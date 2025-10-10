Gruppo Nicolaus, i conti tornano: fatturato a 183 milioni L’anno finanziario si chiuderà al 31 dicembre a 183 milioni di euro di fatturato di gruppo – +20% sull’anno precedente – con un Ebitda pari a 9 milioni di euro, in aumento dell’80% sul 2024. Il gruppo Nicolaus si prepara ad archiviare un anno che l’amministratore delegato Giuseppe Pagliara non ha esitato a definire “straordinario”. In occasione della presentazione del nuovo “magalogue” dedicato alla programmazione invernale di Valtur, il manager torna sul progetto che ispira la crescita e il riposizionamento del brand all’insegna di quel lifestyle che rappresenta l’impronta distintiva di tutti i resort selezionati. “Tutti cinque stelle, a gestione diretta, per garantire il controllo della qualità e dei servizi in armonia con il territorio”. Accanto ai resort anche le ville raccolte nel brand Raro Villas: “A Cervinia proponiamo 28 chalet di charme per chi preferisce optare per questa formula di alloggio”. E fra i progetti in divenire, quello del veliero in Turchia, che durante la prossima estate effettuerà per 12 settimane crociere fra Bodrum e la Grecia. Sempre nuova è anche l’attenzione al segmento dell’open air: “Abbiamo già acquisito due campeggi e altri due sono in arrivo – spiega Pagliara -. Più che di glamping, parlerei di un nuovo concetto di soggiorno in sintonia con il territorio, in linea con quell’open air che sta ispirando i format proposti anche da alcuni grandi gruppi alberghieri come Marriott”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’anno finanziario si chiuderà al 31 dicembre a 183 milioni di euro di fatturato di gruppo - +20% sull’anno precedente – con un Ebitda pari a 9 milioni di euro, in aumento dell’80% sul 2024. Il gruppo Nicolaus si prepara ad archiviare un anno che l’amministratore delegato Giuseppe Pagliara non ha esitato a definire “straordinario”. In occasione della presentazione del nuovo “magalogue” dedicato alla programmazione invernale di Valtur, il manager torna sul progetto che ispira la crescita e il riposizionamento del brand all’insegna di quel lifestyle che rappresenta l’impronta distintiva di tutti i resort selezionati. “Tutti cinque stelle, a gestione diretta, per garantire il controllo della qualità e dei servizi in armonia con il territorio”. Accanto ai resort anche le ville raccolte nel brand Raro Villas: “A Cervinia proponiamo 28 chalet di charme per chi preferisce optare per questa formula di alloggio”. E fra i progetti in divenire, quello del veliero in Turchia, che durante la prossima estate effettuerà per 12 settimane crociere fra Bodrum e la Grecia. Sempre nuova è anche l’attenzione al segmento dell’open air: “Abbiamo già acquisito due campeggi e altri due sono in arrivo – spiega Pagliara -. Più che di glamping, parlerei di un nuovo concetto di soggiorno in sintonia con il territorio, in linea con quell’open air che sta ispirando i format proposti anche da alcuni grandi gruppi alberghieri come Marriott”. [post_title] => Gruppo Nicolaus, i conti tornano: fatturato a 183 milioni [post_date] => 2025-10-10T15:31:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760110294000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti. Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma? Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori. Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente. Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto. Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori. Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera. Che immensa tristezza. [post_title] => Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione [post_date] => 2025-10-10T11:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095275000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498828 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno "Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra "vecchio" e "nuovo" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica. Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon «Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi». Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto. Volver e l'approccio esperienziale Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto. L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande». Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi. Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target «Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels. Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere». Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target». Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti». Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti». [post_title] => Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità [post_date] => 2025-10-10T11:17:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095068000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498824 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali a Bari da Bucarest Băneasa e Bratislava: la stagione invernale firmata Ryanair dalla Puglia conta quattro aeromobili basati che serviranno le 34 rotte da Bari e le 12 da Brindisi, con l'obiettivo di trasportare più di 5 milioni di passeggeri all’anno. In Puglia da 21 anni, la low cost irlandese ha trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri, e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Puglia e in Italia. "Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia" dichiara Fabrizio Francioni, head of communications Italy . "Ventuno anni insieme non sono semplicemente un traguardo: sono una vita - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un viaggio condiviso, fatto di sogni, ambizioni, sfide superate e traguardi raggiunti. Il legame tra Aeroporti di Puglia e Ryanair è solido e autentico, come una storia d’amore che ha attraversato le stagioni del tempo. Ha superato la maggiore età, è diventato maturo, e ora guarda con fiducia e complicità alle nozze d’argento. E qual è il modo migliore per celebrare questo anniversario, se non con un dono speciale ai nostri passeggeri? Due nuove rotte per la stagione winter: un regalo che profuma d’inverno ma scalda il cuore, come sanno fare solo le grandi storie". [post_title] => Ryanair, due nuove rotte nell'inverno pugliese: Bucarest e Bratislava [post_date] => 2025-10-10T10:36:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760092602000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498768 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio al vertice di Royal Air Maroc in Italia: Walid El Khassal è stato nominato nuovo Direttore Regionale della compagnia in Italia, succedendo a Mohamed Adil Korchi, che ha ricoperto questo incarico per quattro anni. Già Direttore Regionale per il Benelux, Walid El Khassal ha assunto ufficialmente il nuovo ruolo il 1° agosto 2025. Con oltre 14 anni di esperienza all’interno di Royal Air Maroc, ha maturato una solida competenza in ambito manageriale, ricoprendo incarichi di rilievo in diversi settori e mercati internazionali. “In continuità con il lavoro svolto dai vertici della compagnia, continueremo a offrire le migliori soluzioni di viaggio alle comunità marocchine e africane residenti in Italia, ai turisti e alle aziende che intrattengono relazioni commerciali con il Marocco, l’Africa e le Americhe. In linea con la nuova strategia di sviluppo di Royal Air Maroc, rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano, che oggi conta sette aeroporti collegati direttamente al nostro nuovo hub di Casablanca: una struttura di ultima generazione, moderna, funzionale e accogliente. Le nuove lounge VIP, le aree relax e i numerosi servizi disponibili rendono ogni transito più confortevole, rispondendo al meglio alle esigenze dei nostri passeggeri”. “L’Italia rappresenta inoltre un mercato strategico per la compagnia. Il nostro successo è frutto di un rapporto di fiducia costruito con tutti i partner della distribuzione, con i quali intendiamo proseguire e rafforzare la collaborazione per affrontare insieme le nuove sfide”. [post_title] => Royal Air Maroc: Walid El Khassal è il nuovo direttore regionale in Italia [post_date] => 2025-10-10T09:30:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760088601000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”. A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”. La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”. La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello. “La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”. In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune. “L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. Un risultato comunque importante, considerando che nel 2024 avevamo toccato i 33 milioni e che quest’anno è stato segnato da numerosi “stop & go” che hanno creato non poche difficoltà al mercato turistico”. [post_title] => Going, inverno all’insegna della “Stylosophy” [post_date] => 2025-10-09T15:16:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760022994000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498614" align="alignleft" width="300"] Villa Spalletti Trivelli[/caption] Autentico Hotels continua il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso di due ulteriori strutture prestigiose e nuove iniziative per il futuro. Entrambi raffinati esempi di architettura ed eleganza italiana e situati in due delle città d’arte per eccellenza, Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che vanta oggi un portfolio di 22 strutture in tutta Italia. «Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone, ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma». La strategia L’esperienza maturata in 10 anni di attività evidenzia quanto sia fondamentale avere una strategia commerciale ben bilanciata tra i vari mercati internazionali, un principio che Autentico ha sempre seguito e che nel 2025 lo porterà ad effettuare attività di promozione commerciale nel mondo. Grazie al recente inserimento di una marketing manager, Autentico conta oggi un team di 10 persone e oltre 150 anni di esperienza complessiva nell’hotellerie di lusso in grado di fornire supporto a 360° nella rappresentanza commerciale, strategie di crescita e riposizionamento, revenue e distribuzione, nella ricerca e sviluppo del personale, nel controllo di gestione e performance management. [post_title] => Autentico Hotels, in arrivo due nuove strutture [post_date] => 2025-10-09T10:19:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760005155000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498738 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il segmento travel di Scalapay registra un'impennata del 46,7% sul 2024, risultando la percentuale di crescita maggiore dell'intero fatturato prodotto in Italia dalla fintech. A margine di Ttg Travel Experience 2025, Simone Mancini, ceo e fondatore di Scalapay, racconta l'evoluzione del Buy Now Pay Later nel turismo e annuncia nuove partnership strategiche con player del calibro di Grandi Navi Veloci. «Quando siamo partiti, l'insight principale era che questo sistema di pagamento poteva aiutare nella gestione del budget-, spiega Mancini. - Abbiamo attratto inizialmente una clientela per la maggior parte femminile, partendo dalle transazioni più contenute: moda e cosmetica. Da lì abbiamo seguito le esigenze del cliente, che ci ha chiesto sempre di più di affrontare spese più grandi». Così la piattaforma di BNPL è arrivata nel settore dei viaggi ed esperienze. Crescono i clienti travel I numeri confermano la strategia: il 2025 vede crescere i clienti travel del 27,2% rispetto al 2024, mentre gli ordini segnano un +34,6%. L'AOV (Average Order Value) consolida un +9%, testimoniando l'adozione del servizio su transazioni di importo crescente. «Le vacanze e i viaggi - aggiunge Matteo Ciccalè, VP of Growth di Scalapay - sono una delle spese più importanti che gli europei affrontano durante l’anno, ragion per cui molti dei nostri utenti continuano a chiedere la possibilità di pagare in questo mercato attraverso Scalapay. D’altra parte, la nostra soluzione risulta ideale tanto per le persone che prenotano in anticipo, avendo modo di dilazionare il pagamento del viaggio, quanto per le persone che comprano sotto data: da un punto di vista delle spese di famiglia, i mesi di luglio e agosto sono infatti tra più impegnativi dell’anno. Riteniamo che la base dei nostri attuali 10 milioni di utenti sia destinata a crescere». Non solo: dall'esperienza di Scalapay, i manager affermano che il servizio è utile anche per concedersi un pacchetto più costoso, una camera di livello superiore o un'esperienza in più, grazie alla possibilità di diluire il pagamento in più mesi. La piattaforma allo stesso momento promuove anche l'educazione finanziaria, incoraggiando la gestione consapevole del budget personale e l'attuazione di un acquisto responsabile. Innovazione tecnologica per la sicurezza Sul fronte tecnologico, Scalapay ha sviluppato una soluzione proprietaria per la verifica dell'identità degli utenti. «Le soluzioni esistenti sul mercato per fare l'IDV e il biometrico sono state studiate per il mondo bancario», afferma Mancini. «Non si adattano a un metodo transazionale, per cui ne abbiamo messo a punto uno più efficace per il nostro sistema. Nell'arco di 12 mesi, siamo tornati ad avere un tasso di accettazione e di conversione pari a quello precedente alla verifica di identità. Oggi è una soluzione che dà un tasso di conversione molto più alto di quello che offre il mercato». Partnership strategiche e nuovi annunci Il portafoglio partnership si arricchisce con operatori di primo piano. «Abbiamo annunciato da poco la partenza con GNV, uno dei merchant più grandi del loro settore», dichiara Mancini. «Eravamo già presenti con Tiqets, una delle OTA più grandi al mondo per la distribuzione di esperienze. Abbiamo una pipeline molto ricca di altri brand che annunceremo nel mondo del travel nei prossimi mesi». Il modello ibrido con Deutsche Bank Per le rateizzazioni più lunghe, Scalapay ha scelto un approccio collaborativo. «Abbiamo iniziato a collaborare con Deutsche Bank per offrire fino a 12 rate», spiega Mancini. «Crediamo nel dare la migliore esperienza sia al cliente sia all'esercente. Non pensiamo di avere le competenze migliori al mondo per fare pagamenti in 36 rate o con importi molto elevati, quindi collaboriamo con partner che hanno storicità sul credito forte in Italia». Fidelizzazione positiva: 34% di riacquisto I dati sulla retention sono significativi: il 77% degli ordini travel proviene da clienti già nel network Scalapay, mentre il segmento di chi riacquista dallo stesso brand è pari al 34% del totale, in crescita del 63,7% rispetto al 2024. [post_title] => Scalapay, il travel cresce del 46,7% [post_date] => 2025-10-09T09:22:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760001733000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Baia di Tempsa Resort entra ufficialmente nel portfolio di Garibaldi Hotels. Una struttura degli anni Settanta, ristrutturata nel 2021, che sorge nel cuore della Calabria tirrenica, nel comune di Campora San Giovanni alla porte di Amantea (CS): un borgo medievale che unisce storia, cultura e paesaggi naturali di grande suggestione: spiagge ampie, mare cristallino e un centro storico che racconta secoli di tradizioni. “Inizia una nuova sfida in una regione che già da diversi anni era nel nostro mirino, aspettavamo la giusta opportunità in Calabria che è arrivata con Baia di Tempsa Resort. Questo nuovo progetto in gestione ci permette di ampliare la nostra presenza al sud, di investire in una terra che ha molto da offrire dal punto di vista turistico e su cui riponiamo grandi aspettative. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare questa destinazione di grande fascino a livello internazionale e consolidare il posizionamento del nostro brand coprendo tutte le destinazioni mare del sud del Paese”, commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels. Il nuovo resort, conta 60 camere ed è immerso in un parco verde di 8.000 mq; è situato a pochi minuti da Diamante, Praia a Mare e dall'aeroporto di Lamezia Terme ed offre l'accesso diretto al mare con vista sulle isole Eolie. A disposizione degli ospiti anche un bar, ristorante, miniclub, centro sportivo polivalente, teatro e sala meeting. “Abbiamo lanciato il progetto di Destination Management Company (DMC) nelle regioni dove sono presenti per offrire ai partner – soprattutto stranieri – un’esperienza Garibaldi Hotels completa, andando oltre il semplice soggiorno. Siamo reduci da una stagione estiva positiva: al 30 settembre i dati interni evidenziano un aumento del fatturato del 18% rispetto al pari dati del 2024. Anche l’ADR nelle nostre strutture ha registrato un incremento medio nazionale del 2,50% portando in termini assoluti il prezzo medio di camera e colazione a 120€. Sardegna e Trentino sono invece le regioni più performanti con un + 15% di fatturato. Cresce anche la clientela internazionale che diventa una componente importante rappresentando il 55% circa delle presenze totali dei nostri ospiti”, commenta Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels. [post_title] => Garibaldi Hotels: il Baia di Tempsa Resort è la new entry in Calabria [post_date] => 2025-10-09T09:06:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760000800000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo nicolaus conti tornano fatturato 183 milioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1699,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’anno finanziario si chiuderà al 31 dicembre a 183 milioni di euro di fatturato di gruppo - +20% sull’anno precedente – con un Ebitda pari a 9 milioni di euro, in aumento dell’80% sul 2024. Il gruppo Nicolaus si prepara ad archiviare un anno che l’amministratore delegato Giuseppe Pagliara non ha esitato a definire “straordinario”.\r

\r

In occasione della presentazione del nuovo “magalogue” dedicato alla programmazione invernale di Valtur, il manager torna sul progetto che ispira la crescita e il riposizionamento del brand all’insegna di quel lifestyle che rappresenta l’impronta distintiva di tutti i resort selezionati. “Tutti cinque stelle, a gestione diretta, per garantire il controllo della qualità e dei servizi in armonia con il territorio”.\r

\r

Accanto ai resort anche le ville raccolte nel brand Raro Villas: “A Cervinia proponiamo 28 chalet di charme per chi preferisce optare per questa formula di alloggio”.\r

\r

E fra i progetti in divenire, quello del veliero in Turchia, che durante la prossima estate effettuerà per 12 settimane crociere fra Bodrum e la Grecia.\r

\r

Sempre nuova è anche l’attenzione al segmento dell’open air: “Abbiamo già acquisito due campeggi e altri due sono in arrivo – spiega Pagliara -. Più che di glamping, parlerei di un nuovo concetto di soggiorno in sintonia con il territorio, in linea con quell’open air che sta ispirando i format proposti anche da alcuni grandi gruppi alberghieri come Marriott”.","post_title":"Gruppo Nicolaus, i conti tornano: fatturato a 183 milioni","post_date":"2025-10-10T15:31:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760110294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti.\r

\r

Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma?\r

\r

Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori.\r

\r

Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente.\r

\r

Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. \r

\r

Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. \r

\r

Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto.\r

\r

Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. \r

\r

Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori.\r

\r

Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera.\r

\r

Che immensa tristezza. ","post_title":"Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione","post_date":"2025-10-10T11:21:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760095275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Intercettare la fascia 21-40 anni diventa priorità strategica per le agenzie di viaggio italiane. È quanto emerge dal convegno \"Generazione Z in viaggio: cosa si aspettano dalle agenzie di oggi\", moderato da Gabriele Milani, direttore FTO. Un incontro che ha registrato il tutto esaurito, con una forte presenza di pubblico giovanile e seduto anche a terra, pur di assistere al dibattito. Al centro del panel, il ruolo dei content creator come leva per attrarre giovani lavoratori che hanno cominciato a guadagnare ma non trovano sul mercato prodotti pensati per loro. Insieme a due creator speciali: Gordon e Michela Verderi, anello di congiunzione tra \"vecchio\" e \"nuovo\" mondo, rispettandoli entrambi. Il primo ha fondato un brand di viaggi, GoTribe e collabora con il Gruppo Gattinoni per viaggi dedicati a un pubblico under 25. Verderi collabora con il to Volver e ha ottenuto il patentino di accompagnatrice turistica.\r

\r

Content creator con 1 milione di follower: il caso Gordon\r

\r

«Avere quella persona, quel personaggio, fa in modo che quel luogo venga cercato. È un nuovo modo di viaggiare e ricercare», ha affermato Isabella Maggi, direttrice marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni, illustrando la collaborazione con Yuri Sterrore, (in arte Gordon). Il content creator vanta 1 milione di follower costruiti in 10 anni di lavoro sui contenuti, partendo da Facebook fino a TikTok e Instagram. «Ho iniziato a viaggiare ormai 20 anni fa circa, e non ero mai entrato in agenzia viaggi».\r

\r

Quando i giovani (e non solo) creano i loro viaggi\r

\r

Gattinoni collabora con il creator nel progetto dedicato proprio alla Gen Z chiamato Dreampacker: un'iniziativa che nasce dall'interno di Gattinoni, ideato da persone giovani del gruppo. «Ci hanno detto: non abbiamo prodotti che venderemmo ai nostri amici. E loro stessi stanno creando i loro viaggi», ha raccontato Maggi. L'iniziativa, affidata a under 25, rappresenta un cambio di paradigma nella costruzione dell'offerta per questo target. «Parliamo tanto di generazione Z ma anche il Silver è interessante come target: hanno tempo, soldi e possibilità di spendere. C'è una contaminazione che parte dai giovani ma si espande in tutto il comparto turistico dei viaggi», ha aggiunto.\r

\r

Volver e l'approccio esperienziale\r

\r

Tra i relatori anche Giada Marabotto, CEO Volver Tour Operator, che ha illustrato un modello di business basato su viaggi di nicchia, esperienze specifiche e accompagnatori qualificati. «Il mio consiglio a chi vuole provare un progetto così è guardarsi attorno e non dire sì a tutti. Non è detto che chi ha tanti follower vada bene. Bisogna scegliere il content creator più in linea con il proprio caso», ha dichiarato Marabotto.\r

\r

L'operatore ha sperimentato format innovativi come tour letterari e viaggi idi gruppo con la creator Michela Verderi, che è anche accompagnatrice turistica, e che ha delineato il profilo del viaggiatore giovane: «I giovani di oggi non sono superficiali, anzi il contrario. Stanno tornando sempre più a dare valore alle cose reali e importanti della vita. Non cercano solo il viaggio perfetto pieno di cose da vedere, ma viaggi in cui rispecchiarsi e sentirsi parte di qualcosa di più grande».\r

\r

Tra le caratteristiche distintive della Gen Z emergono l'apprezzamento per l'autenticità, esperienze di volontariato e contatti reali con le comunità locali. «Tanta flessibilità nel momento della prenotazione: vogliono avventura, momenti liberi, tempo per sé, escursioni con guida e budget intelligente. Non low cost né il contrario, ma che dia valore alle cose. L'importanza è per le cose etiche e sostenibili, e per quelle pagano, amano tempo condiviso e di qualità», ha spiegato Verderi.\r

\r

Le agenzie come hub di idee: necessaria la specializzazione per target\r

\r

«Anche dal punto di vista della scelta del target dobbiamo essere tuttologi non va più bene. È necessario individuare nelle nostre agenzie e rete vendite le persone che hanno più talento e passione in un determinato target di clienti, non di destinazione. La differenza non la fa più la destinazione», ha affermato Deborah Rainis, fondatore e CEO Travel Angels.\r

\r

Rainis ha sollecitato investimenti per attività sia online che offline: «Le nostre agenzie devono diventare hub di idee e dialogo. Quando è arrivato internet non abbiamo più capito dove fare investimenti. Quello che non possiamo più fare è pensare che basti esistere».\r

\r

Marabotto ha suggerito di partire dalle risorse esistenti: «I figli dei nostri clienti che magari passano in agenzia per qualunque motivo, se trovano terreno fertile, li abbiamo già in casa. Partiamo dalla risorsa che abbiamo: i nostri database dei clienti, i viaggi di nozze. Sta a noi giocarci l'opportunità di proporre un prodotto che possa piacere a quel target».\r

\r

Tecnologia e IA: supporto, ma non sostituzione\r

\r

Sterrore ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale: «La tecnologia fa passi da gigante, in 10 anni è cambiato tutto. Penso che l'IA servirà solo in alcuni ambiti, non può sostituire l'umano. Anche i creator con la loro community non devono vedere nell'IA uno scoglio per la creazione di contenuti. Io la uso come supporto. Oggi bisogna avere una brand identity forte e potersi raccontare per raggiungere il proprio pubblico. Fondamentale la professionalità degli operatori turistici e affidarsi ai professionisti».\r

\r

Verderi ha sottolineato l'importanza della relazione con le agenzie: «Per me è fondamentale la coesione, il rispetto reciproco, l'unione di idee e il rispetto del modo in cui la persona vuole comunicare sui viaggi. Importante la trasparenza con il tuo pubblico. Nei miei viaggi ho tanti repeater, spesso persone che vengono da viaggi precedenti».","post_title":"Gen Z in agenzia: target strategico tra creator e autenticità","post_date":"2025-10-10T11:17:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760095068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da/per Bari e Brindisi, incluse due nuove rotte invernali a Bari da Bucarest Băneasa e Bratislava: la stagione invernale firmata Ryanair dalla Puglia conta quattro aeromobili basati che serviranno le 34 rotte da Bari e le 12 da Brindisi, con l'obiettivo di trasportare più di 5 milioni di passeggeri all’anno.\r

\r

In Puglia da 21 anni, la low cost irlandese ha trasportato finora oltre 58 milioni di passeggeri, e mira a continuare a investire e far crescere il traffico nella regione Puglia e in Italia. \"Per favorire ulteriormente la crescita del traffico e del turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti con un traffico fino a 5 milioni di passeggeri, dalla Sicilia\" dichiara Fabrizio Francioni, head of communications Italy .\r

\r

\"Ventuno anni insieme non sono semplicemente un traguardo: sono una vita - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un viaggio condiviso, fatto di sogni, ambizioni, sfide superate e traguardi raggiunti. Il legame tra Aeroporti di Puglia e Ryanair è solido e autentico, come una storia d’amore che ha attraversato le stagioni del tempo. Ha superato la maggiore età, è diventato maturo, e ora guarda con fiducia e complicità alle nozze d’argento. E qual è il modo migliore per celebrare questo anniversario, se non con un dono speciale ai nostri passeggeri? Due nuove rotte per la stagione winter: un regalo che profuma d’inverno ma scalda il cuore, come sanno fare solo le grandi storie\".","post_title":"Ryanair, due nuove rotte nell'inverno pugliese: Bucarest e Bratislava","post_date":"2025-10-10T10:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760092602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio al vertice di Royal Air Maroc in Italia: Walid El Khassal è stato nominato nuovo Direttore Regionale della compagnia in Italia, succedendo a Mohamed Adil Korchi, che ha ricoperto questo incarico per quattro anni.\r

\r

Già Direttore Regionale per il Benelux, Walid El Khassal ha assunto ufficialmente il nuovo ruolo il 1° agosto 2025. Con oltre 14 anni di esperienza all’interno di Royal Air Maroc, ha maturato una solida competenza in ambito manageriale, ricoprendo incarichi di rilievo in diversi settori e mercati internazionali.\r

\r

“In continuità con il lavoro svolto dai vertici della compagnia, continueremo a offrire le migliori soluzioni di viaggio alle comunità marocchine e africane residenti in Italia, ai turisti e alle aziende che intrattengono relazioni commerciali con il Marocco, l’Africa e le Americhe.\r

In linea con la nuova strategia di sviluppo di Royal Air Maroc, rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano, che oggi conta sette aeroporti collegati direttamente al nostro nuovo hub di Casablanca: una struttura di ultima generazione, moderna, funzionale e accogliente.\r

Le nuove lounge VIP, le aree relax e i numerosi servizi disponibili rendono ogni transito più confortevole, rispondendo al meglio alle esigenze dei nostri passeggeri”.\r

\r

“L’Italia rappresenta inoltre un mercato strategico per la compagnia. Il nostro successo è frutto di un rapporto di fiducia costruito con tutti i partner della distribuzione, con i quali intendiamo proseguire e rafforzare la collaborazione per affrontare insieme le nuove sfide”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Royal Air Maroc: Walid El Khassal è il nuovo direttore regionale in Italia","post_date":"2025-10-10T09:30:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760088601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stylosophy e rappresenta il cuore dello sviluppo di Going. A confermarlo è Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer, che pone l’accento su una filosofia di viaggio che sta caratterizzando il nuovo corso dell’operatore e che contraddistingue tutte le linee di prodotto: Going Resort, Going Tailor Made, Going Lifestyle e Going4Cruise. “Il nuovo catalogo 2025-26 ha l’ambizione di delineare una serie di esperienze da vivere in diverse destinazioni, ponendo il cliente al centro della programmazione. Abbiamo rivisto e aggiornato la nostra offerta per proporre una panoramica completa sul medio e lungo raggio. Filo conduttore, l’accento su qualità e contenuti”.\r

A cominciare dalla sezione speciale dedicata a Disneyworld Florida, di cui Going è distributore ufficiale sul mercato italiano. “Si tratta di un prodotto versatile, che si presta a combinati con un viaggio negli States o con una crociera Msc operata da Going4Cruise”.\r

La sinergia fra i diversi marchi ha poi contribuito al positivo andamento della destinazione Stati Uniti anche in un anno in cui le difficoltà erano notevoli: “L’ampia disponibilità di posti volo messa in campo da molte compagnie ci ha permesso di cogliere buone opportunità, consentendo anche al brand Going2Italy di mettere a segno un incremento nell’ordine del 3-5%”.\r

La Stylosophy di Going guida trasversalmente tutte le proposte del t.o., indirizzate a un target di clientela elevato, che richiede una proposta tailor made e soluzioni alberghiere di livello.\r

“La risposta di Going Resort ad esempio, è frutto di un progetto di ampia portata, che ha nelle esperienze – dall’offerta gastronomica con il dine around all inclusive alle escursioni alla scoperta del territorio – il suo fulcro”.\r

In questo percorso di “trasformazione ed evoluzione”, come è stato definito dal responsabile vendite, Maria Grazia Verna, non potevano mancare le nuove proposte a lungo raggio in Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, ma anche Australia, Polinesia e Giappone, solo per citarne alcune.\r

“L’obiettivo è quello di chiudere il 2025 con un fatturato intorno ai 43-44 milioni di euro – aggiunge Casabianca. Un risultato comunque importante, considerando che nel 2024 avevamo toccato i 33 milioni e che quest’anno è stato segnato da numerosi “stop & go” che hanno creato non poche difficoltà al mercato turistico”.","post_title":"Going, inverno all’insegna della “Stylosophy”","post_date":"2025-10-09T15:16:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760022994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498614\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Villa Spalletti Trivelli[/caption]\r

\r

Autentico Hotels continua il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso di due ulteriori strutture prestigiose e nuove iniziative per il futuro.\r

\r

Entrambi raffinati esempi di architettura ed eleganza italiana e situati in due delle città d’arte per eccellenza, Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che vanta oggi un portfolio di 22 strutture in tutta Italia.\r

\r

\r

\r

«Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone, ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma».\r

La strategia\r

L’esperienza maturata in 10 anni di attività evidenzia quanto sia fondamentale avere una strategia commerciale ben bilanciata tra i vari mercati internazionali, un principio che Autentico ha sempre seguito e che nel 2025 lo porterà ad effettuare attività di promozione commerciale nel mondo. Grazie al recente inserimento di una marketing manager, Autentico conta oggi un team di 10 persone e oltre 150 anni di esperienza complessiva nell’hotellerie di lusso in grado di fornire supporto a 360° nella rappresentanza commerciale, strategie di crescita e riposizionamento, revenue e distribuzione, nella ricerca e sviluppo del personale, nel controllo di gestione e performance management.\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, in arrivo due nuove strutture","post_date":"2025-10-09T10:19:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760005155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il segmento travel di Scalapay registra un'impennata del 46,7% sul 2024, risultando la percentuale di crescita maggiore dell'intero fatturato prodotto in Italia dalla fintech. A margine di Ttg Travel Experience 2025, Simone Mancini, ceo e fondatore di Scalapay, racconta l'evoluzione del Buy Now Pay Later nel turismo e annuncia nuove partnership strategiche con player del calibro di Grandi Navi Veloci.\r

\r

«Quando siamo partiti, l'insight principale era che questo sistema di pagamento poteva aiutare nella gestione del budget-, spiega Mancini. - Abbiamo attratto inizialmente una clientela per la maggior parte femminile, partendo dalle transazioni più contenute: moda e cosmetica. Da lì abbiamo seguito le esigenze del cliente, che ci ha chiesto sempre di più di affrontare spese più grandi». Così la piattaforma di BNPL è arrivata nel settore dei viaggi ed esperienze.\r

\r

Crescono i clienti travel\r

\r

I numeri confermano la strategia: il 2025 vede crescere i clienti travel del 27,2% rispetto al 2024, mentre gli ordini segnano un +34,6%. L'AOV (Average Order Value) consolida un +9%, testimoniando l'adozione del servizio su transazioni di importo crescente.\r

«Le vacanze e i viaggi - aggiunge Matteo Ciccalè, VP of Growth di Scalapay - sono una delle spese più importanti che gli europei affrontano durante l’anno, ragion per cui molti dei nostri utenti continuano a chiedere la possibilità di pagare in questo mercato attraverso Scalapay. D’altra parte, la nostra soluzione risulta ideale tanto per le persone che prenotano in anticipo, avendo modo di dilazionare il pagamento del viaggio, quanto per le persone che comprano sotto data: da un punto di vista delle spese di famiglia, i mesi di luglio e agosto sono infatti tra più impegnativi dell’anno. Riteniamo che la base dei nostri attuali 10 milioni di utenti sia destinata a crescere».\r

\r

Non solo: dall'esperienza di Scalapay, i manager affermano che il servizio è utile anche per concedersi un pacchetto più costoso, una camera di livello superiore o un'esperienza in più, grazie alla possibilità di diluire il pagamento in più mesi. La piattaforma allo stesso momento promuove anche l'educazione finanziaria, incoraggiando la gestione consapevole del budget personale e l'attuazione di un acquisto responsabile.\r

\r

Innovazione tecnologica per la sicurezza\r

\r

Sul fronte tecnologico, Scalapay ha sviluppato una soluzione proprietaria per la verifica dell'identità degli utenti. «Le soluzioni esistenti sul mercato per fare l'IDV e il biometrico sono state studiate per il mondo bancario», afferma Mancini. «Non si adattano a un metodo transazionale, per cui ne abbiamo messo a punto uno più efficace per il nostro sistema. Nell'arco di 12 mesi, siamo tornati ad avere un tasso di accettazione e di conversione pari a quello precedente alla verifica di identità. Oggi è una soluzione che dà un tasso di conversione molto più alto di quello che offre il mercato».\r

\r

Partnership strategiche e nuovi annunci\r

Il portafoglio partnership si arricchisce con operatori di primo piano. «Abbiamo annunciato da poco la partenza con GNV, uno dei merchant più grandi del loro settore», dichiara Mancini. «Eravamo già presenti con Tiqets, una delle OTA più grandi al mondo per la distribuzione di esperienze. Abbiamo una pipeline molto ricca di altri brand che annunceremo nel mondo del travel nei prossimi mesi».\r

\r

Il modello ibrido con Deutsche Bank\r

Per le rateizzazioni più lunghe, Scalapay ha scelto un approccio collaborativo. «Abbiamo iniziato a collaborare con Deutsche Bank per offrire fino a 12 rate», spiega Mancini. «Crediamo nel dare la migliore esperienza sia al cliente sia all'esercente. Non pensiamo di avere le competenze migliori al mondo per fare pagamenti in 36 rate o con importi molto elevati, quindi collaboriamo con partner che hanno storicità sul credito forte in Italia».\r

\r

Fidelizzazione positiva: 34% di riacquisto\r

I dati sulla retention sono significativi: il 77% degli ordini travel proviene da clienti già nel network Scalapay, mentre il segmento di chi riacquista dallo stesso brand è pari al 34% del totale, in crescita del 63,7% rispetto al 2024.","post_title":"Scalapay, il travel cresce del 46,7%","post_date":"2025-10-09T09:22:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760001733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Baia di Tempsa Resort entra ufficialmente nel portfolio di Garibaldi Hotels. Una struttura degli anni Settanta, ristrutturata nel 2021, che sorge nel cuore della Calabria tirrenica, nel comune di Campora San Giovanni alla porte di Amantea (CS): un borgo medievale che unisce storia, cultura e paesaggi naturali di grande suggestione: spiagge ampie, mare cristallino e un centro storico che racconta secoli di tradizioni.\r

\r

“Inizia una nuova sfida in una regione che già da diversi anni era nel nostro mirino, aspettavamo la giusta opportunità in Calabria che è arrivata con Baia di Tempsa Resort. Questo nuovo progetto in gestione ci permette di ampliare la nostra presenza al sud, di investire in una terra che ha molto da offrire dal punto di vista turistico e su cui riponiamo grandi aspettative. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare questa destinazione di grande fascino a livello internazionale e consolidare il posizionamento del nostro brand coprendo tutte le destinazioni mare del sud del Paese”, commenta Egidio Ventimiglia, presidente di Garibaldi Hotels.\r

\r

Il nuovo resort, conta 60 camere ed è immerso in un parco verde di 8.000 mq; è situato a pochi minuti da Diamante, Praia a Mare e dall'aeroporto di Lamezia Terme ed offre l'accesso diretto al mare con vista sulle isole Eolie. A disposizione degli ospiti anche un bar, ristorante, miniclub, centro sportivo polivalente, teatro e sala meeting.\r

\r

“Abbiamo lanciato il progetto di Destination Management Company (DMC) nelle regioni dove sono presenti per offrire ai partner – soprattutto stranieri – un’esperienza Garibaldi Hotels completa, andando oltre il semplice soggiorno. Siamo reduci da una stagione estiva positiva: al 30 settembre i dati interni evidenziano un aumento del fatturato del 18% rispetto al pari dati del 2024. Anche l’ADR nelle nostre strutture ha registrato un incremento medio nazionale del 2,50% portando in termini assoluti il prezzo medio di camera e colazione a 120€. Sardegna e Trentino sono invece le regioni più performanti con un + 15% di fatturato. Cresce anche la clientela internazionale che diventa una componente importante rappresentando il 55% circa delle presenze totali dei nostri ospiti”, commenta Fabrizio Prete, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.","post_title":"Garibaldi Hotels: il Baia di Tempsa Resort è la new entry in Calabria","post_date":"2025-10-09T09:06:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1760000800000]}]}}