Il resort sardo Santina diventa Alpiblu: accordo Alpitour – Garibaldi Hotels

Affidata ad Alpitour la commercializzazione del sardo Gh Santina Hotel & Spa, che entra a far parte della linea Alpiblu. Inaugurata nel 2021, la struttura del gruppo Garibaldi Hotels sorge sulla costa settentrionale dell’isola al centro del golfo dell’Asinara. Le 78 camere della proprietà rispecchiano le linee essenziali del design moderno e si ispirano allo stile sardo con mobili in legno chiaro. A disposizione degli ospiti ci sono anche un centro benessere, piscina, ristorante, bar e spiaggia privata. Con la formula Alpiblu saranno proposte inoltre varie attività tra cui yoga, pilates, active walking per camminate a ritmo sostenuto nella natura circostante, nonché aerobica e giochi e spettacoli per grandi e bambini. Possibili pure diverse escursioni, anche in bici, ed esperienze per scoprire il territorio.

“Puntiamo molto sul Santina Hotel & Spa, perché è un prodotto di qualità in un territorio fuori dai classici circuiti turistici del nord della Sardegna, con grandi margini di sviluppo per il turismo naturalistico e balneare – spiega il direttore generale del gruppo Garibaldi Hotels, Fabrizio Prete -. Proprio per questo la collaborazione con un operatore importante e affidabile come Alpitour rappresenta un valore aggiunto per intercettare una clientela che ricerca relax, benessere e servizi di qualità. Siamo certi che questa partnership ci permetterà di ottenere risultati importanti per la prossima stagione estiva e ci auguriamo sia l’inizio di una fattiva e continuativa collaborazione”.

Sono già state avviate le vendite per l’estate e grazie a questo accordo la struttura sarà presente nei cataloghi Alpitour e commercializzata con pacchetti viaggio da e per la Sardegna con voli e navi dai principali aeroporti e porti italiani. “L’obiettivo della Sardegna, così come è avvenuto nelle altre destinazioni italiane, era quello di sviluppare ulteriormente la collezione di hotel che rientrano nella linea di prodotto Alpiblu – aggiunge l’Italy destination manager Mainstream division di Alpitour, Paolo Demuru -. Proprio in Garibaldi Hotels, con cui collaboriamo da diversi anni, abbiamo trovato il prodotto adeguato allo stile e al mood che si respira negli Alpiblu italiani ed esteri”.