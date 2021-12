La Rocca, iGv: il nostro new normal? La vacanza di sempre

“Dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa c è una gran verità: cambiare tutto per non cambiare nulla”. Così il direttore vendite Ciro La Rocca descriva il new normal alla maniera dei Grandi Viaggi: “Chi viene in vacanza nei nostri villaggi, anche in questi due anni, viene per cercare quella normalità che tanto gli è mancata. E noi in questi due anni nei villaggi non abbiamo mai stravolto la nostra filosofia: mai turni al ristorante, mai turni in anfiteatro, mai turni al mini club, orari più elastici. Tutto ciò, certamente, ha richiesto un aumento di personale, ma lo sforzo è stato ripagato, tanto che il grado di soddisfazione dei nostri ospiti si è mantenuto praticamente sugli stessi livelli dell’anno pre-Covid, 2019. Nelle nostre strutture abbiamo davvero fatto i salti mortali e anche questo inverno i nostri direttori e i nostri responsabili di prodotto stanno mettendo in piedi tante altre novità pronte per l’estate 2022. Il tutto non snaturando ciò che ci contraddistingue”.

Dal punto di vista strettamente commerciale, mentre si sta concludendo la promozione Black Friday, che fino al 6 dicembre prevede sconti di 200 euro validi sull’intera programmazione linea, continua invece la Best Price, che consiste in riduzioni del 35% sulle quote listino per le prenotazione effettuate entro il 28 febbraio per i villaggi Italia. “Il mood del trade è certo sotto tono in questo momento, ma noi lavoriamo sempre per riportare ottimismo – conclude La Rocca -. A chi afferma che i migliori anni della nostra vita, come canta Renato Zero, li abbiamo già vissuti e non torneranno più, noi replichiamo che anni, forse no, ma vivremo comunque altri giorni eccezionali, anzi periodi davvero unici. Non molliamo!».