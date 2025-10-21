Ikon, arriva il terzo superyacht di Scenic Luxury Cruises Scenic Luxury Cruises & Tours aggiunge un terzo superyacht alla sua flotta: lo Scenic Ikon. La nave da 270 ospiti debutterà nell’aprile 2028 ed è in costruzione in Croazia. Le 135 suite dell’Ikon, distribuite su cinque ponti, avranno una superficie che varia dai 34 ai 254 metri quadrati. Come riporta Travelweekly, con i suoi 203 metri di lunghezza, la nave sarà più grande degli altri due yacht della flotta, lo Scenic Eclipse I e II. Queste imbarcazioni possono ospitare anche meno passeggeri, con una capacità massima di 228 persone. La nave avrà 15 ristoranti e una spa su due livelli. Sarà dotata di due elicotteri, un sottomarino e gommoni Zodiac. Nel suo primo anno, la Scenic Ikon percorrerà itinerari che toccheranno il Mediterraneo, l’Egitto, l’Antartide, il Cile, le isole Falkland, Dakar e le isole di Capo Verde. Partenza inaugurale già sold out Le prenotazioni sono aperte e la partenza inaugurale da Venezia (nella foto) è già esaurita. Inoltre, Emerald Cruises & Tours, marchio gemello di Scenic, ha annunciato in precedenza che amplierà la sua flotta oceanica con lo yacht Emerald Kaia, che verrà varato l’anno prossimo, e con Emerald Raiya ed Emerald Xara in arrivo nel 2027. Condividi

