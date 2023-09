La strategia Originaltour: costi invariati dei servizi a terra e tanta qualità E’ stato un 2023 sostanzialmente positivo per Originaltour. Bene sono andate soprattutto Malesia e Uzbekistan, così come le destinazioni Oman, Emirati Arabi e Vietnam, che sono cresciute rispetto al periodo pre-Covid. Una qualche battuta d’arresto l’hanno invece registrata le Maldive. “I costi dei voli hanno sicuramente influito, ma dopo due anni di chiusura forzata molti hanno comunque investito nei viaggi pur nel contesto di tariffe quasi raddoppiate”, racconta Loredana Arcangeli. Ora bisognerà capire cosa succederà a breve, aggiunge il direttore generale dell’operatore capitolino: “Noi abbiamo cercato di mantenere pressoché invariato il costo dei servizi a terra e abbiamo puntato sulla qualità. Da ormai da 34 anni Originaltour non ha inoltre mai chiesto alcun adeguamento valutario. Non ho mai condiviso infatti la politica del blocco cambio, perché dal mio punto di vista la ritengo una pratica poco corretta nei confronti dei nostri clienti”. Per il prossimo futuro, il to punta quindi ora sul segmento uplevel, “con prodotti di alto livello, curati nei minimi dettagli e in grado di coccolare i clienti più esigenti anche con esperienze particolari”, conclude Loredana Arcangeli. Condividi

