Japanspecialist lancia una nuova piattaforma b2b per acquistare il Japan Rail Pass Una nuova piattaforma b2b dedicata: una soluzione semplificata e automatizzata che permette agli agenti di viaggio di prenotare il Japan Rail Pass per i propri clienti. Lo ha appena lanciato Japanspecialist, tour operator capitolino parte del gruppo Jtb. Oltre all’acquisto del Jrp, lo strumento permette alle adv di guadagnare commissioni sulle vendite e di accedere a un’esperienza di prenotazione più rapida ed efficiente. “I Jrp sono spesso più convenienti se acquistati in anticipo tramite rivenditori come Japanspecialist – spiega il marketing manager Europe dell’operatore romano, Lorenzo Pilastri -. Oltre al Jrp nazionale, offriamo peraltro anche l’accesso a pass regionali, per viaggiare a costi più convenienti in aree specifiche”. Condividi

