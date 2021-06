Hurtigruten lancia due crociere da Polo a Polo ad agosto e settembre 2022

Una crociera da Polo a Polo, che partirà dal Canada passando per l’Alaska, il Passaggio a Nord-Ovest, la Groenlandia, i Caraibi, il canale di Panama e il Sud America, per arrivare infine in Antartide. E’ l’itinerario di 93 giorni (tariffe a partire da 64.581 dollari a persona) sulla Roald Amundsen che Hurtigruten ha messo in calendario per l’8 agosto 2022.

Poco più di un mese dopo, il 22 settembre, è inoltre in programma un altro viaggio di 66 giorni, sulla Fram, in partenza da Cambridge Bay, nell’Artide canadese, e diretto sempre verso l’Antartide. Previsto anche il trasferimento da Edmonton, con tariffe a partire da 50.143 dollari a persona.

“Queste nuove crociere offriranno più esperienza da una volta nella vita di quante ne abbiamo mai proposte in ogni altro nostro viaggio nel passato – sottolinea il ceo di Hurtigruten Expeditions, Asta Lassesen -. Si tratta di itinerari in grado di mostrare alcuni dei più spettacolari scenari naturali della terra, dando al contempo la possibilità di incontrare culture davvero uniche”.