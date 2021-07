Holland America nel Mediterraneo, in agosto: la Eurodam farà scalo anche in Italia

Holland America Line torna a solcare le acque del mar Mediterraneo, dal prossimo 15 agosto: la Eurodam salperà dal porto del Pireo, ad Atene, ma i suoi itinerari faranno scalo anche in Italia (a Venezia).

Un evento importante, come spiega Gigi Torre, titolare di Gioco Viaggi, che rappresenta nel nostro Paese la compagnia di navigazione olandese, parte del Gruppo Carnival: “Le navi della Holland America Line hanno da sempre riscosso successo tra la clientela più raffinata che ama immergersi in un ambiente internazionale con servizi di alto livello. Il prodotto, di categoria Premium 5* offre, infatti, un intrattenimento soft ed elegante, con una grande attenzione al dettaglio. Ad esempio sull’intera flotta si può godere di ottima musica dal vivo e di esposizioni d’arte visiva, grazie alla convenzione tra Holland America ed il Rijksmuseum di Amsterdam. Il personale istruito a porre particolare attenzione alle necessità dei clienti, garantisce un servizio eccellente, ed anche la Eurodam, come le altre navi della Holland America, offre ottimi ristoranti che propongono specialità da tutto il mondo”.

Gioco Viaggi ha messo a punto alcune offerte per il rilancio delle crociere nel Mediterraneo a bordo della Eurodam e per supportarne la vendita ha deciso di omaggiare gli agenti di viaggio con un voucher Amazon del valore di 50 euro, per ciascuna prenotazione portata a termine.