I Paesi Baltici firmati Shiruq tra storia, natura e atmosfere fiabesche

Un tour di dieci giorni nell’affascinante e controversa storia di tre Paesi, simili tra loro per alcuni aspetti, ma che in realtà mostrano differenze sostanziali. E’ la nuova proposta firmata Shiruq per Lituania, Lettonia ed Estonia: tre comunità molto differenti, con bellissime storie da scoprire, e da raccontare. Un viaggio in un’atmosfera incantevole e fiabesca, tra le rovine di antichi castelli, splendidi palazzi medievali, il fascino del barocco e dell’Art Nouveau, in un continuo succedersi di paesaggi naturali, dalle foreste ai boschi, dai laghi alle spiagge.

Tra gli highlight del tour, la penisola Curlandese: una striscia di terra lunga poco meno di un centinaio di chilometri, che si estende lungo il mar Baltico, separandolo dalla laguna dei Curi, metà in territorio lituano e metà in territorio russo. Un’area davvero peculiare, patrimonio Unesco, formatasi circa 5 mila anni fa e composta da dune mobili sabbiose, alte fino a 60 metri, e foreste. La vivacità elegante di Tallinn è invece una realtà multiforme che ha sempre saputo trarre il meglio da ogni situazione e occasione. La città, con un centro storico Patrimonio dell’Umanità, è una delle più antiche capitali nord europee. Ospita edifici dagli stili architettonici appartenenti a diverse epoche del passato, strutture dalla concezione futuristica, ma anche vivaci aree commerciali e rilassanti parchi ricchi di verde. Altra meraviglia lungo il percorso, poco fuori da Vilnius, nella regione dei laghi, è Trakai, l’antica capitale nota per il castello gotico circondato dalle acque del lago Galvé, in una posizione unica, ammantata d’incanto. Qui risiede la comunità dei Karaiti, un popolo di ceppo e lingua turchi, che professa l’ebraismo caraita.

I tour sono organizzati per gruppi da sei a 12 persone con tour leader dall’Italia o per comitive da due a cinque partecipanti con guide locali parlanti italiano. Partenze sempre di venerdì, l’8 aprile, il 13 maggio, il 10 giugno, l’8 luglio, il 19 agosto, il 16 settembre e il 7 ottobre.