Grimaldi: torna una Nave di Libri per Barcellona. Il programma e i protagonisti dell’evento Ci sarà lo scrittore Riccardo Mazzeo, che presenterà il suo ultimo lavoro Dialogo cinema e letteratura. Ma anche l’inviato di Repubblica Riccardo Staglianò, la scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Emilia Costantini con il suo libro Risveglio dal buio, l’autore Vittorio Russo che, accompagnato dal suo editore Sandro Teti, presenterà il romanzo Sulle tracce di Pigafetta e Magellano. A loro si aggiungeranno poi la book blogger Giulia Ciarapica, autrice di Chi dà luce rischia il buio, che terrà un corso intensivo di scrittura creativa, nonché l’attore ed esperto di vini naturali Gino Manfredi, che condurrà una degustazione associando a ogni vino una poesia dedicata al nettare degli dei. E’ il parterre di posti che animerà l’undicesima edizione di una Nave di Libri per Barcellona: il festival della letteratura sul mare organizzato dalla testata Leggere:tutti. L’evento è in programma dal 21 al 27 aprile prossimi sia a bordo delle ammiraglie Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia-Barcellona, sia nella città catalana trasformata, per l’occasione della festa patronale di San Giorgio,. in un immenso mercato di rose e libri, per il tradizionale scambio di doni tra innamorati. Ma non solo: da quest’anno Una Nave di Libri per Barcellona è parte integrante del progetto Desibook finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere la dimensione digitale, l’inclusione e la sostenibilità ambientale, attraverso la cultura e la creatività. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche gli studenti e i docenti di cinque istituti scolastici, provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia. Saranno numerosi inoltre i momenti di intrattenimento durante la navigazione, con un ricco programma di reading, dibattiti, e presentazioni e con l’evento più atteso: la festa per i 25 anni della rubrica gastronomica del Tg2 Eat Parade, alla presenza del suo ideatore e conduttore Bruno Gambacorta. A terra, infine, tre intere giornate verranno dedicate alla visita di Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea amplia l'operativo da Cagliari con le due nuove rotte per Firenze (decollata ieri) e per Barcellona (al via oggi). Il collegamento per il capoluogo toscana viene operato quattro volte alla settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, con un’offerta di 36.000 posti, pari a oltre 230 voli. Invece, il nuovo volo per Barcellona prevede fino a tre frequenze nei periodi di maggiore traffico (ogni mercoledì, venerdì e domenica), con un’offerta di oltre 27.000 posti, pari a 170 voli. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo. In questo modo salgono a 14 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Cagliari, di cui sette in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze), quattro in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), due in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene). [post_title] => Volotea spinge da Cagliari con le due novità di Firenze e Barcellona [post_date] => 2023-04-07T12:50:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680871827000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna a Milano, il prossimo 4 maggio, Guest/Lab: l’appuntamento professionale dedicato al mondo dell’ospitalità, del design e del contract organizzato da Teamwork Hospitality. La quarta edizione di questa giornata dedicata al design, alla progettazione e alla riqualificazione alberghiera si terrà presso il centro congressi palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, dalle 9.30 alle 17, con il patrocinio di Poli.Design e la collaborazione dell’Associazione Aipi, del network Newh e di Skal International. Guest/Lab è dedicato agli albergatori, ai proprietari di strutture ricettive, ai direttori e manager, ai responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, ai responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, agli architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore. La giornata dei lavori presenta un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti del settore alberghiero, che illustreranno gli orientamenti presenti e futuri che si stanno affermando sul mercato. Il focus si concentrerà in particolare su alcuni temi-chiave: i trend nel design alberghiero; le soluzioni per il food & beverage in hotel; le testimonianze e le case history di successo; i brand e i concept in Italia e nel mondo a cui ispirarsi; il super bonus alberghi 80%. Per l’edizione 2023 sono in programma interventi di 36 speaker per un totale di 42 ore di formazione e informazione, che si terranno in sei sale del palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari. [post_title] => A Milano, il prossimo 4 maggio, la quarta edizione di Guest/Lab [post_date] => 2023-04-07T12:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680870954000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà lo scrittore Riccardo Mazzeo, che presenterà il suo ultimo lavoro Dialogo cinema e letteratura. Ma anche l’inviato di Repubblica Riccardo Staglianò, la scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Emilia Costantini con il suo libro Risveglio dal buio, l’autore Vittorio Russo che, accompagnato dal suo editore Sandro Teti, presenterà il romanzo Sulle tracce di Pigafetta e Magellano. A loro si aggiungeranno poi la book blogger Giulia Ciarapica, autrice di Chi dà luce rischia il buio, che terrà un corso intensivo di scrittura creativa, nonché l’attore ed esperto di vini naturali Gino Manfredi, che condurrà una degustazione associando a ogni vino una poesia dedicata al nettare degli dei. E' il parterre di posti che animerà l'undicesima edizione di una Nave di Libri per Barcellona: il festival della letteratura sul mare organizzato dalla testata Leggere:tutti. L’evento è in programma dal 21 al 27 aprile prossimi sia a bordo delle ammiraglie Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia-Barcellona, sia nella città catalana trasformata, per l'occasione della festa patronale di San Giorgio,. in un immenso mercato di rose e libri, per il tradizionale scambio di doni tra innamorati. Ma non solo: da quest’anno Una Nave di Libri per Barcellona è parte integrante del progetto Desibook finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere la dimensione digitale, l’inclusione e la sostenibilità ambientale, attraverso la cultura e la creatività. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche gli studenti e i docenti di cinque istituti scolastici, provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia. Saranno numerosi inoltre i momenti di intrattenimento durante la navigazione, con un ricco programma di reading, dibattiti, e presentazioni e con l’evento più atteso: la festa per i 25 anni della rubrica gastronomica del Tg2 Eat Parade, alla presenza del suo ideatore e conduttore Bruno Gambacorta. A terra, infine, tre intere giornate verranno dedicate alla visita di Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio. [post_title] => Grimaldi: torna una Nave di Libri per Barcellona. Il programma e i protagonisti dell'evento [post_date] => 2023-04-07T10:46:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680864406000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431836" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Dal rilevamento dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi le vacanze Pasquali e i Ponti primaverili riconfermano che la fruizione di prodotti turistici ha acquisito per i consumatori un valore preponderante rispetto ad altri beni. La fascia medio-alta della popolazione tende a risparmiare su altre tipologie di consumi, fa alcune rinunce, ma non si priva dei viaggi che, ormai, si sono trasformati in un bisogno psico-fisico incomprimibile. A livello quantitativo i dati degli associati Astoi evidenziano risultati molto positivi: aprile 2023 rappresenta ad oggi uno dei mesi con migliori performance di vendite, non solo rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto agli anni pre-pandemia. Il 2019 era stato infatti un anno particolarmente favorevole al turismo grazie al calendario (il cosiddetto Ferraprile) e, rispetto a quei volumi, l’Osservatorio Astoi rileva dati molto incoraggianti che, di fatto, si avvicinano a quelli di aprile 2019. Il confronto con lo scorso anno, appena chiuso il capitolo pandemia, non può essere omogeneo e coerente in quanto il numero di destinazioni, voli, hotel dell’offerta era sensibilmente inferiore rispetto a quest’anno. «I dati rilevati per Pasqua e Ponti confermano l’importante ripresa del settore dei viaggi organizzati, già ratificata quest’inverno - commenta il presidente di Astoi Pier Ezhaya -. Anche per la primavera riscontriamo una forte crescita rispetto al 2022 e ci avviciniamo ai volumi del pre-pandemia con una tendenza che ci spinge ad essere ottimisti anche per l’estate. Si torna sempre più a programmare ed anticipare le prenotazioni per assicurarsi le quotazioni più favorevoli e la disponibilità delle migliori soluzioni di viaggio. Durante i ponti non viaggiano solo le coppie ma anche le famiglie, target intrinsecamente legato al Turismo organizzato per le tutele e l’assistenza che vengono garantite». Non ha frenato l’inevitabile rincaro dei pacchetti turistici, che si attesta - con medie variabili in funzione delle destinazioni - dal 10% al 20%. I Tour Operator hanno contrattato e tentato di contenere gli aumenti causati dall’inflazione ma, naturalmente, non è stato possibile impedirne l’impatto sui prezzi di vendita. Moltissimi i consumatori previdenti che, non appena preso atto della generosità di ponti e combinazioni favorevoli che caratterizzano il calendario 2023, si sono indirizzati verso le formule di advance booking, che premiano i clienti che prenotano prima. Infatti, i consumatori hanno iniziato a bloccare i ponti primaverili già nell’ultimo bimestre del 2022, lasciando meno spazi per chi è incline al last minute. A livello di destinazioni, molte sono nette riconferme, a partire dall’Egitto. Nei Ponti di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio hanno trionfato le crociere sul Nilo e i soggiorni balneari nel Mar Rosso, così come le Canarie e Capo Verde per il mare e la Giordania per i tour. Sul lungo raggio, l’Oceano Indiano è leader: Zanzibar, Maldive, Seychelles, Mauritius. Buoni risultati anche per Giappone e Stati Uniti. Il Nord Europa - in particolare Islanda e Norvegia - ha ricevuto ampi gradimenti e, come per l’inverno, si riconferma un ritorno alla prenotazione dei city break nelle principali capitali europee. Anche questi prodotti, tipicamente idonei al “fai da te”, vengono prenotati attraverso la filiera del Turismo Organizzato, che è la sola in grado di offrire tutele, garanzie e assistenza. Le persone che si affidano ai tour operator richiedono sempre più servizi ancillari rispetto al pacchetto volo+hotel. Nel sud Italia, molto richiesto per il clima già favorevole, vengono scelte esperienze in grado di far apprezzare i territori: enogastronomia, turismo sportivo, local coach. [post_title] => Astoi su Pasqua e ponti: risultati molto incoraggianti [post_date] => 2023-04-07T10:46:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680864402000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Bologna è sempre più vicino al totale recupero di traffico rispetto al periodo pre-pandemia. Lo scalo ha infatti registrato a marzo 675.925 passeggeri, in crescita del 21,2% rispetto a un anno fa e ad un meno 7,5% rispetto a marzo 2019. Nel dettaglio, i passeggeri su voli domestici sono stati 156.343 (-5,7% sul 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 519.582, in forte crescita sul 2022 (+32,5%). I movimenti aerei di marzo 2023 sono stati 5.132, in aumento del 12,3% sul 2022, ma ancora inferiori dell'11,1% rispetto al 2019. In aumento i volumi di merci trasportate per via aerea, pari a 4.021,6 tonnellate, in crescita del 3,8% sul 2022. Le destinazioni più richieste sempre a marzo scorso sono state: Catania, Barcellona, Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Madrid, Tirana, Istanbul, Francoforte e Bucarest. Il bilancio complessivo del primo trimestre del 2023 evidenzia per il Marconi un totale di 1.801.409 passeggeri (in crescita del 42% sul 2022 e in calo dell'8,1% sul 2019). Sono stati 14.014 i movimenti complessivi (+20,7% sul 2022 e -13,2% sul 2019), mentre le merci trasportate sono state 10.678 tonnellate (+1,7% sul 2022 e +5,9% sul 2019). [post_title] => Aeroporto Bologna: oltre 1,8 milioni di passeggeri nel primo trimestre [post_date] => 2023-04-07T09:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680861459000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%. È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio. Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo. Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera. «Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie». Tipologie Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo. Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia. La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia. Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera. La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%). [post_title] => Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv [post_date] => 2023-04-06T10:22:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680776579000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha posizionato nella base di Roma Fiumicino il suo nono Airbus A321neo: la nuova aggiunta alla flotta di Wizz Air Malta, che segna il traguardo dei 50 aeromobili, opererà la più ampia programmazione di sempre dalla Capitale durante l'estate. La nuova assegnazione consente di raggiungere nuove destinazioni tra cui Göteborg, Lussemburgo, Baku e Kuwait City; inoltre, la capacità aggiuntiva consente alla low cost di aumentare la frequenza dei voli dalla base verso Barcellona, Madrid, Valencia, Praga, Dortmund, Londra Gatwick, Tel Aviv e Yerevan. Questo è il primo dei tre nuovi aeromobili Airbus che saranno assegnati a Roma per la stagione estiva, portando il numero totale sulla base a 11 e quello in Italia a 25. In parallelo il network italiano è salito a oltre 200 rotte per la summer in corso. L'A321neo incorpora le più recenti tecnologie dell'industria aeronautica e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell'impronta acustica, un risparmio del 20% del consumo di carburante e una diminuzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto. [post_title] => Wizz Air ha posizionato a Roma Fiumicino il nono Airbus A321neo [post_date] => 2023-04-06T10:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680776269000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la stagione invernale trascorsa nel golfo Arabico, la Toscana torna a Napoli per il secondo anno consecutivo. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere ha infatti effettuato ieri il suo primo scalo del 2023 nella città partenopea. La Toscana visiterà il capoluogo campano ogni settimana, tutti i mercoledì, sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, dieci in più rispetto a quelli del 2022. L’itinerario andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Oltre alla Toscana, nel 2023, in primavera e autunno, anche la Pacifica effettuerà alcuni scali a Napoli nell’ambito di un itinerario di due settimane diretto in Israele ed Egitto. La Toscana porterà i suoi ospiti alla scoperta di Napoli e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni. Una delle novità principali è relativa a un nuovo tour a piedi interamente dedicato al rione Sanità, che è previsto debuttare a fine aprile. L'escursione si snoderà attraverso le vie del quartiere, che negli ultimi anni si è aperto a diverse iniziative culturali, economiche, turistiche e sociali, grazie al lavoro appassionato di cooperative come la Paranza. Da piazzetta Crociferi a palazzo dello Spagnuolo, dal vicolo della Cultura alla casa di Totò, dalla cappella dei Bianchi, dove è esposto il Figlio Velato di Jago, alla basilica di Santa Maria alla Sanità, con il suo presepe Favoloso, a palazzo Sanfelice, il tour durerà oltre quattro ore e permetterà di gustare anche alcune prelibatezze gastronomiche del quartiere, come la pizza fritta. [post_title] => Il rione Sanità protagonista del ritorno delle navi Costa a Napoli [post_date] => 2023-04-06T10:08:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680775702000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443184" align="alignleft" width="300"] Foto di Amos Nachoum[/caption] Explora Journeys ha deciso: sarà l'oceanografa, esploratrice e ambientalista Sylvia Earle la madrina di Explora I. Battezzerà la nave nel corso della cerimonia ufficiale del prossimo 8 luglio a Civitavecchia. “È un onore avere la dottoressa Earle quale madrina della nostra prima nave di lusso - commenta il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Il suo continuo impegno per la tutela degli oceani e l'esplorazione marina ne fa una grande ispirazione per tutti noi. La nostra compagnia condivide con lei la passione per la protezione degli oceani e siamo molto felici di poter contribuire insieme a questa importante missione". “Sono onorata di essere stata scelta come madrina della Explora I - aggiunge Sylvia Earle, che è tra le altre cose anche fondatrice dell'associazione internazionale Mission Blue per la protezione degli oceani -. Guardo con entusiasmo alla collaborazione tra la nostra organizzazione, Explora Journeys e la fondazione Msc dedicata alla protezione e alla cura degli oceani in tutto il pianeta”. [post_title] => Sarà l'oceanografa Sylvia Earle la madrina della Explora I [post_date] => 2023-04-06T09:45:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680774300000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grimaldi torna una nave di libri per barcellona il programma e i protagonisti dellevento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1984,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia l'operativo da Cagliari con le due nuove rotte per Firenze (decollata ieri) e per Barcellona (al via oggi).\r

Il collegamento per il capoluogo toscana viene operato quattro volte alla settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, con un’offerta di 36.000 posti, pari a oltre 230 voli. Invece, il nuovo volo per Barcellona prevede fino a tre frequenze nei periodi di maggiore traffico (ogni mercoledì, venerdì e domenica), con un’offerta di oltre 27.000 posti, pari a 170 voli. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo.\r

In questo modo salgono a 14 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Cagliari, di cui sette in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze), quattro in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), due in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene).","post_title":"Volotea spinge da Cagliari con le due novità di Firenze e Barcellona","post_date":"2023-04-07T12:50:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680871827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna a Milano, il prossimo 4 maggio, Guest/Lab: l’appuntamento professionale dedicato al mondo dell’ospitalità, del design e del contract organizzato da Teamwork Hospitality. La quarta edizione di questa giornata dedicata al design, alla progettazione e alla riqualificazione alberghiera si terrà presso il centro congressi palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, dalle 9.30 alle 17, con il patrocinio di Poli.Design e la collaborazione dell’Associazione Aipi, del network Newh e di Skal International.\r

\r

Guest/Lab è dedicato agli albergatori, ai proprietari di strutture ricettive, ai direttori e manager, ai responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, ai responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, agli architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore.\r

La giornata dei lavori presenta un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti del settore alberghiero, che illustreranno gli orientamenti presenti e futuri che si stanno affermando sul mercato. Il focus si concentrerà in particolare su alcuni temi-chiave: i trend nel design alberghiero; le soluzioni per il food & beverage in hotel; le testimonianze e le case history di successo; i brand e i concept in Italia e nel mondo a cui ispirarsi; il super bonus alberghi 80%. Per l’edizione 2023 sono in programma interventi di 36 speaker per un totale di 42 ore di formazione e informazione, che si terranno in sei sale del palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari.","post_title":"A Milano, il prossimo 4 maggio, la quarta edizione di Guest/Lab","post_date":"2023-04-07T12:35:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680870954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà lo scrittore Riccardo Mazzeo, che presenterà il suo ultimo lavoro Dialogo cinema e letteratura. Ma anche l’inviato di Repubblica Riccardo Staglianò, la scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Emilia Costantini con il suo libro Risveglio dal buio, l’autore Vittorio Russo che, accompagnato dal suo editore Sandro Teti, presenterà il romanzo Sulle tracce di Pigafetta e Magellano. A loro si aggiungeranno poi la book blogger Giulia Ciarapica, autrice di Chi dà luce rischia il buio, che terrà un corso intensivo di scrittura creativa, nonché l’attore ed esperto di vini naturali Gino Manfredi, che condurrà una degustazione associando a ogni vino una poesia dedicata al nettare degli dei.\r

\r

E' il parterre di posti che animerà l'undicesima edizione di una Nave di Libri per Barcellona: il festival della letteratura sul mare organizzato dalla testata Leggere:tutti. L’evento è in programma dal 21 al 27 aprile prossimi sia a bordo delle ammiraglie Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia-Barcellona, sia nella città catalana trasformata, per l'occasione della festa patronale di San Giorgio,. in un immenso mercato di rose e libri, per il tradizionale scambio di doni tra innamorati.\r

\r

Ma non solo: da quest’anno Una Nave di Libri per Barcellona è parte integrante del progetto Desibook finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere la dimensione digitale, l’inclusione e la sostenibilità ambientale, attraverso la cultura e la creatività. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche gli studenti e i docenti di cinque istituti scolastici, provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia.\r

\r

Saranno numerosi inoltre i momenti di intrattenimento durante la navigazione, con un ricco programma di reading, dibattiti, e presentazioni e con l’evento più atteso: la festa per i 25 anni della rubrica gastronomica del Tg2 Eat Parade, alla presenza del suo ideatore e conduttore Bruno Gambacorta. A terra, infine, tre intere giornate verranno dedicate alla visita di Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio.","post_title":"Grimaldi: torna una Nave di Libri per Barcellona. Il programma e i protagonisti dell'evento","post_date":"2023-04-07T10:46:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680864406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Dal rilevamento dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi le vacanze Pasquali e i Ponti primaverili riconfermano che la fruizione di prodotti turistici ha acquisito per i consumatori un valore preponderante rispetto ad altri beni. La fascia medio-alta della popolazione tende a risparmiare su altre tipologie di consumi, fa alcune rinunce, ma non si priva dei viaggi che, ormai, si sono trasformati in un bisogno psico-fisico incomprimibile.\r

\r

A livello quantitativo i dati degli associati Astoi evidenziano risultati molto positivi: aprile 2023 rappresenta ad oggi uno dei mesi con migliori performance di vendite, non solo rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto agli anni pre-pandemia. Il 2019 era stato infatti un anno particolarmente favorevole al turismo grazie al calendario (il cosiddetto Ferraprile) e, rispetto a quei volumi, l’Osservatorio Astoi rileva dati molto incoraggianti che, di fatto, si avvicinano a quelli di aprile 2019.\r

\r

Il confronto con lo scorso anno, appena chiuso il capitolo pandemia, non può essere omogeneo e coerente in quanto il numero di destinazioni, voli, hotel dell’offerta era sensibilmente inferiore rispetto a quest’anno.\r

\r

«I dati rilevati per Pasqua e Ponti confermano l’importante ripresa del settore dei viaggi organizzati, già ratificata quest’inverno - commenta il presidente di Astoi Pier Ezhaya -. Anche per la primavera riscontriamo una forte crescita rispetto al 2022 e ci avviciniamo ai volumi del pre-pandemia con una tendenza che ci spinge ad essere ottimisti anche per l’estate. Si torna sempre più a programmare ed anticipare le prenotazioni per assicurarsi le quotazioni più favorevoli e la disponibilità delle migliori soluzioni di viaggio. Durante i ponti non viaggiano solo le coppie ma anche le famiglie, target intrinsecamente legato al Turismo organizzato per le tutele e l’assistenza che vengono garantite».\r

\r

Non ha frenato l’inevitabile rincaro dei pacchetti turistici, che si attesta - con medie variabili in funzione delle destinazioni - dal 10% al 20%. I Tour Operator hanno contrattato e tentato di contenere gli aumenti causati dall’inflazione ma, naturalmente, non è stato possibile impedirne l’impatto sui prezzi di vendita.\r

\r

Moltissimi i consumatori previdenti che, non appena preso atto della generosità di ponti e combinazioni favorevoli che caratterizzano il calendario 2023, si sono indirizzati verso le formule di advance booking, che premiano i clienti che prenotano prima. Infatti, i consumatori hanno iniziato a bloccare i ponti primaverili già nell’ultimo bimestre del 2022, lasciando meno spazi per chi è incline al last minute.\r

\r

A livello di destinazioni, molte sono nette riconferme, a partire dall’Egitto. Nei Ponti di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio hanno trionfato le crociere sul Nilo e i soggiorni balneari nel Mar Rosso, così come le Canarie e Capo Verde per il mare e la Giordania per i tour.\r

\r

Sul lungo raggio, l’Oceano Indiano è leader: Zanzibar, Maldive, Seychelles, Mauritius. Buoni risultati anche per Giappone e Stati Uniti. \r

\r

Il Nord Europa - in particolare Islanda e Norvegia - ha ricevuto ampi gradimenti e, come per l’inverno, si riconferma un ritorno alla prenotazione dei city break nelle principali capitali europee. Anche questi prodotti, tipicamente idonei al “fai da te”, vengono prenotati attraverso la filiera del Turismo Organizzato, che è la sola in grado di offrire tutele, garanzie e assistenza.\r

\r

Le persone che si affidano ai tour operator richiedono sempre più servizi ancillari rispetto al pacchetto volo+hotel. Nel sud Italia, molto richiesto per il clima già favorevole, vengono scelte esperienze in grado di far apprezzare i territori: enogastronomia, turismo sportivo, local coach.\r

\r

","post_title":"Astoi su Pasqua e ponti: risultati molto incoraggianti","post_date":"2023-04-07T10:46:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680864402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna è sempre più vicino al totale recupero di traffico rispetto al periodo pre-pandemia. Lo scalo ha infatti registrato a marzo 675.925 passeggeri, in crescita del 21,2% rispetto a un anno fa e ad un meno 7,5% rispetto a marzo 2019.\r

\r

Nel dettaglio, i passeggeri su voli domestici sono stati 156.343 (-5,7% sul 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 519.582, in forte crescita sul 2022 (+32,5%). I movimenti aerei di marzo 2023 sono stati 5.132, in aumento del 12,3% sul 2022, ma ancora inferiori dell'11,1% rispetto al 2019. In aumento i volumi di merci trasportate per via aerea, pari a 4.021,6 tonnellate, in crescita del 3,8% sul 2022.\r

\r

Le destinazioni più richieste sempre a marzo scorso sono state: Catania, Barcellona, Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Madrid, Tirana, Istanbul, Francoforte e Bucarest.\r

\r

Il bilancio complessivo del primo trimestre del 2023 evidenzia per il Marconi un totale di 1.801.409 passeggeri (in crescita del 42% sul 2022 e in calo dell'8,1% sul 2019). Sono stati 14.014 i movimenti complessivi (+20,7% sul 2022 e -13,2% sul 2019), mentre le merci trasportate sono state 10.678 tonnellate (+1,7% sul 2022 e +5,9% sul 2019).","post_title":"Aeroporto Bologna: oltre 1,8 milioni di passeggeri nel primo trimestre","post_date":"2023-04-07T09:57:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680861459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%.\r

\r

È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio.\r

\r

Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo.\r

\r

Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera.\r

\r

«Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie».\r

Tipologie\r

Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo.\r

\r

Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia.\r

\r

La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia.\r

\r

Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera.\r

\r

La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%).\r

\r

","post_title":"Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv","post_date":"2023-04-06T10:22:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680776579000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha posizionato nella base di Roma Fiumicino il suo nono Airbus A321neo: la nuova aggiunta alla flotta di Wizz Air Malta, che segna il traguardo dei 50 aeromobili, opererà la più ampia programmazione di sempre dalla Capitale durante l'estate.\r

\r

La nuova assegnazione consente di raggiungere nuove destinazioni tra cui Göteborg, Lussemburgo, Baku e Kuwait City; inoltre, la capacità aggiuntiva consente alla low cost di aumentare la frequenza dei voli dalla base verso Barcellona, Madrid, Valencia, Praga, Dortmund, Londra Gatwick, Tel Aviv e Yerevan.\r

\r

Questo è il primo dei tre nuovi aeromobili Airbus che saranno assegnati a Roma per la stagione estiva, portando il numero totale sulla base a 11 e quello in Italia a 25. In parallelo il network italiano è salito a oltre 200 rotte per la summer in corso.\r

\r

L'A321neo incorpora le più recenti tecnologie dell'industria aeronautica e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell'impronta acustica, un risparmio del 20% del consumo di carburante e una diminuzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto.","post_title":"Wizz Air ha posizionato a Roma Fiumicino il nono Airbus A321neo","post_date":"2023-04-06T10:17:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680776269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la stagione invernale trascorsa nel golfo Arabico, la Toscana torna a Napoli per il secondo anno consecutivo. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere ha infatti effettuato ieri il suo primo scalo del 2023 nella città partenopea. La Toscana visiterà il capoluogo campano ogni settimana, tutti i mercoledì, sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, dieci in più rispetto a quelli del 2022. L’itinerario andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Oltre alla Toscana, nel 2023, in primavera e autunno, anche la Pacifica effettuerà alcuni scali a Napoli nell’ambito di un itinerario di due settimane diretto in Israele ed Egitto.\r

\r

La Toscana porterà i suoi ospiti alla scoperta di Napoli e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni. Una delle novità principali è relativa a un nuovo tour a piedi interamente dedicato al rione Sanità, che è previsto debuttare a fine aprile. L'escursione si snoderà attraverso le vie del quartiere, che negli ultimi anni si è aperto a diverse iniziative culturali, economiche, turistiche e sociali, grazie al lavoro appassionato di cooperative come la Paranza. Da piazzetta Crociferi a palazzo dello Spagnuolo, dal vicolo della Cultura alla casa di Totò, dalla cappella dei Bianchi, dove è esposto il Figlio Velato di Jago, alla basilica di Santa Maria alla Sanità, con il suo presepe Favoloso, a palazzo Sanfelice, il tour durerà oltre quattro ore e permetterà di gustare anche alcune prelibatezze gastronomiche del quartiere, come la pizza fritta.","post_title":"Il rione Sanità protagonista del ritorno delle navi Costa a Napoli","post_date":"2023-04-06T10:08:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680775702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443184\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Foto di Amos Nachoum[/caption]\r

\r

Explora Journeys ha deciso: sarà l'oceanografa, esploratrice e ambientalista Sylvia Earle la madrina di Explora I. Battezzerà la nave nel corso della cerimonia ufficiale del prossimo 8 luglio a Civitavecchia. “È un onore avere la dottoressa Earle quale madrina della nostra prima nave di lusso - commenta il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Il suo continuo impegno per la tutela degli oceani e l'esplorazione marina ne fa una grande ispirazione per tutti noi. La nostra compagnia condivide con lei la passione per la protezione degli oceani e siamo molto felici di poter contribuire insieme a questa importante missione\".\r

\r

“Sono onorata di essere stata scelta come madrina della Explora I - aggiunge Sylvia Earle, che è tra le altre cose anche fondatrice dell'associazione internazionale Mission Blue per la protezione degli oceani -. Guardo con entusiasmo alla collaborazione tra la nostra organizzazione, Explora Journeys e la fondazione Msc dedicata alla protezione e alla cura degli oceani in tutto il pianeta”.","post_title":"Sarà l'oceanografa Sylvia Earle la madrina della Explora I","post_date":"2023-04-06T09:45:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680774300000]}]}}