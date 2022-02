Il nuovo spot Costa ha come protagonista la storia vera di un piccolo passeggero

Nuovo spot per Costa Crociere, on air già a partire dal primo giorno del festival di Sanremo. Realizzato dall’agenzie Herezie, ha come protagonista il piccolo Leonardo, detto Leo, un bambino di tre anni appena sbarcato dalla nave, al termine della sua crociera. Quando vede la nave allontanarsi e capisce che la vacanza è finita, il bambino non riesce a trattenere la sua delusione. Gli manca la sua nave e non vuole tornare a casa. Il motivo è spiegato nelle immagini successive, nelle quali si vede Leo vivere momenti indimenticabili a bordo di Costa.

La particolarità di questa nuova campagna è che non è stato filmato nulla per realizzarla. Niente è stato messo in scena. Il bambino non è un attore, ma un vero crocierista, così come autentico è il racconto della sua esperienza a bordo e del suo sbarco. Infatti, le riprese del film sono state montate utilizzando materiale reale, ripreso con uno smartphone dai genitori di Leo durante la vacanza e pubblicato sui loro profili social.

“Stiamo consolidando il nuovo posizionamento del nostro brand, lanciato qualche mese fa e sintetizzato dal nuovo pay-off Believe your eyes, che ridefinisce il nostro obiettivo di offrire il miglior modo di esplorare il mondo, grazie a esperienze sorprendenti sia a bordo sia a terra, dalle quali desideriamo che si torni arricchiti – spiega il vice president global marketing della compagnia, Francesco Muglia -. A questo si associa un linguaggio sempre più autentico, non artefatto, di cui questa campagna è una concreta rappresentazione”.

Giò on air da ieri, lo spot è veicolato in televisione, nonché su YouTube, sui canali social Facebook, Instagram e TikTok, e sui principali network digitali. La pianificazione media della campagna è stata realizzata da Mindshare Italia, global media partner di Costa Crociere.