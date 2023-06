Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell’Elefante diventano Partner Travelife Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l’azienda del gruppo Viaggi dell’Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l’Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d’impresa, incluse l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo. Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall’Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L’iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale – sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell’Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l’Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”. Condividi

\r

Giro di poltrone importante in casa Costa Crociere, che nomina Luigi Stefanelli nuovo associate vice president Sud Europa, mentre Carlo Schiavon, dopo 27 anni in azienda, lascerà il ruolo di country manager Italia, per dedicarsi a un nuovo progetto personale, continuando tuttavia a collaborare con la compagnia. Una laurea in economia aziendale e un master in bilancio societario, Stefanelli ha iniziato la propria carriera come consulente presso la Ernst & Young Financial Business Advisor a Roma, per poi entrare nel settore crocieristico, nel dipartimento di pricing & revenue management di Costa Crociere.\r

\r

Dalla fine del 2012 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi: dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai, successivamente, in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe con l’ampliamento delle sue responsabilità ai mercati di Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Alla fine del 2019 è stato nominato general manager per i mercati di Spagna e Portogallo e infine, da un anno a questa parte, è diventato general manager Spagna, Francia e Portogallo. A questi ora aggiunge anche la responsabilità dell'Italia.\r

Impulso\r

«Ritengo che questa nomina possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale della regione Sud Europa - sottolinea Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere -. Per noi questi mercati rivestono un ruolo fondamentale e, grazie alla grande esperienza internazionale maturata in questi anni da Luigi, siamo certi che riusciremo a essere ancora più efficaci nell’esecuzione della nostra strategia commerciale.\r

\r

«Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome della compagnia Carlo Schiavon, per l’eccellente lavoro svolto in questi 27 anni all’interno della nostra azienda. Carlo è un professionista di grande spessore, ampiamente riconosciuto e apprezzato nel settore. Ha contribuito ad affermare il nostro brand in quello che per noi è il primo mercato e rimarrà per noi un punto di riferimento importante. Auguro a Carlo il meglio per il nuovo progetto professionale che ha deciso di intraprendere».","post_title":"Costa: Schiavon lascia. Luigi Stefanelli nuovo associate vp Sud Europa","post_date":"2023-06-29T15:26:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688052364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove poltrone in World Business Class per la flotta di Boeing 777 di Klm: grazie a varie innovazioni le poltrone - dotate anche di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy - sono più leggere del 10-15% rispetto alle altre di classe business di questo segmento di mercato, per un ulteriore contributo agli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea.\r

L'intera flotta di Boeing 777-300 e 200 sarà dotata delle nuove poltrone World Business Class, oltre che della più recente cabina Premium Comfort: il rinnovo sarà completato nel corso del prossimo anno.\r

Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio e ogni sedile è dotato di una leggera porta scorrevole in modo da poter chiudere il sedile per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme. Più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un'impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena. Il sedile può essere completamente reclinato per formare un letto lungo 198 cm. Le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un'opzione di ricarica wireless. I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d'acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze.\r

Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati.\r

\"Sulla base di un'ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo - ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience -. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un'ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class\".","post_title":"Klm: ecco le nuove poltrone di World Business Class per la flotta di B777","post_date":"2023-06-29T12:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688042621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l’azienda del gruppo Viaggi dell’Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l’Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d’impresa, incluse l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo.\r

\r

Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall’Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L'iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale - sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l'Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”.","post_title":"Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell'Elefante diventano Partner Travelife","post_date":"2023-06-29T11:43:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688039039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la quinta volta in sei anni Roma Fiumicino è stato insignito dell'Aci Europe Best Airport Award 2023 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. \r

\r

A darne annuncio l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Adr che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con dj set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti.\r

\r

Il risultato si aggiunge al riconoscimento del “Leonardo da Vinci” che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri. \r

\r

I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal Covid-19. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma su alcuni driver principali quali sostenibilità e innovazione.\r

\r

“Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario – ha dichiarato l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone –, frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto. Aeroporti di Roma continua ad avere lo sguardo fermamente rivolto al futuro, facendo ricorso alla tecnologia e all’innovazione e valorizzando al contempo anche la storia e la bellezza che appartengono alla città di Roma e all’Italia, affinché il Leonardo da Vinci diventi sempre più lo specchio dell’eccellenza del nostro Paese”.","post_title":"Roma Fiumicino guida la classifica dei migliori scali europei. E' la quinta volta in 6 anni","post_date":"2023-06-29T11:08:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688036903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Linate è stato premiato da Aci International come miglior aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri.\r

Il city airport milanese è stato premiato per l’importante lavoro svolto negli ultimi anni sul tema della sostenibilità e della decarbonizzazione del settore aeroportuale. Modalità “green” per l’accessibilità allo scalo grazie alla metropolitana, scelta di carburanti alternativi (Saf e idrogeno) e Urban Air Mobility sono tra i principali obiettivi sui quali l’aeroporto milanese sta investendo per proseguire nel suo percorso di decarbonizzazione. Milano Linate ha conseguito infatti il livello 4+ dell'Airport Carbon Accreditation e si è impegnato al conseguimento del Net Zero Emission nel 2030, con venti anni di anticipo rispetto a quanto prefissato dal settore aeroportuale europeo.\r

I giudici inoltre hanno valutato positivamente i progetti innovativi e tecnologici utilizzati per rendere l’esperienza del passeggero sempre più dinamica, veloce e sicura. Tra questi i nuovi controlli di sicurezza che dispongono delle nuove macchine Eds-Cb e il FaceBoarding sono quelli che hanno apportato maggiori risultati in termini di qualità del servizio offerto.","post_title":"Milano Linate conquista il titolo di migliore aeroporto europeo (5-10 mln di passeggeri)","post_date":"2023-06-29T09:41:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688031697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La gestione di una casa vacanze può essere un'attività entusiasmante e gratificante, ma richiede anche una pianificazione attenta e una gestione efficace per garantire il successo dell'attività. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli utili su come gestire una casa vacanze in modo efficiente, nonché l'utilizzo di software di gestione affitti turistici e l'importanza di un business plan B&B.\r

\r

Un elemento chiave nella gestione di una casa vacanze è la prenotazione e la gestione degli affitti turistici. Avere un sistema organizzato per accettare prenotazioni, gestire i pagamenti e tenere traccia delle disponibilità è essenziale per garantire il flusso di lavoro e una buona esperienza per gli ospiti.\r

\r

In questo contesto, l'utilizzo di un software di gestione di case vacanze può essere un grande vantaggio. Un software di questo tipo offre una serie di funzionalità che semplificano il processo di gestione delle prenotazioni e degli affitti. Può consentire di pubblicare annunci e gestire la visibilità della tua casa vacanze su diversi portali di prenotazione.\r

\r

Inoltre, il software può automatizzare le comunicazioni con gli ospiti, inviare conferme di prenotazione, promemoria di pagamento e fornire informazioni utili sul soggiorno.\r

\r

Un altro aspetto importante nella gestione di una casa vacanze è la manutenzione e la pulizia dell'alloggio. Assicurati di stabilire procedure chiare per la pulizia tra un ospite e l'altro, in modo che la tua casa vacanze sia sempre pronta ad accogliere nuovi ospiti. Puoi considerare di assumere personale di pulizia professionale o di collaborare con un servizio di pulizia locale affidabile.\r

\r

Mantenere la casa in ottime condizioni e rispondere prontamente a eventuali problemi o richieste degli ospiti è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e ottenere recensioni positive.\r

\r

Oltre alla gestione operativa, è importante dedicare del tempo alla promozione della tua casa vacanze. Utilizza i canali di marketing online, come i social media e i siti di prenotazione, per promuovere la tua struttura e raggiungere un pubblico più ampio. Sfrutta le foto accattivanti dell'alloggio e descrizioni dettagliate per attirare l'attenzione degli ospiti potenziali. Includi anche le testimonianze e le recensioni positive dei clienti soddisfatti per aumentare la fiducia dei potenziali ospiti.\r

\r

Oltre a un buon marketing, un elemento fondamentale per il successo della tua casa vacanze è un solido business plan. Un business plan per un B&B ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività, a identificare il tuo pubblico target, a stabilire un piano finanziario e a delineare le strategie di marketing. Un business plan ben strutturato ti permetterà di avere una visione chiara del tuo progetto e di prendere decisioni informate lungo il percorso. Nel tuo business plan, è importante includere una sezione dedicata alla gestione finanziaria. Prevedi i costi di gestione della casa vacanze, come le spese di manutenzione, le utenze, le tasse locali e le commissioni dei portali di prenotazione. Valuta anche il prezzo adeguato da richiedere per il tuo alloggio, tenendo conto della concorrenza e dei servizi offerti. Un'analisi dettagliata dei costi e delle entrate ti aiuterà a determinare la redditività dell'attività e a pianificare il budget. Inoltre, considera l'opportunità di offrire servizi extra ai tuoi ospiti per differenziarti dalla concorrenza. Potresti pensare a pacchetti personalizzati che includono escursioni locali, servizi di trasporto, colazioni speciali o esperienze uniche legate al territorio. Questi servizi aggiuntivi possono aumentare il valore percepito della tua casa vacanze e fidelizzare i clienti. Non dimenticare di tenere traccia delle tue performance. Monitora l'occupazione dell'alloggio, il tasso di prenotazione, le recensioni degli ospiti e le entrate per valutare l'andamento dell'attività nel tempo. Queste informazioni ti aiuteranno a prendere decisioni informate per ottimizzare la gestione della tua casa vacanze e raggiungere i tuoi obiettivi. In conclusione, la gestione di una casa vacanze richiede una pianificazione accurata e una gestione efficiente. Utilizzare un software può semplificare il processo di prenotazione e di gestione degli affitti, garantendo un'esperienza fluida per gli ospiti. Inoltre, un business plan ben strutturato ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività e a pianificare le strategie di marketing e finanziarie. Con una gestione attenta e una buona promozione, la tua casa vacanze può diventare un'attività di successo nel settore del turismo.","post_title":"Come gestire una casa vacanze","post_date":"2023-06-28T10:12:44+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["business-plan-case-vacanze","case-vacanze","gestionale-case-vacanze","gestione-prenotazioni-case-vacanze","gestire-case-vacanze","software-gestione-affitti-case-vacanze","software-gestione-affitti-turistici","software-gestione-case-vacanze"],"post_tag_name":["business plan case vacanze","case vacanze","gestionale case vacanze","gestione prenotazioni case vacanze","gestire case vacanze","software gestione affitti case vacanze","software gestione affitti turistici","software gestione case vacanze"]},"sort":[1687947164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sei gli studi di architettura, su oltre trenta progetti presentati, ad aver vinto in altrettante categorie la prima edizione del contest #LifestyleHotel, ideato dal gruppo BWH Hotels Italia per i propri brand Aiden e WorldHotels Crafted. “Con LifestyleHotel proseguiamo nel processo di valorizzazione delle partnership con i progettisti e gli studi di architettura - spiega Sara Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia –. Abbiamo legato questa iniziativa ai nostri brand lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: le formule che meglio rappresentano la sintesi tra design e personalità nell’ospitalità”.\r

\r

Per il concept narrativo è stato quindi premiato l'A_Lm Atelier di Benevento, per il progetto più originale il Dudan Design di Milano, per la sostenibilità lo xzlab & Tecnostile di San Martino Buonalbergo, nel veronese, per il recupero dell’esistente, il Randomdesign di Ravenna, per la tecnologia, Simone Micheli di Milano, Firenze e Dubai, per il genius loci, lo studio Bizzarro & Partners di Ravenna.\r

\r

Marisa Corso, Enrico Cleva, Cinzia Pagni, Francesco Antonio Scullica e Alberto Zanetta sono gli architetti e professionisti che hanno composto la giuria di esperti. Per la prospettiva degli albergatori del gruppo, Giancarlo Carniani ed Eugenio Gallina hanno portato il contributo dei professionisti dell’hospitality con un focus sull’accoglienza da riservare agli ospiti fino alla gestione e alla redditività delle strutture. Per Bwh Hotels Italia, infine, la stessa Sara Digiesi ed Elisa Dragonetti, design manager, hanno disposto il punto di vista del gruppo, facendo convergere le esigenze degli imprenditori alberghieri.\r

\r

","post_title":"Sei gli studi di architettura premiati in occasione del contest #LifestyleHotel del gruppo Bwh","post_date":"2023-06-28T09:14:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687943670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448360\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Campeggi in Italia, tipologie e consigli per una vacanza all'insegna del contatto con la natura\r

Campeggi, glamping, case sull’albero, camper, bubble suite, bungalow, chalet su palafitta, lodge insoliti, minimal, eco-friendly, economici o lussuosi, immersi nella natura incontaminata, al mare, in campagna o in montagna, in tutte le stagioni gli alloggi a cielo aperto possono ormai soddisfare le più svariate esigenze sia per viaggi di coppia, che in famiglia e insieme ai propri amici a quattro zampe.\r

Sempre più in voga negli ultimi anni, il turismo outdoor ha totalizzato in Italia 56,5 milioni di euro nel 2022, mentre per la fine del 2023 è prevista una crescita del 12%. Sono numerosi e in continua evoluzione i format di vacanze in campeggio in Italia, adatti ormai a tutte le tasche e a chi ha bisogno dei comfort di una struttura 5 stelle, dal Wi-fi alla spiaggia privata, standard elevati in termini di servizi, personale, attrezzature, tecnologia ed ambienti esclusivi. Anche chi pensava di non essere pronto alla vita da campeggio, può ricredersi.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448571\" align=\"aligncenter\" width=\"515\"] Campeggio Piantelle[/caption]\r

Oggi si può scegliere di alloggiare in case mobili di ultima generazione inserite in oppositi quartieri pedonali dove far giocare i propri bambini in totale sicurezza, campeggi con parco acquatico, per far divertire i più piccoli o con spa, balneoterapia, area wellness e piscine riscaldate per i soggiorni più romantici. Il tutto condito da attività open air, escursioni, sport, visite culturali nelle città d’arte vicine e tanto relax.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448567\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"] Campeggio Fabulous[/caption]\r

“Più di 20 dei nostri campeggi hanno saputo portare la raffinatezza delle loro prestazioni fino a ottenere la quinta stella. Per queste sistemazioni, aspettati il non plus ultra” dichiara Quentin Schaepelynck, direttore generale Homair, operatore specializzato in campeggi-villaggio presente all’estero e in Italia in Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio e Lombardia. Il corrispondente di Homair analizzerà tutte le esigenze del cliente per trovare la soluzione d’alloggio perfetta.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448570\" align=\"aligncenter\" width=\"500\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Uno dei primi camping 5 stelle in Italia, che offre proprio tutto, è il Villaggio San Franscesco a Caorle (Venezia). Con 9 piscine, parco acquatico dagli enormi scivoli, 4 ristornati, bar, gelateria, negozi, animazione, spettacoli, spiaggia di 500 metri, possibilità di praticare tennis, aquagym, aquabike, vela, beach volley, sci nautico, basket, la struttura offre tutti i servizi di un villaggio turistico. Per chi ama il lago, il Campeggio Piantelle sul Lago di Garda offre spiaggia privata, piscina con solarium, animazione, ristorante, bar e minimarket, nonché la possibilità di praticare yoga, acquagym e tornei sportivi. Per chi non vuole rinunciare ad una vacanza culturale, a 30 minuti dal centro di Roma, immerso in una magnifica pineta sorge il Campeggio Fabulous che offre piscina, idromassaggio, scivoli, solarium, ristorante, 2 campi da tennis, beach volley, minigolf, aquabike, animazione, mini-club e spettacoli.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448576\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Hu Park Albatros Village[/caption]\r

Per chi cerca la piscina coperta riscaldata per vivere il campeggio anche in inverno, uno dei campeggi-villaggio più belli della Toscana nel Golfo di Baratti è lo Hu Park Albatros Village da cui partire per visitare Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, l’isola d'Elba, del Giglio e di Montecristo. La direzione percorsa è oggi quella di strutture polivalenti, sempre più attente alla sostenibilità, all’offerta enogastronomica e a far vivere delle esperienze sul territorio ai propri ospiti.\r

\r

\r

i.p.\r

","post_title":"Campeggio in Italia: turismo open air in tutte le stagioni e per tutte le tasche","post_date":"2023-06-28T08:00:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["campeggi-italia","vacanze-in"],"post_tag_name":["campeggi italia","vacanze in"]},"sort":[1687939232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_448523\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Maggi[/caption]\r

\r

In occasione dei 40 anni del gruppo Gattinoni, l’azienda vuole raccontare questo “viaggio” segnato da crescita e cambiamenti, attraverso quattro eventi dedicati a quattro differenti tematiche di forte valore ed importanza per il gruppo. \r

\r

Si tratta di 4 incontri dal taglio istituzionale, a cui parteciperanno un esperto/a del tema, un parterre di aziende di livello nazionale, una persona del gruppo Gattinoni e un giornalista della testata Forbes Italia in veste di moderatore. \r

\r

«La scelta del numero 4 non è casuale – spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni – oltre a riprendere il numero dei 40 anni, riflette tematiche, strategie e campi di interesse propri del gruppo, che in questi anni abbiamo portato avanti e che si possono riassumere appunto in quattro aree: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Obiettivo di questi eventi, che non a caso abbiamo scelto di realizzare insieme a un partner editoriale importante come Forbes, è quello di dialogare e creare connessioni tra mondi e settori diversi, attorno a temi e valori comuni».\r

\r

Gli eventi, aperti al pubblico previa registrazione, si terranno presso l’Hub Gattinoni di Via Statuto 2 a Milano nel tardo pomeriggio con aperitivo finale. Il primo incontro si terrà a giugno e gli altri tre a settembre, ottobre e novembre 2023. Oltre a Forbes come media partner, gli eventi sono realizzati in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. \r

\r

Partner dell’iniziativa è anche Up2You, la start up greentech che affianca il Gruppo Gattinoni nel percorso di sostenibilità aziendale intrapreso dallo scorso anno per diventare una realtà sostenibile: tutti e 4 gli eventi sono infatti Carbon Neutral, così come già successo per i precedenti quali l’evento dei 40 anni, lo stand alle manifestazioni fieristiche di Rimini TTG Travel Experience e alla BIT di Milano. Le emissioni di Co2 degli eventi saranno compensate attraverso l’adesione ai progetti green certificati sostenuti dal Gruppo.\r

\r

L’appuntamento del 29 giugno avrà per titolo: “La creatività ha cinque sensi. Dall’ideazione alla realizzazione, il percorso per creare esperienze che lasciano il segno.”\r

\r

Insieme a Elisa Presutti, managing director events del gruppo Gattinoni, protagonisti della serata saranno Tomaso Trussardi, founder fast cars Slow Food, che racconterà il percorso esperienziale che nasce dall’abbinamento di motori e cibo; Luca Cardone, responsabile 5G&Corporate solutions di Windtre, che porterà l’esperienza di creatività e di eventi di una grande azienda; Max Ferrari, co-founder MC2 Saint Barth, esplorerà il comparto della moda; Eliana Salvi, founder e ceo di Cosmic, spiegherà il legame tra creatività, eventi e il mondo di TikTok; infine ci sarà la sound designer Chiara Luzzana, president & ceo Chiara Luzzana Soundscape S.r.l.. \r

Modera Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes.","post_title":"Gruppo Gattinoni: 40 anni di attività in 4 incontri istituzionali","post_date":"2023-06-27T10:34:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687862080000]}]}}