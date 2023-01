Il Giappone di Kel 12 supera i livelli pre-pandemia: fatturato 2023 a +20% sul 2019 Il Giappone sarà la Destinazione del 2023, si era detto già alla fiera di Rimini dello scorso ottobre. E in effetti il paese del Sol levante è ripartito di slancio con segnali incoraggianti che provengono da quasi tutti gli operatori provvisti di un’offerta importante sulla destinazione. E’ questo il caso di Kel 12: “Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all’inizio dell’autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni – spiega la product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, Rosanna Locati -. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è però subito ripartita, consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati per il 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per quest’anno contiamo di incrementare di un ulteriore 20% i risultati pre-pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio”. Oggi Kel 12 vanta in particolare una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affiancano alle proposte tailor made. I viaggi con esperti si avvalgono di guide parlanti italiano e contano di un massimo di 16 partecipanti; prevedono, inoltre, soggiorni in strutture 4 stelle e l’utilizzo prioritario di mezzi privati per i trasferimenti. Le proposte includono esperienze tra le più classiche, quali pernottamenti in ryokan, relax negli onsen e la partecipazione alla cerimonia del tè, ma anche momenti inusuali come la visita al festival dell’isola di Sado, l’Earth Celebration, famoso per i tamburi taiko del gruppo Kodo, o le soste presso i Jikoku, gli inferni rossi e inferni marini, o ancora esperienze immersive in compagnia dei monaci Zen nel complesso templare di Eihei-ji a Fukui. “Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione – prosegue Rosanna Locati -. Abbiamo per esempio inserito la proposta Hokkaido il grande nord degli Ainu: un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura immacolata della seconda isola più grande del Giappone. Sono stati poi integrati tour che prevedono la visita di Kyushu e di isole minori o di cittadine rurali poco conosciute ma che rivelano il fascino più autentico di questa terra. Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”. I plus dell’offerta sul Giappone di Kel 12 saranno presentati questa sera a Milano presso palazzo Castiglioni, in collaborazione con Jnto Ente nazionale del turismo giapponese, Lufthansa Group e Europ Assistance. La presentazione va ad arricchire i contenuti del roadshow promosso da Jnto in Italia che, dopo due tappe già tenutesi a Roma e Ancona, proseguirà il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437106 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono attualmente bloccati a terra tutti i voli negli aeroporti degli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration - Faa - ha costretto a fermare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Una situazione mai verificatasi fino ad oggi. Secondo quanto riportato dai media Usa, Nbc in primis, la Faa ha confermato di essere al lavoro per ripristinare il proprio sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto alla sospensione delle attività di volo. Attualmente i ritardi riguardano già 7.076 voli, di cui 1.230 in entrata o in uscita dagli Stati Uniti. Complessivamente i voli cancellati sono 1.354, di cui 99 in entrata e in uscita dagli Usa. La Faa ha dichiarato che "sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l'intero spazio aereo nazionale". Complessivamente, come riportato dai dati Cirium, nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono programmati oltre 21.000 voli in partenza dagli aeroporti statunitensi. [post_title] => Stati Uniti: la Faa blocca tutti i voli a causa di un guasto informatico [post_date] => 2023-01-11T13:24:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673443448000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437098 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Giappone sarà la Destinazione del 2023, si era detto già alla fiera di Rimini dello scorso ottobre. E in effetti il paese del Sol levante è ripartito di slancio con segnali incoraggianti che provengono da quasi tutti gli operatori provvisti di un'offerta importante sulla destinazione. E' questo il caso di Kel 12: “Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all’inizio dell’autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni - spiega la product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, Rosanna Locati -. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è però subito ripartita, consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati per il 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per quest'anno contiamo di incrementare di un ulteriore 20% i risultati pre-pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio”. Oggi Kel 12 vanta in particolare una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affiancano alle proposte tailor made. I viaggi con esperti si avvalgono di guide parlanti italiano e contano di un massimo di 16 partecipanti; prevedono, inoltre, soggiorni in strutture 4 stelle e l’utilizzo prioritario di mezzi privati per i trasferimenti. Le proposte includono esperienze tra le più classiche, quali pernottamenti in ryokan, relax negli onsen e la partecipazione alla cerimonia del tè, ma anche momenti inusuali come la visita al festival dell’isola di Sado, l’Earth Celebration, famoso per i tamburi taiko del gruppo Kodo, o le soste presso i Jikoku, gli inferni rossi e inferni marini, o ancora esperienze immersive in compagnia dei monaci Zen nel complesso templare di Eihei-ji a Fukui. “Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione - prosegue Rosanna Locati -. Abbiamo per esempio inserito la proposta Hokkaido il grande nord degli Ainu: un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura immacolata della seconda isola più grande del Giappone. Sono stati poi integrati tour che prevedono la visita di Kyushu e di isole minori o di cittadine rurali poco conosciute ma che rivelano il fascino più autentico di questa terra. Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”. I plus dell’offerta sul Giappone di Kel 12 saranno presentati questa sera a Milano presso palazzo Castiglioni, in collaborazione con Jnto Ente nazionale del turismo giapponese, Lufthansa Group e Europ Assistance. La presentazione va ad arricchire i contenuti del roadshow promosso da Jnto in Italia che, dopo due tappe già tenutesi a Roma e Ancona, proseguirà il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena. [post_title] => Il Giappone di Kel 12 supera i livelli pre-pandemia: fatturato 2023 a +20% sul 2019 [post_date] => 2023-01-11T13:04:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673442288000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Grecia gioca di nuovo d'anticipo e si prepara all'apertura della stagione estiva che prenderà ufficialmente il via a marzo, come nel 2022 e molto prima degli anni precedenti. Secondo il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, l'obiettivo per il 2023 è quello di capitalizzare il forte slancio che l'industria turistica greca ha centrato nel 2022, con entrate che dovrebbero superare i 18 miliardi di euro. Sempre al centro delle azioni di promozione il posizionamento del Paese quale destinazione da visitare lungo tutti i 12 mesi dell'anno. In quest'ottica la sede centrale della Greek National Tourism Organization ha recentemente stipulato accordi a lungo termine con dieci compagnie aeree in base ai quali i vettori aggiungeranno altre rotte o manterranno i voli esistenti verso le destinazioni greche anche durante i mesi invernali. Le compagnie interessate sono Aegean, Sky express, Jet2.com, easyJet, Wizz Air, British Airways, Eurowings, BlueBird Airways, Sun d'Or e Tus Airways. Intanto, sebbene il 2023 sia appena iniziato, l'andamento delle prenotazioni indica che i viaggiatori stanno spostando il loro interesse dai Paesi dell'Europa occidentale ad altre destinazioni, con la Grecia che si è rivelata al centro della domanda. Fonti ministeriali parlano di una "stagione forte". Attesa, a breve, il lancio della nuova campagna promozionale di primavera. [post_title] => Grecia: accordi con 10 compagnie aeree per destagionalizzare. Grandi aspettative per l'estate [post_date] => 2023-01-11T12:59:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673441960000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437084 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comincia a prendere forma concreta la riorganizzazione del gruppo Accor in due divisioni di brand distinti annunciata lo scorso luglio. La compagnia ha infatti deciso di dividere la propria strutture in un cluster dedicato ai segmenti economy, midscale & premium, che comprende i marchi ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, nonché in uno riservato alle strutture luxury & lifestyle, che ruota attorno ai pilastri Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & Mgallery, nonché all’entità Ennismore, a sua volte comprendente ulteriori 12 marchi. La divisione premium, midscale & economy è quindi ora gestita da un comitato esecutivo guidato dal ceo Jean-Jacques Morin (già vice amministratore delegato dell'intero gruppo), con Thomas Dubaere in qualità di ceo Americhe, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O'Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific e Gary Rosen, ceo Greater China. Besma Boumaza è invece general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, e Camil Yazbeck, chief development officer. Al timone del comitato esecutivo luxury & lifestyle c'è quindi direttamente il ceo del gruppo Sébastien Bazin, mentre Omer Acar è stato nominato ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan co-ceo Ennismore e Mark Willis ceo Fairmont. Gary Rosen è inoltre ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer, e Johnny Zakhem, chief financial officer. Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa, è stato inoltre istituito un management board del gruppo presieduto sempre da Bazin. L'organo è stato pensato per garantire la coerenza e l'allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche sia di leve di performance. Il board è composto da Besma Boumaza, group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, luxury lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer, e Caroline Tissot, chief procurement officer. [post_title] => Prende forma la riorganizzazione di Accor in due divisioni di brand distinti [post_date] => 2023-01-11T12:05:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438706000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura. Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080. Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto. Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021. «È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino». [post_title] => Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici [post_date] => 2023-01-11T11:57:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438253000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa. «Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni». «Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue». I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17. [post_title] => La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus [post_date] => 2023-01-11T11:56:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673438205000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva. “Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”. [post_title] => Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar [post_date] => 2023-01-11T11:38:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673437116000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021. All'interno del rapporto "Tourism Destination Market Insight: Western Europe", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025. "Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti". La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni. [post_title] => Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi [post_date] => 2023-01-11T11:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435760000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria. La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo "Jesolo Sand Nativity" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo. [post_title] => Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019 [post_date] => 2023-01-11T11:09:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435395000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il giappone di kel 12 supera i livelli pre pandemia fatturato 2023 a 20 sul 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7263,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437106","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono attualmente bloccati a terra tutti i voli negli aeroporti degli Stati Uniti. Un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti operato dalla Federal Aviation Administration - Faa - ha costretto a fermare tutti i voli, con possibili conseguenze per il trasporto aereo mondiale. Una situazione mai verificatasi fino ad oggi.\r

Secondo quanto riportato dai media Usa, Nbc in primis, la Faa ha confermato di essere al lavoro per ripristinare il proprio sistema Notam (Notam to Air Missions), che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo le rotte di volo, il cui malfunzionamento ha costretto alla sospensione delle attività di volo.\r

Attualmente i ritardi riguardano già 7.076 voli, di cui 1.230 in entrata o in uscita dagli Stati Uniti. Complessivamente i voli cancellati sono 1.354, di cui 99 in entrata e in uscita dagli Usa.\r

La Faa ha dichiarato che \"sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ricaricando il sistema che interessa l'intero spazio aereo nazionale\". \r

Complessivamente, come riportato dai dati Cirium, nella giornata di oggi, 11 gennaio, sono programmati oltre 21.000 voli in partenza dagli aeroporti statunitensi. ","post_title":"Stati Uniti: la Faa blocca tutti i voli a causa di un guasto informatico","post_date":"2023-01-11T13:24:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1673443448000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il Giappone sarà la Destinazione del 2023, si era detto già alla fiera di Rimini dello scorso ottobre. E in effetti il paese del Sol levante è ripartito di slancio con segnali incoraggianti che provengono da quasi tutti gli operatori provvisti di un'offerta importante sulla destinazione. E' questo il caso di Kel 12: “Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all’inizio dell’autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni - spiega la product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, Rosanna Locati -. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è però subito ripartita, consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati per il 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per quest'anno contiamo di incrementare di un ulteriore 20% i risultati pre-pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio”.\r

\r

Oggi Kel 12 vanta in particolare una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affiancano alle proposte tailor made. I viaggi con esperti si avvalgono di guide parlanti italiano e contano di un massimo di 16 partecipanti; prevedono, inoltre, soggiorni in strutture 4 stelle e l’utilizzo prioritario di mezzi privati per i trasferimenti. Le proposte includono esperienze tra le più classiche, quali pernottamenti in ryokan, relax negli onsen e la partecipazione alla cerimonia del tè, ma anche momenti inusuali come la visita al festival dell’isola di Sado, l’Earth Celebration, famoso per i tamburi taiko del gruppo Kodo, o le soste presso i Jikoku, gli inferni rossi e inferni marini, o ancora esperienze immersive in compagnia dei monaci Zen nel complesso templare di Eihei-ji a Fukui.\r

\r

“Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione - prosegue Rosanna Locati -. Abbiamo per esempio inserito la proposta Hokkaido il grande nord degli Ainu: un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura immacolata della seconda isola più grande del Giappone. Sono stati poi integrati tour che prevedono la visita di Kyushu e di isole minori o di cittadine rurali poco conosciute ma che rivelano il fascino più autentico di questa terra. Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”.\r

\r

I plus dell’offerta sul Giappone di Kel 12 saranno presentati questa sera a Milano presso palazzo Castiglioni, in collaborazione con Jnto Ente nazionale del turismo giapponese, Lufthansa Group e Europ Assistance. La presentazione va ad arricchire i contenuti del roadshow promosso da Jnto in Italia che, dopo due tappe già tenutesi a Roma e Ancona, proseguirà il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena.\r

\r

","post_title":"Il Giappone di Kel 12 supera i livelli pre-pandemia: fatturato 2023 a +20% sul 2019","post_date":"2023-01-11T13:04:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673442288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia gioca di nuovo d'anticipo e si prepara all'apertura della stagione estiva che prenderà ufficialmente il via a marzo, come nel 2022 e molto prima degli anni precedenti. Secondo il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, l'obiettivo per il 2023 è quello di capitalizzare il forte slancio che l'industria turistica greca ha centrato nel 2022, con entrate che dovrebbero superare i 18 miliardi di euro.\r

\r

Sempre al centro delle azioni di promozione il posizionamento del Paese quale destinazione da visitare lungo tutti i 12 mesi dell'anno. In quest'ottica la sede centrale della Greek National Tourism Organization ha recentemente stipulato accordi a lungo termine con dieci compagnie aeree in base ai quali i vettori aggiungeranno altre rotte o manterranno i voli esistenti verso le destinazioni greche anche durante i mesi invernali. Le compagnie interessate sono Aegean, Sky express, Jet2.com, easyJet, Wizz Air, British Airways, Eurowings, BlueBird Airways, Sun d'Or e Tus Airways.\r

\r

Intanto, sebbene il 2023 sia appena iniziato, l'andamento delle prenotazioni indica che i viaggiatori stanno spostando il loro interesse dai Paesi dell'Europa occidentale ad altre destinazioni, con la Grecia che si è rivelata al centro della domanda. Fonti ministeriali parlano di una \"stagione forte\". Attesa, a breve, il lancio della nuova campagna promozionale di primavera.\r

\r

","post_title":"Grecia: accordi con 10 compagnie aeree per destagionalizzare. Grandi aspettative per l'estate","post_date":"2023-01-11T12:59:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673441960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437084","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincia a prendere forma concreta la riorganizzazione del gruppo Accor in due divisioni di brand distinti annunciata lo scorso luglio. La compagnia ha infatti deciso di dividere la propria strutture in un cluster dedicato ai segmenti economy, midscale & premium, che comprende i marchi ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, nonché in uno riservato alle strutture luxury & lifestyle, che ruota attorno ai pilastri Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & Mgallery, nonché all’entità Ennismore, a sua volte comprendente ulteriori 12 marchi.\r

\r

La divisione premium, midscale & economy è quindi ora gestita da un comitato esecutivo guidato dal ceo Jean-Jacques Morin (già vice amministratore delegato dell'intero gruppo), con Thomas Dubaere in qualità di ceo Americhe, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O'Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific e Gary Rosen, ceo Greater China. Besma Boumaza è invece general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, e Camil Yazbeck, chief development officer.\r

\r

Al timone del comitato esecutivo luxury & lifestyle c'è quindi direttamente il ceo del gruppo Sébastien Bazin, mentre Omer Acar è stato nominato ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan co-ceo Ennismore e Mark Willis ceo Fairmont. Gary Rosen è inoltre ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer, e Johnny Zakhem, chief financial officer.\r

\r

Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa, è stato inoltre istituito un management board del gruppo presieduto sempre da Bazin. L'organo è stato pensato per garantire la coerenza e l'allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche sia di leve di performance. Il board è composto da Besma Boumaza, group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, luxury lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer, e Caroline Tissot, chief procurement officer.","post_title":"Prende forma la riorganizzazione di Accor in due divisioni di brand distinti","post_date":"2023-01-11T12:05:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673438706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 229 mila visitatori al 31 dicembre 2022, i Musei civici di Volterra segnano un altro record con il dato più alto mai registrato finora, proprio nell’anno appena concluso di Volterra22 prima Città toscana della cultura.\r

\r

Nel dettaglio i visitatori sono così ripartiti: Palazzo dei Priori 61.166 visitatori; Museo etrusco Guarnacci 59.216 visitatori (riaperto al pubblico dal giorno Pasqua e inaugurato ufficialmente nel mese di agosto); Teatro Romano 36.974; Pinacoteca civica 36.831; Acropoli 35.080.\r

\r

Un dato che si rispecchia anche negli incassi, che nel 2022 hanno raggiunto i 787.308 euro, un dato che “sfiora” quello del 2019 (788.610 euro, superiore di soli 1.302 euro), anno che ha registrato le maggiori cifre in assoluto.\r

\r

Il dato del 2022 segna il definitivo superamento del periodo pandemico e supera il precedente record, di 224.805 visitatori, registrato nel 2019, anno in cui, con l’insediamento dell’attuale Giunta guidata da Giacomo Santi, Volterra avviò il percorso di candidatura a Capitale della cultura. Nel 2020 i visitatori furono 128.134 e 157.719 nel 2021.\r

\r

\r

\r

«È il risultato di un grande lavoro di squadra – commenta Dario Danti, Assessore alle culture del Comune di Volterra - un lavoro portato avanti con dedizione e fatica in tutti questi anni. Questo dato avviene dopo due anni di chiusure a causa della pandemia; inoltre, nel 2022, il museo etrusco Guarnacci ha riaperto solo da Pasqua e non ci sono state le visite guidate organizzate dalle scuole. I nostri Musei, anche durante i mesi difficili del lockdown, non si sono mai fermati: abbiamo infatti lavorato sulle manutenzioni, sulla digitalizzazione e sulla promozione di un'offerta educativa e didattica innovativa. E ancora: abbiamo migliorato l'accoglienza delle nostre strutture, abbiamo portato a compimento i lavori di ristrutturazione del Guarnacci. Infine, è in dirittura d'arrivo il restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino».","post_title":"Volterra, nel 2022 record di visitatori per i Musei Civici","post_date":"2023-01-11T11:57:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1673438253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa.\r

\r

«Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni».\r

\r

«Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue».\r

\r

I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17.","post_title":"La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus","post_date":"2023-01-11T11:56:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673438205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”.\r

\r

","post_title":"Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar","post_date":"2023-01-11T11:38:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673437116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Francia è destinata a salire sul primo gradino del podio dei paesi più visitati al mondo nel 2025, quando gli arrivi internazionali saliranno a 93,7 milioni. La previsione è quella stilata da GlobalData che evidenzia come il Paese sorpasserà quindi la Spagna, che aveva superato la Francia nel 2021.\r

\r

All'interno del rapporto \"Tourism Destination Market Insight: Western Europe\", la Francia deteneva il titolo di Paese più visitato al mondo prima della pandemia, con 88,1 milioni di visitatori nel 2019. Ma, nel 2021 è stata superata dalla Spagna. Con 66,6 milioni di visitatori internazionali nel 2022, la Francia è ora destinata a riprendersi il titolo, con il numero di arrivi internazionali che si prevede crescerà a un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 12,1% tra il 2022 e il 2025.\r

\r

\"Insieme all'Italia e alla Spagna, la Francia rappresenta un mercato significativo della crescita in Europa occidentale - sottolinea Hannah Free, analista del settore viaggi e turismo di GlobalData -. Il Paese non è popolare solo tra i viaggiatori provenienti dall'Europa stessa - in particolare Regno Unito, Germania e Belgio - ma anche quelli che arrivano da paesi più lontani, tra cui Cina e Stati Uniti\".\r

\r

La Spagna, da parte sua, ha accolto 26,3 milioni di visitatori nel 2021 ed entro il 2025, si prevede che questo numero salirà a 89,5 milioni.\r

\r

","post_title":"Francia: nel 2025 potrebbe essere la destinazione più visitata al mondo, con 93,7 milioni di arrivi","post_date":"2023-01-11T11:16:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673435760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria.\r

\r

La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa.\r

\r

Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù\r

\r

Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo \"Jesolo Sand Nativity\" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo.","post_title":"Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019","post_date":"2023-01-11T11:09:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673435395000]}]}}