La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: “Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire” Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. “La tempesta è passata – racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori”. “È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni – prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie”. “Le agenzie di viaggio storiche – riprende sempre Fassio – sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell’impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese”. L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa “itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile – conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. "La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori". "È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie". "Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese". L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa "itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti". [post_title] => La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: "Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire" [post_date] => 2023-06-16T13:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686922845000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447846" align="alignleft" width="277"] Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA[/caption] La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita. I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023. [caption id="attachment_447848" align="aligncenter" width="453"] Destinations Exchange Europe[/caption] «Questa ripresa va celebrata - ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l'Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l'Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l'appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l'industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l'Europa come destinazione e per l'Italia in particolare». L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta. [gallery ids="447851,447852,447853,447854,447855,447856"] [post_title] => ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe [post_date] => 2023-06-16T12:20:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686918014000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => NYC & Company, l'ente ufficiale per la promozione della città di New York, con il rebranding “New York City Tourism + Convention”, presenta il suo nuovo svp Tourism Market Development per l'Europa Robert Beckham, che prende il posto di Reginald Charlot. Charlot, dopo 15 anni di supervisione dei mercati europei, diventa svp of Tourism Market Development nei segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Un cambiamento nel quale la soddisfazione per il percorso compiuto, si arricchisce del desiderio di vivere nuove sfide. Charlot ripercorre i mesi trascorsi: «Nel 2022 abbiamo avuto una ripresa economica evidente, con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città e una crescita del 72,5% rispetto al 2021. Sono stati anche realizzati oltre 1200 eventi mice, alla presenza di 4 milioni di delegati, raggiungendo l’85% dei livelli di visita record del 2019. Quest’anno NYC si prepara ad accogliere 63,3 milioni di visitatori, che potranno scoprire una metropoli in costante evoluzione e trasformazione. L’ospite italiano - aggiunge - si ferma più a lungo: prima trascorreva 3,4 notti a NYC , che era una tappa del suo viaggio negli Usa, oggi raggiunge la città utilizzando i numerosi collegamenti diretti in partenza da Milano, Roma, Venezia e Napoli, si ferma per 6,7 giorni e poi torna a casa». Frattanto, tramite la campagna social #WHATSGOODNYC, 8,5 milioni di newyorkesi stanno raccontando la bellezza della propria città e dei suoi cinque distretti. I dati raccolti verranno condivisi con viaggiatori e cittadini incoraggiandoli a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire. E, mentre i 3 aeroporti limitrofi si ampliano con terminal di design, nascono nuovi ristoranti e hotels e aprono e crescono musei e istituzioni, come quelli dedicati a Broadway, a Louis Amstrong, all’Hip Hop nel 50esimo anniversario della sua nascita e anche alla comunità LGBTQ+ con l’apertura nel 2024 del The Stonewall National Monument Visitor Center e de The American LGBTQ+ Museum: la prima istituzione a parlare della storia della comunità. Innumerevoli gli eventi, le performances e le mostre in programma, da scoprire sul nuovo web site: nyctourism.com. Infine il mondo dell’industria dei viaggi sarà in primo piano dal 26 al 28 ottobre prossimi con il NY International Travel Show, organizzato presso il Javits Center di Manhattan, alla presenza di molti tra i 1800 partner di New York City Tourism + Convention. [gallery ids="447808,447809,447810,447813,447811,447812"] [post_title] => New York City: il rebranding, i nuovi ruoli e la continua, vivace evoluzione della città [post_date] => 2023-06-16T10:42:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686912144000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si potenzia la squadra Cuba Latin Travel sull'isola caraibica. Dal prossimo anno infatti l'operatore turistico varesino avrà due nuovi collaboratori italiani all'interno del proprio team cubano, già caratterizzato dalla presenza di un ufficio a La Habana. Saranno pronti a supportare i clienti e ad accompagna rli nelle escursioni a Viñales, Varadero e Playa Larga. Dopo gli anni difficili del Covid, conferma il to, la situazione sull'isola è tornata infatti a essere favorevole e sicura per i turisti, rendendo l'esperienza di viaggio assolutamente piacevole. Cuba Latin Travel si propone come un'alternativa personalizzata ai grandi tour operator: il suo servizio include trasferimenti, voli interni, noleggio auto e itinerari tailor made per scoprire la cultura e la natura dell'isola. Grazie a una forte collaborazione con le catene di hotel Blue Diamond e Cubanacan, Cuba Latin garantisce inoltre tariffe alberghiere concorrenziali, [post_title] => Cuba Latin Travel potenzia il team sull'isola caraibica: due nuovi collaboratori italiani dal 2024 [post_date] => 2023-06-16T09:34:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686908053000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Antigua and Barbuda Tourism Authority ha lanciato la nuova campagna televisiva e digitale 'Why Choose', che promuove la destinazione caraibica puntando sulle diversità delle isole gemelle che permettono di vivere due mete in un’unica vacanza. Lo spot televisivo presenta i luoghi iconici e le più famose attrazioni dislocate su entrambe le isole, tra cui la Valley Church Beach, Shirley Heights, Devil's Bridge, la Pink Sand Beach di Barbuda, Barbuda Belle e il ristorante sul mare "Uncle Roddy's", diventato una vera istituzione barbudiana, e lo Sheer Rocks ad Antigua, Stingray City e l’incantevole Hells Gate Steel Orchestra. Le vere star della campagna, però, sono i cittadini di Antigua e Barbuda che appaiono davanti alla telecamera, capitanati dall’antiguano Junior Weathered e dalla barbudana Shakira James. Il video pubblicitario sarà diffuso nei mercati chiave di Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa, oltre che nei Caraibi e in America Latina per tutta l'estate e l'autunno, mentre l’Antigua and Barbuda Tourism Authority punta ad aumentare gli arrivi turistici. "I nostri cittadini sono i nostri ambasciatori del turismo, come si evince facilmente dalla passione e l'entusiasmo mostrati dagli Antiguani e Barbudani in questa campagna, mentre parlano con orgoglio delle esperienze che i viaggiatori possono vivere quando visitano il nostro Paese - ha commentato il ministro del turismo, Charles Fernandez -. Il messaggio su cui si basa la campagna è 'Perché scegliere quando puoi avere il meglio di entrambe le isole?'. Ai visitatori di Antigua viene ricordato che la nostra isola sorella Barbuda è a pochi minuti di distanza e che entrambe offrono ai viaggiatori due esperienze uniche in una sola vacanza". "La nuova campagna è l'estensione della nostra campagna AND - ha ricordato Colin James, ceo dell’Antigua and Barbuda Tourism Authority -; abbiamo intenzionalmente deciso di rivolgerci ai consumatori più esigenti e attenti alla qualità, presentando la nostra destinazione composta da due isole gemelle e le esperienze esclusive e autentiche disponibili in ognuna di esse". Il lancio della campagna segue gli annunci di nuovi voli e sviluppi alberghieri ad Antigua, oltre all’ampliamento dell’offerta di camere a Barbuda con l'apertura di boutique hotel di piccole dimensioni. [post_title] => Antigua e Barbuda: un viaggio, due destinazioni. Al via la campagna "Why Choose" [post_date] => 2023-06-16T08:58:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686905920000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Che l'ex storica sede del Pci di via delle Botteghe Oscure fosse destinata a diventare un hotel era già noto da tempo. Da quando cioè, come da noi riportato, il proprietario dell'immobile, Giampaolo Angelucci, aveva annunciato a giugno dell'anno scorso di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group. All'epoca, però, non si sapeva ancora a quale brand la stessa Ag Group, che agisce come white label company, avrebbe infine affiliato il nuovo 5 stelle da 70 camere, che sarebbe sorto dalla riqualificazione dell'edificio di circa 8 mila metri quadrati. A campeggiare sulla facciata dell'immobile che ospita, tra le altre cose, la bandiera della Comune di Parigi sarà il marchio di casa Hyatt Thompson Hotels, che segnerà in questo modo il proprio debutto in Italia. L'apertura dell'albergo è prevista per metà del 2024 e sarà il secondo del marchio in Europa dopo l'indirizzo di Madrid inaugurato nel 2022. Il brand luxury lifestyle Thompson è entrato nel portfolio Hyatt nel 2019, a seguito dell'acquisizione del gruppo Two Road Hospitality che include anche i marchi Alila, Destination, Joie de Vivre e Tommie. Un'ulteriore struttura Thomson è in pipeline nel Vecchio continente a Vienna, con apertura calendarizzata per il 2025. [post_title] => L'ex sede del Pci di Botteghe Oscure segnerà il debutto del brand Thompson di casa Hyatt in Italia [post_date] => 2023-06-15T14:49:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686840540000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat è tornata oggi a collegare Lamezia a Toronto. La rotta, l'unica diretta dalla Calabria verso il Canada, viene servita da una frequenza alla settimana, il giovedì, operativa sino alla fine di settembre. «Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’amministratore unico Sacal, Marco Franchini - è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale». Sulle rotte verso il Canada sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone tre tipologie di tariffe in classe economy (Budget, Standard e Flex) oltre alla Classe Club che offre tutti i vantaggi della classe premium economy. [post_title] => Air Transat ha ripreso il collegamento diretto da Lamezia a Toronto [post_date] => 2023-06-15T12:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686830456000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una "follia" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate. Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni. Prezzi La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante. Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti. I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino. Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima. [post_title] => I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle [post_date] => 2023-06-15T10:38:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686825507000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro. Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet. “Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”. [post_title] => Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet [post_date] => 2023-06-15T10:24:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686824694000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la nuova africa del tucano e con kanaga alla scoperta di un mondo destinato a scomparire" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":128,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1665,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. \"La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori\".\r

\r

\"È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie\".\r

\r

\"Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese\".\r

\r

L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa \"itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti\".","post_title":"La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: \"Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire\"","post_date":"2023-06-16T13:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686922845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447846\" align=\"alignleft\" width=\"277\"] Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA[/caption]\r

\r

La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita.\r

\r

I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023.\r

\r

[caption id=\"attachment_447848\" align=\"aligncenter\" width=\"453\"] Destinations Exchange Europe[/caption]\r

\r

«Questa ripresa va celebrata - ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l'Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l'Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l'appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l'industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l'Europa come destinazione e per l'Italia in particolare».\r

\r

\r

\r

L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta.\r

\r

[gallery ids=\"447851,447852,447853,447854,447855,447856\"]","post_title":"ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe","post_date":"2023-06-16T12:20:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686918014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"NYC & Company, l'ente ufficiale per la promozione della città di New York, con il rebranding “New York City Tourism + Convention”, presenta il suo nuovo svp Tourism Market Development per l'Europa Robert Beckham, che prende il posto di Reginald Charlot. Charlot, dopo 15 anni di supervisione dei mercati europei, diventa svp of Tourism Market Development nei segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Un cambiamento nel quale la soddisfazione per il percorso compiuto, si arricchisce del desiderio di vivere nuove sfide.\r

\r

Charlot ripercorre i mesi trascorsi: «Nel 2022 abbiamo avuto una ripresa economica evidente, con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città e una crescita del 72,5% rispetto al 2021. Sono stati anche realizzati oltre 1200 eventi mice, alla presenza di 4 milioni di delegati, raggiungendo l’85% dei livelli di visita record del 2019. Quest’anno NYC si prepara ad accogliere 63,3 milioni di visitatori, che potranno scoprire una metropoli in costante evoluzione e trasformazione. L’ospite italiano - aggiunge - si ferma più a lungo: prima trascorreva 3,4 notti a NYC , che era una tappa del suo viaggio negli Usa, oggi raggiunge la città utilizzando i numerosi collegamenti diretti in partenza da Milano, Roma, Venezia e Napoli, si ferma per 6,7 giorni e poi torna a casa».\r

\r

Frattanto, tramite la campagna social #WHATSGOODNYC, 8,5 milioni di newyorkesi stanno raccontando la bellezza della propria città e dei suoi cinque distretti. I dati raccolti verranno condivisi con viaggiatori e cittadini incoraggiandoli a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire. E, mentre i 3 aeroporti limitrofi si ampliano con terminal di design, nascono nuovi ristoranti e hotels e aprono e crescono musei e istituzioni, come quelli dedicati a Broadway, a Louis Amstrong, all’Hip Hop nel 50esimo anniversario della sua nascita e anche alla comunità LGBTQ+ con l’apertura nel 2024 del The Stonewall National Monument Visitor Center e de The American LGBTQ+ Museum: la prima istituzione a parlare della storia della comunità. Innumerevoli gli eventi, le performances e le mostre in programma, da scoprire sul nuovo web site: nyctourism.com. Infine il mondo dell’industria dei viaggi sarà in primo piano dal 26 al 28 ottobre prossimi con il NY International Travel Show, organizzato presso il Javits Center di Manhattan, alla presenza di molti tra i 1800 partner di New York City Tourism + Convention.\r

\r

[gallery ids=\"447808,447809,447810,447813,447811,447812\"]","post_title":"New York City: il rebranding, i nuovi ruoli e la continua, vivace evoluzione della città","post_date":"2023-06-16T10:42:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686912144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si potenzia la squadra Cuba Latin Travel sull'isola caraibica. Dal prossimo anno infatti l'operatore turistico varesino avrà due nuovi collaboratori italiani all'interno del proprio team cubano, già caratterizzato dalla presenza di un ufficio a La Habana. Saranno pronti a supportare i clienti e ad accompagna rli nelle escursioni a Viñales, Varadero e Playa Larga.\r

\r

Dopo gli anni difficili del Covid, conferma il to, la situazione sull'isola è tornata infatti a essere favorevole e sicura per i turisti, rendendo l'esperienza di viaggio assolutamente piacevole. Cuba Latin Travel si propone come un'alternativa personalizzata ai grandi tour operator: il suo servizio include trasferimenti, voli interni, noleggio auto e itinerari tailor made per scoprire la cultura e la natura dell'isola. Grazie a una forte collaborazione con le catene di hotel Blue Diamond e Cubanacan, Cuba Latin garantisce inoltre tariffe alberghiere concorrenziali,","post_title":"Cuba Latin Travel potenzia il team sull'isola caraibica: due nuovi collaboratori italiani dal 2024","post_date":"2023-06-16T09:34:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686908053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Antigua and Barbuda Tourism Authority ha lanciato la nuova campagna televisiva e digitale 'Why Choose', che promuove la destinazione caraibica puntando sulle diversità delle isole gemelle che permettono di vivere due mete in un’unica vacanza.\r

\r

Lo spot televisivo presenta i luoghi iconici e le più famose attrazioni dislocate su entrambe le isole, tra cui la Valley Church Beach, Shirley Heights, Devil's Bridge, la Pink Sand Beach di Barbuda, Barbuda Belle e il ristorante sul mare \"Uncle Roddy's\", diventato una vera istituzione barbudiana, e lo Sheer Rocks ad Antigua, Stingray City e l’incantevole Hells Gate Steel Orchestra. Le vere star della campagna, però, sono i cittadini di Antigua e Barbuda che appaiono davanti alla telecamera, capitanati dall’antiguano Junior Weathered e dalla barbudana Shakira James.\r

\r

Il video pubblicitario sarà diffuso nei mercati chiave di Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa, oltre che nei Caraibi e in America Latina per tutta l'estate e l'autunno, mentre l’Antigua and Barbuda Tourism Authority punta ad aumentare gli arrivi turistici.\r

\r

\"I nostri cittadini sono i nostri ambasciatori del turismo, come si evince facilmente dalla passione e l'entusiasmo mostrati dagli Antiguani e Barbudani in questa campagna, mentre parlano con orgoglio delle esperienze che i viaggiatori possono vivere quando visitano il nostro Paese - ha commentato il ministro del turismo, Charles Fernandez -. Il messaggio su cui si basa la campagna è 'Perché scegliere quando puoi avere il meglio di entrambe le isole?'. Ai visitatori di Antigua viene ricordato che la nostra isola sorella Barbuda è a pochi minuti di distanza e che entrambe offrono ai viaggiatori due esperienze uniche in una sola vacanza\".\r

\r

\"La nuova campagna è l'estensione della nostra campagna AND - ha ricordato Colin James, ceo dell’Antigua and Barbuda Tourism Authority -; abbiamo intenzionalmente deciso di rivolgerci ai consumatori più esigenti e attenti alla qualità, presentando la nostra destinazione composta da due isole gemelle e le esperienze esclusive e autentiche disponibili in ognuna di esse\". \r

\r

Il lancio della campagna segue gli annunci di nuovi voli e sviluppi alberghieri ad Antigua, oltre all’ampliamento dell’offerta di camere a Barbuda con l'apertura di boutique hotel di piccole dimensioni.","post_title":"Antigua e Barbuda: un viaggio, due destinazioni. Al via la campagna \"Why Choose\"","post_date":"2023-06-16T08:58:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686905920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che l'ex storica sede del Pci di via delle Botteghe Oscure fosse destinata a diventare un hotel era già noto da tempo. Da quando cioè, come da noi riportato, il proprietario dell'immobile, Giampaolo Angelucci, aveva annunciato a giugno dell'anno scorso di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group. All'epoca, però, non si sapeva ancora a quale brand la stessa Ag Group, che agisce come white label company, avrebbe infine affiliato il nuovo 5 stelle da 70 camere, che sarebbe sorto dalla riqualificazione dell'edificio di circa 8 mila metri quadrati.\r

\r

A campeggiare sulla facciata dell'immobile che ospita, tra le altre cose, la bandiera della Comune di Parigi sarà il marchio di casa Hyatt Thompson Hotels, che segnerà in questo modo il proprio debutto in Italia. L'apertura dell'albergo è prevista per metà del 2024 e sarà il secondo del marchio in Europa dopo l'indirizzo di Madrid inaugurato nel 2022. Il brand luxury lifestyle Thompson è entrato nel portfolio Hyatt nel 2019, a seguito dell'acquisizione del gruppo Two Road Hospitality che include anche i marchi Alila, Destination, Joie de Vivre e Tommie. Un'ulteriore struttura Thomson è in pipeline nel Vecchio continente a Vienna, con apertura calendarizzata per il 2025.","post_title":"L'ex sede del Pci di Botteghe Oscure segnerà il debutto del brand Thompson di casa Hyatt in Italia","post_date":"2023-06-15T14:49:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686840540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447729","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è tornata oggi a collegare Lamezia a Toronto. La rotta, l'unica diretta dalla Calabria verso il Canada, viene servita da una frequenza alla settimana, il giovedì, operativa sino alla fine di settembre.\r

«Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’amministratore unico Sacal, Marco Franchini - è una tratta ormai consolidata. Nata inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventata, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale».\r

Sulle rotte verso il Canada sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

Air Transat, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone tre tipologie di tariffe in classe economy (Budget, Standard e Flex) oltre alla Classe Club che offre tutti i vantaggi della classe premium economy.","post_title":"Air Transat ha ripreso il collegamento diretto da Lamezia a Toronto","post_date":"2023-06-15T12:00:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686830456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Usa. Mai prima d'ora così tanti aerei hanno attraversato l'Atlantico come avviene oggi. Mai prima d'ora le vacanze negli Stati Uniti destinate all'Europa sono state vendute come adesso. E mai prima d'ora era stata sperimentata una \"follia\" come questa. Come la descrive la CNN in un servizio. Il canale televisivo americano è sorpreso dall'andamento delle vendite in Europa quest'estate.\r

\r

Molti agenti di viaggio intervistati confermano l'impressione: una cosa come quest'anno negli Usa non si è mai vista. Un'agenzia del New Jersey, specializzata in Spagna, Italia e Grecia, afferma di aver venduto oggi il 96% della sua capacità e che finirà tutto in pochi giorni.\r

Prezzi\r

La stessa tv cita la compagnia assicurativa Allianz Partners, che rileva un aumento del 55% degli americani che viaggiano in Europa, Londra su tutte. Un passeggero su quattro che attraversa l'Atlantico si reca nella capitale britannica, in particolare Heathrow, che è straripante.\r

\r

Vari portali di monitoraggio degli aeromobili indicano che l'Europa è al miglior livello da cinque anni. E questo si riflette nei prezzi, in media 300 dollari sopra i prezzi precedenti.\r

\r

I prezzi degli hotel aumentano. American Express conferma: più 10% a Parigi, 9% a Stoccolma, 8% a Dublino.\r

\r

Certo, non c'è più traccia di quello che tutti gli analisti Usa e europei avevano annunciato, che dopo il Covid niente sarebbe tornato al suo posto. O forse avevano ragione, perché il turismo sta crescendo molto più di prima.","post_title":"I turisti Usa pronti ad invadere l'Europa, nonostante i prezzi alle stelle","post_date":"2023-06-15T10:38:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1686825507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 13 al 16 luglio presso piazza del Popolo a Pesaro il festival del viaggio UlisseFest di Lonely Planet. All'evento, organizzato dalla casa editrice Edt, partner unico della stessa Lonely Planet in Italia, parteciperà quest'anno anche la linea di prodotto Presstour del brand specialties & goal oriented Turisanda 1924 di Alpitour World. La manifestazione rappresenta un'occasione per guardare oltre i confini, non solo geografici, ragionare sul mondo e connettersi con tutto ciò che esiste al di fuori del nostro orizzonte quotidiano. Il tema conduttore di quest’anno sarà Tra caos e poesia: il caos si trasforma in poesia nel preciso istante in cui ci sentiamo finalmente liberi dalla routine e ci lasciamo sorprendere da un angolo nascosto, da un panorama inatteso o da un nuovo incontro.\r

\r

Presso lo stand Presstour sarà quindi possibile confrontarsi con lo staff per domande e curiosità, oltre che ritirare materiale informativo e gift. Inoltre, Presstour proporrà un doppio appuntamento per un suggestivo workshop di yoga vista mare. Non solo: quest’anno Lonely Planet festeggia i 50 anni di attività. Per questo importante compleanno ha deciso perciò di fare un regalo ai suoi lettori lanciando un concorso che mette in palio tre viaggi firmati Presstour by Turisanda alla scoperta di Usa, Cuba e Giordania. La collaborazione di Presstour e Lonely Planet continua poi attraverso la pagina lonelyplanetitalia.it/idee-di-viaggio con dieci racconti editoriali dedicati alle dieci più importanti destinazioni del to. E ancora: tutti coloro che sceglieranno di viaggiare con Presstour riceveranno prima della partenza una guida digitale Lonely Planet.\r

\r

“Siamo davvero felici di partecipare, per il secondo anno, al festival del viaggio di Lonely Planet - commenta Irene Landolfi, marketing manager area specialties di Alpitour World -. L’Ulissefest è sicuramente una vetrina interessante per far conoscere le nostre proposte di tour ed esperienze uniche e suggestive in tutto il mondo. Un evento con cui condividiamo tanti valori, tra cui sicuramente l’approccio di apertura al mondo e l’attenzione alla sostenibilità”.","post_title":"Presstour all'UlisseFest di Pesaro per celebrare i 50 anni della Lonely Planet","post_date":"2023-06-15T10:24:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686824694000]}]}}