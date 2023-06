Il gruppo Nicolaus ricorda Giorgio Valenti Qualche giorno fa è mancato Giorgio Valenti. Figura pionieristica, nel suo ruolo di direttore commerciale fu fondamentale per gli importanti traguardi raggiunti da Air Europe, la prima compagnia di charter italiana, così come fu rilevante il suo apporto per la nascita di Volare s.p.a., coprendo posizioni dirigenziali fino all’assorbimento da parte di Alitalia, o per l’operato in Livingston Air, dove fu attivo in qualità chief compliance officer. Il gruppo Nicolaus desidera ricordarlo pubblicamente, poiché con la sua scomparsa il mondo del turismo perde un’importante figura di riferimento. Qui di seguito il testo.

È davvero difficile riassumere in poche righe il suo percorso, ma desideriamo ricordare, per rendergli onore, alcuni passaggi chiave: figura pionieristica, nel suo ruolo di direttore commerciale fu fondamentale per gli importanti traguardi raggiunti da Air Europe, la prima compagnia di charter italiana, così come fu rilevante il suo apporto per la nascita di Volare s.p.a., coprendo posizioni dirigenziali fino all’assorbimento da parte di Alitalia, o per l’operato in Livingston Air, dove fu attivo in qualità chief compliance officer. In relazione alla sua attività di consulente strategico, nell’ambito dell’aviazione commerciale, dobbiamo a lui l’operato in Italia di diverse compagnie aeree europee, quali per esempio la spagnola Air Horizont e SmartLynx Italia, e l’evoluzione del loro modello di business. La sua arguta conoscenza del mercato aereo nazionale e internazionale, la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di visione sono state preziose per tutto il panorama turistico italiano, così come per il nostro gruppo, e sono state fondamentali per imprimere un nuovo corso, in particolare, al nostro approccio alla programmazione aerea. Attraverso questo ricordo, vogliamo, quindi rendergli omaggio e ringraziarlo ancora una volta. Con la sua scomparsa, il mondo del travel perde un’importante figura di riferimento: lascia un vuoto incolmabile e sta a noi, ora, raccogliere il testimone soprattutto della sua profonda umanità, qualità che ispirava ogni sua azione e che cercheremo sempre di onorare al meglio. L’amministratore delegato Giuseppa Pagliara, il presidente Roberto Pagliara, il management e tutto il personale del gruppo Nicolaus desiderano esprimere pubblicamente cordoglio e vicinanza ai cari di Giorgio Valenti, ricordando con ammirazione e stima infinita la sua straordinaria professionalità. Condividi

