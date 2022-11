Gruppo Nicolaus: la prima volta dei cataloghi solo Winter. Protagonisti Valtur e Raro C’è sempre una prima volta, anche per un gruppo affermato come Nicolaus. La compagnia pugliese debutta infatti con i primi cataloghi solo Winter. Dedicati alla stagione 2022-23, i volumi sono legati ai brand Valtur e Raro e segnano il ritorno al presidio di destinazioni iconiche del lungo raggio, con una connotazione dell’offerta ben precisa, che si colloca in una fascia di prodotto ed experience premium. Merita, in particolare, una menzione per il catalogo Valtur la dimensione maxi, tipica dei volumi da collezione, e la scelta radicale di non utilizzare un’immagine in copertina, ma di creare un effetto hype affidandosi solo al contrasto di cromie tra il tono delicato dello sfondo e le note metallescenti del caldo oro rosso del lettering. Preziosa la carta dalla grammatura importante e dall’effetto tattile piacevolmente ruvido. E per ciò che concerne la carta di entrambi i volumi il gruppo Nicolaus ha fortemente voluto mettere in primo piano la sostenibilità, utilizzando la tipologia Magno Volume, certificata Ecf (Elemental chlorine free). “Noi, che nel dna abbiamo l’innovazione digitale, fortemente connessa anche alla smaterializzazione di processi e supporti, abbiamo voluto investire in materiali e progettualità per creare due elementi fortemente fisici, da tenere in adv e far sfogliare ai clienti, perché crediamo che la concretezza di un orizzonte di business coraggioso, innovativo e all’insegna della bellezza, meriti un’attenzione speciale – spiega la marketing manager del gruppo, Sara Prontera -. Abbiamo voluto portarlo in agenzia, rappresentando fisicamente un preciso sforzo di ricerca e definizione della nostra offerta, e di posizionamento dei marchi, anche per dare alla distribuzione strumenti di lavoro di valore, che traggono forza e incisività per le vendite proprio dalla loro ricercatezza”. Il volume dedicato alla programmazione Valtur presenta in particolare le due linee di prodotto, Valtur Escape e la nuovissima Italian Lifestyle Collection, con tre prodotti di punta come il Valtur Zanzibar e il Valtur Mauritius per la prima, e la grande novità del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, per la seconda. Accanto a questi figura, naturalmente, la proposta della linea Valtur Resort, con due immancabili must della programmazione invernale, quali Mar Rosso e Djerba. Fil rouge: l’esperienza della destinazione, parte fondante dell’offerta, la ricchezza delle proposte di vacanza e la tipologia di intrattenimento, soft o totalizzante, ma sempre raffinato e contemporaneo. Il catalogo Raro è invece modellato sull’elemento identitario del brand: un tour operator, capace di disegnare vacanze esclusive, che riunisce sotto la propria egida gioielli dell’hôtellerie sul medio e lungo raggio, destinati a un target high-spender. Fondamentale per la tipologia di offerta, la proposta Experience, parte concreta della formula ad hoc di vacanza, e l’attivazione di un ufficio in sede incentrato sul tailor made per individuare, insieme alle agenzie e ai clienti, la soluzione di viaggio ideale. “La scelta di creare due cataloghi distinti, incentrati sulla programmazione invernale, scaturisce anche dalla volontà di delineare una cornice capace di riflettere lo straordinario lavoro dedicato alla definizione del prodotto, nonché all’attivazione di partnership di eccellenza come quelle con gruppi alberghieri quali Emerald o SunLife o marchi planetari, solo per citarne alcuni, come Campari e Rossignol – aggiunge il responsabile prodotto estero, Emmer Guerra -. Altro elemento di grande importanza, naturalmente, la quantità di energie dedicate al modellamento dell’Experience: senza la sinergia tra tutte queste componenti non saremmo arrivati, per esempio, a dar vita a un format esclusivo come quello che caratterizza il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort o a riunire sotto l’egida del brand Raro oltre 60 strutture premium, interamente presenti sul nuovo catalogo. Siamo, quindi, molto soddisfatti anche perché, ancora una volta, l’impegno dedicato a questa novità ha una dimensione davvero corale”.

Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate. La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023 Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese. Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023. Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata [post_title] => Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca [post_date] => 2022-11-02T10:34:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667385261000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finale Ligure nel 2022 ha scelto di presentarsi attraverso la campagna di comunicazione “My Perfect Place”, che ha messo al centro le persone finalesi e le loro storie. Un mensile online, un progetto fotografico e una web serie sono i tre strumenti principali della campagna corale della destinazione turistica. Attraverso le storie di persone vere, impegnate nella cura e nelle azioni rivolte alla tutela del patrimonio, del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, Finale ha voluto affermare così il valore intrinseco al proprio prodotto turistico Nel progetto “Persone”, 30 scatti del fotografo Corrado Murlo, specializzato in ritratti e fotografia documentaristica e creativa, raccontano altrettante storie finalesi, per far emergere un’immagine a tratti inconsueta delle persone e del loro legame con il territorio. Ne è scaturita una mostra fotografica, reale, durante tutta la scorsa estate nei Chiostri di Santa Caterina, e virtuale, sempre visibile sul sito web VisitFinaleLigure.it. Agli scatti fotografici si collegano le storie dei protagonisti, pubblicate ogni mese sulla testata online “My Perfect Place”, ma anche la web serie “The Perfect Place”, realizzata da Artescienza per la regia di Samuele Wurtz, di cui si è appena conclusa la prima stagione. La campagna low-budget, che si è articolata principalmente su canali digital, ha saputo raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuramente significativi i dati della comunicazione digitale, con la newsletter “My Perfect Place” che registra una media di apertura del 48.9%, il profilo Instagram Visit Finale che ha segnato un incremento del 2.153% nella copertura dei posti e del + 31% nelle visite e la pagina Facebook che ha conquistato +1.146% in copertura, + 417% in like e + 158% in visite. A curare la campagna “My Perfect Place”, commissionata dal Comune di Finale Ligure, è stata l’agenzia di comunicazione savonese Studiowiki, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure. [post_title] => Finale Ligure, con My Perfect Place le storie e i volti protagonisti della promozione [post_date] => 2022-10-29T10:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667039067000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Ryanair da Pisa prevede quest'anno 36 rotte per 280 voli settimanali, incluso un nuovo collegamento con Stoccolma, e un aeromobile in più basato sullo scalo, rispetto all’operativo della winter 2019. Con 7 aeromobili basati (investimento di 700 milioni di dollari) inclusi 3 Boeing "Gamechanger" che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà 7 rotte in più rispetto all’operativo invernale 2019 e supporterà oltre 3.300 posti di lavoro in loco e il turismo a Pisa. “Siamo particolarmente soddisfatti che Ryanair, storico partner di Toscana Aeroporti, continui a credere nell’aeroporto di Pisa destinando allo scalo importanti investimenti come testimoniano i 7 aeromobili basati per questo inverno e l’incremento delle destinazioni - si legge in una nota della società di gestione del Galileo Galilei -. Grazie alle 36 rotte annunciate per la stagione invernale, Pisa può vantare un network di collegamenti di assoluto livello, generando un importante impatto positivo sul territorio sia dal punto di vista economico sia di arricchimento socioculturale.” [post_title] => Ryanair a Pisa con sette aeromobili basati e una nuova rotta per Stoccolma [post_date] => 2022-10-28T09:51:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666950665000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433098 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433099" align="alignleft" width="300"] Simone Scarapicchia, insieme alla branding & communication manager, Greta Scarapicchia[/caption] Non solo Maldive, dove ha appena aperto il secondo resort lo scorso 1° di ottobre, nonché Zanzibar, in cui l'inaugurazione è invece prevista per il prossimo 1° dicembre. C'è anche il Mediterraneo e soprattutto l'Italia tra gli obiettivi di sviluppo della Emerald Collection: la compagnia di proprietà a 5 stelle lusso lanciata nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia (le tre attualmente operative sono affiliate al soft brand The Leading Hotels of the World, ndr). "Stiamo valutando tutte le opportunità che ci si possono presentare - spiega il chief commercial officer, Simone Scarapicchia -. Al momento guardiamo a Sicilia, Sardegna, Puglia e Toscana ma non solo. In Italia centrale stiamo peraltro già valutando un'importante opzione per un country resort di lusso, mentre a Palermo ci hanno recentemente offerto un validissimo progetto di conversione per la realizzazione un city hotel. Certo, in quest'ultima ipotesi non sappiamo ancora, nel caso, se far rientrare tale proprietà in Emerald, oppure creare un nuovo marchio ad hoc, o ancora agire da white label company e affiliare la struttura a un brand internazionale. Vedremo. Quello che conta è che vogliamo espanderci nell'area mediterranea, in Italia come altrove". I piani della compagnia prevedono al momento almeno tre - quattro aperture nei prossimi cinque anni, in aggiunta al nuovo Emerald Zanzibar Resort & Spa da 250 chiavi (commercializzato Valtur Escape nel nostro Paese, ndr), che sarà operativo da dicembre. "Tra i progetti già in fase avanzata c'è infatti un'ulteriore proprietà a Zanzibar da circa 500 camere che dovrebbe sorgere nei pressi del primo - aggiunge Scarapicchia -. Abbiamo inoltre intenzione di aprire anche un terzo indirizzo alle Maldive. Negli ultimi due casi pensiamo a un sub-brand della Emerald Collection posizionato a un livello leggermente inferiore rispetto al marchio originario. Alle Maldive, per intenderci, ciò significherebbe collocarci nel segmento dei 700-750 dollari a camera a notte con un accentuato taglio family, mentre le altre due nostre proprietà nel Paese viaggiano oltre i mille dollari di tariffa media". Obiettivi ambiziosi insomma per questa compagnia italiana a conduzione familiare che punta su un'offerta luxury all inclusive a vocazione internazionale. "Per ora procediamo per acquisizioni dirette - conclude Scarapicchia -. Ma per il futuro siamo aperti anche ad altre soluzioni, come i contratti di gestione. Non escludiamo inoltre di aprire il capitale della nostra società a gruppi, fondi o investitori esterni, che ci consentirebbero di accelerare le nostre strategie di espansione". [post_title] => C'è anche l'Italia nei piani di espansione della Emerald Collection [post_date] => 2022-10-27T13:42:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666878155000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche per il 2023 il to Maldindia punta sui viaggi di gruppo accompagnati da Pierpaolo Di Nardo. “Nella ripartenza del 2022 si sono rivelati il nostro punto di forza - spiega il fondatore del to milanese -. Ci abbiamo messo la faccia e siamo stati premiati, perché chi torna a viaggiare ha bisogno di garanzie forti. Ho deciso perciò di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo, disegnando tour fuori rotta con servizi esclusivi e mettendo a disposizione dei viaggiatori le mie esperienze, i miei racconti di viaggio e i miei luoghi del cuore”. Viaggi classici e inconsueti, per piccoli gruppi di massimo 14 persone, con servizi selezionati e ovviamente accompagnatore dall’Italia. I prossimi itinerari includono in India del Sud (25 novembre 2022), Rajasthan – festival di Jaisalmer (31 gennaio 2023), Sri Lanka (3 marzo 2023), Nepal e Bhutan – festival di Paro (30 marzo 2023) e Armenia (3 giugno 2023). “Oltre alla programmazione gruppi per il 2023 – continua Di Nardo – ci sono tutti i viaggi studiati su misura per individuali (il nostro core business), che per Capodanno in India sono già sold-out da tempo: la ripartenza quindi c’è; speriamo duri nel tempo”. [post_title] => Prosegue la programmazione gruppi Maldindia; accompagnatore d'eccezione il fondatore Di Nardo [post_date] => 2022-10-27T09:40:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863641000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Irlanda sempre più raggiungibile, 12 mesi all’anno, grazie al potenziamento dei collegamenti aerei dall'Italia. Oltre ai numerosi voli Aer Lingus e Ryanair, raggiunti i livelli 2019, quest’anno verranno lanciati nuovi voli operati Ryanair, Genova-Dublino, attivo due volte alla settimana, dal 30 ottobre, e Roma Fiumicino-Cork, altro bisettimanale, in partenza dal 31 ottobre. Una grande novità, che si aggiunge alle rotte già attive da Milano Bergamo e da Venezia a Cork, che in passato operavano solo d’estate ed ora saranno attive anche in inverno. Le nuove tratte che interessano Cork, seconda città irlandese per numero di abitanti e punto strategico di accesso, in virtù della sua posizione, del meraviglioso Ovest e della Wild Atlantic Way. Un altro cruciale collegamento sarà il ritorno del volo Milano Bergamo-Belfast, operato sempre da Ryanair due volte alla settimana a partire dal 31 marzo 2023. Intanto, a livello complessivo i numeri prodotti dall’Europa si avvicinano a quelli del 2019, dato che mette in evidenza il continente europeo rispetto ad altre aree geografiche: a inizio settembre i visitatori europei sono stati 2.257.000 e ad agosto 396.000, con un 8% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. “L’anno in corso sta segnando un ritmo che è decisamente orientato verso il riallineamento con gli ottimi numeri del 2019 e anche per questo tutta la nostra industria turistica che si sta impegnando per rendere speciale l’ultimo trimestre del 2022 - commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Ci saranno eventi davvero per tutti i gusti, nuovi voli, “Winter in Dublin” e una fine dell’anno con sorprese straordinarie: tutti questi elementi proiettano l’Irlanda tra i Paesi più interessanti per una vacanza invernale ideale per differenti target. "L’Italia è in linea con la buona prestazione dell’area europea che, come evidenziano le statistiche, è quella che ha prodotto i numeri migliori su scala mondiale. Non possiamo ancora isolare dei dati precisi, ma la rete dei collegamenti dall’Italia ha raggiunto i livelli del 2019, garantendo quindi un cospicuo numero di voli verso l’Irlanda. I primi feedback dal trade e dalle compagnie aeree sono incoraggianti, e aspettiamo i dati definitivi per una valutazione puntuale sulla performance dell’anno”. [post_title] => Irlanda da vivere 12 mesi all'anno grazie al potenziamento dei voli dall'Italia [post_date] => 2022-10-27T09:30:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666863033000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza in due strutture del brand Icon Collection, parte del gruppo imprenditoriale Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Bibbona. Le selezioni si terranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience il 10 e 11 novembre. Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: capo ricevimento, restaurant manager, sous chef, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it. L'azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Tra i benefits previsti, il 30% di sconto su tutti i servizi spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori (150 Euro in buoni spesa/carburante); premi per collaboratori che lavorano da più di cinque stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di un automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort, sia per il Park Hotel Marinetta; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; wifi dedicato in struttura; servizio lavanderia divisa fornita incluso; incentivi sulle performance aziendali [post_title] => La Icon Collection cerca 200 collaboratori per i propri resort toscani di Follonica e Bibbona [post_date] => 2022-10-27T09:15:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666862104000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_373982" align="alignleft" width="300"] Andermatt[/caption] Pista da sci sintetica, iglu e chalet: è un vero e proprio assaggio della stagione invernale tra sport su neve e mercatini di Natale lo Swiss Winter Village che, dal 7 al 27 novembre sarà aperto nel cuore di Milano, a Piazza Gae Aulenti. L’installazione di 800 mq, ideata da Svizzera Turismo, garantirà ai milanesi di testare l'ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, oppure una visita ai mercatini di Natale nelle città o, ancora, un'escursione sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato. Le lezioni di sci saranno impartite dai maestri della GR Ski Academy, fondata da Giorgio Rocca. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e incentivare la pratica degli sport invernali. “Dopo gli anni difficili della pandemia portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione - afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo -. Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”. L’obiettivo, infatti, è promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche le città, facilmente raggiungibili da Milano in treno, che ben rappresentano le mille sfaccettature del turismo svizzero. L’anteprima milanese dell’inverno svizzero punta i riflettori su St. Moritz, sul comprensorio di Andermatt Disentis Sedrun, attento soprattutto alle famiglie, e sulla Regione di Berna con le sue vette, raggiungibili con impianti di risalita e cremagliere, e con la capitale Berna dove, nel periodo natalizio, si respira un’atmosfera festosa fra le colorate bancarelle dei mercatini. Filo conduttore delle proposte è la mobilità sostenibile. Le Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia presentano lo sconto Promosvizzera, per raggiungere le città in treno Eurocity durante l’Avvento mentre per tutta la stagione invernale chi viaggia in treno dall’Italia può beneficiare di sconti su skipass e sul noleggio attrezzatura in alcuni comprensori selezionati con l’offerta ride&slide. [post_title] => La Svizzera porta a Milano piste da sci e atmosfere natalizie con lo Swiss Winter Village [post_date] => 2022-10-26T09:53:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666778039000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo nicolaus la prima volta dei cataloghi solo winter protagonisti valtur e raro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1018,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è sempre una prima volta, anche per un gruppo affermato come Nicolaus. La compagnia pugliese debutta infatti con i primi cataloghi solo Winter. Dedicati alla stagione 2022-23, i volumi sono legati ai brand Valtur e Raro e segnano il ritorno al presidio di destinazioni iconiche del lungo raggio, con una connotazione dell’offerta ben precisa, che si colloca in una fascia di prodotto ed experience premium.\r

\r

Merita, in particolare, una menzione per il catalogo Valtur la dimensione maxi, tipica dei volumi da collezione, e la scelta radicale di non utilizzare un’immagine in copertina, ma di creare un effetto hype affidandosi solo al contrasto di cromie tra il tono delicato dello sfondo e le note metallescenti del caldo oro rosso del lettering. Preziosa la carta dalla grammatura importante e dall’effetto tattile piacevolmente ruvido. E per ciò che concerne la carta di entrambi i volumi il gruppo Nicolaus ha fortemente voluto mettere in primo piano la sostenibilità, utilizzando la tipologia Magno Volume, certificata Ecf (Elemental chlorine free).\r

\r

“Noi, che nel dna abbiamo l’innovazione digitale, fortemente connessa anche alla smaterializzazione di processi e supporti, abbiamo voluto investire in materiali e progettualità per creare due elementi fortemente fisici, da tenere in adv e far sfogliare ai clienti, perché crediamo che la concretezza di un orizzonte di business coraggioso, innovativo e all’insegna della bellezza, meriti un’attenzione speciale - spiega la marketing manager del gruppo, Sara Prontera -. Abbiamo voluto portarlo in agenzia, rappresentando fisicamente un preciso sforzo di ricerca e definizione della nostra offerta, e di posizionamento dei marchi, anche per dare alla distribuzione strumenti di lavoro di valore, che traggono forza e incisività per le vendite proprio dalla loro ricercatezza”.\r

\r

\r

\r

Il volume dedicato alla programmazione Valtur presenta in particolare le due linee di prodotto, Valtur Escape e la nuovissima Italian Lifestyle Collection, con tre prodotti di punta come il Valtur Zanzibar e il Valtur Mauritius per la prima, e la grande novità del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, per la seconda. Accanto a questi figura, naturalmente, la proposta della linea Valtur Resort, con due immancabili must della programmazione invernale, quali Mar Rosso e Djerba. Fil rouge: l'esperienza della destinazione, parte fondante dell'offerta, la ricchezza delle proposte di vacanza e la tipologia di intrattenimento, soft o totalizzante, ma sempre raffinato e contemporaneo.\r

\r

Il catalogo Raro è invece modellato sull’elemento identitario del brand: un tour operator, capace di disegnare vacanze esclusive, che riunisce sotto la propria egida gioielli dell'hôtellerie sul medio e lungo raggio, destinati a un target high-spender. Fondamentale per la tipologia di offerta, la proposta Experience, parte concreta della formula ad hoc di vacanza, e l'attivazione di un ufficio in sede incentrato sul tailor made per individuare, insieme alle agenzie e ai clienti, la soluzione di viaggio ideale.\r

\r

“La scelta di creare due cataloghi distinti, incentrati sulla programmazione invernale, scaturisce anche dalla volontà di delineare una cornice capace di riflettere lo straordinario lavoro dedicato alla definizione del prodotto, nonché all’attivazione di partnership di eccellenza come quelle con gruppi alberghieri quali Emerald o SunLife o marchi planetari, solo per citarne alcuni, come Campari e Rossignol - aggiunge il responsabile prodotto estero, Emmer Guerra -. Altro elemento di grande importanza, naturalmente, la quantità di energie dedicate al modellamento dell’Experience: senza la sinergia tra tutte queste componenti non saremmo arrivati, per esempio, a dar vita a un format esclusivo come quello che caratterizza il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort o a riunire sotto l’egida del brand Raro oltre 60 strutture premium, interamente presenti sul nuovo catalogo. Siamo, quindi, molto soddisfatti anche perché, ancora una volta, l’impegno dedicato a questa novità ha una dimensione davvero corale”.","post_title":"Gruppo Nicolaus: la prima volta dei cataloghi solo Winter. Protagonisti Valtur e Raro","post_date":"2022-11-02T13:11:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667394712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro Paolo Rubens è il protagonista dell’inverno genovese, con l’affascinante storia dei suoi rapporti con la città, grazie alla grande mostra di Palazzo Ducale “Rubens a Genova” che celebra i 400 anni dalla pubblicazione del libro “Palazzi di Genova”, che il grande pittore pubblicò nel 1622.\r

Attorno alla mostra, è stato costruito il Rubens Network, un ricco itinerario rubensiano che attraversa tutto il centro storico, i suoi palazzi, i musei, le chiese, fra mostre tematiche di grande interesse e luoghi segnati dalla presenza del fiammingo.\r

\r

Torna la Rolli Experience, il pacchetto di soggiorno e servizi per chi vuole vivere un long weekend immerso nella storia e nell’arte della città, con un programma di emozioni e esperienze nel nome di Rubens. Un weekend tra divulgazione culturale e occasioni uniche: un percorso guidato ai luoghi di Rubens, una visita e una cena esclusiva negli spettacolari Palazzi dei Rolli, l’ingresso alla mostra “Rubens a Genova”, il pernottamento in dimore storiche o strutture selezionate.\r

\r

La Rolli Experience – Rubens Edition si svolge un weekend al mese: 25-27 novembre 2022; 16-18 dicembre 2022; 20-22 gennaio 2023\r

\r

Per chi invece preferisce muoversi in città senza vincoli a un programma preciso, Genova offre una straordinaria promozione, sempre collegata a Rubens: a coloro che soggiorneranno a Genova per almeno 3 notti in una struttura aderente all’offerta, verrà consegnato gratuitamente un’edizione speciale del City Pass “Rubens 72ore”, la card turistica che ti aiuta a scoprire Genova e ti dà accesso ad alcuni dei luoghi simbolo della città. La card comprende 72 ore di gratuità per i mezzi pubblici, la mostra di Palazzo Ducale, alcune delle mostre del Rubens Network ed altri siti ed esperienze di grande fascino immersi nell’arte e nell’architettura genovese.\r

\r

Tutte le info sulle strutture aderenti e sulle modalità per usufruire della promozione sono su www.visitgenoa.it/promo-hotel. L’offerta promozionale è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili e fruibile fino al 22 gennaio 2023.\r

\r

Per chi vuole tuffarsi nel mondo della Genova di Rubens ma non ha molto tempo a disposizione, la soluzione migliore è questo percorso di visita guidata inedito, che segue un itinerario destinato a raccontare la Superba e il suo straordinario legame con Rubens. Attraverso l’artista, le sue opere e la sua sincera ammirazione per i nobili palazzi genovesi, è possibile raccontare la storia della Repubblica di Genova all’apice della sua potenza. Chi sceglie questa visita avrà a disposizione anche un ingresso alla mostra, da visitare in autonomia. Per verificare il calendario delle visite guidate e acquistare il proprio tour: https://www.visitgenoa.it/genova-rubens-e-i-palazzi-dei-rolli-visita-guidata","post_title":"Rolli Experience Rubens Edition, 3 week end per scoprire i fasti della Genova barocca","post_date":"2022-11-02T10:34:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667385261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finale Ligure nel 2022 ha scelto di presentarsi attraverso la campagna di comunicazione “My Perfect Place”, che ha messo al centro le persone finalesi e le loro storie.\r

\r

Un mensile online, un progetto fotografico e una web serie sono i tre strumenti principali della campagna corale della destinazione turistica. Attraverso le storie di persone vere, impegnate nella cura e nelle azioni rivolte alla tutela del patrimonio, del paesaggio, dell’ambiente e del territorio, Finale ha voluto affermare così il valore intrinseco al proprio prodotto turistico\r

\r

Nel progetto “Persone”, 30 scatti del fotografo Corrado Murlo, specializzato in ritratti e fotografia documentaristica e creativa, raccontano altrettante storie finalesi, per far emergere un’immagine a tratti inconsueta delle persone e del loro legame con il territorio. Ne è scaturita una mostra fotografica, reale, durante tutta la scorsa estate nei Chiostri di Santa Caterina, e virtuale, sempre visibile sul sito web VisitFinaleLigure.it.\r

\r

Agli scatti fotografici si collegano le storie dei protagonisti, pubblicate ogni mese sulla testata online “My Perfect Place”, ma anche la web serie “The Perfect Place”, realizzata da Artescienza per la regia di Samuele Wurtz, di cui si è appena conclusa la prima stagione.\r

\r

La campagna low-budget, che si è articolata principalmente su canali digital, ha saputo raggiungere obiettivi importanti. Sono sicuramente significativi i dati della comunicazione digitale, con la newsletter “My Perfect Place” che registra una media di apertura del 48.9%, il profilo Instagram Visit Finale che ha segnato un incremento del 2.153% nella copertura dei posti e del + 31% nelle visite e la pagina Facebook che ha conquistato +1.146% in copertura, + 417% in like e + 158% in visite.\r

\r

A curare la campagna “My Perfect Place”, commissionata dal Comune di Finale Ligure, è stata l’agenzia di comunicazione savonese Studiowiki, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e membro di DE.DE – Destination Design, la rete di imprese assegnataria del servizio di gestione turistica della destinazione Finale Ligure.\r

\r

","post_title":"Finale Ligure, con My Perfect Place le storie e i volti protagonisti della promozione","post_date":"2022-10-29T10:24:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1667039067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Ryanair da Pisa prevede quest'anno 36 rotte per 280 voli settimanali, incluso un nuovo collegamento con Stoccolma, e un aeromobile in più basato sullo scalo, rispetto all’operativo della winter 2019.\r

\r

Con 7 aeromobili basati (investimento di 700 milioni di dollari) inclusi 3 Boeing \"Gamechanger\" che trasportano il 4% in più di passeggeri ma consumano il 16% in meno di carburante ed emettono il 40% in meno di rumore, Ryanair offrirà 7 rotte in più rispetto all’operativo invernale 2019 e supporterà oltre 3.300 posti di lavoro in loco e il turismo a Pisa.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti che Ryanair, storico partner di Toscana Aeroporti, continui a credere nell’aeroporto di Pisa destinando allo scalo importanti investimenti come testimoniano i 7 aeromobili basati per questo inverno e l’incremento delle destinazioni - si legge in una nota della società di gestione del Galileo Galilei -. Grazie alle 36 rotte annunciate per la stagione invernale, Pisa può vantare un network di collegamenti di assoluto livello, generando un importante impatto positivo sul territorio sia dal punto di vista economico sia di arricchimento socioculturale.”","post_title":"Ryanair a Pisa con sette aeromobili basati e una nuova rotta per Stoccolma","post_date":"2022-10-28T09:51:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666950665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433099\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Simone Scarapicchia, insieme alla branding & communication manager, Greta Scarapicchia[/caption]\r

\r

Non solo Maldive, dove ha appena aperto il secondo resort lo scorso 1° di ottobre, nonché Zanzibar, in cui l'inaugurazione è invece prevista per il prossimo 1° dicembre. C'è anche il Mediterraneo e soprattutto l'Italia tra gli obiettivi di sviluppo della Emerald Collection: la compagnia di proprietà a 5 stelle lusso lanciata nel 2013 dalla famiglia Scarapicchia (le tre attualmente operative sono affiliate al soft brand The Leading Hotels of the World, ndr).\r

\r

\"Stiamo valutando tutte le opportunità che ci si possono presentare - spiega il chief commercial officer, Simone Scarapicchia -. Al momento guardiamo a Sicilia, Sardegna, Puglia e Toscana ma non solo. In Italia centrale stiamo peraltro già valutando un'importante opzione per un country resort di lusso, mentre a Palermo ci hanno recentemente offerto un validissimo progetto di conversione per la realizzazione un city hotel. Certo, in quest'ultima ipotesi non sappiamo ancora, nel caso, se far rientrare tale proprietà in Emerald, oppure creare un nuovo marchio ad hoc, o ancora agire da white label company e affiliare la struttura a un brand internazionale. Vedremo. Quello che conta è che vogliamo espanderci nell'area mediterranea, in Italia come altrove\".\r

\r

I piani della compagnia prevedono al momento almeno tre - quattro aperture nei prossimi cinque anni, in aggiunta al nuovo Emerald Zanzibar Resort & Spa da 250 chiavi (commercializzato Valtur Escape nel nostro Paese, ndr), che sarà operativo da dicembre. \"Tra i progetti già in fase avanzata c'è infatti un'ulteriore proprietà a Zanzibar da circa 500 camere che dovrebbe sorgere nei pressi del primo - aggiunge Scarapicchia -. Abbiamo inoltre intenzione di aprire anche un terzo indirizzo alle Maldive. Negli ultimi due casi pensiamo a un sub-brand della Emerald Collection posizionato a un livello leggermente inferiore rispetto al marchio originario. Alle Maldive, per intenderci, ciò significherebbe collocarci nel segmento dei 700-750 dollari a camera a notte con un accentuato taglio family, mentre le altre due nostre proprietà nel Paese viaggiano oltre i mille dollari di tariffa media\".\r

\r

Obiettivi ambiziosi insomma per questa compagnia italiana a conduzione familiare che punta su un'offerta luxury all inclusive a vocazione internazionale. \"Per ora procediamo per acquisizioni dirette - conclude Scarapicchia -. Ma per il futuro siamo aperti anche ad altre soluzioni, come i contratti di gestione. Non escludiamo inoltre di aprire il capitale della nostra società a gruppi, fondi o investitori esterni, che ci consentirebbero di accelerare le nostre strategie di espansione\".","post_title":"C'è anche l'Italia nei piani di espansione della Emerald Collection","post_date":"2022-10-27T13:42:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666878155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche per il 2023 il to Maldindia punta sui viaggi di gruppo accompagnati da Pierpaolo Di Nardo. “Nella ripartenza del 2022 si sono rivelati il nostro punto di forza - spiega il fondatore del to milanese -. Ci abbiamo messo la faccia e siamo stati premiati, perché chi torna a viaggiare ha bisogno di garanzie forti. Ho deciso perciò di accompagnare personalmente i nostri clienti per le strade del mondo, disegnando tour fuori rotta con servizi esclusivi e mettendo a disposizione dei viaggiatori le mie esperienze, i miei racconti di viaggio e i miei luoghi del cuore”.\r

\r

Viaggi classici e inconsueti, per piccoli gruppi di massimo 14 persone, con servizi selezionati e ovviamente accompagnatore dall’Italia. I prossimi itinerari includono in India del Sud (25 novembre 2022), Rajasthan – festival di Jaisalmer (31 gennaio 2023), Sri Lanka (3 marzo 2023), Nepal e Bhutan – festival di Paro (30 marzo 2023) e Armenia (3 giugno 2023). “Oltre alla programmazione gruppi per il 2023 – continua Di Nardo – ci sono tutti i viaggi studiati su misura per individuali (il nostro core business), che per Capodanno in India sono già sold-out da tempo: la ripartenza quindi c’è; speriamo duri nel tempo”.\r

\r

","post_title":"Prosegue la programmazione gruppi Maldindia; accompagnatore d'eccezione il fondatore Di Nardo","post_date":"2022-10-27T09:40:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666863641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Irlanda sempre più raggiungibile, 12 mesi all’anno, grazie al potenziamento dei collegamenti aerei dall'Italia. Oltre ai numerosi voli Aer Lingus e Ryanair, raggiunti i livelli 2019, quest’anno verranno lanciati nuovi voli operati Ryanair, Genova-Dublino, attivo due volte alla settimana, dal 30 ottobre, e Roma Fiumicino-Cork, altro bisettimanale, in partenza dal 31 ottobre. Una grande novità, che si aggiunge alle rotte già attive da Milano Bergamo e da Venezia a Cork, che in passato operavano solo d’estate ed ora saranno attive anche in inverno. Le nuove tratte che interessano Cork, seconda città irlandese per numero di abitanti e punto strategico di accesso, in virtù della sua posizione, del meraviglioso Ovest e della Wild Atlantic Way. Un altro cruciale collegamento sarà il ritorno del volo Milano Bergamo-Belfast, operato sempre da Ryanair due volte alla settimana a partire dal 31 marzo 2023. Intanto, a livello complessivo i numeri prodotti dall’Europa si avvicinano a quelli del 2019, dato che mette in evidenza il continente europeo rispetto ad altre aree geografiche: a inizio settembre i visitatori europei sono stati 2.257.000 e ad agosto 396.000, con un 8% in meno rispetto allo stesso mese del 2019.\r

\r

“L’anno in corso sta segnando un ritmo che è decisamente orientato verso il riallineamento con gli ottimi numeri del 2019 e anche per questo tutta la nostra industria turistica che si sta impegnando per rendere speciale l’ultimo trimestre del 2022 - commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Ci saranno eventi davvero per tutti i gusti, nuovi voli, “Winter in Dublin” e una fine dell’anno con sorprese straordinarie: tutti questi elementi proiettano l’Irlanda tra i Paesi più interessanti per una vacanza invernale ideale per differenti target.\r

\r

\"L’Italia è in linea con la buona prestazione dell’area europea che, come evidenziano le statistiche, è quella che ha prodotto i numeri migliori su scala mondiale. Non possiamo ancora isolare dei dati precisi, ma la rete dei collegamenti dall’Italia ha raggiunto i livelli del 2019, garantendo quindi un cospicuo numero di voli verso l’Irlanda. I primi feedback dal trade e dalle compagnie aeree sono incoraggianti, e aspettiamo i dati definitivi per una valutazione puntuale sulla performance dell’anno”.","post_title":"Irlanda da vivere 12 mesi all'anno grazie al potenziamento dei voli dall'Italia","post_date":"2022-10-27T09:30:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666863033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza in due strutture del brand Icon Collection, parte del gruppo imprenditoriale Ficcanterri: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Bibbona. Le selezioni si terranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience il 10 e 11 novembre.\r

\r

Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: capo ricevimento, restaurant manager, sous chef, cuochi, camerieri/baristi, receptionist, guest relation, housekeeper, magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.\r

\r

L'azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Tra i benefits previsti, il 30% di sconto su tutti i servizi spa Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori (150 Euro in buoni spesa/carburante); premi per collaboratori che lavorano da più di cinque stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di un automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort, sia per il Park Hotel Marinetta; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; wifi dedicato in struttura; servizio lavanderia divisa fornita incluso; incentivi sulle performance aziendali","post_title":"La Icon Collection cerca 200 collaboratori per i propri resort toscani di Follonica e Bibbona","post_date":"2022-10-27T09:15:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666862104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_373982\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andermatt[/caption]\r

\r

Pista da sci sintetica, iglu e chalet: è un vero e proprio assaggio della stagione invernale tra sport su neve e mercatini di Natale lo Swiss Winter Village che, dal 7 al 27 novembre sarà aperto nel cuore di Milano, a Piazza Gae Aulenti. L’installazione di 800 mq, ideata da Svizzera Turismo, garantirà ai milanesi di testare l'ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, oppure una visita ai mercatini di Natale nelle città o, ancora, un'escursione sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato. Le lezioni di sci saranno impartite dai maestri della GR Ski Academy, fondata da Giorgio Rocca.\r

\r

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e incentivare la pratica degli sport invernali. “Dopo gli anni difficili della pandemia portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione - afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo -. Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”. L’obiettivo, infatti, è promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche le città, facilmente raggiungibili da Milano in treno, che ben rappresentano le mille sfaccettature del turismo svizzero.\r

\r

L’anteprima milanese dell’inverno svizzero punta i riflettori su St. Moritz, sul comprensorio di Andermatt Disentis Sedrun, attento soprattutto alle famiglie, e sulla Regione di Berna con le sue vette, raggiungibili con impianti di risalita e cremagliere, e con la capitale Berna dove, nel periodo natalizio, si respira un’atmosfera festosa fra le colorate bancarelle dei mercatini.\r

Filo conduttore delle proposte è la mobilità sostenibile. Le Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia presentano lo sconto Promosvizzera, per raggiungere le città in treno Eurocity durante l’Avvento mentre per tutta la stagione invernale chi viaggia in treno dall’Italia può beneficiare di sconti su skipass e sul noleggio attrezzatura in alcuni comprensori selezionati con l’offerta ride&slide.","post_title":"La Svizzera porta a Milano piste da sci e atmosfere natalizie con lo Swiss Winter Village","post_date":"2022-10-26T09:53:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666778039000]}]}}