-05T11:55:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680695707000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere. La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano. Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport). Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo. A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti» Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima. Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane». [caption id="attachment_443135" align="alignleft" width="300"] Nicola Ucci[/caption] [post_title] => “Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna [post_date] => 2023-04-05T11:13:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680693215000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo collegamento firmato Neos tra Milano Malpensa e Toronto: il decollo - come anticipato lo scorso marzo - è previsto per domani, 6 aprile, inizialmente con una frequenza alla settimana, ogni giovedì, con un Boeing 787-9 Dreamliner. Partenza alle 12.30 da Milano e arrivo a Toronto alle 15.00 (Lmt) e rientro alle 17.00 con atterraggio in Italia alle 06.50 del giorno successivo. Neos amplia così il proprio network verso il Nord America, dove dal 2021 è presente con tre voli settimanali sulla tratta New York – Milano Malpensa. Il collegamento verso il Canada rafforza il posizionamento della compagnia aerea di linea con voli diretti verso il Nord America. Inoltre, gli operativi sono in coincidenza con quelli dell’India, altra recente rotta inaugurata a dicembre 2022. Il volo per Toronto andrà, infatti, a integrare il collegamento con l’aeroporto di Amritsar, città principale dello stato federato del Punjab, che dal 6 aprile crescerà a due operativi a settimana e confermando Milano Malpensa come hub strategico italiano e come scalo centrale da e verso l’Asia, in un’ottica di espansione internazionale del Paese e della compagnia. Già ad aprile 2021, durante il periodo pandemico, la flotta della compagnia del gruppo Alpitour ha operato voli full cargo sulla rotta Milano Malpensa-Toronto e una volta completato il set up per il trasporto passeggeri il nuovo piano includerà anche l’attivazione di trasporto merci per lo spazio di stiva disponibile. [post_title] => Neos cresce sul Nord America: decolla domani il volo Milano Malpensa-Toronto [post_date] => 2023-04-05T11:01:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680692481000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443123 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono lo storico Bellevue Hotel & Spa di Cogne, il suggestivo chalet resort Au Coeur des Neiges a Courmayeur e il prestigioso Hotel Hermitage di Breuil Cervinia le tre new entry del debutto valdostano degli Ecoluxury Retreats of the World. "Una regione affascinante, ricca di tradizioni e immense bellezze naturali che necessitano di essere preservate con cura - sottolinea Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e amministratore delegato dei Viaggi dell’Elefante -. Poter proporre nella collection Ecoluxury Retreats of the World tre rappresentanti dell’ospitalità di alto livello impegnate sul proprio territorio è l’esempio migliore di come il far rete tra imprenditori sia fondamentale per far sì che il territorio possa massimizzare i benefici che il turismo può garantire in maniera trasversale”. Il Bellevue, fondato nel 1925, tre anni dopo l’istituzione del parco nazionale del Gran Paradiso, è da sempre meta di vacanze dell’up-market proveniente da Milano, Torino e Genova. Oggi conduce la propria attività con grande attenzione all’impatto ambientale e alla biodiversità del territorio. L'Au Coeur des Neiges, a cinque minuti da Courmayeur, ai piedi del monte Bianco, è invece uno chalet resort le cui unità abitative, in legno e pietra, in perfetto stile alpino valdostano, offrono riservatezza e indipendenza. L’Hermitage di Cervinia presenta infine un profondo coinvolgimento della destinazione mostrando una grande attenzione all’ambiente, al consumo delle risorse naturali oltre al tramandare il patrimonio culturale del territorio. Possiede infatti due Rascard, le tradizionali capanne utilizzate per conservare il grano raccolto, entrambe riconosciute come documenti storici rispettivamente del 1862 e del sedicesimo secolo. I programmi e i tour Ecoluxury sono organizzati in collaborazione con il nostro partner Green Vallée d’Aoste, rete d’impresa locale che con le sue auto elettriche e aziende agricole e artigiane del territorio ci supporta nel permettere al visitatore un’immersione nella cultura e nella tradizione della regione a 360 gradi. Tutte e tre le strutture saranno presenti alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair, in programma a Roma il 9 e 10 novembre. [post_title] => Gli Ecoluxury Retreats of the World debuttano in Val d'Aosta con tre new entry [post_date] => 2023-04-05T10:58:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680692317000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripartono oggi, mercoledì 5 aprile, i collegamenti Snav da Ancona per il porto di Spalato, in Croazia. La linea è servita quest'anno da una una nuova unità con più spazio e comfort per i passeggeri. Il programma prevede tre partenze settimanali fino a ottobre, il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona con rientro il martedì, giovedì e la domenica da Spalato. Nei periodi di alta stagione è previsto inoltre un potenziamento della linea con partenze giornaliere. Nel 2023 Snav dedicherà grande attenzione alla Croazia, Paese entrato a far parte dell’Eurozona lo scorso 1° gennaio e quindi diventato una destinazione facilmente raggiungibile dai turisti italiani o stranieri in transito: basti pensare alla semplificazione delle procedure di ingresso e uscita e alla moneta unica. Per l’inaugurazione della linea Ancona-Spalato, la compagnia ha infine lanciato uno speciale Esplora Croazia con uno sconto del 30%, più auto e moto gratis. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 10 aprile per i viaggi da aprile e maggio 2023. [post_title] => Riparte oggi la linea Snav Ancona-Spalato. Fino al 10 aprile c'è la promo Esplora Croazia [post_date] => 2023-04-05T10:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680691653000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Accompagnatori dall'Italia talmente esperti da essere stati oltre 140 volte nel Paese e con una conoscenza perfetta della lingua locale. Tutto è pronto in casa Go Asia, brand del gruppo Go World, per la ripartenza della destinazione Cina. “Siamo prontissimi per ricominciare a mostrare e far conoscere gli aspetti più caratteristici della tradizione e della cultura cinese - spiega il responsabile programmazione, Paolo Pergolotti -: i mille sapori delle più diverse specialità gastronomiche, gli aromi degli incensi nei templi buddhisti, i colori sgargianti dei mercatini locali, la confusione e i suoni delle città, sempre in movimento, 24 ore su 24”. Tanti i programmi. Tra i più gettonati le partenze di gruppo con massimo 25 partecipanti, come il tour Cina Facile, che unisce la visita delle località più famose del Paese: Pechino, Xi’an e Shanghai. Partenze tutti i lunedì con quote a partire da 1.690 euro (voli intercontinentali esclusi), durata otto giorni/ sei notti, guide in Italiano. Cina Meravigliosa è invece l'itinerario che consente di abbinare la visita delle città più importanti del programma Cina Facile ai meravigliosi panorami di Guilin: quote a partire da 2.360 euro (voli intercontinentali esclusi), durata 11 giorni / nove notti, guide in italiano. [post_title] => In casa Go Asia è tutto pronto: si torna in Cina [post_date] => 2023-04-05T10:31:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680690686000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airlink inaugurerà il prossimo 24 aprile il nuovo collegamento giornaliero Johannesburg-Nairobi, diventando così il primo vettore del settore privato a operare la rotta. Il Kenya diventa il 15esimo paese sulla rotta sub-sahariana di Airlink e il terzo in Africa orientale. Sulla rotta sarà impiegato un Embraer E190 da 98 posti, con servizi di business class ed economy. "L'ingresso di Airlink sulla rotta - ha spiegato Rodger Foster, ceo e managing director di Airlink - supporta l'accordo dello scorso novembre tra Kenya e Sudafrica per eliminare le barriere commerciali e rafforzare i legami commerciali ed economici attraverso l'apertura di affari e cooperazione tra le due principali economie in settori e mercati chiave. L'ingresso segue anche la rimozione da parte del Sudafrica dell'obbligo di visto per i kenioti che visitano il paese per un periodo di tempo fino a 90 giorni (i sudafricani non hanno bisogno di visti per visitare il Kenya)". Il network della compagnia ora comprende Kenya, Uganda, Tanzania e la maggior parte delle nazioni dell'Africa australe "che fanno parte della Comunità di Sviluppo- Offriamo la più ampia gamma di opzioni e comodi collegamenti regionali e intercontinentali sui nostri aeromobili e attraverso il nostro partner. Tutto ciò consente alle imprese e alle economie servite dai voli Airlink di espandere la rispettiva portata di mercato. Allo stesso modo, i nostri servizi competitivi promuoveranno il turismo in entrambi i paesi, generando ulteriori spese di viaggio all'estero". [post_title] => Airlink debutta sulla rotta fra Johannesburg e Nairobi con voli giornalieri [post_date] => 2023-04-05T10:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680690648000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443064 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La campagna di comunicazione My Perfect Place, ideata e realizzata per conto del Comune di Finale Ligure dall’agenzia Studiowiki - membro della rete di imprese DEDE – Destination Design - si è aggiudicata il bronzo nella categoria Corporate di ‘The PRize’, premio dedicato ai migliori progetti di Relazioni Pubbliche. Comunicare l’identità del territorio attraverso le storie, i volti e le voci degli abitanti e delle persone che lavorano ogni giorno per rendere Finale Ligure “un posto perfetto”. È questa la filosofia della campagna “My Perfect Place”, che si è articolata su tre strumenti principali - il mensile online “My Perfect Place”, il progetto fotografico Persone e la web serie The Perfect Place – e declinata su cinque filoni tematici - outdoor, natura, cultura, mare, gusto. «La campagna di promozione turistica “My Perfect Place” per Finale Ligure è nata, prima di tutto - spiega Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - dall’idea e dalla volontà di costruire e alimentare relazioni virtuose, che nascessero dall’interno della destinazione per riverberarsi con più forza al suo esterno. Il prestigioso riconoscimento di oggi ci conferma, credo, che l’obiettivo di unire creatività, strategia e relazioni sia stato felicemente raggiunto». Un altro importante riconoscimento per la campagna “My Perfect Place”, che nel 2022 si è aggiudicata anche l’argento nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia” del Premio “L’Italia che comunica”, promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite, e il Premio Speciale della Giuria al concorso cinematografico "Liguria in corto", nell’ambito del Ponente International Film Festival. «I numerosi premi che arrivano al lavoro della nostra destinazione - aggiunge Ugo Frascherelli, Sindaco di Finale Ligure - avvalorano la bontà dell’intuizione iniziale, che stiamo concretizzando e rendendo tangibile nel percorso di lungo periodo e di ampio respiro tracciato dal piano strategico per il turismo». ______________________ [post_title] => Finale Ligure, la campagna My Perfect Place conquista il bronzo nella categoria Corporate di ‘The PRize’ [post_date] => 2023-04-05T09:19:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680686356000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gli ecoluxury retreats of the world debuttano in val daosta con tre new entry" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2662,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E il Waridi Beach Resort di Zanzibar la grande novità 2023 di Sand Tour. \"Parliamo di un villaggio in esclusiva situato sulla bellissima spiaggia di Kiwengwa - spiega il sales & marketing director dell'operatore fiorentino, Dario Dell'Aversana -. Arriva dalla nostra grande passione per l'Africa e per noi è davvero un passo importante, perché si tratta della prima proprietà in esclusiva della programmazione Sand: un prodotto perfetto per le famiglie e le coppie che vogliono un momento di relax in un resort africano ma Italian style. Un'operazione che si avvale peraltro anche del plus dei voli diretti con Neos, in grado di rendere accessibile una vacanza a Zanzibar con poche ore di volo\".\r

\r

A supporto della novità, Sand Tour propone quindi per i mesi di maggio e giugno un super prenota prima per le agenzie, dedicato sia alla stagione summer, sia a quella winter. \"Stiamo anche organizzando una serie di educational full relax al Waridi durante l'estate\", aggiunge Dell'Aversana.\r

\r

La new entry africana giunge peraltro dopo un 2022 andato ben oltre ogni più rosea previsione, con il to che ha superato del 30% i livelli di fatturato del 2019: \"E' stato un anno operativamente complesso ma che ci ha dato grandi conferme sulla scelta del nostro prodotto generalista, in particolare sulle nostre destinazioni chiave, Egitto e Giordania - sottolinea sempre Dell'Aversana -. E il 2023 segue già questo trend super positivo e di ripresa. Stiamo quindi aprendo nuovi uffici a Firenze, decisamente più grandi e in grado di accogliere staff aggiuntivo, per gestire sempre meglio le richieste delle nostre adv partner. Ci sentiamo perciò confident di superare quest'anno i 10 milioni di euro di fatturato\".\r

\r

In casa Sand non ci si ferma però davvero mai: \"A breve lanceremo i nuovi tour a partenza garantita con guida italiana in Israele e Marocco. Tra un po' presenteremo poi l'apertura del nostro secondo villaggio in esclusiva. E questa volta sarà il turno del mar Rosso: nostra roccaforte da sempre\". Lato formazione, infine, oltre al viaggio al Waridi in programma per l'estate, il to ha appena concluso una serie di educational proprio sul mar Rosso, in Giordania e a Zanzibar. \"Crediamo tantissimo alla formazione del trade - conclude Dell'Aversana -. Ma l'altra grande novità dell'anno per le adv sarà senz'altro l'apertura del nuovo portale dedicato, totalmente rivisitato e con la possibilità di collegare in dinamico e con quote preferenziali tutte le nostre strutture ai voli charter, di linea e low cost\".","post_title":"Primo resort in esclusiva in casa Sand Tour: è il Waridi di Zanzibar","post_date":"2023-04-05T12:49:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680698945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443144\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption]\r

\r

Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano.\r

\r

“La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”.\r

\r

Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019.\r

\r

“Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”.\r

\r

A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”.\r

\r

“L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”.\r

\r

Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo.\r

\r

Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”.\r

\r

Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture.","post_title":"Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti","post_date":"2023-04-05T11:55:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680695707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere.\r

\r

La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano.\r

\r

Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport).\r

\r

Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo.\r

\r

A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti»\r

\r

Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima.\r

\r

Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane».\r

\r

[caption id=\"attachment_443135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Ucci[/caption]","post_title":"“Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna","post_date":"2023-04-05T11:13:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680693215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo collegamento firmato Neos tra Milano Malpensa e Toronto: il decollo - come anticipato lo scorso marzo - è previsto per domani, 6 aprile, inizialmente con una frequenza alla settimana, ogni giovedì, con un Boeing 787-9 Dreamliner. Partenza alle 12.30 da Milano e arrivo a Toronto alle 15.00 (Lmt) e rientro alle 17.00 con atterraggio in Italia alle 06.50 del giorno successivo.\r

Neos amplia così il proprio network verso il Nord America, dove dal 2021 è presente con tre voli settimanali sulla tratta New York – Milano Malpensa. Il collegamento verso il Canada rafforza il posizionamento della compagnia aerea di linea con voli diretti verso il Nord America.\r

Inoltre, gli operativi sono in coincidenza con quelli dell’India, altra recente rotta inaugurata a dicembre 2022. Il volo per Toronto andrà, infatti, a integrare il collegamento con l’aeroporto di Amritsar, città principale dello stato federato del Punjab, che dal 6 aprile crescerà a due operativi a settimana e confermando Milano Malpensa come hub strategico italiano e come scalo centrale da e verso l’Asia, in un’ottica di espansione internazionale del Paese e della compagnia.\r

Già ad aprile 2021, durante il periodo pandemico, la flotta della compagnia del gruppo Alpitour ha operato voli full cargo sulla rotta Milano Malpensa-Toronto e una volta completato il set up per il trasporto passeggeri il nuovo piano includerà anche l’attivazione di trasporto merci per lo spazio di stiva disponibile.","post_title":"Neos cresce sul Nord America: decolla domani il volo Milano Malpensa-Toronto","post_date":"2023-04-05T11:01:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680692481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono lo storico Bellevue Hotel & Spa di Cogne, il suggestivo chalet resort Au Coeur des Neiges a Courmayeur e il prestigioso Hotel Hermitage di Breuil Cervinia le tre new entry del debutto valdostano degli Ecoluxury Retreats of the World. \"Una regione affascinante, ricca di tradizioni e immense bellezze naturali che necessitano di essere preservate con cura - sottolinea Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e amministratore delegato dei Viaggi dell’Elefante -. Poter proporre nella collection Ecoluxury Retreats of the World tre rappresentanti dell’ospitalità di alto livello impegnate sul proprio territorio è l’esempio migliore di come il far rete tra imprenditori sia fondamentale per far sì che il territorio possa massimizzare i benefici che il turismo può garantire in maniera trasversale”.\r

\r

Il Bellevue, fondato nel 1925, tre anni dopo l’istituzione del parco nazionale del Gran Paradiso, è da sempre meta di vacanze dell’up-market proveniente da Milano, Torino e Genova. Oggi conduce la propria attività con grande attenzione all’impatto ambientale e alla biodiversità del territorio. L'Au Coeur des Neiges, a cinque minuti da Courmayeur, ai piedi del monte Bianco, è invece uno chalet resort le cui unità abitative, in legno e pietra, in perfetto stile alpino valdostano, offrono riservatezza e indipendenza. L’Hermitage di Cervinia presenta infine un profondo coinvolgimento della destinazione mostrando una grande attenzione all’ambiente, al consumo delle risorse naturali oltre al tramandare il patrimonio culturale del territorio. Possiede infatti due Rascard, le tradizionali capanne utilizzate per conservare il grano raccolto, entrambe riconosciute come documenti storici rispettivamente del 1862 e del sedicesimo secolo.\r

\r

I programmi e i tour Ecoluxury sono organizzati in collaborazione con il nostro partner Green Vallée d’Aoste, rete d’impresa locale che con le sue auto elettriche e aziende agricole e artigiane del territorio ci supporta nel permettere al visitatore un’immersione nella cultura e nella tradizione della regione a 360 gradi. Tutte e tre le strutture saranno presenti alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair, in programma a Roma il 9 e 10 novembre.\r

\r

","post_title":"Gli Ecoluxury Retreats of the World debuttano in Val d'Aosta con tre new entry","post_date":"2023-04-05T10:58:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680692317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono oggi, mercoledì 5 aprile, i collegamenti Snav da Ancona per il porto di Spalato, in Croazia. La linea è servita quest'anno da una una nuova unità con più spazio e comfort per i passeggeri. Il programma prevede tre partenze settimanali fino a ottobre, il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona con rientro il martedì, giovedì e la domenica da Spalato. Nei periodi di alta stagione è previsto inoltre un potenziamento della linea con partenze giornaliere.\r

\r

Nel 2023 Snav dedicherà grande attenzione alla Croazia, Paese entrato a far parte dell’Eurozona lo scorso 1° gennaio e quindi diventato una destinazione facilmente raggiungibile dai turisti italiani o stranieri in transito: basti pensare alla semplificazione delle procedure di ingresso e uscita e alla moneta unica. Per l’inaugurazione della linea Ancona-Spalato, la compagnia ha infine lanciato uno speciale Esplora Croazia con uno sconto del 30%, più auto e moto gratis. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro il 10 aprile per i viaggi da aprile e maggio 2023.","post_title":"Riparte oggi la linea Snav Ancona-Spalato. Fino al 10 aprile c'è la promo Esplora Croazia","post_date":"2023-04-05T10:47:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680691653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Accompagnatori dall'Italia talmente esperti da essere stati oltre 140 volte nel Paese e con una conoscenza perfetta della lingua locale. Tutto è pronto in casa Go Asia, brand del gruppo Go World, per la ripartenza della destinazione Cina. “Siamo prontissimi per ricominciare a mostrare e far conoscere gli aspetti più caratteristici della tradizione e della cultura cinese - spiega il responsabile programmazione, Paolo Pergolotti -: i mille sapori delle più diverse specialità gastronomiche, gli aromi degli incensi nei templi buddhisti, i colori sgargianti dei mercatini locali, la confusione e i suoni delle città, sempre in movimento, 24 ore su 24”.\r

\r

Tanti i programmi. Tra i più gettonati le partenze di gruppo con massimo 25 partecipanti, come il tour Cina Facile, che unisce la visita delle località più famose del Paese: Pechino, Xi’an e Shanghai. Partenze tutti i lunedì con quote a partire da 1.690 euro (voli intercontinentali esclusi), durata otto giorni/ sei notti, guide in Italiano. Cina Meravigliosa è invece l'itinerario che consente di abbinare la visita delle città più importanti del programma Cina Facile ai meravigliosi panorami di Guilin: quote a partire da 2.360 euro (voli intercontinentali esclusi), durata 11 giorni / nove notti, guide in italiano.","post_title":"In casa Go Asia è tutto pronto: si torna in Cina","post_date":"2023-04-05T10:31:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680690686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airlink inaugurerà il prossimo 24 aprile il nuovo collegamento giornaliero Johannesburg-Nairobi, diventando così il primo vettore del settore privato a operare la rotta. Il Kenya diventa il 15esimo paese sulla rotta sub-sahariana di Airlink e il terzo in Africa orientale. Sulla rotta sarà impiegato un Embraer E190 da 98 posti, con servizi di business class ed economy.\r

\"L'ingresso di Airlink sulla rotta - ha spiegato Rodger Foster, ceo e managing director di Airlink - supporta l'accordo dello scorso novembre tra Kenya e Sudafrica per eliminare le barriere commerciali e rafforzare i legami commerciali ed economici attraverso l'apertura di affari e cooperazione tra le due principali economie in settori e mercati chiave. L'ingresso segue anche la rimozione da parte del Sudafrica dell'obbligo di visto per i kenioti che visitano il paese per un periodo di tempo fino a 90 giorni (i sudafricani non hanno bisogno di visti per visitare il Kenya)\". \r

\r

Il network della compagnia ora comprende Kenya, Uganda, Tanzania e la maggior parte delle nazioni dell'Africa australe \"che fanno parte della Comunità di Sviluppo- Offriamo la più ampia gamma di opzioni e comodi collegamenti regionali e intercontinentali sui nostri aeromobili e attraverso il nostro partner. Tutto ciò consente alle imprese e alle economie servite dai voli Airlink di espandere la rispettiva portata di mercato. Allo stesso modo, i nostri servizi competitivi promuoveranno il turismo in entrambi i paesi, generando ulteriori spese di viaggio all'estero\".","post_title":"Airlink debutta sulla rotta fra Johannesburg e Nairobi con voli giornalieri","post_date":"2023-04-05T10:30:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680690648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443064","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La campagna di comunicazione My Perfect Place, ideata e realizzata per conto del Comune di Finale Ligure dall’agenzia Studiowiki - membro della rete di imprese DEDE – Destination Design - si è aggiudicata il bronzo nella categoria Corporate di ‘The PRize’, premio dedicato ai migliori progetti di Relazioni Pubbliche.\r

\r

Comunicare l’identità del territorio attraverso le storie, i volti e le voci degli abitanti e delle persone che lavorano ogni giorno per rendere Finale Ligure “un posto perfetto”. È questa la filosofia della campagna “My Perfect Place”, che si è articolata su tre strumenti principali - il mensile online “My Perfect Place”, il progetto fotografico Persone e la web serie The Perfect Place – e declinata su cinque filoni tematici - outdoor, natura, cultura, mare, gusto.\r

\r

«La campagna di promozione turistica “My Perfect Place” per Finale Ligure è nata, prima di tutto - spiega Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - dall’idea e dalla volontà di costruire e alimentare relazioni virtuose, che nascessero dall’interno della destinazione per riverberarsi con più forza al suo esterno. Il prestigioso riconoscimento di oggi ci conferma, credo, che l’obiettivo di unire creatività, strategia e relazioni sia stato felicemente raggiunto».\r

\r

Un altro importante riconoscimento per la campagna “My Perfect Place”, che nel 2022 si è aggiudicata anche l’argento nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia” del Premio “L’Italia che comunica”, promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite, e il Premio Speciale della Giuria al concorso cinematografico \"Liguria in corto\", nell’ambito del Ponente International Film Festival.\r

\r

«I numerosi premi che arrivano al lavoro della nostra destinazione - aggiunge Ugo Frascherelli, Sindaco di Finale Ligure - avvalorano la bontà dell’intuizione iniziale, che stiamo concretizzando e rendendo tangibile nel percorso di lungo periodo e di ampio respiro tracciato dal piano strategico per il turismo».\r

\r

______________________ ","post_title":"Finale Ligure, la campagna My Perfect Place conquista il bronzo nella categoria Corporate di ‘The PRize’","post_date":"2023-04-05T09:19:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680686356000]}]}}