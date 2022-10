Iannicelli, Gardaland: da giugno livelli da 2019. Ora i mercati internazionali La stagione è iniziata in ritardo rispetto al solito ma poi l’interesse è risalito rapidamente e “a giugno il numero di ingressi è tornato a essere in linea con il 2019. E’ ripartita anche la domanda dei gruppi, tanto che la stagione estiva si è chiusa con un risultato superiore del 15% al target previsto inizialmente”. Così l’head of sales di Gardaland, Stefano Iannicelli, descrive il 2022 del parco gardesano. Alle buone performance della destinazione ha peraltro dato un sensibile contributo anche il canale del turismo organizzato, i cui numeri sono arrivati molto vicini ai livelli pre-Covid. Aumentare gli arrivi dall’estero «Noi contiamo su circa il 25% di turisti stranieri – racconta Iannicelli -. E’ un segmento su cui puntiamo particolarmente per il futuro. Stiamo quindi lavorando attivamente con tour operator, agenzie di viaggio e dmc attive oltreconfine per incrementare ulteriormente la quota degli arrivi dall’estero». Per il resto, il parco dedica come sempre ottobre al mese di Magic Halloween, che si concluderà ovviamente il giorno 31 con un’apertura speciale dalle 10 di mattina a mezzanotte. A seguire la prima edizione dei Wowkend, speciali aperture nei weekend di novembre che accompagneranno gli ospiti fino alle settimane di Gardaland Magic Winter, con eventi e iniziative dedicate alle festività natalizie e di fine anno. Ovviamente non mancheranno le novità per il prossimo anno. Si tratterà di piccole new entry ma sicuramente interessanti “anche se al momento non posso svelarne i dettagli”, conclude Iannicelli.

