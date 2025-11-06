JetBlue Vacations amplia il portfolio dell’offerta crocieristica di lusso Clienti e operatori hanno a disposizione un nuovo modo per prenotare voli JetBlue e crociere di lusso sulla piattaforma di pacchetti vacanza della compagnia aerea. Paisly, la filiale interna di JetBlue per la prenotazione di viaggi, ha aggiunto tre nuove compagnie di crociere di lusso alla sua piattaforma: Azamara, Regent Seven Seas e Seabourn. I partner Con le nuove aggiunte, come riporta Travelpulse, i viaggiatori potranno ora prenotare crociere con le tre compagnie tramite JetBlue Vacations, che offre pacchetti volo-crociera. La società propone un totale di 10 compagnie di crociera partner, tra cui Carnival, Royal Caribbean, Celebrity, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Cunard e Holland America. I passeggeri che prenotano il pacchetto vacanza beneficiano del “Plane to port commitment” di JetBlue, che offre ai viaggiatori protezione in caso di ritardo del volo prima dell’imbarco. Se i clienti che hanno acquistato un pacchetto volo e crociera da JetBlue Vacations perdono l’imbarco a causa di un volo in ritardo, Paisly può riprenotare la crociera, far volare il cliente al porto successivo o organizzare una vacanza alternativa. «Ci siamo prefissati di costruire la piattaforma di crociere più completa del settore aereo .- ha dichiarato Jamie Perry, presidente di Paisly -. Ampliando il nostro portfolio con un mix di compagnie di crociere di lusso, di nicchia e per famiglie, e ampliando l’offerta alle crociere fluviali, stiamo aiutando i nostri partner aerei a offrire prodotti crocieristici più gratificanti e completamente integrati con i loro programmi fedeltà. È una formula vincente per clienti, compagnie di crociere e compagnie aeree». Condividi

