IpV: l’Unconvention diventa un World Party in giro per il mondo per festeggiare i 30 anni del to Una festa globale per celebrare i primi 30 anni di attività. Idee per Viaggiare si appresa a festeggiare nel 2025 un traguardo importante con un Unconvention World Party capace di coinvolgere più di 300 partecipanti, inclusi 220 agenti di viaggio e 65 membri dello staff. Presenti inoltre compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere e partner locali, per un programma ambizioso che prevede lo svolgimento di oltre 20 itinerari attraverso cui ripercorrere l’evoluzione dell’offerta IpV. “Registriamo un grande fermento e già molteplici adesioni – rivela Danilo Curzi, ceo e co-founder dell’operatore capitolino –. E di questo siamo entusiasti: l’Unconvention World Party 2025 è solo l’inizio di una serie di eventi pensati per coinvolgere partner e agenzie, che hanno contribuito al successo della nostra azienda. I 30 anni di Idee per Viaggiare non sono un traguardo, bensì un nuovo punto di partenza. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo costruito con impegno, passione e professionalità, valori comuni a chi ha scelto di percorrere questa strada al nostro fianco: dagli agenti di viaggi ai partner a tutto lo staff”. Sulla falsariga di quanto già realizzato due anni fa, l’Unconvention 2025 prevede dunque tour in ogni angolo del mondo in partenza tra maggio e giugno, a partire dalle destinazioni storiche che hanno consolidato il nome dell’operatore, quali Maldive, Sri Lanka, Mauritius, per arrivare alla nuova Cina di oggi, attraversando territori che rievocano i passi di IpV e aprono a ulteriori soluzioni. Gli itinerari possono, infatti, combinare diverse destinazioni, come l’accoppiata di tendenza Taipei-Indonesia o un suggestivo Varsavia e Tokyo, ampliando in tal modo il ventaglio delle proposte. Ogni tour sarà un mix di formazione e divertimento da vivere in piccoli gruppi (massimo 15 partecipanti). Condividi

