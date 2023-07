InViaggi lancia le destinazioni Kenya e Zanzibar. Presto anche una nuova piattaforma online Una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale e il lancio delle destinazioni Kenya e Zanzibar dell’Africa equatoriale. Passa anche da qui la fase di ripresa e sviluppo del brand InViaggi, acquisito lo scorso agosto da Fruit. “In questi giorni sono state aperte le prenotazioni per la nuova destinazione Kenya – sottolinea Giuseppe Falco, direttore prodotto e sviluppo del to -. La programmazione prevede soggiorni presso la struttura Jacaranda Beach Resort, recentemente rinnovata in alcune aree strategiche e molto conosciuta e apprezzata dal mercato italiano, con possibilità di abbinare escursioni con i safari Tsavo est/ovest”. “Contemporaneamente – continua Falco – stiamo ultimando la fase di pricing per la programmazione Zanzibar, che sarà comunicata al mercato nelle prossime settimane”. Kenya e Zanzibar saranno collegate con voli settimanali Neos da Milano, Verona e Roma a partire dal dicembre 2023, con l’aggiunta di partenze supplementari nel periodo delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Ma le novità in casa InViaggi riguardano anche l’area tecnologia: “Possiamo anticipare che a fine anno sarà rilasciata una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale, che consentiranno un accesso più rapido e dinamico a tutta la programmazione dell’operatore – conclude Falco -. Stiamo lavorando con il nostro team, per la creazione di uno strumento che ci consenta di intercettare la domanda del turista moderno che oggi è sempre più alla ricerca di servizi personalizzati, che saranno da noi selezionati e organizzati anche con un’assistenza dedicata”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti parlano di filiera ma poi spesso ciascuno va per conto proprio. Servirebbe al contrario una collaborazione sincera tra ogni attore del comparto. Altrimenti si rischia di vivere ancora e ancora un agosto sotto prezzo come sta accadendo ora. E' il grido d'allarme lanciato da Massimo Diana, di fronte a un mese di picco che sta deludendo le aspettative del mercato. "Io per la verità l'avevo detto in tempi non sospetti, che tutta l'euforia del primo trimestre stava distorcendo le nostre prospettive - ha spiegato il direttore commerciale di Ota Viaggi, in occasione di una conferenza aperta -. Fino allo scorso marzo abbiamo registrato numeri incredibili, mai visti prima. Si parlava di stagione top, a volte persino di investimenti superiori alle reali possibilità delle aziende...". Poi però la realtà ha preso il sopravvento, dissipando molte illusioni. Il 2023 rimarrà quasi certamente un ottimo anno per l'industria dei viaggi italiana ma la chimera di tariffe a rialzo infinito è sparita rapidamente. "D'altronde come sarebbe potuto essere altrimenti? - ha proseguito Diana -. I segnali erano lì da vedere: inflazione crescente, tassi d'interesse e quindi mutui alle stelle, soprattutto per chi aveva scelto il flessibile... Il budget dell'italiano medio, che poi è il nostro target, non sarebbe potuto che diminuire". Senza parlare del ritorno prepotente dei competitor internazionali del mare Italia, da sempre core del prodotto Ota Viaggi: con l'apertura di molte mete estere fino all'anno scorso irraggiungibili, la competizione è aumentata a dismisura. "Noi però, avendo consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, ci siamo preparati e siamo ora in grado di affrontare la situazione - ha ribadito sempre Diana -. Come? Grazie a una serie di acquisti vuoto - pieno soprattutto sui trasporti, che oggi ci consentono di portare per esempio i nostri ospiti in Sardegna senza far loro pagare biglietti pari a quelli per volare a New York. Ma soprattutto grazie a una professionalità che è da sempre garanzia di qualità e assistenza. In ogni momento. E le emergenze degli aeroporti di Catania e Palermo, nonché degli incendi in Grecia sono lì ancora una volta a dimostrare quanto questo sia davvero importante". Il tutto senza dimenticare quanto sia vitale pure proteggere chi ha scelto di prenotare in advance booking: "Un patrimonio tanto importante quanto facilmente disperdibile - ha sottolineato il direttore commerciale di Ota -. Ecco perché abbiamo scelto di non scendere mai con i nostri prezzi al di sotto della soglia delle campagne di inizio anno. Persino a costo di lasciare qualche camera vuota". Ora però è venuto il momento di agire non solo di reagire, è stato quindi l'appello di Diana: serve certo l'aiuto dello stato, "che non può ostinarsi a considerare il ministero del Turismo un dicastero di second'ordine. Ma serve anche che ci si metta tutti insieme. Che si lavori come una vera filiera. Essendo più flessibili: per esempio evitando di ostinarsi a vendere solo le vacanze di sette giorni. Ma soprattutto pianificando di concerto politiche di pricing meno soggette alla volatilità del momento". Occorre insomma una visione più ampia, che magari conceda qualcosa tra luglio e settembre, spalmandone parte dei sovraprezzi sulle altre stagioni. Pena la perdita strutturale di competitività del mare Italia. "O si cambia, o si cambia - ha perentoriamente concluso Diana -. E quando a settembre - ottobre ricominceremo a parlare di contratti, punteremo su chi sarà in grado, insieme a noi, di fare la vera differenza. Dobbiamo essere scelti non perché il nostro prodotto costa meno, ma perché è quello più garantito e professionale". [post_title] => Ota lancia l'allarme agosto. Diana: serve più spirito di filiera [post_date] => 2023-07-25T15:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690298954000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Bluvacanze punta i riflettori su creatività e comunicazione, diventati gli elementi-chiave di un nuovo approccio focalizzato sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali che distingueranno sempre più la realtà distributiva. Un esempio concreto è quello del programma di viaggio di gruppo nato all’interno dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda: un modo nuovo di far conoscere New York, con il coinvolgimento di Andrea Belfiore, vincitore della popolare trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno “accompagnerà” gli ospiti a conoscere le emozioni della Grande Mela attraverso alcune particolarissime esperienze culinarie. Iniziativa che, considerati i numeri, sarà ripetuta anche nella primavera 2024. Tra le attrattive del tour, infatti, c’è lo show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia. «Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media – commenta Nancy Manna (nella foto), a capo dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano -, di fatto siamo perfettamente nel modello di ibridazione O2O (online to offline) di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenza. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci». Sono ormai diverse le agenzie della rete Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che promuovono iniziative di valore capaci di generare circoli virtuosi sull’intero network. «Ideare e dare vita a progetti replicabili e condivisibili dall’intera rete, è un obiettivo che ci siamo dati e sul quale stiamo investendo, anche attraverso strumenti tecnologici che ci permettano automatismi ed integrazioni di business», sottolinea Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze. [post_title] => Bluvacanze nel segno di creatività e comunicazione: la case history che arriva da Desenzano [post_date] => 2023-07-25T14:26:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690295175000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale e il lancio delle destinazioni Kenya e Zanzibar dell'Africa equatoriale. Passa anche da qui la fase di ripresa e sviluppo del brand InViaggi, acquisito lo scorso agosto da Fruit. “In questi giorni sono state aperte le prenotazioni per la nuova destinazione Kenya - sottolinea Giuseppe Falco, direttore prodotto e sviluppo del to -. La programmazione prevede soggiorni presso la struttura Jacaranda Beach Resort, recentemente rinnovata in alcune aree strategiche e molto conosciuta e apprezzata dal mercato italiano, con possibilità di abbinare escursioni con i safari Tsavo est/ovest”. “Contemporaneamente – continua Falco - stiamo ultimando la fase di pricing per la programmazione Zanzibar, che sarà comunicata al mercato nelle prossime settimane”. Kenya e Zanzibar saranno collegate con voli settimanali Neos da Milano, Verona e Roma a partire dal dicembre 2023, con l’aggiunta di partenze supplementari nel periodo delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania. Ma le novità in casa InViaggi riguardano anche l’area tecnologia: “Possiamo anticipare che a fine anno sarà rilasciata una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale, che consentiranno un accesso più rapido e dinamico a tutta la programmazione dell’operatore - conclude Falco -. Stiamo lavorando con il nostro team, per la creazione di uno strumento che ci consenta di intercettare la domanda del turista moderno che oggi è sempre più alla ricerca di servizi personalizzati, che saranno da noi selezionati e organizzati anche con un’assistenza dedicata”. [post_title] => InViaggi lancia le destinazioni Kenya e Zanzibar. Presto anche una nuova piattaforma online [post_date] => 2023-07-25T13:55:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690293350000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nota ufficiale dell'Ente nazionale ellenico per il turismo aggiorna sulla situazione di Rodi, "dove si è svolta la più grande operazione di evacuazione preventiva della Grecia, trasferendo in sicurezza più di 19.000 turisti dalle aree colpite nella parte meridionale dell'isola - aree di Gennadi e Kiotari - alla parte settentrionale". La stessa nota spiega che "ad oggi (ieri per chi legge, ndr) il 90% dei turisti ha lasciato i centri di accoglienza temporanea, trasferendosi in altre strutture alberghiere, dirigendosi verso l'aeroporto per il volo di ritorno, o rientrando precauzionalmente negli hotel precedentemente lasciati liberi. Il restante 10% circa viene già trasferito negli aeroporti e nelle camere d'albergo. Si stima che entro martedì 25 luglio non ci sarà più nessuno nei suddetti spazi". Olga Kefalogianni, ministro del turismo, in visita con una delegazione sull'isola, ha dichiarato: "La Grecia vuole inviare un chiaro messaggio di sicurezza all'estero, poiché la sicurezza dei visitatori è fondamentale e la Grecia è in grado di gestire gravi crisi". Quanto all'aeroporto internazionale di Rodi, risulta "pienamente operativo con voli in arrivo e voli per i viaggiatori che tornano nei loro paesi d'origine dagli hotel evacuati e voli delle compagnie aeree e dei tour operator che portano i turisti per le loro vacanze sull'isola. Inoltre, uno sportello istituito dal Ministero degli Affari Esteri facilita le partenze di persone sprovviste di documenti di viaggio". "Tour operator e agenzie si sono mobilitati per facilitare il rientro dei propri ospiti nei Paesi d'origine, e i nuovi arrivi sono stati posticipati al 29 luglio, con possibilità di proroga di qualche giorno in più". Sarebbero tre gli alberghi che hanno subito danni parziali su circa 75 nell'area colpita. Il Ministero del Turismo e la sua Divisione Regionale hanno istituito uno sportello che opera durante l'orario di partenza per assistere chiunque abbia domande. La regione dell'Egeo meridionale ha creato una piattaforma in cui i fornitori di alloggi hanno offerto gratuitamente camere disponibili per sostenere le persone colpite. A disposizione dei visitatori colpiti dagli incendi anche una pagina web del governo greco con una serie di domande e risposte. [post_title] => Rodi: gli aggiornamenti dell'ente ellenico sulla situazione dei turisti [post_date] => 2023-07-25T12:30:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690288244000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Joelle Park è la nuova senior vice president e chief marketing officer del gruppo Bwh Hotels. Professionista di solida esperienza nel settore dell'ospitalità, guiderà il marketing globale, le strategie di brand e la comunicazione dell'azienda, compresa la supervisione dei loyalty program. Grazie alla sua ventennale esperienza, Joelle Park porta in dote una vasta esperienza nel marketing strategico. Di recente, ha ricoperto il ruolo di vice president, global enterprise e cross brand marketing Hilton. Nel corso della sua carriera, ha inoltre svolto incarichi di rilievo in attività di gestione del marchio, strategia digitale, esperienza del cliente e sviluppo prodotto. Prima di entrare nel settore dell'ospitalità, Joelle Park ha ricoperto ruoli dirigenziali presso varie agenzie creative per marchi di alto livello nel retail, nell'intrattenimento, nei viaggi e nella tecnologia. Si è laureata presso l’università della Virginia, mentre l'Hospitality sales and marketing association international (Hsmai) l'ha inserita nel ranking Top 25 extraordinary minds. "Bwh Hotels sta attraversando un momento entusiasmante della sua storia e dell'evoluzione del brand - commenta la stessa Joelle Park -. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Il lavoro sul marchio mi appassiona: dalla sua costruzione fino alla creazione di piani di marketing. Ogni brand del portafoglio Bwh è speciale e rende eccezionale questa opportunità di collaborare". [post_title] => Joelle Park nuova senior vice president e chief marketing officer di Bwh Hotels [post_date] => 2023-07-25T11:49:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690285789000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passa nelle mani degli spagnoli di Civitfun, software di check-in online per hotel e catene alberghiere, la società It italiana Group Reservation System (Grs), focalizzata sulla creazione, automazione e gestione online delle prenotazioni di gruppo: un mercato che supera i 140 miliardi di euro a livello mondiale, con oltre 10 milioni di viaggi realizzati ogni anno. Civitfun e Grs aspirano in questo modo a risolvere i problemi derivati ​​dal caricamento dei dati degli ospiti delle prenotazioni di gruppo nei property management system, grazie al know-how della società iberica in materia di integrazione con oltre 70 pms. "Questa operazione rafforza la nostra crescita in termini di soluzioni di digitalizzazione alberghiera, e ci consente di entrare in una nicchia di mercato molto interessante nel settore, come le prenotazioni per gruppi", sottolinea il ceo di Civitfun, Mariano de Oleza. Grs, fondata da Paolo Medeghini nel 2020, è una soluzione tecnologica che consente agli albergatori di digitalizzare completamente la vendita di camere per i gruppi e la gestione delle relative prenotazioni. L'innovazione sta nel fatto che si tratta di un sistema b2b che funge da canale distributivo progettato esclusivamente per gruppi, per facilitare i processi di hotel, ostelli e tour operator. L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita che l'azienda spagnola sta attraversando. Il fatturato nella prima metà del 2023 è aumentato del 150% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un trend in costante miglioramento, in continuità con la crescita registrata tra il 2021 e il 2022, che aveva segnato un +107%. La società ha appena lanciato quattro nuovi prodotti per ridurre le mansioni a basso valore aggiunto di hotel e catene: Registrazione Viaggiatori consente in particolare di automatizzare l'invio dei dati degli ospiti alle autorità. Guestlink avvisa gli ospiti via e-mail per il check-in online e, tramite i tool Upselling e Cross-selling, propone l'inserimento di servizi aggiuntivi o di offerte complementari. Lo sviluppo di Civitfun è avvenuto anche in termini di numero di professionisti che fanno parte del team: 35 lavoratori a inizio 2023 rispetto ai dieci dello stesso periodo dello scorso anno. Un dato che equivale a una crescita del 250%. [post_title] => Hotel technology: l'italiana Group Reservation System (Grs) acquisita dagli spagnoli di Civitfun [post_date] => 2023-07-25T10:46:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690282008000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450254" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Snatanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica. «Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita. Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani. «L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna, che consenta di supportare questo segmento altamente qualificante del panorama turistico italiano, incrementandone il livello dei servizi, della sicurezza, della sostenibilità e della destagionalizzazione. A tal proposito, è opportuno rilevare come questo decreto arrivi adesso, in estate, con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, permettendo a chi opera nel settore di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale» ha commentato il ministro Santanchè. Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022. Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze. I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi di innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci. Entro trenta giorni da oggi, sul portale del ministero del turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti. [post_title] => Santanchè: 30 milioni per sostenere la montagna delle regioni appenniniche [post_date] => 2023-07-25T10:32:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690281165000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo passo avanti per il gruppo Latam lungo il percorso che porterà all'eliminazione della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro la fine del 2023. Nel primo semestre di quest'anno il gruppo è riuscito a ridurla dell'88% grazie allo sviluppo di progetti di economia circolare, che hanno comportato una riduzione totale di 1.600 tonnellate di plastica, equivalenti a 266 milioni di sacchetti di plastica. "Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di azzerare i rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa abbiamo deciso di migrare da un modello lineare a uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con una nuova vita. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci consentano di contribuire all'ambiente", ha sottolineato Estela Espinoza, Experience Manager del Gruppo Latam. Una delle iniziative attuate dal gruppo è stata la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso delle nuove tazze, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori e materiali riutilizzabili per contenitori e vassoi nella cabina economica e borse di stoffa nella cabina business. A ciò si aggiunge il programma "Recycle Your Travel", in costante miglioramento, che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Questa iniziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile. La compagnia aerea ha inoltre portato avanti il progetto "Second Flight", che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi. Nel mirino del gruppo c'è il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 così da contribuire alla protezione degli ecosistemi del Sud America per i prossimi 30 anni. [post_title] => Latam avanza sulla rotta green: ridotta dell'88% la plastica monouso a bordo degli aerei [post_date] => 2023-07-24T15:55:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690214144000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation. «La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa". [post_title] => Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220 [post_date] => 2023-07-24T11:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690198411000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "inviaggi lancia le destinazioni kenya e zanzibar presto anche una nuova piattaforma online" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":92,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2483,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti parlano di filiera ma poi spesso ciascuno va per conto proprio. Servirebbe al contrario una collaborazione sincera tra ogni attore del comparto. Altrimenti si rischia di vivere ancora e ancora un agosto sotto prezzo come sta accadendo ora. E' il grido d'allarme lanciato da Massimo Diana, di fronte a un mese di picco che sta deludendo le aspettative del mercato. \"Io per la verità l'avevo detto in tempi non sospetti, che tutta l'euforia del primo trimestre stava distorcendo le nostre prospettive - ha spiegato il direttore commerciale di Ota Viaggi, in occasione di una conferenza aperta -. Fino allo scorso marzo abbiamo registrato numeri incredibili, mai visti prima. Si parlava di stagione top, a volte persino di investimenti superiori alle reali possibilità delle aziende...\".\r

\r

Poi però la realtà ha preso il sopravvento, dissipando molte illusioni. Il 2023 rimarrà quasi certamente un ottimo anno per l'industria dei viaggi italiana ma la chimera di tariffe a rialzo infinito è sparita rapidamente. \"D'altronde come sarebbe potuto essere altrimenti? - ha proseguito Diana -. I segnali erano lì da vedere: inflazione crescente, tassi d'interesse e quindi mutui alle stelle, soprattutto per chi aveva scelto il flessibile... Il budget dell'italiano medio, che poi è il nostro target, non sarebbe potuto che diminuire\". Senza parlare del ritorno prepotente dei competitor internazionali del mare Italia, da sempre core del prodotto Ota Viaggi: con l'apertura di molte mete estere fino all'anno scorso irraggiungibili, la competizione è aumentata a dismisura.\r

\r

\"Noi però, avendo consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, ci siamo preparati e siamo ora in grado di affrontare la situazione - ha ribadito sempre Diana -. Come? Grazie a una serie di acquisti vuoto - pieno soprattutto sui trasporti, che oggi ci consentono di portare per esempio i nostri ospiti in Sardegna senza far loro pagare biglietti pari a quelli per volare a New York. Ma soprattutto grazie a una professionalità che è da sempre garanzia di qualità e assistenza. In ogni momento. E le emergenze degli aeroporti di Catania e Palermo, nonché degli incendi in Grecia sono lì ancora una volta a dimostrare quanto questo sia davvero importante\". Il tutto senza dimenticare quanto sia vitale pure proteggere chi ha scelto di prenotare in advance booking: \"Un patrimonio tanto importante quanto facilmente disperdibile - ha sottolineato il direttore commerciale di Ota -. Ecco perché abbiamo scelto di non scendere mai con i nostri prezzi al di sotto della soglia delle campagne di inizio anno. Persino a costo di lasciare qualche camera vuota\".\r

\r

Ora però è venuto il momento di agire non solo di reagire, è stato quindi l'appello di Diana: serve certo l'aiuto dello stato, \"che non può ostinarsi a considerare il ministero del Turismo un dicastero di second'ordine. Ma serve anche che ci si metta tutti insieme. Che si lavori come una vera filiera. Essendo più flessibili: per esempio evitando di ostinarsi a vendere solo le vacanze di sette giorni. Ma soprattutto pianificando di concerto politiche di pricing meno soggette alla volatilità del momento\". Occorre insomma una visione più ampia, che magari conceda qualcosa tra luglio e settembre, spalmandone parte dei sovraprezzi sulle altre stagioni. Pena la perdita strutturale di competitività del mare Italia.\r

\r

\"O si cambia, o si cambia - ha perentoriamente concluso Diana -. E quando a settembre - ottobre ricominceremo a parlare di contratti, punteremo su chi sarà in grado, insieme a noi, di fare la vera differenza. Dobbiamo essere scelti non perché il nostro prodotto costa meno, ma perché è quello più garantito e professionale\".","post_title":"Ota lancia l'allarme agosto. Diana: serve più spirito di filiera","post_date":"2023-07-25T15:29:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690298954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Bluvacanze punta i riflettori su creatività e comunicazione, diventati gli elementi-chiave di un nuovo approccio focalizzato sulla valorizzazione delle competenze imprenditoriali che distingueranno sempre più la realtà distributiva.\r

\r

Un esempio concreto è quello del programma di viaggio di gruppo nato all’interno dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda: un modo nuovo di far conoscere New York, con il coinvolgimento di Andrea Belfiore, vincitore della popolare trasmissione televisiva Pechino Express, che in autunno “accompagnerà” gli ospiti a conoscere le emozioni della Grande Mela attraverso alcune particolarissime esperienze culinarie. Iniziativa che, considerati i numeri, sarà ripetuta anche nella primavera 2024.\r

\r

Tra le attrattive del tour, infatti, c’è lo show cooking condotto dallo stesso Belfiore in un loft di New York, che coinvolgerà i partecipanti del viaggio organizzato dall’agenzia. «Al di là dell’organizzazione, l’attività più time spending del progetto è di comunicazione e soprattutto social media – commenta Nancy Manna (nella foto), a capo dell’agenzia Vivere&Viaggiare di Desenzano -, di fatto siamo perfettamente nel modello di ibridazione O2O (online to offline) di Bluvacanze: almeno l’80% dei clienti che ci conosce online chiede anche un appuntamento e passa in agenza. Solo il 20% completa un acquisto senza incontrarci».\r

\r

Sono ormai diverse le agenzie della rete Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che promuovono iniziative di valore capaci di generare circoli virtuosi sull’intero network. «Ideare e dare vita a progetti replicabili e condivisibili dall’intera rete, è un obiettivo che ci siamo dati e sul quale stiamo investendo, anche attraverso strumenti tecnologici che ci permettano automatismi ed integrazioni di business», sottolinea Antimo Russo, della direzione network del Gruppo Bluvacanze.","post_title":"Bluvacanze nel segno di creatività e comunicazione: la case history che arriva da Desenzano","post_date":"2023-07-25T14:26:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690295175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale e il lancio delle destinazioni Kenya e Zanzibar dell'Africa equatoriale. Passa anche da qui la fase di ripresa e sviluppo del brand InViaggi, acquisito lo scorso agosto da Fruit. “In questi giorni sono state aperte le prenotazioni per la nuova destinazione Kenya - sottolinea Giuseppe Falco, direttore prodotto e sviluppo del to -. La programmazione prevede soggiorni presso la struttura Jacaranda Beach Resort, recentemente rinnovata in alcune aree strategiche e molto conosciuta e apprezzata dal mercato italiano, con possibilità di abbinare escursioni con i safari Tsavo est/ovest”.\r

\r

“Contemporaneamente – continua Falco - stiamo ultimando la fase di pricing per la programmazione Zanzibar, che sarà comunicata al mercato nelle prossime settimane”. Kenya e Zanzibar saranno collegate con voli settimanali Neos da Milano, Verona e Roma a partire dal dicembre 2023, con l’aggiunta di partenze supplementari nel periodo delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania.\r

\r

Ma le novità in casa InViaggi riguardano anche l’area tecnologia: “Possiamo anticipare che a fine anno sarà rilasciata una nuova piattaforma con funzionalità dedicate alla rete agenziale, che consentiranno un accesso più rapido e dinamico a tutta la programmazione dell’operatore - conclude Falco -. Stiamo lavorando con il nostro team, per la creazione di uno strumento che ci consenta di intercettare la domanda del turista moderno che oggi è sempre più alla ricerca di servizi personalizzati, che saranno da noi selezionati e organizzati anche con un’assistenza dedicata”.","post_title":"InViaggi lancia le destinazioni Kenya e Zanzibar. Presto anche una nuova piattaforma online","post_date":"2023-07-25T13:55:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690293350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nota ufficiale dell'Ente nazionale ellenico per il turismo aggiorna sulla situazione di Rodi, \"dove si è svolta la più grande operazione di evacuazione preventiva della Grecia, trasferendo in sicurezza più di 19.000 turisti dalle aree colpite nella parte meridionale dell'isola - aree di Gennadi e Kiotari - alla parte settentrionale\".\r

La stessa nota spiega che \"ad oggi (ieri per chi legge, ndr) il 90% dei turisti ha lasciato i centri di accoglienza temporanea, trasferendosi in altre strutture alberghiere, dirigendosi verso l'aeroporto per il volo di ritorno, o rientrando precauzionalmente negli hotel precedentemente lasciati liberi. Il restante 10% circa viene già trasferito negli aeroporti e nelle camere d'albergo. Si stima che entro martedì 25 luglio non ci sarà più nessuno nei suddetti spazi\".\r

\r

Olga Kefalogianni, ministro del turismo, in visita con una delegazione sull'isola, ha dichiarato: \"La Grecia vuole inviare un chiaro messaggio di sicurezza all'estero, poiché la sicurezza dei visitatori è fondamentale e la Grecia è in grado di gestire gravi crisi\".\r

\r

Quanto all'aeroporto internazionale di Rodi, risulta \"pienamente operativo con voli in arrivo e voli per i viaggiatori che tornano nei loro paesi d'origine dagli hotel evacuati e voli delle compagnie aeree e dei tour operator che portano i turisti per le loro vacanze sull'isola. Inoltre, uno sportello istituito dal Ministero degli Affari Esteri facilita le partenze di persone sprovviste di documenti di viaggio\".\r

\r

\"Tour operator e agenzie si sono mobilitati per facilitare il rientro dei propri ospiti nei Paesi d'origine, e i nuovi arrivi sono stati posticipati al 29 luglio, con possibilità di proroga di qualche giorno in più\".\r

\r

Sarebbero tre gli alberghi che hanno subito danni parziali su circa 75 nell'area colpita. \r

\r

Il Ministero del Turismo e la sua Divisione Regionale hanno istituito uno sportello che opera durante l'orario di partenza per assistere chiunque abbia domande. La regione dell'Egeo meridionale ha creato una piattaforma in cui i fornitori di alloggi hanno offerto gratuitamente camere disponibili per sostenere le persone colpite.\r

A disposizione dei visitatori colpiti dagli incendi anche una pagina web del governo greco con una serie di domande e risposte.","post_title":"Rodi: gli aggiornamenti dell'ente ellenico sulla situazione dei turisti","post_date":"2023-07-25T12:30:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690288244000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Joelle Park è la nuova senior vice president e chief marketing officer del gruppo Bwh Hotels. Professionista di solida esperienza nel settore dell'ospitalità, guiderà il marketing globale, le strategie di brand e la comunicazione dell'azienda, compresa la supervisione dei loyalty program. Grazie alla sua ventennale esperienza, Joelle Park porta in dote una vasta esperienza nel marketing strategico. Di recente, ha ricoperto il ruolo di vice president, global enterprise e cross brand marketing Hilton. Nel corso della sua carriera, ha inoltre svolto incarichi di rilievo in attività di gestione del marchio, strategia digitale, esperienza del cliente e sviluppo prodotto. Prima di entrare nel settore dell'ospitalità, Joelle Park ha ricoperto ruoli dirigenziali presso varie agenzie creative per marchi di alto livello nel retail, nell'intrattenimento, nei viaggi e nella tecnologia. Si è laureata presso l’università della Virginia, mentre l'Hospitality sales and marketing association international (Hsmai) l'ha inserita nel ranking Top 25 extraordinary minds.\r

\r

\"Bwh Hotels sta attraversando un momento entusiasmante della sua storia e dell'evoluzione del brand - commenta la stessa Joelle Park -. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Il lavoro sul marchio mi appassiona: dalla sua costruzione fino alla creazione di piani di marketing. Ogni brand del portafoglio Bwh è speciale e rende eccezionale questa opportunità di collaborare\".","post_title":"Joelle Park nuova senior vice president e chief marketing officer di Bwh Hotels","post_date":"2023-07-25T11:49:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690285789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passa nelle mani degli spagnoli di Civitfun, software di check-in online per hotel e catene alberghiere, la società It italiana Group Reservation System (Grs), focalizzata sulla creazione, automazione e gestione online delle prenotazioni di gruppo: un mercato che supera i 140 miliardi di euro a livello mondiale, con oltre 10 milioni di viaggi realizzati ogni anno. Civitfun e Grs aspirano in questo modo a risolvere i problemi derivati ​​dal caricamento dei dati degli ospiti delle prenotazioni di gruppo nei property management system, grazie al know-how della società iberica in materia di integrazione con oltre 70 pms.\r

\r

\"Questa operazione rafforza la nostra crescita in termini di soluzioni di digitalizzazione alberghiera, e ci consente di entrare in una nicchia di mercato molto interessante nel settore, come le prenotazioni per gruppi\", sottolinea il ceo di Civitfun, Mariano de Oleza. Grs, fondata da Paolo Medeghini nel 2020, è una soluzione tecnologica che consente agli albergatori di digitalizzare completamente la vendita di camere per i gruppi e la gestione delle relative prenotazioni. L'innovazione sta nel fatto che si tratta di un sistema b2b che funge da canale distributivo progettato esclusivamente per gruppi, per facilitare i processi di hotel, ostelli e tour operator.\r

\r

L'acquisizione si inserisce nel percorso di crescita che l'azienda spagnola sta attraversando. Il fatturato nella prima metà del 2023 è aumentato del 150% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un trend in costante miglioramento, in continuità con la crescita registrata tra il 2021 e il 2022, che aveva segnato un +107%. La società ha appena lanciato quattro nuovi prodotti per ridurre le mansioni a basso valore aggiunto di hotel e catene: Registrazione Viaggiatori consente in particolare di automatizzare l'invio dei dati degli ospiti alle autorità. Guestlink avvisa gli ospiti via e-mail per il check-in online e, tramite i tool Upselling e Cross-selling, propone l'inserimento di servizi aggiuntivi o di offerte complementari. Lo sviluppo di Civitfun è avvenuto anche in termini di numero di professionisti che fanno parte del team: 35 lavoratori a inizio 2023 rispetto ai dieci dello stesso periodo dello scorso anno. Un dato che equivale a una crescita del 250%.","post_title":"Hotel technology: l'italiana Group Reservation System (Grs) acquisita dagli spagnoli di Civitfun","post_date":"2023-07-25T10:46:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690282008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450254\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Snatanchè[/caption]\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha firmato il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica.\r

\r

«Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l’intero comparto, per questo il ministero è intervenuto tempestivamente l’anno scorso quando la scarsità di neve sull’Appennino è diventata un’emergenza per le attività ricettive e gli impianti di risalita. Abbiamo poi voluto ulteriormente valorizzarlo con il Fondo Montagna da 200 milioni inserito in legge di bilancio, e adesso, con i 30 milioni stanziati con questo decreto, arriva un altro aiuto sostanziale rivolto agli operatori montani.\r

\r

«L’idea è quella di dotare l’Italia, per la prima volta, di un piano strategico dedicato alla montagna, che consenta di supportare questo segmento altamente qualificante del panorama turistico italiano, incrementandone il livello dei servizi, della sicurezza, della sostenibilità e della destagionalizzazione.\r

\r

A tal proposito, è opportuno rilevare come questo decreto arrivi adesso, in estate, con molti mesi di anticipo sulla stagione invernale, permettendo a chi opera nel settore di programmare e organizzare con anticipo la stagione. Ciò riconferma la vicinanza del ministero e del Governo, che mettono a disposizione le risorse necessarie a supportare una componente così importante dell’economia nazionale» ha commentato il ministro Santanchè.\r

\r

Nello specifico, i beneficiari delle risorse individuate dal decreto sono: soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione e scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici dell’area geografica indicata nel decreto, che, tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.\r

\r

Daniela Santanchè ha firmato il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore di agenzie di viaggio e tour operator. Termini e modalità di presentazione delle domande saranno opportunamente comunicati sul sito del Ministero del Turismo, unitamente al link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze.\r

\r

I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di: sistemi di innevamento delle piste; impianti di risalita a fune; stabilimenti termali; strutture turistico-ricettive; strutture connesse alle attività di ristorazione; strutture in uso alle scuole di sci.\r

\r

Entro trenta giorni da oggi, sul portale del ministero del turismo verrà pubblicato l’avviso sulle modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti.","post_title":"Santanchè: 30 milioni per sostenere la montagna delle regioni appenniniche","post_date":"2023-07-25T10:32:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690281165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo passo avanti per il gruppo Latam lungo il percorso che porterà all'eliminazione della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro la fine del 2023. Nel primo semestre di quest'anno il gruppo è riuscito a ridurla dell'88% grazie allo sviluppo di progetti di economia circolare, che hanno comportato una riduzione totale di 1.600 tonnellate di plastica, equivalenti a 266 milioni di sacchetti di plastica.\r

\"Il nostro impegno è quello di eliminare la plastica monouso entro il 2023 e di azzerare i rifiuti in discarica entro il 2027. Due anni fa abbiamo deciso di migrare da un modello lineare a uno circolare, in cui i rifiuti diventano una risorsa con una nuova vita. Continueremo a lavorare su altre iniziative che ci consentano di contribuire all'ambiente\", ha sottolineato Estela Espinoza, Experience Manager del Gruppo Latam.\r

Una delle iniziative attuate dal gruppo è stata la sostituzione della plastica monouso con materiali organici, come la carta nel caso delle nuove tazze, il bambù per le posate, la canna da zucchero per i coperchi dei contenitori e materiali riutilizzabili per contenitori e vassoi nella cabina economica e borse di stoffa nella cabina business.\r

A ciò si aggiunge il programma \"Recycle Your Travel\", in costante miglioramento, che promuove la separazione di alcuni rifiuti generati nel servizio di bordo per essere successivamente riciclati. Questa iniziativa è attualmente operativa sui voli nazionali in Cile, Perù, Ecuador e Colombia e si sta valutando la possibilità di implementarla presto anche in Brasile.\r

La compagnia aerea ha inoltre portato avanti il progetto \"Second Flight\", che dà una seconda vita alle uniformi della compagnia aerea e a vari elementi tessili in disuso. A tal fine, artigiani e imprenditori sudamericani li trasformano in nuovi prodotti, come porta passaporti, etichette per i bagagli, portafogli e portachiavi.\r

Nel mirino del gruppo c'è il raggiungimento della neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 così da contribuire alla protezione degli ecosistemi del Sud America per i prossimi 30 anni.","post_title":"Latam avanza sulla rotta green: ridotta dell'88% la plastica monouso a bordo degli aerei","post_date":"2023-07-24T15:55:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690214144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation.\r

\r

«La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa\".\r

\r

","post_title":"Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220","post_date":"2023-07-24T11:33:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690198411000]}]}}