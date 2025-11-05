Gardaland inaugura il Magic Winter con Supermagic Gardaland resort apre la stagione invernale con un evento speciale. Il palco del Gardaland Theatre ospiterà il Supermagic, il festival internazionale di magia con lo spettacolo Supermagic “Arcano” premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come miglior spettacolo di magia, accessibile con biglietto dedicato. Dal 5 all’8 dicembre 2025, i migliori artisti al mondo provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda incanteranno il pubblico di Gardaland con sei appuntamenti tra illusioni, trasformismi, ventriloquia e numeri mozzafiato. Il programma Si partirà in esclusiva venerdì 5 dicembre, in un suggestivo parco ancora chiuso al pubblico, con un’anteprima serale dalle ore 21 alle 23. La magia proseguirà poi nel weekend, con la grande apertura ufficiale di Gardaland Magic Winter, sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre, che vedranno due appuntamenti al giorno, alle 17 e alle 21. Gran finale lunedì 8 dicembre, con l’ultima replica anticipata alle 17, per chiudere in bellezza un lungo week end dedicato alla magia. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il parco, così come l’intero resort, si trasformerà in un regno incantato: tra scintillanti scenografie, atmosfere fiabesche ed emozioni mozzafiato, i visitatori potranno divertirsi a bordo delle attrazioni, lasciarsi sorprendere da spettacoli esclusivi e vivere la magia delle feste in una cornice unica sul lago di Garda. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ama Waterways ha inaugurato la sua seconda nave sul fiume Magdalena in Colombia. L'Ama Melodia ha iniziato la navigazione già alla fine di ottobre. Come riportato da Travel Weekly, la compagnia di crociere fluviali ha affermato che il debutto dell'AmaMelodia rafforzerà il suo impegno per la crescita del turismo sostenibile in Colombia e per il futuro del Paese come "destinazione di crociere fluviali di livello mondiale". La nave può ospitare 64 ospiti, con cabine che vanno da 22 a 30 metri quadrati. La nuova unità dispone di un ristorante principale, di un salone principale e di un ponte solarium. L'Ama Melodia è stata costruita e progettata da artisti locali per riflettere la cultura colombiana. Gli itinerari La nave propone due itinerari: "Magia della Colombia" e "Meraviglie della Colombia". «Dopo aver visto l'ottima risposta all'introduzione di Ama Magdalena registrata all'inizio di quest'anno, diamo il benvenuto ad AmaMelodia nella flotta di AmaWaterways - ha dichiarato l'amministratore delegato Catherine Powell -. Il varo di queste due navi è il frutto della proficua collaborazione con i nostri partner colombiani. Insieme, non solo stiamo creando esperienze di viaggio indimenticabili per i nostri ospiti, ma stiamo anche contribuendo a costruire una base sostenibile per il turismo a beneficio delle comunità locali lungo il fiume». Kristin Karst, co-fondatrice e ambasciatrice principale del marchio AmaWaterways, ha elogiato la nuova nave definendola «un meraviglioso esempio di ciò che si può ottenere attraverso una vera collaborazione con parner locali e il rispetto per il patrimonio del luogo». [post_title] => Ama Waterways inaugura Melodia, seconda nave in servizio in Colombia [post_date] => 2025-11-05T10:41:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762339288000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500893 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gardaland resort apre la stagione invernale con un evento speciale. Il palco del Gardaland Theatre ospiterà il Supermagic, il festival internazionale di magia con lo spettacolo Supermagic “Arcano” premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come miglior spettacolo di magia, accessibile con biglietto dedicato. Dal 5 all’8 dicembre 2025, i migliori artisti al mondo provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda incanteranno il pubblico di Gardaland con sei appuntamenti tra illusioni, trasformismi, ventriloquia e numeri mozzafiato. Il programma Si partirà in esclusiva venerdì 5 dicembre, in un suggestivo parco ancora chiuso al pubblico, con un’anteprima serale dalle ore 21 alle 23. La magia proseguirà poi nel weekend, con la grande apertura ufficiale di Gardaland Magic Winter, sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre, che vedranno due appuntamenti al giorno, alle 17 e alle 21. Gran finale lunedì 8 dicembre, con l’ultima replica anticipata alle 17, per chiudere in bellezza un lungo week end dedicato alla magia. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il parco, così come l’intero resort, si trasformerà in un regno incantato: tra scintillanti scenografie, atmosfere fiabesche ed emozioni mozzafiato, i visitatori potranno divertirsi a bordo delle attrazioni, lasciarsi sorprendere da spettacoli esclusivi e vivere la magia delle feste in una cornice unica sul lago di Garda. [post_title] => Gardaland inaugura il Magic Winter con Supermagic [post_date] => 2025-11-05T10:31:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762338691000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500881 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_243158" align="alignleft" width="300"] Cruise Roma[/caption] Per il ponte dell’Immacolata 2025, Grimaldi Lines Tour Operator vi porterà alla scoperta dei mercatini di Natale con due proposte di pacchetti solo nave a Barcellona e a Napoli. Non manca inoltre, una proposta nave + soggiorno a Palermo. Chi ama l’atmosfera magica dell’ultimo mese dell’anno, potrà imbarcarsi il 6 dicembre a Civitavecchia (il 7 dicembre da Porto Torres) e raggiungere Barcellona con una piacevole traversata, godendosi il programma di intrattenimento a cura di Samarcanda Animazione e tutti i servizi offerti a bordo della Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines. I dettagli Durante la sosta nel porto di Barcellona, tra l’8 e il 9 dicembre, è previsto il pernottamento a bordo della nave, con possibilità di scendere a terra e immergersi nella città addobbata a festa in qualsiasi momento del giorno e della notte. La partenza da Barcellona è in programma il 9 dicembre, con arrivo a Civitavecchia il 10 dicembre in serata (in mattinata a Porto Torres). I prezzi comprendono viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina, inclusi diritti fissi e costi Eu Ets, due giorni a Barcellona con pernottamento a bordo della nave durante la sosta nel porto, pasti presso il self-service di bordo durante la navigazione, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione. Per Napoli si parte invece da Palermo a bordo di Cruise Ausonia la sera del 6 dicembre, accompagnati anche in questo caso dall’intrattenimento serale di Samarcanda Animazione. Dopo l’arrivo a Napoli, è previsto un tour guidato del centro storico e poi tanto tempo libero per scoprire l'atmosfera natalizia, prima di rientrare a bordo della nave per il pernottamento. La sera dell’8 dicembre, dopo una seconda giornata trascorsa alla scoperta del capoluogo partenopeo, si riparte per Palermo, con arrivo previsto la mattina del 9 dicembre. I prezzi comprendono viaggio a/r da Palermo a Napoli con sistemazione in cabina, inclusi diritti fissi e costi Eu Ets, un pernottamento a Napoli durante la sosta nel porto, tre colazioni e due cene presso il self service di bordo, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione. La proposta nave + hotel a Palermo (dal 5 al 9 dicembre) include viaggio a/r da Napoli o da Livorno a Palermo con sistemazione in cabina interna, diritti fissi e costi Eu Ets, soggiorno di 3 notti a Palermo presso hotel di categoria 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione. [post_title] => Grimaldi Lines, il ponte dell'Immacolata a Barcellona, Napoli o Palermo [post_date] => 2025-11-05T10:19:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762337962000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Thailandia protagonista dell'inverno 2026-27 targato Finnair, con un numero record di 25 voli a settimana. La compagnia aerea finlandese volerà a Bangkok fino a 18 volte a settimana, quattro voli in più rispetto a questo inverno. Con fino a tre collegamenti giornalieri, Bangkok è da tempo una delle destinazioni invernali di Finnair preferite e l’aumento delle frequenze è stato pensato in particolare per supportare i clienti in transito via Helsinki, l’hub del vettore. Il nuovo volo notturno giornaliero da Helsinki a Bangkok arriverà nel pomeriggio, rendendo più semplice per i passeggeri proseguire il viaggio o iniziare la vacanza nello stesso giorno. Il volo di ritorno, invece, partirà a tarda sera e arriverà a Helsinki nelle prime ore del mattino, consentendo ai clienti di connettersi ai primi voli mattutini dell’ampio network europeo di Finnair. Finnair ripristinerà anche i voli diretti per Krabi, nel sud della Thailandia: nella winter 2026 ci saranno due voli a settimana da Helsinki a Krabi, il lunedì e il giovedì. I voli diretti per Krabi erano stati operati per l’ultima volta nella stagione invernale 2019. «La Thailandia è senza dubbio una delle nostre destinazioni a lungo raggio più popolari durante l’inverno - afferma Perttu Jolma, vice president of network management di Finnair -. I tre voli giornalieri per Bangkok rispondono a una domanda in costante crescita, e la capacità offerta è significativa anche rispetto agli standard europei. Krabi rappresenta un’alternativa a Phuket per coloro che cercano una vacanza al mare più tranquilla». [post_title] => Finnair a tutta Thailandia: 25 voli settimanali nell'inverno 2026-27 [post_date] => 2025-11-05T09:00:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762333234000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways torna anche quest'anno al Wtm di Londra - nel padiglione Europa all'interno dell'area Enit -, dove presenta la winter 2025-26 con le sue 53 destinazioni: 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali. Il focus sul Regno Unito, che si conferma un mercato strategico per la compagnia, prevede fino a 43 frequenze settimanali (86 voli) tra London City e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, tutte operate con l’Airbus A220-100. Come anticipato, per la summer 2026, Ita Airways rafforzerà ulteriormente le sue operazioni nel mercato britannico riprendendo i collegamenti da e verso Londra Heathrow: la ​​rotta da Roma Fiumicino vero il principale aeroporto britannico sarà operata con due frequenze giornaliere. Oltre ai voli diretti, i viaggiatori britannici potranno agevolmente proseguire in connessione da Roma Fiumicino verso tutto il network domestico e internazionale di Ita, tra cui le più popolari destinazioni del Mediterraneo (Italia, Spagna e Grecia) e le rotte di lungo raggio per il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires. «Il Regno Unito è un mercato strategico per Ita Airways e siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri tra l'Italia e Londra - ha affermato Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways -. Siamo lieti di annunciare qui al Wtm, un'importante vetrina del settore, che a partire dalla prossima summer riprenderemo i voli diretti da Roma Fiumicino a London Heathrow, rafforzando la connettività tra il nostro hub e il principale gateway del Regno Unito. Allo stesso tempo, i nostri servizi da Milano Linate a London City continueranno a soddisfare le esigenze di chi viaggia per affari, garantendo un accesso efficiente al cuore di Londra. Grazie a questi collegamenti, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio ancora più ampia e fluida, costruita sull'eccellenza, la qualità e l'innovazione italiane». Gli highlights della stagione invernale in corso includono: il lancio del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino alle Mauritius, dal 7 novembre 2025, operata con Airbus A330neo, con due frequenze settimanali. La ripresa del volo diretto tra Roma Fiumicino e Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio 2026. Successivamente, la rotta sarà servita con tre voli settimanali, che diventeranno quattro nel mese di febbraio. La rotta sarà operata fino a coprire anche le festività pasquali del prossimo anno. L’aumento delle frequenze su Bangkok da cinque a sette frequenze settimanali, dall'8 dicembre 2025 e l’incremento dei voli su Buenos Aires da nove a dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026. [post_title] => Ita Airways al Wtm: 43 le frequenze settimanali tra London City, Roma e Linate [post_date] => 2025-11-04T10:22:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762251761000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A Caminata di Tures, nella dimensione avvolgente di una Valle Aurina che d’inverno acquista un fascino quasi magico, l’Olm Escape Nature, Aparthotel autosufficiente a livello energetico, concepito per restituire a ogni ospite la libertà di scegliere, riscrive il senso della vacanza, eliminando gli schemi e le barriere, mentali prima ancora che fisici. Il senso di Olm per la neve parla dello Skiworld Ahrntal con le 4 aree sciistiche con 86 km di piste tra 950 e 2.510 metri di altitudine, manti perfettamente preparati, circuiti da fondo, tracciati per slitta, sentieri su cui ciaspolare e distese su cui passeggiare. E a tutto questo, si aggiunge il piacere del ritorno in un nido alpino che già nel nome racchiude la tradizione (“malga”), la continuità e l’armonia dell’infinito. Ad affermare tale filosofia, che è bello immaginare cristallizzata in una scultura di ghiaccio, è una sostenibilità tanto silenziosa quanto efficace. Grazie a pannelli fotovoltaici e geotermia, l'utilizzo coerente della filiera corta (fibre naturali, pietra e legno del territorio) e la realizzazione CO2 neutro con impatto zero sul clima, l’edificio circolare ha ottenuto la prestigiosa certificazione Gstc (principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), dimostrando senza proclami la capacità energetica di un’infrastruttura invisibile che funziona in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Disposte a ventaglio, le 33 ApartSuite, 25 delle quali con sauna finlandese privata, garantiscono il massimo dell’indipendenza anche sul piano della cucina, con pasti che possono essere preparati e consumati intimamente e in autonomia oppure gustati negli spazi del PRENN°, punto cruciale di una trama gastronomica che invita a godersi una colazione al mattino, immergersi in un’esperienza gourmet la sera o sorseggiare un aperitivo. Nel mezzo, scorre l’acqua, elemento dominante e purificante che definisce i rituali di benessere delle saune, del percorso Kneipp e dell’Eco Spa, realizzata con un utilizzo rispettoso delle risorse naturali e alimentata con energia green nel segno di una leggerezza totalizzante. In un settore dell’ospitalità che distorce le parole e i concetti nel nome della moda e della tendenza, Olm Nature Escape non offre esperienze ma opportunità. Semplicemente avvicinandosi alla finestra e rispondendo con lo sguardo all’abbraccio bianco delle montagne, si coglie l’occasione di comprendere quanto ogni persona sia parte del perpetuo ciclo naturale delle cose. [post_title] => Olm Nature Escape, una stagione tra piste da sci e relax in Valle Aurina [post_date] => 2025-11-03T14:56:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762181817000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve. Mike Horn Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano. Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili. «La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare». [post_title] => Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn [post_date] => 2025-10-31T13:13:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761916398000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500436 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'operativo invernale 2025-26 firmato Sas porta con sè diverse novità, inclusa una per il mercato Italia, con il debutto della nuova rotta da Copenaghen a Torino, che sarà attiva dal 24 gennaio al 7 marzo 2026, con un volo a settimana (il sabato). Il programma della winter rafforza Copenaghen come hub globale, collegando il Nord Europa a destinazioni in Europa, Nord America e Asia. «Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di network ottimizzata - afferma Henrik Winell, vicepresidente network di Sas -. I risultati sono evidenti: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più vantaggiose per i nostri clienti in tutta la regione nordica e oltre. Con nuove destinazioni, rotte estese e servizi più frequenti, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa». Lo schedule prevede due nuove rotte attive tutto l'anno: Vienna, con due frequenze giornaliere, e Tel Aviv, con due voli settimanali, oltre a cinque nuove destinazioni leisure stagionali: Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e, appunto, Torino. Gli orari sono studiati per garantire collegamenti perfetti con la più ampia rete Sas nei Paesi nordici, in Europa e nelle destinazioni intercontinentali. [post_title] => Sas: c'è la Torino-Copenaghen tra le novità dell'inverno 2026 [post_date] => 2025-10-30T12:01:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761825663000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una crescita del traffico passeggeri del +3,5% per il Polo Aeroportuale del Nord Est che ha movimentato complessivamente 14,8 milioni di persone tra gennaio e settembre 2025. Le proiezioni a fine anno sono di oltre 19 milioni di passeggeri, in crescita del +4% sul 2024. La stagione invernale, iniziata il 26 ottobre, evidenzia una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali per i tre aeroporti, con una crescita complessiva del +10,5% di posti offerti rispetto all’inverno 2024/2025. In particolare, la winter da Venezia vede ancora protagonisti gli Stati Uniti con l’estensione di Delta Air Lines su New York Jfk a tutto il periodo invernale, che porta così il volo ad un’operatività annuale. Prolungato inoltre, fino al 18 dicembre, anche la New York Newark di United Airlines. Da dicembre 2025 Wizz Air aggiunge alla sua base di Venezia un terzo aeromobile, introducendo nel suo network sette nuove destinazioni (Londra Luton, Bordeaux, Tel Aviv, Valencia, Larnaca, Kutaisi in Georgia e Tallinn). Sas prosegue anche in inverno il collegamento con Copenaghen, mentre Finnair anticipa al 4 febbraio la ripresa del suo storico operativo estivo su Helsinki. Le prime anticipazioni dell'estate 2026 sono quelle di Icelandair introdurrà il nuovo volo diretto trisettimanale per Reykjavik, e di Condor, che da maggio collegherà Venezia tre volte al giorno al proprio hub di Francoforte. Il Canova di Tresivo durante l'inverno vede il ritorno di Ryanair sulla rotta per la Giordania con un volo bisettimanale su Amman. Wizz Air invece riporta sullo scalo trevigiano il volo per Suceava in Romania. Le novità da Verona Quanto a Verona, la winter si arricchisce di importanti novità rispetto all’inverno precedente: Air France estende la Verona-Parigi Charles de Gaulle a tutto il periodo invernale, portando da 4 a 5 le frequenze settimanali operate nel periodo estivo. Una presenza che va ad aggiungersi ai voli bi-giornalieri di Air Dolomiti – Gruppo Lufthansa – sugli hub tedeschi di Francoforte e Monaco. La forte domanda di traffico leisure outgoing è sostenuta dall’attività di Neos Air, che conferma la sua leadership su Egitto e mar Rosso, Oman, Madagascar, Kenya, Tanzania, Maldive e, verso ovest, l’arcipelago di Capo Verde e, nell’area caraibica, Messico e Repubblica Dominicana. easyJet, che storicamente opera la rotta su Londra Gatwick, arricchisce la sua rete verso l’Inghilterra con i voli su Bristol e Manchester mentre Wizz Air attiva il nuovo volo trisettimanale su Cracovia; Volotea, con base a Verona, espande le linee verso la Spagna introducendo il bisettimanale verso Siviglia. Infine, dall'estate 2026, Ryanair rafforza i collegamenti con la Sicilia, aggiungendo il volo bisettimanale su Trapani alle linee già esistenti su Catania e Palermo. «I risultati dei primi nove mesi dell’anno e la programmazione della stagione invernale fotografano la crescita integrata che contraddistingue i nostri aeroporti, che insieme esprimono un’offerta di voli che copre ogni segmento di traffico e raggiunge capillarmente destinazioni di medio e lungo raggio in scala internazionale - dichiara Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save -. In particolare Venezia, terzo aeroporto intercontinentale italiano, ha ulteriormente incrementato i collegamenti di lungo raggio, con prospettive anche di nuovi sviluppi verso l’Estremo Oriente, mentre Verona ha evidenziato una crescita percentuale superiore alla media dei tre aeroporti, con un incremento della proposta di voli che va di pari passo con lo sviluppo infrastrutturale in corso». [post_title] => Il Polo aeroportuale del Nord Est punta a superare i 19 mln di passeggeri [post_date] => 2025-10-30T09:39:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761817160000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gardaland inaugura il magic winter con supermagic" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":542,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ama Waterways ha inaugurato la sua seconda nave sul fiume Magdalena in Colombia. L'Ama Melodia ha iniziato la navigazione già alla fine di ottobre. Come riportato da Travel Weekly, la compagnia di crociere fluviali ha affermato che il debutto dell'AmaMelodia rafforzerà il suo impegno per la crescita del turismo sostenibile in Colombia e per il futuro del Paese come \"destinazione di crociere fluviali di livello mondiale\".\r

La nave può ospitare 64 ospiti, con cabine che vanno da 22 a 30 metri quadrati. La nuova unità dispone di un ristorante principale, di un salone principale e di un ponte solarium. L'Ama Melodia è stata costruita e progettata da artisti locali per riflettere la cultura colombiana. \r

Gli itinerari\r

La nave propone due itinerari: \"Magia della Colombia\" e \"Meraviglie della Colombia\". \r

\r

«Dopo aver visto l'ottima risposta all'introduzione di Ama Magdalena registrata all'inizio di quest'anno, diamo il benvenuto ad AmaMelodia nella flotta di AmaWaterways - ha dichiarato l'amministratore delegato Catherine Powell -. Il varo di queste due navi è il frutto della proficua collaborazione con i nostri partner colombiani. Insieme, non solo stiamo creando esperienze di viaggio indimenticabili per i nostri ospiti, ma stiamo anche contribuendo a costruire una base sostenibile per il turismo a beneficio delle comunità locali lungo il fiume».\r

\r

Kristin Karst, co-fondatrice e ambasciatrice principale del marchio AmaWaterways, ha elogiato la nuova nave definendola «un meraviglioso esempio di ciò che si può ottenere attraverso una vera collaborazione con parner locali e il rispetto per il patrimonio del luogo».\r

","post_title":"Ama Waterways inaugura Melodia, seconda nave in servizio in Colombia","post_date":"2025-11-05T10:41:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762339288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500893","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gardaland resort apre la stagione invernale con un evento speciale. Il palco del Gardaland Theatre ospiterà il Supermagic, il festival internazionale di magia con lo spettacolo Supermagic “Arcano” premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come miglior spettacolo di magia, accessibile con biglietto dedicato.\r

\r

Dal 5 all’8 dicembre 2025, i migliori artisti al mondo provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda incanteranno il pubblico di Gardaland con sei appuntamenti tra illusioni, trasformismi, ventriloquia e numeri mozzafiato.\r

Il programma\r

Si partirà in esclusiva venerdì 5 dicembre, in un suggestivo parco ancora chiuso al pubblico, con un’anteprima serale dalle ore 21 alle 23. La magia proseguirà poi nel weekend, con la grande apertura ufficiale di Gardaland Magic Winter, sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre, che vedranno due appuntamenti al giorno, alle 17 e alle 21. Gran finale lunedì 8 dicembre, con l’ultima replica anticipata alle 17, per chiudere in bellezza un lungo week end dedicato alla magia.\r

\r

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il parco, così come l’intero resort, si trasformerà in un regno incantato: tra scintillanti scenografie, atmosfere fiabesche ed emozioni mozzafiato, i visitatori potranno divertirsi a bordo delle attrazioni, lasciarsi sorprendere da spettacoli esclusivi e vivere la magia delle feste in una cornice unica sul lago di Garda.\r

\r

","post_title":"Gardaland inaugura il Magic Winter con Supermagic","post_date":"2025-11-05T10:31:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762338691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_243158\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cruise Roma[/caption]\r

\r

Per il ponte dell’Immacolata 2025, Grimaldi Lines Tour Operator vi porterà alla scoperta dei mercatini di Natale con due proposte di pacchetti solo nave a Barcellona e a Napoli. Non manca inoltre, una proposta nave + soggiorno a Palermo.\r

\r

Chi ama l’atmosfera magica dell’ultimo mese dell’anno, potrà imbarcarsi il 6 dicembre a Civitavecchia (il 7 dicembre da Porto Torres) e raggiungere Barcellona con una piacevole traversata, godendosi il programma di intrattenimento a cura di Samarcanda Animazione e tutti i servizi offerti a bordo della Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines.\r

I dettagli\r

Durante la sosta nel porto di Barcellona, tra l’8 e il 9 dicembre, è previsto il pernottamento a bordo della nave, con possibilità di scendere a terra e immergersi nella città addobbata a festa in qualsiasi momento del giorno e della notte. La partenza da Barcellona è in programma il 9 dicembre, con arrivo a Civitavecchia il 10 dicembre in serata (in mattinata a Porto Torres). I prezzi comprendono viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina, inclusi diritti fissi e costi Eu Ets, due giorni a Barcellona con pernottamento a bordo della nave durante la sosta nel porto, pasti presso il self-service di bordo durante la navigazione, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione.\r

\r

Per Napoli si parte invece da Palermo a bordo di Cruise Ausonia la sera del 6 dicembre, accompagnati anche in questo caso dall’intrattenimento serale di Samarcanda Animazione. Dopo l’arrivo a Napoli, è previsto un tour guidato del centro storico e poi tanto tempo libero per scoprire l'atmosfera natalizia, prima di rientrare a bordo della nave per il pernottamento. La sera dell’8 dicembre, dopo una seconda giornata trascorsa alla scoperta del capoluogo partenopeo, si riparte per Palermo, con arrivo previsto la mattina del 9 dicembre. I prezzi comprendono viaggio a/r da Palermo a Napoli con sistemazione in cabina, inclusi diritti fissi e costi Eu Ets, un pernottamento a Napoli durante la sosta nel porto, tre colazioni e due cene presso il self service di bordo, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione.\r

\r

La proposta nave + hotel a Palermo (dal 5 al 9 dicembre) include viaggio a/r da Napoli o da Livorno a Palermo con sistemazione in cabina interna, diritti fissi e costi Eu Ets, soggiorno di 3 notti a Palermo presso hotel di categoria 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione.","post_title":"Grimaldi Lines, il ponte dell'Immacolata a Barcellona, Napoli o Palermo","post_date":"2025-11-05T10:19:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762337962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Thailandia protagonista dell'inverno 2026-27 targato Finnair, con un numero record di 25 voli a settimana.\r

\r

La compagnia aerea finlandese volerà a Bangkok fino a 18 volte a settimana, quattro voli in più rispetto a questo inverno. Con fino a tre collegamenti giornalieri, Bangkok è da tempo una delle destinazioni invernali di Finnair preferite e l’aumento delle frequenze è stato pensato in particolare per supportare i clienti in transito via Helsinki, l’hub del vettore.\r

\r

Il nuovo volo notturno giornaliero da Helsinki a Bangkok arriverà nel pomeriggio, rendendo più semplice per i passeggeri proseguire il viaggio o iniziare la vacanza nello stesso giorno. Il volo di ritorno, invece, partirà a tarda sera e arriverà a Helsinki nelle prime ore del mattino, consentendo ai clienti di connettersi ai primi voli mattutini dell’ampio network europeo di Finnair.\r

\r

Finnair ripristinerà anche i voli diretti per Krabi, nel sud della Thailandia: nella winter 2026 ci saranno due voli a settimana da Helsinki a Krabi, il lunedì e il giovedì. I voli diretti per Krabi erano stati operati per l’ultima volta nella stagione invernale 2019. \r

\r

«La Thailandia è senza dubbio una delle nostre destinazioni a lungo raggio più popolari durante l’inverno - afferma Perttu Jolma, vice president of network management di Finnair -. I tre voli giornalieri per Bangkok rispondono a una domanda in costante crescita, e la capacità offerta è significativa anche rispetto agli standard europei. Krabi rappresenta un’alternativa a Phuket per coloro che cercano una vacanza al mare più tranquilla».","post_title":"Finnair a tutta Thailandia: 25 voli settimanali nell'inverno 2026-27","post_date":"2025-11-05T09:00:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762333234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways torna anche quest'anno al Wtm di Londra - nel padiglione Europa all'interno dell'area Enit -, dove presenta la winter 2025-26 con le sue 53 destinazioni: 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali.\r

Il focus sul Regno Unito, che si conferma un mercato strategico per la compagnia, prevede fino a 43 frequenze settimanali (86 voli) tra London City e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate, tutte operate con l’Airbus A220-100.\r

Come anticipato, per la summer 2026, Ita Airways rafforzerà ulteriormente le sue operazioni nel mercato britannico riprendendo i collegamenti da e verso Londra Heathrow: la ​​rotta da Roma Fiumicino vero il principale aeroporto britannico sarà operata con due frequenze giornaliere.\r

Oltre ai voli diretti, i viaggiatori britannici potranno agevolmente proseguire in connessione da Roma Fiumicino verso tutto il network domestico e internazionale di Ita, tra cui le più popolari destinazioni del Mediterraneo (Italia, Spagna e Grecia) e le rotte di lungo raggio per il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires.\r

«Il Regno Unito è un mercato strategico per Ita Airways e siamo orgogliosi di ampliare ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri passeggeri tra l'Italia e Londra - ha affermato Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways -. Siamo lieti di annunciare qui al Wtm, un'importante vetrina del settore, che a partire dalla prossima summer riprenderemo i voli diretti da Roma Fiumicino a London Heathrow, rafforzando la connettività tra il nostro hub e il principale gateway del Regno Unito. Allo stesso tempo, i nostri servizi da Milano Linate a London City continueranno a soddisfare le esigenze di chi viaggia per affari, garantendo un accesso efficiente al cuore di Londra. Grazie a questi collegamenti, puntiamo a offrire ai nostri passeggeri un'esperienza di viaggio ancora più ampia e fluida, costruita sull'eccellenza, la qualità e l'innovazione italiane».\r

Gli highlights della stagione invernale in corso includono: il lancio del nuovo volo diretto da Roma Fiumicino alle Mauritius, dal 7 novembre 2025, operata con Airbus A330neo, con due frequenze settimanali.\r

La ripresa del volo diretto tra Roma Fiumicino e Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio 2026. Successivamente, la rotta sarà servita con tre voli settimanali, che diventeranno quattro nel mese di febbraio. La rotta sarà operata fino a coprire anche le festività pasquali del prossimo anno.\r

L’aumento delle frequenze su Bangkok da cinque a sette frequenze settimanali, dall'8 dicembre 2025 e l’incremento dei voli su Buenos Aires da nove a dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026.","post_title":"Ita Airways al Wtm: 43 le frequenze settimanali tra London City, Roma e Linate","post_date":"2025-11-04T10:22:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762251761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Caminata di Tures, nella dimensione avvolgente di una Valle Aurina che d’inverno acquista un fascino quasi magico, l’Olm Escape Nature, Aparthotel autosufficiente a livello energetico, concepito per restituire a ogni ospite la libertà di scegliere, riscrive il senso della vacanza, eliminando gli schemi e le barriere, mentali prima ancora che fisici.\r

\r

Il senso di Olm per la neve parla dello Skiworld Ahrntal con le 4 aree sciistiche con 86 km di piste tra 950 e 2.510 metri di altitudine, manti perfettamente preparati, circuiti da fondo, tracciati per slitta, sentieri su cui ciaspolare e distese su cui passeggiare.\r

\r

E a tutto questo, si aggiunge il piacere del ritorno in un nido alpino che già nel nome racchiude la tradizione (“malga”), la continuità e l’armonia dell’infinito. Ad affermare tale filosofia, che è bello immaginare cristallizzata in una scultura di ghiaccio, è una sostenibilità tanto silenziosa quanto efficace. Grazie a pannelli fotovoltaici e geotermia, l'utilizzo coerente della filiera corta (fibre naturali, pietra e legno del territorio) e la realizzazione CO2 neutro con impatto zero sul clima, l’edificio circolare ha ottenuto la prestigiosa certificazione Gstc (principale organizzazione a livello internazionale per la promozione del turismo sostenibile), dimostrando senza proclami la capacità energetica di un’infrastruttura invisibile che funziona in perfetta armonia con l’ambiente circostante.\r

\r

Disposte a ventaglio, le 33 ApartSuite, 25 delle quali con sauna finlandese privata, garantiscono il massimo dell’indipendenza anche sul piano della cucina, con pasti che possono essere preparati e consumati intimamente e in autonomia oppure gustati negli spazi del PRENN°, punto cruciale di una trama gastronomica che invita a godersi una colazione al mattino, immergersi in un’esperienza gourmet la sera o sorseggiare un aperitivo.\r

\r

Nel mezzo, scorre l’acqua, elemento dominante e purificante che definisce i rituali di benessere delle saune, del percorso Kneipp e dell’Eco Spa, realizzata con un utilizzo rispettoso delle risorse naturali e alimentata con energia green nel segno di una leggerezza totalizzante.\r

\r

In un settore dell’ospitalità che distorce le parole e i concetti nel nome della moda e della tendenza, Olm Nature Escape non offre esperienze ma opportunità. Semplicemente avvicinandosi alla finestra e rispondendo con lo sguardo all’abbraccio bianco delle montagne, si coglie l’occasione di comprendere quanto ogni persona sia parte del perpetuo ciclo naturale delle cose.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Olm Nature Escape, una stagione tra piste da sci e relax in Valle Aurina","post_date":"2025-11-03T14:56:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762181817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu\" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

Mike Horn\r

Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano.\r

\r

Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili.\r

\r

«La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare».\r

\r

","post_title":"Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn","post_date":"2025-10-31T13:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761916398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'operativo invernale 2025-26 firmato Sas porta con sè diverse novità, inclusa una per il mercato Italia, con il debutto della nuova rotta da Copenaghen a Torino, che sarà attiva dal 24 gennaio al 7 marzo 2026, con un volo a settimana (il sabato).\r

\r

Il programma della winter rafforza Copenaghen come hub globale, collegando il Nord Europa a destinazioni in Europa, Nord America e Asia.\r

\r

«Stiamo entrando nella prima stagione invernale con una configurazione di network ottimizzata - afferma Henrik Winell, vicepresidente network di Sas -. I risultati sono evidenti: maggiore connettività, orari migliori e offerte ancora più vantaggiose per i nostri clienti in tutta la regione nordica e oltre. Con nuove destinazioni, rotte estese e servizi più frequenti, continuiamo a rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader nel Nord Europa».\r

\r

Lo schedule prevede due nuove rotte attive tutto l'anno: Vienna, con due frequenze giornaliere, e Tel Aviv, con due voli settimanali, oltre a cinque nuove destinazioni leisure stagionali: Marrakech, Funchal, Fuerteventura, Kittilä e, appunto, Torino. Gli orari sono studiati per garantire collegamenti perfetti con la più ampia rete Sas nei Paesi nordici, in Europa e nelle destinazioni intercontinentali.","post_title":"Sas: c'è la Torino-Copenaghen tra le novità dell'inverno 2026","post_date":"2025-10-30T12:01:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761825663000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una crescita del traffico passeggeri del +3,5% per il Polo Aeroportuale del Nord Est che ha movimentato complessivamente 14,8 milioni di persone tra gennaio e settembre 2025.\r

Le proiezioni a fine anno sono di oltre 19 milioni di passeggeri, in crescita del +4% sul 2024.\r

La stagione invernale, iniziata il 26 ottobre, evidenzia una domanda molto elevata di voli nazionali e internazionali per i tre aeroporti, con una crescita complessiva del +10,5% di posti offerti rispetto all’inverno 2024/2025.\r

In particolare, la winter da Venezia vede ancora protagonisti gli Stati Uniti con l’estensione di Delta Air Lines su New York Jfk a tutto il periodo invernale, che porta così il volo ad un’operatività annuale. Prolungato inoltre, fino al 18 dicembre, anche la New York Newark di United Airlines. Da dicembre 2025 Wizz Air aggiunge alla sua base di Venezia un terzo aeromobile, introducendo nel suo network sette nuove destinazioni (Londra Luton, Bordeaux, Tel Aviv, Valencia, Larnaca, Kutaisi in Georgia e Tallinn). Sas prosegue anche in inverno il collegamento con Copenaghen, mentre Finnair anticipa al 4 febbraio la ripresa del suo storico operativo estivo su Helsinki. \r

Le prime anticipazioni dell'estate 2026 sono quelle di Icelandair introdurrà il nuovo volo diretto trisettimanale per Reykjavik, e di Condor, che da maggio collegherà Venezia tre volte al giorno al proprio hub di Francoforte.\r

Il Canova di Tresivo durante l'inverno vede il ritorno di Ryanair sulla rotta per la Giordania con un volo bisettimanale su Amman. Wizz Air invece riporta sullo scalo trevigiano il volo per Suceava in Romania. \r

Le novità da Verona\r

Quanto a Verona, la winter si arricchisce di importanti novità rispetto all’inverno precedente: Air France estende la Verona-Parigi Charles de Gaulle a tutto il periodo invernale, portando da 4 a 5 le frequenze settimanali operate nel periodo estivo. Una presenza che va ad aggiungersi ai voli bi-giornalieri di Air Dolomiti – Gruppo Lufthansa – sugli hub tedeschi di Francoforte e Monaco.\r

\r

La forte domanda di traffico leisure outgoing è sostenuta dall’attività di Neos Air, che conferma la sua leadership su Egitto e mar Rosso, Oman, Madagascar, Kenya, Tanzania, Maldive e, verso ovest, l’arcipelago di Capo Verde e, nell’area caraibica, Messico e Repubblica Dominicana.\r

easyJet, che storicamente opera la rotta su Londra Gatwick, arricchisce la sua rete verso l’Inghilterra con i voli su Bristol e Manchester mentre Wizz Air attiva il nuovo volo trisettimanale su Cracovia; Volotea, con base a Verona, espande le linee verso la Spagna introducendo il bisettimanale verso Siviglia.\r

Infine, dall'estate 2026, Ryanair rafforza i collegamenti con la Sicilia, aggiungendo il volo bisettimanale su Trapani alle linee già esistenti su Catania e Palermo.\r

«I risultati dei primi nove mesi dell’anno e la programmazione della stagione invernale fotografano la crescita integrata che contraddistingue i nostri aeroporti, che insieme esprimono un’offerta di voli che copre ogni segmento di traffico e raggiunge capillarmente destinazioni di medio e lungo raggio in scala internazionale - dichiara Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save -. In particolare Venezia, terzo aeroporto intercontinentale italiano, ha ulteriormente incrementato i collegamenti di lungo raggio, con prospettive anche di nuovi sviluppi verso l’Estremo Oriente, mentre Verona ha evidenziato una crescita percentuale superiore alla media dei tre aeroporti, con un incremento della proposta di voli che va di pari passo con lo sviluppo infrastrutturale in corso».","post_title":"Il Polo aeroportuale del Nord Est punta a superare i 19 mln di passeggeri","post_date":"2025-10-30T09:39:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761817160000]}]}}