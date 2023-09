KappaViaggi: in Marocco situazione stabile. Partenze regolari ma si può rientrare prima o rinviare “Innanzitutto, vorremmo esprimere tutto il nostro sostegno al popolo marocchino e alle persone colpite da questa tragedia“. Inizia così il comunicato emesso da KappaViaggi, per aggiornare sulla situazione nel Paese maghrebino, a seguito del terremoto che ha colpito la destinazione nella giornata di venerdì. “La sicurezza e il benessere dei nostri clienti – prosegue la nota – sono la nostra priorità assoluta, e ci teniamo ad assicurarvi che la situazione è stabile nei nostri villaggi, negli hotel e sui nostri tour. I nostri clienti e i nostri team stanno bene. I clienti in partenza potranno partire come previsto, se lo desiderano. Tutti i voli e i trasferimenti sono operativi e il nostro team e il nostro corrispondente sono pronti ad accoglierli al loro arrivo in Marocco. Tuttavia, comprendiamo che alcuni clienti possano avere preoccupazioni e dubbi a causa di questo triste evento e per questa ragione: – Se dei clienti attualmente in loco desiderano rientrare anticipatamente, li preghiamo di mettersi in contatto con il nostro team e il nostro corrispondente che gestiranno il loro rientro secondo le disponibilità dei voli. – Per quanto riguarda tutti i soggiorni a Marrakech e i tour che passano da Marrakech (le altre città come Agadir non sono interessate): per le partenze di oggi 11 settembre, i clienti possono rinviare il loro viaggio (eventuale supplemento a carico dei clienti) o annullarlo senza penali; per le partenze fino al lunedì 18 settembre incluso, accettiamo un rinvio di 12 mesi per il Marocco o un’altra destinazione (eventuale supplemento a carico dei clienti); per le partenze a partire del 19 settembre, le condizioni dell’annullamento seguiranno le condizioni generali di vendita”. Condividi

