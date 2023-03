La Mongolia di Viaggia con Carlo tra iurte e spedizioni in 4×4 Dal deserto roccioso del Gobi, alle montagne del Centro fino ai grandi laghi del Nord, la Mongolia costituisce un microcosmo di paesaggi e climi diversi di cui l’occhio e il cuore non si stancano mai. Viaggia con Carlo, operatore specializzato in outdoor e viaggi di avventura, ha ideato una spedizione attraverso la Mongolia in veicoli Uaz 4×4 e dormendo in vere tende Ger, conosciute anche come iurta nonché, alternativamente, nel campo tendato mobile. Si parte e si arriva a Ulan Bator, la capitale, dopo un viaggio tra gole profondissime, crateri spenti, canyon e cascate. L’elemento fondamentale del viaggio è sicuramente l’incontro e la condivisione con la cultura locale, sia tramite la conoscenza diretta degli abitanti di queste terre, sia con la visita a luoghi simbolo come il monastero Ongiin Khid e la capitale di Gengis Khan, Kharokin. Ci sarà anche spazio per una giornata al galoppo sulle rive del Khuvsgul, il lago più grande del Paese. Mongolia, la terra dei nomadi: partenza unica dal 31 luglio al 20 agosto 2023. Numero partecipanti: minimo nove, massimo 15. Volo intercontinentale da/per Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo con Turkish Airlines con scalo. Pernottamenti: tre in hotel, cinque in tenda, 11 in Ger. Prezzo: 3.831 euro per prenotazioni entro il 30 marzo.

Il to di casa Quality Group ha recentemente rinnovato il proprio brand, prima Brasil World, per meglio rispecchiare l'ampiezza della propria programmazione. Ma naturalmente il paese carioca rimane tra i prodotti di spicco dell'offerta. “Messico e Brasile - racconta il titolare di Latin World, Michele De Caro - sono ripartiti con prenotazioni addirittura migliori del pre-pandemia. La presenza costante di turisti alto spendenti ha consentito ai due paesi, non solo di preservare la loro offerta, ma di migliorarla fortemente, incrementando la qualità di servizio e prodotto offerto fino addirittura ad ampliarla”.\r

\r

Anche le altre destinazioni del to al momento registrano peraltro un trend positivo, a eccezione di Cuba. In crescita sono pure le prenotazioni dei viaggi individuali personalizzati verso tutte le mete: a oggi rappresentano il 50% della domanda, a pari merito con gli itinerari di gruppo. “In controtendenza con il passato, i nostri clienti sono disponibili a pagare un prezzo più elevato per vivere un viaggio personalizzato con esperienze ad hoc, scegliendo così servizi che rispondono maggiormente alle proprie esigenze” prosegue De Carlo.\r

\r

Il clima di incertezza vissuto ha probabilmente influito molto anche sulle abitudini di consumo, portando a un incremento delle prenotazioni last minute, al di sotto delle tre settimane data partenza. Una tendenza che implica una conseguente criticità nella gestione operativa. Per far fronte a tutto ciò, nonché alla crescita della domanda, Latin World ha quindi ampliato il proprio team, inserendo nuove figure professionali a supporto del booking e dell’operativo. Ha inoltre arricchito e migliorato sensibilmente l'offerta con nuove proposte di itinerari e prodotti.\r

\r

Le novità in programmazione\r

\r

Per ciò che concerne il Brasile, in particolare, si parte dai nuovi itinerari sviluppati a nord del paese, un’area poco conosciuta dal turismo italiano: Spiagge Brasiliane da Rio e Salvador aggiunge un’estensione nell'arcipelago di Fernando de Noronha per poi raggiungere Olinda; Tramonti Brasiliani è invece un viaggio individuale concentrato sulla costa poco conosciuta del Ceara e del rio Grande del Nord, da Fortaleza a Natal. Sempre nel nord del paese, il tour individuale Sogno Brasiliano unisce la visita delle grandi città del Paese alla natura del Pantanal e dei Lencois Maranhenses.\r

\r

Brasile Prestige è un itinerario classico con sistemazioni ed esperienze curate di alto livello, a cui è stata aggiunta la navigazione in Amazzonia a bordo di un’elegante motonave, dotata di sole 12 cabine. Anche le proposte per estensioni individuali in lodge e rifugi ecologici, in aree poco note nel Pantanal e in Amazzonia, sono state ampliate e, tra le strutture selezionate per le estensioni mare, sono state inserite location ricercate, posada e piccoli resort con taglio ecologico. Sono state poi riconfermate le proposte iconiche quali il Gran Tour del Brasile, il più completo della programmazione, Brasile Classico e Mosaico Brasiliano, che sono stati impreziositi con escursioni facoltative e insolite al parco nazionale di Chapada Diamantina o alla sconfinata spiaggia di Praia do Forte, mentre è stata estesa di un giorno la visita a Salvador Da Bahia che, con il suo ricco patrimonio Unesco, varrebbe da sola il viaggio. Riconfermata pure la proposta Party Brasile: il viaggio di gruppo con una struttura precostituita, ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione direttamente in loco; si aggiungono Brasile d’Autore e Brasile Ecologico. Quest’ultimo include la visita delle tre più importanti meraviglie naturali del paese: Cascate Iguassù, Amazzonia e il parco dei Lencois Maranhenses.\r

\r

La sezione Colombia si rinnova con le proposte Party Colombia, Active Colombia ed Experience Colombia: i format che vanno a soddisfare le esigenze della clientela che ricerca libertà, vacanza attiva e esperienziale. L’itinerario Colombia Feel offre il massimo del comfort e del servizio per i viaggiatori più esigenti. Se l’isola di Baru si riconferma la località più richiesta per l'estensione mare, la programmazione Latin World include anche proposte di strutture ubicate a Macura e San Andres.\r

\r

Il Venezuela è stato poi reinserito nella programmazione di Latin World e conquista un ruolo di primo piano per la clientela altro spendente, grazie al cambiamento avvenuto nel paese nel corso della pandemia che, alimentato da flussi turistici interni, offre oggi un'ottima qualità di servizio e prodotto e una situazione politica tranquilla. Moltissime infine le novità anche per la programmazione Messico, Cuba e Centroamerica.","post_title":"Messico e Brasile trainano le prenotazioni di Latin World del gruppo Quality","post_date":"2023-03-01T10:20:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677666036000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati su 'Allegris' il nuovo prodotto a lungo raggio di Lufthansa che include la nuova First Class Suite Plus, che sarà introdotta nel 2024 sugli Airbus A350. In parallelo, la compagnia sta migliorando l'esperienza di viaggio per i passeggeri in tutte le classi, dall'Economy, lla Premium Economy fino alla Business. 'Allegris' fa parte della più grande rinnovo di prodotti e servizi nella storia del Gruppo Lufthansa, con un investimento complessivo di 2,5 miliardi di euro entro il 2025.\r

\r

La \"Suite Plus\" prevede una cabina doppia separata con pareti alte fino al soffitto e una porta completamente richiudibile, un grande tavolo e due ampi sedili che, all'occorrenza, possono essere combinati in un letto matrimoniale. Inoltre, gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro in base alle loro esigenze personali e collegare il proprio dispositivo mobile al sistema di intrattenimento. Il guardaroba della suite offre ampio spazio per cambiarsi e avere tutti i propri effetti personali a portata di mano.\r

\r

Anche il servizio è di altissimo livello e prevede un menu gourmet con pasti serviti all'ora richiesta dagli ospiti e che possono essere consumati nelle suite private al grande tavolo di Prima Classe, simile a un ristorante.\r

\r

Anche gli ospiti della Business Class, per la prima volta, potranno usufruire di una suite personale, che offre ancora più comfort e privacy grazie a pareti alte fino al petto e porte scorrevoli.","post_title":"Lufthansa alza il sipario su 'Allegris' e sulla nuova First Class Suite Plus","post_date":"2023-03-01T10:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677665753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 6 marzo l'ottava edizione della Mangia's Academy: un percorso di alta formazione alberghiera che, attraverso il coinvolgimento di partner internazionali e formatori professionisti, vedrà impegnati 200 dipendenti per tre settimane. \"Il nostro gruppo è da sempre impegnato nella creazione di valore per la compagnia ed è imprescindibile investire risorse importanti per la formazione del principale asset dell’azienda: il capitale umano - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, la holding a cui fa capo il brand Mangia's -. Accrescere la professionalità dei nostri compagni di viaggio in azienda ci permette di rispondere alle nuove sfide di un mercato in costante evoluzione e alla ricerca di qualità del servizio. Si vive sempre più la vacanza come esperienza dei momenti trascorsi nei resort. E la formazione è alla base del successo aziendale\".\r

\r

L’accademia, totalmente gratuita, è rivolta ai dipendenti Mangia’s, sia quelli già assunti da tempo sia i nuovi arrivati, segnalati dai manager dei diversi alberghi. Le lezioni si svolgeranno a Sciacca, sulla costa sud-occidentale della Sicilia, e l’Academy si concluderà con una celebrazione ad hoc presso il Mangia’s Torre del Barone Resort, che inaugura la stagione 2023 a 5 stelle. I corsi attivati per questa edizione sono cucina, sushi, pasticceria, bar, staff di sala, team di intrattenimento, receptionist, guest agent, bell boy, housekeeping, controller e general manager. A ciò si aggiunge la serie d’incontri \"Riscoprire le life skills per vivere in equilibrio”. Ogni corso a sua volta è strutturato in diversi moduli formativi in base alla specializzazione e prevede anche un tirocinio finale della durata di una settimana.\r

\r

La nuova edizione dell’Academy si inserisce in un contesto di generale crescita aziendale. Mangia’s prevede di allargare il proprio team a un totale di 1.300 risorse entro il 2023, con una percentuale del 70% di occupati a livello locale, a dimostrazione dell’impegno verso la comunità e il territorio.","post_title":"Al via dal 6 marzo l'ottava edizione della Mangia's Academy dedicata ai dipendenti della compagnia","post_date":"2023-03-01T09:37:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677663462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines ha introdotto il wi-fi gratuito e senza limiti a bordo dei suoi voli per tutti i passeggeri di Business Class, oltre che per i membri del Pps Club. Inoltre, gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy Class d’ora in poi potranno usufruire di un piano wi-fi gratuito della durata di tre ore, mentre i partecipanti al progamma KrisFlyer che viaggiano in Economy potranno accedere gratuitamente al wi-fi per due ore. Tutti i passeggeri che non rientrano in queste categorie possono comunque beneficiare di vantaggiosi piani tariffari.\r

Con queste novità Singapore Airlines diventa una delle prime compagnie aeree a offrire wi-fi illimitato e gratuito in tutto il suo network (sulle rotte operate dagli Airbus A380, Airbus A350, Boeing 777-300ER, Boeing 787-10 e Boeing 737-8. I servizi non sono disponibili solo sulle rotte operate dai 7 Boeing 737-800NG, non abilitati al wi-fi) per i passeggeri di Suite, First Class e Business Class, oltre ai clienti appartenenti al Pps Club.\r

“Rimanere connessi, anche a 35.000 piedi di altezza, è diventato un aspetto essenziale dell'esperienza di viaggio - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, svp Customer Experience della compagnia -. Con il potenziamento delle nostre offerte wi-fi, i passeggeri possono rimanere in contatto con i propri cari, pubblicare foto e video sui canali social o tenersi aggiornati sulle ultime notizie. Questi cambiamenti rispondono alle esigenze espresse dai nostri passeggeri e sono parte dei costanti investimenti di Singapore Airlines volti a migliorare l’esperienza di viaggio e mantenere una posizione di leadership”.\r

","post_title":"Singapore Airlines: wi-fi gratuito e illimitato in business class e per i membri del Pps Club","post_date":"2023-03-01T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677662156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie incontreranno gli agenti di viaggio italiani il 9 marzo alle 18:45 presso la Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, in un appuntamento b2b dal titolo “Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso”.\r

\r

Una serata formativa con focus sulla presentazione della destinazione e dei collegamenti aerei da Roma. Un evento esclusivo impreziosito dalla presenza dello chef stellato e pluripremiato Ricardo Stores, titolare del ristorante El Retiro, che delizierà gli ospiti preparando i piatti della tradizione con prodotti tipici della regione.\r

\r

L'evento sarà introdotto dal Direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, Dott. Gonzalo Ceballos Watling e dall’Ambasciata Spagnola a Roma. A seguire il Vice Ministro del Turismo del Principato delle Asturie, la Dott.ssa Graciela Blanco Rodriguez, presenterà il meglio della destinazione e saranno date tutte le informazioni per i collegamenti dalla capitale. \r

\r

I posti sono limitati, è gradita la registrazione su questa pagina web entro il 3 marzo 2023.\r

\r

Per tutte le informazioni scrivere a eventi@travelopenday.com o chiamare lo 06.89.01.75.77.","post_title":"Asturie, l’evento esclusivo per agenti di viaggio a Roma il 9 marzo","post_date":"2023-03-01T08:00:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677657600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"P&O Ferries ha speso più di 260 milioni di euro su navi ibride che non possono essere ricaricate nei porti francesi o britannici.\r

\r

I due nuovi superferry dovrebbero essere \"le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica\", secondo i vertici.\r

\r

Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph.\r

\r

La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l'acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa.\r

I motivi\r

I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l'ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph.\r

\r

P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi».\r

\r

Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica.\r

\r

","post_title":"P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati","post_date":"2023-02-28T13:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677592353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia.\r

\r

“La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama - dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia - preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4x4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas.\r

\r

“Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach - aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.”\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach - le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”.","post_title":"Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach","post_date":"2023-02-28T12:38:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677587935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà dal 14 al 16 marzo la finestra di pre-registrazione dedicata alle prenotazioni Club Med per l'inverno 2023-2024, in vista dei soggiorni in destinazioni di montagna e mare. Si otterrà in questo modo la priorità sull’acquisto del viaggio una volta attivate le vendite, con in più uno sconto del 20% sulle Premium room (deluxe & suite) e del 15% per tutte le altre camere.\r

\r

L'anno scorso la fase di pre-registrazione ha registrato in particolare il 78% delle prenotazioni per Natale e Capodanno: il dato è legato alla convenienza sul costo dei voli e all’ampia disponibilità garantita dal prenotare con anticipo il proprio soggiorno. Benché si sia riscontrata una netta preferenza verso le destinazioni a lungo raggio (84%), si è inoltre cominciato a vedere un ritorno importante anche verso i resort sulla neve in particolare il Pragelato Sestriere (15%). Infine, da segnalare il fattore famiglie, che nel 2022 ha pesato per ben il 54% delle prenotazioni invernali totali.","post_title":"Club Med: dal 14 al 16 marzo al via le pre-registrazioni per le prenotazioni inverno 2023-2024","post_date":"2023-02-28T12:26:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677587169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno.\r

\r

Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. \r

\r

Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia.\r

\r

Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). \r

\r

«Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». \r

\r

«La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia","post_date":"2023-02-28T12:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677587112000]}]}}