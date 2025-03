Jordan Travel: nel 2025 torneremo ai livelli pre-Covid Con sede a Petra dal 1992, Jordan Travel è una dmc affermata e ben conosciuta: “Siamo la vostra famiglia in Giordania. Così ci piace definirci – spiega la manager della dmc, Ilaria Dei -. Siamo molto attenti ai dettagli e alle necessità dei nostri clienti. Ogni viaggiatore ha una storia a sé, un budget e delle aspettative: noi ci occupiamo di approfondire e di individuare le opportunità con una pre-programmazione, al fine di comprendere e soddisfare al meglio le esigenze di ognuno, offrendo ottimi servizi, itinerari di grande interesse e peculiarità”. L’aspettativa per il 2025 di Jordan Travel è quella di tornare ai risultati del periodo pre-Covid: “L’andamento di questi primi mesi dell’anno ci fa ben sperare. Confidiamo anche sugli sviluppi al momento positivi della situazione mediorientale. Voglio ribadire che la Giordania, nonostante le tensioni dei territori vicini, è un paese sicuro che offre al visitatore un’esperienza unica e ricca in tutte le sue sfaccettature. Tra le novità, dal prossimo 1° di aprile, lo spettacolo di Petra by night sarà effettuato dalla domenica al giovedì, “praticamente quasi tutti giorni al costo di 30 euro a persona: si potrà ammirare uno spettacolo serale veramente unico nel suo genere – conclude Ilaria Dei -. Il percorso, interamente illuminato da candele, inizia dall’entrata principale fino al tesoro, dove si conclude con uno spettacolo di luci e suoni, si apprezza la musica dello strumento tipico Rababa e, in un’atmosfera straordinaria, si può degustare una tazza di tè beduino”. di Quirino Falessi Condividi

