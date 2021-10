Il to Antica Compagnia dei Viandanti sospende la programmazione invernale

L’emergenza pandemica e le obiettive difficoltà di organizzazione degli itinerari in tempi non certo semplici come quelli che stiamo vivendo hanno spinto l’Antica Compagnia dei Viandanti a sospendere ufficialmente la propria programmazione invernale. L’appuntamento con i programmi del to specializzato nei soggiorni mare Centro-Sud e nell’incoming Abruzzo è però solo rinviato alla prossima estate, su cui l’operatore sta già lavorando per garantire i propri imprescindibili standard di servizio. Pubblichiamo qui di seguito la lettera che l’Antica Compagnia dei Viandanti ha inviato recentemente ai partner delle agenzie di viaggio:

“Carissimi e fedelissimi clienti agenti di viaggio,

muoversi nelle paludi generate dalla pandemia, e cercare di offrire un servizio sempre migliore e che possa rispondere pienamente alle aspettative da voi auspicate, ci ha posto di fronte a una profonda e sincera riflessione rispetto alla programmazione invernale. La collaborazione non sempre totale e professionale di talune strutture ricettive, combinate a una serie di servizi non garantiti totalmente da altre, ci hanno messo nella condizione di ritenere serio e professionale fare un passo indietro per questo inverno.

Con dedizione e senso di responsabilità, per la prossima programmazione estiva, stiamo lavorando per cercare di offrire una scelta di contratti diretti importanti e indirizzati alla nostra clientela di riferimento (solo e sempre gli agenti di viaggio) che possa generare soddisfazione al 100%. Ove ci dovessimo rendere conto che non siamo in grado di offrire quel quid in più che un tour operator professionale e professionista deve offrire, con dispiacere, ma con coraggio faremo un passo indietro.

Ci preme ringraziare personalmente uno a uno tutti gli agenti che hanno riposto la loro fiducia nell’Antica Compagnia dei Viandanti e con cui abbiamo spesso instaurato dei rapporti personali che sono stati la nostra forza e il nostro sostegno in questo periodo storico fortemente compromesso dalla nota vicenda pandemica. Durante questa stagione estiva la percentuale dei complaint generati è stata pari a zero; a dimostrazione di quanto sia importante per noi generare qualità totale. Ove questo non fosse possibile riteniamo che non sia corretto barcamenarsi in una programmazione arrangiata e per certi aspetti forzata”.