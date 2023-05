La sfida di Michel Tours: offrire qualità a prezzi competitivi Un anno sfidante per il turismo. Così Fernando Michel definisce il 2023: “Gli effetti post-pandemia si stanno riflettendo soprattutto sui prezzi che, a causa dell’inflazione, sono aumentati sensibilmente – spiega il fondatore e titolare di Michel Tours -. Nonostante ciò puntiamo a mantenere un rapporto qualità – prezzo equilibrato, senza omettere la professionalità che ci caratterizza”. Nato nel 2015, l’operatore con base a Fidenza poggia sull’esperienza trentennale del suo fondatore: “Siamo un’agenzia familiare che si occupa di creare e organizzare viaggi culturali e pellegrinaggi nell’Italia e nel mondo, occupandoci sia delle attività di incoming sia di quelle outgoing”. Numerose le destinazioni toccate da Michel Tours, tra cui, oltre alla nostra Penisola, anche gli Emirati, l’Irlanda, il Messico, i paesi Baltici, l’Uzbekistan e il Marocco per gli itinerari di gruppo, mentre la penisola iberica, l’Armenia, la Georgia, la Giordania, la Grecia, Israele e Turchia sono interessate soprattutto dai pellegrinaggi. In quest’ultimo caso, sottolinea Michel, “gli itinerari proposti rispecchiano il rapporto perfetto tra cultura e fede, nel rispetto dei luoghi che si visitano”. La strategia commerciale del to si basa quindi sulla creazione di un’offerta personalizzata per le agenzie di viaggi, senza impattare eccessivamente sui costi. “Come già accennato, siamo infatti consapevoli delle sfide che l’industria del turismo sta affrontando post-pandemia e per questo miriamo a fornire soluzioni flessibili, innovative e sostenibili – prosegue il titolare -. Collaborando strettamente con le adv, vogliamo garantire viaggi di gruppo e pellegrinaggi che incontrino le aspettative dei clienti e rispettino allo stesso tempo le esigenze economiche delle agenzie stesse. Ciò che ci permette di essere competitivi è soprattutto il fatto di poter contare su fornitori locali qualificati in tutte le destinazioni in cui operiamo.”. Chiari anche gli obiettivi per il 2024: “Proporre come sempre tour di valore elevato con un occhio di riguardo alle destinazioni emergenti – conclude Michel -, concentrandoci sul turismo sostenibile, con esperienze autentiche a prezzi più competitivi”.

