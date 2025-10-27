Happyland Viaggi, una nuova sede per ispirare il cliente viaggiatore Vendere un viaggio non è come vendere un qualsiasi prodotto, significa entrare in sintonia con il viaggiatore, comprendere le sue esigenze e spesso interpretarne i sogni. Il viaggio è un’esperienza che parte dalla sua “programmazione”, per questo l’agente di viaggio deve essere in grado di accompagnare il viaggiatore in tutte le fasi, prima, durante e dopo, quando il viaggio diventa un ricordo da custodire per sempre. Happyland Viaggi non ha mai abbandonato questa filosofia ed ha sempre creduto con passione nel ruolo dell’agente di viaggio. La nuova sede Dopo 25 anni di attività nel mondo del turismo scolastico e dei viaggi esperienziali, Happyland Viaggi inaugura una nuova sede che in realtà è l’ampliamento della sua sede storica, in via Reatina 3 a Mentana. Un restyling dell’agenzia che, grazie alla lungimiranza della fondatrice ed amministratrice, Antonella Ruperto, offre ora alla clientela un vero e proprio salotto di incontro, ascolto e ispirazione. In un momento in cui il turismo si evolve e segue nuova tendenze Happyland sceglie di puntare sulle persone: da una parte l’agente e dall’altro il viaggiatore, in un confronto fatto di contatti reali e di scambio reciproco. Nuovi spazi accoglienti, colori caldi, pareti che raccontano storie e soprattutto un’atmosfera dove il cliente non è un numero, ma un viaggiatore da ascoltare. Ogni mese – e presto ogni settimana – il nuovo spazio ospiterà incontri di crescita e conversazioni a tema: dall’estetista che parla di benessere e autostima, agli autori di libri che ispirano nuovi modi di vivere il viaggio e la vita. Il mese di novembre sarà dedicato al libro “Le coordinate della felicità” di Gianluca Gotto, un racconto autentico sulla ricerca del senso della vita attraverso i viaggi, il cambiamento e la libertà interiore. «Da 25 anni crediamo nei viaggi che fanno stare bene, dentro e fuori – sottolinea Antonella Ruperto – . Abbiamo deciso di ampliare la sede proprio dove tutto è iniziato, perché qui ci sentiamo a casa. E oggi più che mai vogliamo che chi entra in Happyland senta che non è solo un cliente, ma una storia che vale la pena ascoltare». Condividi

