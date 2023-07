Il logo Moby campeggerà sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni Sarà il logo di Moby a campeggiare sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni. L’accordo di sponsorizzazione biennale è stato firmato venerdì scorso a bordo del Fantasy, alla presenza dell’amministratore delegato del gruppo Moby, Achille Onorato, e del presidente rossoblù, Tommaso Giulini. “Quest’accordo – spiega lo stesso Onorato – rafforza ulteriormente il legame tra la nostra compagnia, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 e il mondo dello sport. Solo un mese fa la campionessa di sci Sofia Goggia è stata la madrina di battesimo del traghetto più grande del mondo, mentre oggi ospitiamo sulla nostra ammiraglia i rappresentanti del Cagliari Calcio, squadra che vanta una lunga storia di successi e tradizioni. Per noi è un orgoglio firmare questa partnership a bordo del Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra isola del cuore: con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo, la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Siamo orgogliosi con questa partnership di condividere un progetto e una visione comune e di rafforzare il legame fra la Moby e la Sardegna. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri.”. Condividi

