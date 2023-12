La piattaforma Tbo.com acquisisce le attività web della dmc di casa Alpitour, Jumbo Tours Grandi manovre in casa Alpitour, che sigla un’alleanza con la piattaforma b2b online indiana ma di respiro globale Tbo. Quest’ultima ha infatti acquisito, tramite la sua filiale interamente controllata, Tek Travels Dmcc, il 100% delle azioni di Jumbonline Accommodations & Services, che è stata scorporata come attività online dalla dmc spagnola Jumbo Tours Group, a sua volta parte del gruppo piemontese. “Crediamo fermamente che questa alleanza abbia un grande potenziale – spiega il presidente e ceo di Alpitour World, Gabriele Burgio -. Tbo è un grande partner tecnologico e altamente specializzato nel business online, mentre Jumbo Tours è un grande fornitore di operazioni, contratti, conoscenze locali e rappresentanza nelle destinazioni. Siamo sicuri che entrambe le parti otterranno il massimo da questo progetto comune”. Con questa acquisizione, Tbo per parte sua intende aumentare ulteriormente la propria presenza in Europa. “L’operazione ci darà non solo l’accesso alla clientela di Jumbo, ma anche contenuti di qualità da tutte le principali destinazioni in Europa fino ai Caraibi – sottolinea in particolare il cofondatore e direttore di Tek Travels Dmcc, Gaurav Bhatnagar -. Continuiamo a espandere la nostra presenza a livello mondiale rimanendo fedeli al nostro impegno di semplificare i viaggi globali”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi manovre in casa Alpitour, che sigla un'alleanza con la piattaforma b2b online indiana ma di respiro globale Tbo. Quest'ultima ha infatti acquisito, tramite la sua filiale interamente controllata, Tek Travels Dmcc, il 100% delle azioni di Jumbonline Accommodations & Services, che è stata scorporata come attività online dalla dmc spagnola Jumbo Tours Group, a sua volta parte del gruppo piemontese. "Crediamo fermamente che questa alleanza abbia un grande potenziale - spiega il presidente e ceo di Alpitour World, Gabriele Burgio -. Tbo è un grande partner tecnologico e altamente specializzato nel business online, mentre Jumbo Tours è un grande fornitore di operazioni, contratti, conoscenze locali e rappresentanza nelle destinazioni. Siamo sicuri che entrambe le parti otterranno il massimo da questo progetto comune". Con questa acquisizione, Tbo per parte sua intende aumentare ulteriormente la propria presenza in Europa. "L'operazione ci darà non solo l'accesso alla clientela di Jumbo, ma anche contenuti di qualità da tutte le principali destinazioni in Europa fino ai Caraibi - sottolinea in particolare il cofondatore e direttore di Tek Travels Dmcc, Gaurav Bhatnagar -. Continuiamo a espandere la nostra presenza a livello mondiale rimanendo fedeli al nostro impegno di semplificare i viaggi globali". [post_title] => La piattaforma Tbo.com acquisisce le attività web della dmc di casa Alpitour, Jumbo Tours [post_date] => 2023-12-19T12:08:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702987688000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto internazionale di Rejkyavik è aperto e operativo, nonostante i timori causati dall'emissione di fumo e cenere a causa dell'eruzione vulcanica in corso, a sud della capitale dell'Islanda, dove già da oltre un mese si registra un'intensa attività sismica. La paura era quella che ci si potesse trovare di fronte - come già accaduto in passato - ad un vero e proprio blocco del traffico aereo. In realtà, da ieri sera, l'allarme sembra essere rientrato: l'attività dei getti, la turbolenza e la sismicità sono calate, secondo le stime dell'Unità di ricerca vulcanologica dell'Università dell'Islanda. Permane però l'emergenza dichiarata dalla protezione civile e tutte le strade per la località di Grindavík (evacuata l'11 novembre scorso dopo la dichiarazione di stato di emergenza nella regione) rimarranno chiuse per i prossimi giorni. Di fatto, la fuoriuscita di lava è ancora molto attiva e la frattura che si è aperta nel terreno è lunga ben quattro chilometri. [post_title] => L'aeroporto di Rejkyavik è aperto, nonostante l'eruzione del vulcano a sud della Capitale [post_date] => 2023-12-19T11:56:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702986971000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi. Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia. Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana. Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori. [gallery ids="458366,458367,458368,458364,458365,458363"] [post_title] => Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba [post_date] => 2023-12-19T11:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702984983000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama GrandChristmas la promozione speciale lanciata da Grand Tours: prevede uno sconto del 15% su tutte le tariffe dedicate ai tour operator fino al prossimo 1° aprile. Non solo: la dmc giordana ha deciso di organizzare anche un secondo educational per gli agenti di viaggio, in programma dal 20 al 24 gennaio, al prezzo speciale di 199 dollari per gli adv e di 399 dollari per i loro accompagnatori. “Essere al fianco dei nostri partner italiani e sostenerli nei momenti di difficoltà è uno dei nostri punti d’onore. Dobbiamo a loro il grande successo raggiunto in Italia negli ultimi due anni e per questo non risparmiamo energie per sostenerli e incoraggiare il ritorno dei loro clienti in Giordania”, spiega Mahmoud Khasawneh, ceo della dmc che vede proprio il nostro paese tra i propri principali mercati di riferimento. Il fam trip comprende in particolare pensione completa con acqua ai pasti e durante il viaggio, sistemazione in hotel di alto livello, visite guidate, trasferimenti e assistenza costante in ogni momento. Ancora una volta l’itinerario è stato stilato personalmente da Carla Diamanti, grande esperta di Giordania, che accompagnerà gli agenti insieme a Khasawneh e allo staff giordano di Grand Tours. Oltre alle visite ai siti più celebri, il programma include esperienze, incontri con la comunità locale e hotel inspection. Sarà anche l’occasione di ricordare a tutti il progetto ecosostenibile Together for Nature, totalmente finanziato da Grand Tours con l’obiettivo di salvaguardare la natura giordana attraverso un piccolo gesto: la raccolta di un rifiuto gettato a terra. “In questo momento in cui sulla nostra Giordania è calato un velo di incertezza - conclude Khasawneh - desideriamo che i nostri colleghi italiani diventino ambasciatori del nostro territorio e del nostro popolo straordinario e che possano sperimentare in prima persona che il nostro Paese continua a essere la destinazione ospitale di sempre”. [post_title] => Grand Tours: promo ed educational per rilanciare la destinazione Giordania [post_date] => 2023-12-19T09:57:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702979851000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per l’inaugurazione della nuova mostra del Museo Civico Amedeo Lia fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini in occasione del Natale “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei magi” a cura di Andrea Marmori, visitabile fino al 24 marzo 2024. Centinaia di persone hanno partecipato all'inaugurazione della mostra il cui titolo riprende le parole della Prima Lettera di Pietro del Nuovo Testamento, intende mettere a fuoco i momenti salienti della venuta di Cristo, preceduta dall’Avvento, declinati tramite la figurazione della Natività e delle Adorazioni dei pastori e dei magi. Grazie alla sequenza di dipinti selezioni per l’esposizione, in dialogo con i testi figurativi della Collezione permanente, i tre momenti della Nascita, dell’Adorazione di pastori e infine dell’Adorazione dei Magi illustrano la rivelazione al mondo della salvezza, anticipazione della Redenzione dell’umanità. L’inaugurazione della mostra è stata anche occasione per dare notizia che la Crocifissione di Castelnuovo Magra di Pieter Brueghel il Giovane della Parrocchia di Santa Maria Maddalena rimarrà almeno fino a marzo 2024 in esposizione al Museo Lia, valorizzata in un allestimento privilegiato nella sala dei dipinti del XVII secolo in accordo con la Soprintendenza ABAP Genova e La Spezia. Nell’arco del periodo natalizio, la mostra in corso si arricchirà con le seguenti attività: 19 dicembre ore 17.00 Visita guidata in inglese alla mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” del Museo Civico A. Lia a cura di Tara Keny. 21 dicembre ore 17.00 Concerto di archi e chitarre del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia al Museo Civico Amedeo Lia. 5 gennaio ore 17.00 visita guidata alla mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” al Museo Civico Amedeo Lia a cura di Andrea Marmori. [post_title] => La Spezia, Pieter Brueghel e la Natività protagonisti al Museo Lia fino a marzo 2024 [post_date] => 2023-12-19T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702976409000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa potenzia le frequenze sulla rotta da Madrid al Venezuela: dal prossimo 24 dicembre si aggiungerà una nuova frequenza domenicale per Caracas, salendo così a cinque collegamenti settimanali. La compagnia aerea manterrà questo piano voli per tutto il 2024 con una previsione di oltre 140.000 passeggeri trasportati, in significativo aumento rispetto agli ultimi anni. L'aumento dei voli con il Venezuela si inserisce nel piano d'incremento dell'operatività di Air Europa in tutto il continente: è stata rafforzata la presenza in Colombia, Paraguay ed Ecuador mentre recentemente è stato aggiunto un quinto volo settimanale verso gli Stati Uniti (New York) e la Bolivia (Santa Cruz de la Sierra). Inoltre, per rispondere al picco di richieste durante le festività di fine anno, è stato attivato anche un terzo collegamento con Salvador de Bahía. «Il rafforzamento del nostro impegno commerciale nei confronti del Venezuela, risponde all’ottimo andamento della domanda su questa rotta - afferma Jesús Nuño de la Rosa, ceo del vettore spagnolo -. Allo stesso tempo condividiamo con il Venezuela e con le sue autorità nazionali di promozione turistica, una visione comune che pone nei collegamenti aerei il motore strategico di sviluppo commerciale e sociale per il Paese». «L’aumento delle frequenze dei voli tra Madrid e Caracas rafforza la connettività del Venezuela con la Spagna e altre destinazioni associate, che si tradurrà in un impatto positivo in varie aree - sottolinea inoltre l’ambasciatore del Venezuela in Spagna Coromoto Godoy Calderón -. Allo stesso tempo avrà un grande impatto sociale, andando a beneficio della grande comunità di venezuelani e spagnoli residenti in entrambi i paesi e favorirà lo sviluppo del turismo e degli scambi commerciali». [post_title] => Air Europa: salgono a cinque i voli settimanali tra Madrid e il Venezuela [post_date] => 2023-12-18T14:04:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702908251000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà In orbita la convention 2024 di Welcome Travel Group: un evento in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio presso l'Allianz MiCo, in partnership con la Bit per celebrare i risultati eccezionali del 2023 e guardare al futuro. Quest’anno il network ha infatti registrato un volume totale di affari di 1,934 miliardi di euro, suddiviso tra fatturato leisure (1,437 mld), vettori (484mln) e assicurazioni (13mln), per un aumento complessivo del 18% vs 2018/19 e del 44% vs 2021/22. Ora Welcome Travel vuole rafforzare le proprie relazioni territoriali e internazionali a beneficio delle agenzie affiliate e dei partner commerciali e consolidare la riconoscibilità del proprio brand. «Siamo molto contenti della partnership con Bit - spiega Adriano Apicella, a.d. di Welcome Travel Group -. La collaborazione nasce dal desiderio del network di crescere insieme con la Borsa internazionale del turismo coinvolgendo le nostre adv e i nostri partner nel rafforzare la rete outgoing. La nostra ultima convention si è svolta a Napoli nel 2020; quest’anno abbiamo deciso di riunire in un solo luogo le agenzie che partecipano della fusione dei network Welcome Travel e Geo Travel. Era necessario trovare una location che potesse ospitare questa convention trasversale, in un luogo facilmente accessibile. E Milano per noi è una destinazione estremamente attrattiva. L’evento si svilupperà sui tre giorni della Bit: sarà una grande opportunità perché sono convinto che il business si faccia quando ci si incontra di persona. Coinvolgeremo 1.600 agenti di viaggio e 100 partner del network». Affiancheranno Welcome Travel i top partner azionisti del network Costa e Alpitour World, insieme con Neos, la compagnia aerea del gruppo. Tra i partner selezionati saranno presenti anche Allianz, Itmex e Sekurest. «Sarà un evento memorabile per la condivisione di contenuti di innovazione e di servizi che il network mette a disposizione degli agenti e dei partner commerciali - conclude Apicella - e anche per le due importanti serate in programma: la prima powered by Costa e la seconda per celebrare il centenario di Turisanda». [post_title] => Welcome Travel in convention a Milano per coronare un anno di successi e guardare al futuro [post_date] => 2023-12-18T12:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702904221000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online la nuova piattaforma di Not Only Travel con funzionalità e strumenti inediti, pensati per consolidare il rapporto con le agenzie di viaggio che desiderano offrire un prodotto personalizzato e creare in autonomia i propri pacchetti turistici, aggregando servizi acquistati da diversi interlocutori. Grazie agli innovativi strumenti di self booking di Not Only Travel, le agenzie di viaggi possono infatti ora ottimizzare i tempi di produzione e vendita, nonché offrire al viaggiatore informazioni dettagliate e precise con immediatezza, flessibilità e convenienza. “Con questa nuova versione del portale siamo intervenuti su tutte quelle funzioni atte a ottimizzare l'attività quotidiana degli agenti di viaggi - dichiara Marco Ormas, ceo di Not Only Travel -. Grazie a questi nuovi strumenti tecnologici e al supporto del centro prenotazioni le adv possono prenotare i servizi che meglio rispondono alle esigenze specifiche di ogni viaggiatore, offrendo una esperienza di navigazione fluida e processi di consultazione e prenotazione agili e precisi". Fondata nel 2012, Not Only Travel è entrata sei anni dopo a fare parte del gruppo Volonline ed è oggi guidata da Marco Ormas, figlio d’arte, che ha mosso i primi passi nel settore del turismo organizzato in famiglia, la Ormas Viaggi, storica agenzia di viaggi di Barletta che può vantare la prima licenza per attività di trasporto ferroviario e marittimo datata 1913. “Ci distinguiamo da altre piattaforme simili perché puntiamo sulla consulenza e seguiamo i nostri clienti in ogni singolo passaggio - conclude Ormas -. Siamo ben posizionati soprattutto nel Centro e Sud Italia e ci rivolgiamo alle agenzie di viaggi che operano nel settore del micro business travel, ovvero a chi deve organizzare trasferte di lavoro anche complesse per piccoli gruppi. Ci piace definirci una piattaforma umana, che si avvale della tecnologia ma che non trascura le relazioni”. [post_title] => Nuova piattaforma online per Not Only Travel [post_date] => 2023-12-18T11:43:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702899785000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove sfide per il turismo a Cortina e per le Dolomiti del Veneto. Arriva un piano strategico curato da Josep Ejarque per affrontare la destagionalizzazione, le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina e il futuro del territorio nel segno della sostenibilità e dell'accessibilità da oggi al 2027. I primi passi mirano a potenziare la sua proposta di turismo montano estate-inverno diminuendo i periodi di inattività e di chiusura, incrementando la notorietà della destinazione come una delle Best of the Alps Destinations nei mercati intercontinentali. «Cortina d’Ampezzo è da sempre un riferimento del turismo alpino ma vogliamo ritornare alla visibilità internazionale – ha commentato Roberta Alverà, vice sindaca e assessore al turismo presentando i nuovi progetti nella sede della Regione Veneto a Roma – deve cogliere l'occasione della legacy Olimpica per diversificarsi negli ambiti dello sport, del lifestyle, del benessere e dell’enogastronomia, Prevediamo di creare offerte per le famiglie e per chi desidera fare sport, per chi ama passeggiare, o ciaspolare d'inverno, e per chi ama sciare, per chi arriva dall'altra parte del mondo e per il turista di prossimità». Lo sviluppo dei prossimi anni prevede lavori di viabilità e interventi sui collegamenti tra strade, impianti di risalita, cabinovie e tappeti mobili per limitare gli spostamenti su gomma, ma anche ristrutturazione del settore hospitality, nuovi itinerari in bici, camminate e sci, specializzandosi sul segmento familiare; inoltre, eventi, competizioni e gare di livello mondiale sci alpino, snowboard, curling e attività paralimpiche. «La stagione invernale sta dando risultati soddisfacenti per le presenze, anche straniere ma le Olimpiadi e Paralimpiadi – ha aggiunto Stefano Pirro, presidente dell'Associazione Albergatori - rappresentano senza ombra di dubbio un’imperdibile occasione per riscrivere il futuro della nostra destinazione. Non è un caso se numerosi hotel (otto allo stato attuale) hanno scelto di sacrificare due anni di attività per procedere alle dovute ristrutturazioni, laddove altri sono in attesa delle autorizzazioni necessarie per intraprendere a loro volta interventi di miglioria e risanamento.Il nostro impegno è quello di andare oltre Milano-Cortina 2026 e di rendere la destinazione pienamente sostenibile e accessibile per tutti a livello internazionale».Previste anche numerose manifestazioni tra cultura e folklore. «Ogni anno gli eventi organizzati da Cortina For Us crescono in termini di visibilità e numero di presenze - spiega la consigliera Emanuela De Zanna - alle quali si aggiungono il Carnevale di Cortina, The Queen of Taste, tra cucina e dei prodotti enogastronomici del territorio; il Cortina Fashion Weekend, il Cortina Design Weekend, che mira a valorizzare il patrimonio culturale e il territorio di Cortina, con un percorso di attività legate al design, all’architettura e al paesaggio. Tra le novità per il nuovo anno spicca il nuovo treno notturno Espresso Cadore, presentato dall'ad di Fs Treni turistici italiani Luigi Cantamessa nel corso dell'evento, che collegherà Roma con Cortina d’Ampezzo con Fs Treni Turistici Italiani «un modo di fare turismo intelligente e volano di sviluppo la destinazione». [post_title] => Cortina punta alla destagionalizzazione e agli eventi oltre le Olimpiadi [post_date] => 2023-12-18T11:07:15+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702897635000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la piattaforma tbo com acquisisce le attivita web della dmc casa alpitour jumboline" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2312,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi manovre in casa Alpitour, che sigla un'alleanza con la piattaforma b2b online indiana ma di respiro globale Tbo. Quest'ultima ha infatti acquisito, tramite la sua filiale interamente controllata, Tek Travels Dmcc, il 100% delle azioni di Jumbonline Accommodations & Services, che è stata scorporata come attività online dalla dmc spagnola Jumbo Tours Group, a sua volta parte del gruppo piemontese.\r

\r

\"Crediamo fermamente che questa alleanza abbia un grande potenziale - spiega il presidente e ceo di Alpitour World, Gabriele Burgio -. Tbo è un grande partner tecnologico e altamente specializzato nel business online, mentre Jumbo Tours è un grande fornitore di operazioni, contratti, conoscenze locali e rappresentanza nelle destinazioni. Siamo sicuri che entrambe le parti otterranno il massimo da questo progetto comune\".\r

\r

Con questa acquisizione, Tbo per parte sua intende aumentare ulteriormente la propria presenza in Europa. \"L'operazione ci darà non solo l'accesso alla clientela di Jumbo, ma anche contenuti di qualità da tutte le principali destinazioni in Europa fino ai Caraibi - sottolinea in particolare il cofondatore e direttore di Tek Travels Dmcc, Gaurav Bhatnagar -. Continuiamo a espandere la nostra presenza a livello mondiale rimanendo fedeli al nostro impegno di semplificare i viaggi globali\".","post_title":"La piattaforma Tbo.com acquisisce le attività web della dmc di casa Alpitour, Jumbo Tours","post_date":"2023-12-19T12:08:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702987688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'aeroporto internazionale di Rejkyavik è aperto e operativo, nonostante i timori causati dall'emissione di fumo e cenere a causa dell'eruzione vulcanica in corso, a sud della capitale dell'Islanda, dove già da oltre un mese si registra un'intensa attività sismica.\r

\r

La paura era quella che ci si potesse trovare di fronte - come già accaduto in passato - ad un vero e proprio blocco del traffico aereo. In realtà, da ieri sera, l'allarme sembra essere rientrato: l'attività dei getti, la turbolenza e la sismicità sono calate, secondo le stime dell'Unità di ricerca vulcanologica dell'Università dell'Islanda.\r

Permane però l'emergenza dichiarata dalla protezione civile e tutte le strade per la località di Grindavík (evacuata l'11 novembre scorso dopo la dichiarazione di stato di emergenza nella regione) rimarranno chiuse per i prossimi giorni. Di fatto, la fuoriuscita di lava è ancora molto attiva e la frattura che si è aperta nel terreno è lunga ben quattro chilometri.","post_title":"L'aeroporto di Rejkyavik è aperto, nonostante l'eruzione del vulcano a sud della Capitale","post_date":"2023-12-19T11:56:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702986971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania non smette di affascinare i viaggiatori italiani che, malgrado i timori generati dal conflitto israelo-palestinese, fanno segnare l'ennesimo record di arrivi.\r

\r

Durante lo scorso novembre i turisti italiani sono stati 6.000, per un totale di 125.000 arrivi nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2023: questo numero rappresenta un nuovo record storico per l'Italia.\r

\r

Intanto, il, secondo i dati del Jordan Tourism Board continua a sviluppare nuovi itinerari e migliorare i servizi turistici: l'ente lancia una serie di percorsi esperienziali per scoprire la biblica Madaba e annuncia la risistemazione del sito di Petra, liberato dalle attività commerciali abusive. \r

\r

Madaba, sorta sull’antico sito biblico di Medba o Medaba lungo la Via dei Re, circa 35 km a sud ovest di Amman, è conosciuta per i suoi raffinati mosaici bizantini. Su quello che fu uno degli insediamenti delle dodici tribù di Israele durante l'Esodo, verso l'850 a.C. il re moabita Mesha fece erigere la città per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. Conquistata dai Greci di Alessandro Magno, durante il governo dei Seleucidi passò sotto il dominio degli Ammoniti, poi degli Israeliti, ed infine dei Nabatei, fino all’arrivo dei Romani. Prosperò sotto i Bizantini, che eressero edifici adornati di mosaici dallo stile distintivo e ricercato, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. Il mosaico più visitato in assoluto è quello della mappa della Terra Santa, un’opera d’arte del VI secolo di inestimabile valore storico e artistico custodita nella Chiesa di San Giorgio. L’edificio fa parte del Parco Archeologico, diviso in due aree che comprendono le chiese bizantine, i resti della strada romana, il Palazzo Bruciato e la Chiesa dei Santi Martiri, che oltre a un impressionante mosaico con scene di caccia conserva colonne e capitelli di epoca romana.\r

\r

Il ridotto afflusso turistico di questo periodo ha permesso all'Autorità regionale per lo sviluppo e il turismo di Petra di lanciare, in collaborazione con tutte le autorità governative, una campagna per controllare e rimuovere le violazioni all'interno dell’area archeologica. L’intervento rientra nell'impegno a lungo termine a far rispettare la legge sulle antichità pubbliche e preservare l'integrità e l'unicità di Petra, garantendo servizi turistici di qualità e la sicurezza dei visitatori.\r

\r

[gallery ids=\"458366,458367,458368,458364,458365,458363\"]","post_title":"Giordania: è ancora record per i flussi dall'Italia. Nuovi itinerari alla scoperta di Madaba","post_date":"2023-12-19T11:23:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702984983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama GrandChristmas la promozione speciale lanciata da Grand Tours: prevede uno sconto del 15% su tutte le tariffe dedicate ai tour operator fino al prossimo 1° aprile. Non solo: la dmc giordana ha deciso di organizzare anche un secondo educational per gli agenti di viaggio, in programma dal 20 al 24 gennaio, al prezzo speciale di 199 dollari per gli adv e di 399 dollari per i loro accompagnatori. “Essere al fianco dei nostri partner italiani e sostenerli nei momenti di difficoltà è uno dei nostri punti d’onore. Dobbiamo a loro il grande successo raggiunto in Italia negli ultimi due anni e per questo non risparmiamo energie per sostenerli e incoraggiare il ritorno dei loro clienti in Giordania”, spiega Mahmoud Khasawneh, ceo della dmc che vede proprio il nostro paese tra i propri principali mercati di riferimento.\r

\r

Il fam trip comprende in particolare pensione completa con acqua ai pasti e durante il viaggio, sistemazione in hotel di alto livello, visite guidate, trasferimenti e assistenza costante in ogni momento. Ancora una volta l’itinerario è stato stilato personalmente da Carla Diamanti, grande esperta di Giordania, che accompagnerà gli agenti insieme a Khasawneh e allo staff giordano di Grand Tours. Oltre alle visite ai siti più celebri, il programma include esperienze, incontri con la comunità locale e hotel inspection. Sarà anche l’occasione di ricordare a tutti il progetto ecosostenibile Together for Nature, totalmente finanziato da Grand Tours con l’obiettivo di salvaguardare la natura giordana attraverso un piccolo gesto: la raccolta di un rifiuto gettato a terra.\r

\r

“In questo momento in cui sulla nostra Giordania è calato un velo di incertezza - conclude Khasawneh - desideriamo che i nostri colleghi italiani diventino ambasciatori del nostro territorio e del nostro popolo straordinario e che possano sperimentare in prima persona che il nostro Paese continua a essere la destinazione ospitale di sempre”.","post_title":"Grand Tours: promo ed educational per rilanciare la destinazione Giordania","post_date":"2023-12-19T09:57:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702979851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per l’inaugurazione della nuova mostra del Museo Civico Amedeo Lia fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini in occasione del Natale “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei magi” a cura di Andrea Marmori, visitabile fino al 24 marzo 2024.\r

\r

Centinaia di persone hanno partecipato all'inaugurazione della mostra il cui titolo riprende le parole della Prima Lettera di Pietro del Nuovo Testamento, intende mettere a fuoco i momenti salienti della venuta di Cristo, preceduta dall’Avvento, declinati tramite la figurazione della Natività e delle Adorazioni dei pastori e dei magi. Grazie alla sequenza di dipinti selezioni per l’esposizione, in dialogo con i testi figurativi della Collezione permanente, i tre momenti della Nascita, dell’Adorazione di pastori e infine dell’Adorazione dei Magi illustrano la rivelazione al mondo della salvezza, anticipazione della Redenzione dell’umanità.\r

\r

L’inaugurazione della mostra è stata anche occasione per dare notizia che la Crocifissione di Castelnuovo Magra di Pieter Brueghel il Giovane della Parrocchia di Santa Maria Maddalena rimarrà almeno fino a marzo 2024 in esposizione al Museo Lia, valorizzata in un allestimento privilegiato nella sala dei dipinti del XVII secolo in accordo con la Soprintendenza ABAP Genova e La Spezia.\r

\r

Nell’arco del periodo natalizio, la mostra in corso si arricchirà con le seguenti attività:\r

\r

19 dicembre ore 17.00 Visita guidata in inglese alla mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” del Museo Civico A. Lia a cura di Tara Keny.\r

\r

21 dicembre ore 17.00 Concerto di archi e chitarre del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia al Museo Civico Amedeo Lia.\r

\r

5 gennaio ore 17.00 visita guidata alla mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei Pastori e dei Magi” al Museo Civico Amedeo Lia a cura di Andrea Marmori.\r

\r

","post_title":"La Spezia, Pieter Brueghel e la Natività protagonisti al Museo Lia fino a marzo 2024","post_date":"2023-12-19T09:00:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1702976409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Air Europa potenzia le frequenze sulla rotta da Madrid al Venezuela: dal prossimo 24 dicembre si aggiungerà una nuova frequenza domenicale per Caracas, salendo così a cinque collegamenti settimanali.\r

\r

La compagnia aerea manterrà questo piano voli per tutto il 2024 con una previsione di oltre 140.000 passeggeri trasportati, in significativo aumento rispetto agli ultimi anni.\r

\r

L'aumento dei voli con il Venezuela si inserisce nel piano d'incremento dell'operatività di Air Europa in tutto il continente: è stata rafforzata la presenza in Colombia, Paraguay ed Ecuador mentre recentemente è stato aggiunto un quinto volo settimanale verso gli Stati Uniti (New York) e la Bolivia (Santa Cruz de la Sierra). Inoltre, per rispondere al picco di richieste durante le festività di fine anno, è stato attivato anche un terzo collegamento con Salvador de Bahía.\r

\r

«Il rafforzamento del nostro impegno commerciale nei confronti del Venezuela, risponde all’ottimo andamento della domanda su questa rotta - afferma Jesús Nuño de la Rosa, ceo del vettore spagnolo -. Allo stesso tempo condividiamo con il Venezuela e con le sue autorità nazionali di promozione turistica, una visione comune che pone nei collegamenti aerei il motore strategico di sviluppo commerciale e sociale per il Paese».\r

\r

«L’aumento delle frequenze dei voli tra Madrid e Caracas rafforza la connettività del Venezuela con la Spagna e altre destinazioni associate, che si tradurrà in un impatto positivo in varie aree - sottolinea inoltre l’ambasciatore del Venezuela in Spagna Coromoto Godoy Calderón -. Allo stesso tempo avrà un grande impatto sociale, andando a beneficio della grande comunità di venezuelani e spagnoli residenti in entrambi i paesi e favorirà lo sviluppo del turismo e degli scambi commerciali».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa: salgono a cinque i voli settimanali tra Madrid e il Venezuela","post_date":"2023-12-18T14:04:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702908251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà In orbita la convention 2024 di Welcome Travel Group: un evento in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio presso l'Allianz MiCo, in partnership con la Bit per celebrare i risultati eccezionali del 2023 e guardare al futuro. Quest’anno il network ha infatti registrato un volume totale di affari di 1,934 miliardi di euro, suddiviso tra fatturato leisure (1,437 mld), vettori (484mln) e assicurazioni (13mln), per un aumento complessivo del 18% vs 2018/19 e del 44% vs 2021/22. Ora Welcome Travel vuole rafforzare le proprie relazioni territoriali e internazionali a beneficio delle agenzie affiliate e dei partner commerciali e consolidare la riconoscibilità del proprio brand. \r

«Siamo molto contenti della partnership con Bit - spiega Adriano Apicella, a.d. di Welcome Travel Group -. La collaborazione nasce dal desiderio del network di crescere insieme con la Borsa internazionale del turismo coinvolgendo le nostre adv e i nostri partner nel rafforzare la rete outgoing. La nostra ultima convention si è svolta a Napoli nel 2020; quest’anno abbiamo deciso di riunire in un solo luogo le agenzie che partecipano della fusione dei network Welcome Travel e Geo Travel. Era necessario trovare una location che potesse ospitare questa convention trasversale, in un luogo facilmente accessibile. E Milano per noi è una destinazione estremamente attrattiva. L’evento si svilupperà sui tre giorni della Bit: sarà una grande opportunità perché sono convinto che il business si faccia quando ci si incontra di persona. Coinvolgeremo 1.600 agenti di viaggio e 100 partner del network». \r

Affiancheranno Welcome Travel i top partner azionisti del network Costa e Alpitour World, insieme con Neos, la compagnia aerea del gruppo. Tra i partner selezionati saranno presenti anche Allianz, Itmex e Sekurest. «Sarà un evento memorabile per la condivisione di contenuti di innovazione e di servizi che il network mette a disposizione degli agenti e dei partner commerciali - conclude Apicella - e anche per le due importanti serate in programma: la prima powered by Costa e la seconda per celebrare il centenario di Turisanda».","post_title":"Welcome Travel in convention a Milano per coronare un anno di successi e guardare al futuro","post_date":"2023-12-18T12:57:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1702904221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online la nuova piattaforma di Not Only Travel con funzionalità e strumenti inediti, pensati per consolidare il rapporto con le agenzie di viaggio che desiderano offrire un prodotto personalizzato e creare in autonomia i propri pacchetti turistici, aggregando servizi acquistati da diversi interlocutori. Grazie agli innovativi strumenti di self booking di Not Only Travel, le agenzie di viaggi possono infatti ora ottimizzare i tempi di produzione e vendita, nonché offrire al viaggiatore informazioni dettagliate e precise con immediatezza, flessibilità e convenienza.\r

\r

“Con questa nuova versione del portale siamo intervenuti su tutte quelle funzioni atte a ottimizzare l'attività quotidiana degli agenti di viaggi - dichiara Marco Ormas, ceo di Not Only Travel -. Grazie a questi nuovi strumenti tecnologici e al supporto del centro prenotazioni le adv possono prenotare i servizi che meglio rispondono alle esigenze specifiche di ogni viaggiatore, offrendo una esperienza di navigazione fluida e processi di consultazione e prenotazione agili e precisi\".\r

\r

Fondata nel 2012, Not Only Travel è entrata sei anni dopo a fare parte del gruppo Volonline ed è oggi guidata da Marco Ormas, figlio d’arte, che ha mosso i primi passi nel settore del turismo organizzato in famiglia, la Ormas Viaggi, storica agenzia di viaggi di Barletta che può vantare la prima licenza per attività di trasporto ferroviario e marittimo datata 1913. “Ci distinguiamo da altre piattaforme simili perché puntiamo sulla consulenza e seguiamo i nostri clienti in ogni singolo passaggio - conclude Ormas -. Siamo ben posizionati soprattutto nel Centro e Sud Italia e ci rivolgiamo alle agenzie di viaggi che operano nel settore del micro business travel, ovvero a chi deve organizzare trasferte di lavoro anche complesse per piccoli gruppi. Ci piace definirci una piattaforma umana, che si avvale della tecnologia ma che non trascura le relazioni”.","post_title":"Nuova piattaforma online per Not Only Travel","post_date":"2023-12-18T11:43:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1702899785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove sfide per il turismo a Cortina e per le Dolomiti del Veneto. Arriva un piano strategico curato da Josep Ejarque per affrontare la destagionalizzazione, le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina e il futuro del territorio nel segno della sostenibilità e dell'accessibilità da oggi al 2027. \r

I primi passi mirano a potenziare la sua proposta di turismo montano estate-inverno diminuendo i periodi di inattività e di chiusura, incrementando la notorietà della destinazione come una delle Best of the Alps Destinations nei mercati intercontinentali.\r

\r

«Cortina d’Ampezzo è da sempre un riferimento del turismo alpino ma vogliamo ritornare alla visibilità internazionale – ha commentato Roberta Alverà, vice sindaca e assessore al turismo presentando i nuovi progetti nella sede della Regione Veneto a Roma – deve cogliere l'occasione della legacy Olimpica per diversificarsi negli ambiti dello sport, del lifestyle, del benessere e dell’enogastronomia, Prevediamo di creare offerte per le famiglie e per chi desidera fare sport, per chi ama passeggiare, o ciaspolare d'inverno, e per chi ama sciare, per chi arriva dall'altra parte del mondo e per il turista di prossimità». \r

\r

Lo sviluppo dei prossimi anni prevede lavori di viabilità e interventi sui collegamenti tra strade, impianti di risalita, cabinovie e tappeti mobili per limitare gli spostamenti su gomma, ma anche ristrutturazione del settore hospitality, nuovi itinerari in bici, camminate e sci, specializzandosi sul segmento familiare; inoltre, eventi, competizioni e gare di livello mondiale sci alpino, snowboard, curling e attività paralimpiche.\r

\r

\r

«La stagione invernale sta dando risultati soddisfacenti per le presenze, anche straniere ma le Olimpiadi e Paralimpiadi – ha aggiunto Stefano Pirro, presidente dell'Associazione Albergatori - rappresentano senza ombra di dubbio un’imperdibile occasione per riscrivere il futuro della nostra destinazione. Non è un caso se numerosi hotel (otto allo stato attuale) hanno scelto di sacrificare due anni di attività per procedere alle dovute ristrutturazioni, laddove altri sono in attesa delle autorizzazioni necessarie per intraprendere a loro volta interventi di miglioria e risanamento.Il nostro impegno è quello di andare oltre Milano-Cortina 2026 e di rendere la destinazione pienamente sostenibile e accessibile per tutti a livello internazionale».Previste anche numerose manifestazioni tra cultura e folklore. «Ogni anno gli eventi organizzati da Cortina For Us crescono in termini di visibilità e numero di presenze - spiega la consigliera Emanuela De Zanna - alle quali si aggiungono il Carnevale di Cortina, The Queen of Taste, tra cucina e dei prodotti enogastronomici del territorio; il Cortina Fashion Weekend, il Cortina Design Weekend, che mira a valorizzare il patrimonio culturale e il territorio di Cortina, con un percorso di attività legate al design, all’architettura e al paesaggio.\r

\r

\r

Tra le novità per il nuovo anno spicca il nuovo treno notturno Espresso Cadore, presentato dall'ad di Fs Treni turistici italiani Luigi Cantamessa nel corso dell'evento, che collegherà Roma con Cortina d’Ampezzo con Fs Treni Turistici Italiani «un modo di fare turismo intelligente e volano di sviluppo la destinazione».","post_title":"Cortina punta alla destagionalizzazione e agli eventi oltre le Olimpiadi","post_date":"2023-12-18T11:07:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1702897635000]}]}}