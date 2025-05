Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino». Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino. «Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo». La programmazione all’interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino». Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino. «Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo». La programmazione all'interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima». [post_title] => Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” [post_date] => 2025-05-20T12:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747744050000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero. Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero. Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali. A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario. Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto. Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax. Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”. Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti. Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali. Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia. (Fonte: Travel365.it) [post_title] => Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto [post_date] => 2025-05-20T12:12:17+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => destinazioni-estive-europee [1] => galizia-spagna [2] => idee-viaggio-agosto [3] => mete-estive-2025 [4] => seychelles-agosto [5] => slovenia-estate [6] => tanzania-safari-agosto [7] => travel365-estate [8] => vacanza-agosto-estero [9] => vacanze-in-groenlandia [10] => viaggi-avventura-e-relax ) [post_tag_name] => Array ( [0] => destinazioni estive europee [1] => Galizia Spagna [2] => idee viaggio agosto [3] => mete estive 2025 [4] => Seychelles agosto [5] => Slovenia estate [6] => Tanzania safari agosto [7] => travel365 estate [8] => vacanza agosto estero [9] => vacanze in Groenlandia [10] => viaggi avventura e relax ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747743137000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490782" align="alignleft" width="300"] Ilya Kravtsov[/caption] RateHawk, piattaforma online B2B per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e trasferimenti, ha annunciato una partnership strategica con GlobalStar Travel Management, organizzazione globale specializzata nella gestione dei viaggi aziendali. Questa nuova partnership garantisce, ai partner di GlobalStar, in tutto il mondo, l'accesso all’ampio inventario di RateHawk. Il sistema all-in-one di RateHawk offre ai partner GlobalStar oltre 2,7 milioni strutture ricettive, oltre a diversi contratti con fornitori di fiducia per il noleggio auto, i trasferimenti e i biglietti ferroviari. Per aiutare i travel manager a orientarsi in modo efficiente nella vasta gamma di opzioni disponibili, gli strumenti alimentati da intelligenza artificiale (IA) della società mettono in evidenza i suggerimenti basati sulle tariffe più competitive disponibili. "La nostra collaborazione ha lo scopo di potenziare ulteriormente i partner GlobalStar, aumentando la loro confidenza nelle operazioni quotidiane di prenotazione. La nostra vasta gamma di strutture ricettive proviene sia dagli accordi siglati con oltre 320 fornitori che dalle oltre 130.000 proprietà con contratto diretto. Questo ci permette di offrire aggiornamenti delle disponibilità in tempo reale e modifiche più rapide. Inoltre, la nostra procedura di verifica delle prenotazioni prima della conferma, basata sull’apprendimento automatico, riduce al minimo il rischio di possibile problematiche in loco. Inoltre, Il nostro team di supporto è disponibile in 32 lingue, per gestire qualsiasi richiesta", afferma Ilya Kravtsov, chief commercial officer di Emerging Travel Group, società madre di RateHaw [post_title] => RateHawk lancia la partnership con GlobalStar Travel Management, [post_date] => 2025-05-20T09:39:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747733979000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tra nuove aperture in Italia, Austria, Croazia e Germania e strategie di crowdinvesting, il gruppo ridefinisce il modello di sviluppo nel settore turistico. E lo fa con alle spalle un fatturato di 264 milioni di euro nel 2024 e un piano di investimenti di 400 milioni per i prossimi cinque anni. Fmtg punta così a consolidare la propria presenza nei principali mercati del turismo, investendo su strutture di lusso e family-friendly, e mantenendo un approccio integrato e sostenibile. Un modello integrato per il turismo del futuro Falkensteiner Michaeler Tourism Group adotta un modello di business diversificato e integrato, basato su quattro aree strategiche: gestione alberghiera (Falkensteiner Hotels & Residences), sviluppo immobiliare (Fmtg Development), consulenza strategica (Michaeler & Partner) e finanziamento partecipativo (Fmtg Invest). Questa struttura permette al gruppo di affrontare il mercato con un approccio a 360 gradi, garantendo coerenza operativa e una visione di lungo periodo. Uno degli asset innovativi del gruppo è FMTG Invest, piattaforma di crowdinvesting fondata nel 2022. “Grazie a 14 campagne di raccolta fondi, sono stati raccolti oltre 102 milioni di euro da più di 5.000 investitori attivi - dichiara Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group - La piattaforma consente di ottenere interessi in denaro o voucher vacanza, mantenendo un forte legame con la community, che contribuisce per il 25% del capitale”. Nell'autunno 2025 è prevista la prima campagna di crowdinvesting in Italia, una mossa strategica che punta a coinvolgere nuovi investitori locali. Anche perché, come afferma Michaeler "le forme alternative di finanziamento sono interessanti non solo per le aziende, ma anche per gli investitori che cercano qualità, trasparenza e solidità del brand" . Sinergie e strategie per il mercato europeo L'espansione in Italia, a Salò, Licata e Cesenatico, è parte integrante della strategia europea del gruppo, che mira a creare sinergie tra le nuove strutture e il portfolio già consolidato. Oltre alle aperture italiane ci saranno anche, a marzo 2026, le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. In Austria, è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. Nel 2028, invece, verrà inaugurato il Falkensteiner Family Hotel Grömitz, prima struttura del brand in Germania. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family+ Active. L’obiettivo dichiarato è ottimizzare le risorse e massimizzare il ritorno sugli investimenti, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Fmtg come leader nel settore turistico. Grazie a un modello integrato e all’apertura verso forme di finanziamento innovative come il crowdinvesting, Falkensteiner Michaeler Tourism Group dimostra di voler ridefinire il concetto di turismo moderno, puntando su qualità, diversificazione e coinvolgimento diretto della propria community. [post_title] => Falkensteiner Michaeler Tourism Group: espansione europea e strumenti di finanza alternativa [post_date] => 2025-05-16T09:31:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => croazia [2] => falkensteiner [3] => germania ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Croazia [2] => Falkensteiner [3] => germania ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747387867000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490544 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il World Travel & Tourism Council prevede un calo significativo della spesa turistica dei viaggiatori internazionali negli Stati Uniti quest'anno. Prevede una flessione fino a 12,5 miliardi di dollari di entrate nel settore dei viaggi nel 2025. Questo sta potenzialmente mettendo a rischio quasi 100.000 posti di lavoro nel settore turistico. Lo studio del Wttc, in collaborazione con Oxford Economics, partner per i dati sul turismo, stima che le entrate del turismo scenderanno sotto i 169 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Si tratta di un calo di circa il 7% e del 22% rispetto ai livelli del 2019. “Altri paesi stanno davvero stendendo il tappeto di benvenuto ai turisti, mentre sembra che gli Stati Uniti stiano mettendo un cartello siamo chiusi' afferma Julia Simpson, presidente e amministratore delegato del Wttc. "Il settore dei viaggi e del turismo egli Stati Uniti è il più grande a livello mondiale rispetto a qualsiasi altro Paese, con un valore di quasi 2,6 trilioni di dollari." 9% dell'economia Usa Considerando la spesa diretta e indiretta, rappresenta circa il 9% dell'economia statunitense e impiega 20 milioni di persone. Genera circa 585 miliardi di dollari di entrate fiscali ogni anno. Il Wttc afferma che il sentiment dei viaggiatori è cambiato a causa della retorica politica dell'amministrazione Trump e delle storie di viaggiatori trattenuti all'immigrazione per motivi talvolta infondati. "Quello a cui stiamo assistendo ora è un cambiamento di opinione davvero molto triste", ha affermato Simpson. “I legislatori non devono confondere il settore turistico con le problematiche legate all'immigrazione illegale. Un sistema sofisticato può bilanciare entrambi senza trasformare il Paese in un'isola che nessuno vuole visitare". Gli ultimi dati sul turismo di marzo 2025 mostrano un calo degli arrivi in ​​tutti i principali mercati di origine americani. Gli arrivi in ​​Germania sono diminuiti del 28% e nel Regno Unito del 15% su base annua. [post_title] => Wttc: Usa flessione di 12,5 miliardi. A rischio 100 mila posti di lavoro [post_date] => 2025-05-15T11:50:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747309837000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà a Livorno da oggi fino al 17 maggio la prima edizione della Biennale dell’acqua e del mare. Al centro dell’iniziativa, ideata e organizzata dal comune di Livorno, l’ambiente, la sostenibilità e l’economia declinati sul tema del mare e dell’acqua. Quattro giorni di convegni scientifici, iniziative culturali, turistiche sportive per affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua. «Una bella idea, destinata a diventare un punto di riferimento per valorizzare ciò che il mare rappresenta per tutta la Toscana, e in particolare per Livorno, che incarna il simbolo dell’approccio toscano al mare, sia dal punto di vista commerciale che dello sviluppo portuale – spiega il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani intervenuto alla prima posa della pietra della Darsena Europa - Si tratta del varo di un progetto europeo che rivoluzionerà gli scambi e i rapporti commerciali con il mondo intero, valorizzando Livorno non solo sotto l’aspetto turistico e balneare, ma anche per il suo straordinario patrimonio storico, che sempre più la rende fonte di attrazione». La Biennale del Mare permetterà di consolidare, nel corso dei prossimi quattro anni, il profilo di Livorno come capitale della costa toscana e, al tempo stesso, proiezione di una Toscana che guarda al mondo grazie al suo porto e al suo mare. L’iniziativa ha potuto contare anche sul contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sull’essenziale sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati che hanno creduto nella sua realizzazione. A seconda dei contesti, il taglio sarà scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno guarda da subito al grande pubblico con un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sul tema che si espliciterà attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica con visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua. «In questi anni – ha spiegato il sindaco di Livorno Luca Salvetti- abbiamo inteso lavorare su due aspetti: identità della città e visione del futuro. Identità e visione per Livorno naturalmente non possono prescindere dal mare e dall'acqua da qui parte l'idea della biennale del mare. Con la prima edizione di Blu Livorno, Biennale del mare e dell' acqua abbiamo voluto creare qualcosa di livello che riguardasse due degli aspetti fondamentali che sono nel dna della città di Livorno: il rapporto con il mare e l'importanza dell'acqua. Un evento sostenuto dalla commissione europea e dal ministero del mare e del ministero dell'ambiente, mentre a livello regionale c'è stata piena adesione da parte del presidente Giani. Anche a livello locale abbiamo trovato porte aperte da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutti hanno voluto offrire il proprio contributo». [post_title] => Livorno, dal 14 al 17 maggio la prima Biennale dell’acqua e del mare tra convegni ed iniziative turistiche e culturali [post_date] => 2025-05-14T12:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747225063000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely, un brand di Travel Open Day, che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. “Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”. Ospitalità e promozione L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata. Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com [gallery ids="490424,490425,490426,490461,490459,490458,490457,490456,490455,490454,490452,490451,490450,490449,490448"] [post_title] => ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale [post_date] => 2025-05-14T11:37:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747222677000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dimensione Turismo gioca d'anticipo con il lancio di una speciale promozione 'prenota prima' - valida fino al prossimo 30 giugno - dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner. Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l'operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna. Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici. Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente. Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare. Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare. [post_title] => Dimensione Turismo in allungo sul capodanno 2026 con uno speciale 'prenota prima' [post_date] => 2025-05-12T14:36:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747060604000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un cambiamento strategico e sostenibile, che rafforzi il ruolo delle agenzie di viaggio in un mercato turistico sempre più competitivo e tecnologico: questa la rotta intrapresa da Via con Noi in occasione della convention annuale dal tema "Evoluzione Via con Noi: Rivoluzione e non Rivolta". L’evento - che si è svolto dal 9 all'11 maggio al Grand Hotel Pianeta Maratea - ha incluso momenti di accoglienza e networking, con l’intervento dell’amministratore delegato Giuseppe Ambrosino. Alle agenzie sono stati offerti strumenti concreti e visioni strategiche per affrontare le nuove sfide. Sono stati presentati nuovi strumenti operativi del network (Gruppo Bluvacanze), seguiti da un focus sulla digitalizzazione e sull’evoluzione operativa delle adv nell'ottica “Rivoluzione = Cambiamento”; primo piano poi sulle novità di prodotto - dal catalogo Mare Italia alle nuove proposte lungo raggio, dal cashback ai servizi di biglietteria Travelrooms (“Evoluzione = Crescita”). Infine, approfondimenti su intelligenza artificiale e sociologia del turismo con gli interventi dei professori Antonio Pescapè e Sibilio dell’Università Federico II di Napoli, (“Motivazione = Risultato”). [caption id="attachment_490242" align="alignright" width="300"] Giuseppe Ambrosino, amministratore delegato di Via con Noi[/caption] Non sono mancati workshop pratici, durante i quali le agenzie di viaggio hanno potuto testare le nuove piattaforme e confrontarsi direttamente con i responsabili operativi del network. [post_title] => Via con Noi: la convention nel segno di un cambiamento "strategico e sostenibile" [post_date] => 2025-05-12T11:44:54+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747050294000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gomo viaggi lancia il nuovo catalogo slovenia e croazia da trieste" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":760,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino».\r

\r

Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino.\r

\r

«Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo».\r

\r

La programmazione all'interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima».","post_title":"Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste”","post_date":"2025-05-20T12:27:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747744050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero.\r

Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero.\r

Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali.\r

A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario.\r

Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto.\r

\r

Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare\r

\r

Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax.\r

\r

Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici\r

\r

Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”.\r

\r

Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica\r

\r

Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti.\r

\r

Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale\r

\r

Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali.\r

\r

Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari\r

\r

Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia.\r

\r

(Fonte: Travel365.it)","post_title":"Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto","post_date":"2025-05-20T12:12:17+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":["destinazioni-estive-europee","galizia-spagna","idee-viaggio-agosto","mete-estive-2025","seychelles-agosto","slovenia-estate","tanzania-safari-agosto","travel365-estate","vacanza-agosto-estero","vacanze-in-groenlandia","viaggi-avventura-e-relax"],"post_tag_name":["destinazioni estive europee","Galizia Spagna","idee viaggio agosto","mete estive 2025","Seychelles agosto","Slovenia estate","Tanzania safari agosto","travel365 estate","vacanza agosto estero","vacanze in Groenlandia","viaggi avventura e relax"]},"sort":[1747743137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490782\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ilya Kravtsov[/caption]\r

RateHawk, piattaforma online B2B per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e trasferimenti, ha annunciato una partnership strategica con GlobalStar Travel Management, organizzazione globale specializzata nella gestione dei viaggi aziendali. Questa nuova partnership garantisce, ai partner di GlobalStar, in tutto il mondo, l'accesso all’ampio inventario di RateHawk.\r

Il sistema all-in-one di RateHawk offre ai partner GlobalStar oltre 2,7 milioni strutture ricettive, oltre a diversi contratti con fornitori di fiducia per il noleggio auto, i trasferimenti e i biglietti ferroviari. Per aiutare i travel manager a orientarsi in modo efficiente nella vasta gamma di opzioni disponibili, gli strumenti alimentati da intelligenza artificiale (IA) della società mettono in evidenza i suggerimenti basati sulle tariffe più competitive disponibili.\r

\"La nostra collaborazione ha lo scopo di potenziare ulteriormente i partner GlobalStar, aumentando la loro confidenza nelle operazioni quotidiane di prenotazione. La nostra vasta gamma di strutture ricettive proviene sia dagli accordi siglati con oltre 320 fornitori che dalle oltre 130.000 proprietà con contratto diretto. Questo ci permette di offrire aggiornamenti delle disponibilità in tempo reale e modifiche più rapide. Inoltre, la nostra procedura di verifica delle prenotazioni prima della conferma, basata sull’apprendimento automatico, riduce al minimo il rischio di possibile problematiche in loco. Inoltre, Il nostro team di supporto è disponibile in 32 lingue, per gestire qualsiasi richiesta\", afferma Ilya Kravtsov, chief commercial officer di Emerging Travel Group, società madre di RateHaw","post_title":"RateHawk lancia la partnership con GlobalStar Travel Management,","post_date":"2025-05-20T09:39:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747733979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tra nuove aperture in Italia, Austria, Croazia e Germania e strategie di crowdinvesting, il gruppo ridefinisce il modello di sviluppo nel settore turistico. E lo fa con alle spalle un fatturato di 264 milioni di euro nel 2024 e un piano di investimenti di 400 milioni per i prossimi cinque anni. Fmtg punta così a consolidare la propria presenza nei principali mercati del turismo, investendo su strutture di lusso e family-friendly, e mantenendo un approccio integrato e sostenibile.\r

\r

Un modello integrato per il turismo del futuro\r

\r

Falkensteiner Michaeler Tourism Group adotta un modello di business diversificato e integrato, basato su quattro aree strategiche: gestione alberghiera (Falkensteiner Hotels & Residences), sviluppo immobiliare (Fmtg Development), consulenza strategica (Michaeler & Partner) e finanziamento partecipativo (Fmtg Invest). Questa struttura permette al gruppo di affrontare il mercato con un approccio a 360 gradi, garantendo coerenza operativa e una visione di lungo periodo.\r

\r

Uno degli asset innovativi del gruppo è FMTG Invest, piattaforma di crowdinvesting fondata nel 2022. “Grazie a 14 campagne di raccolta fondi, sono stati raccolti oltre 102 milioni di euro da più di 5.000 investitori attivi - dichiara Otmar Michaeler, ceo di Falkensteiner Michaeler Tourism Group - La piattaforma consente di ottenere interessi in denaro o voucher vacanza, mantenendo un forte legame con la community, che contribuisce per il 25% del capitale”. \r

Nell'autunno 2025 è prevista la prima campagna di crowdinvesting in Italia, una mossa strategica che punta a coinvolgere nuovi investitori locali. Anche perché, come afferma Michaeler \"le forme alternative di finanziamento sono interessanti non solo per le aziende, ma anche per gli investitori che cercano qualità, trasparenza e solidità del brand\" .\r

\r

Sinergie e strategie per il mercato europeo\r

\r

L'espansione in Italia, a Salò, Licata e Cesenatico, è parte integrante della strategia europea del gruppo, che mira a creare sinergie tra le nuove strutture e il portfolio già consolidato. Oltre alle aperture italiane ci saranno anche, a marzo 2026, le Falkensteiner Aurora Residences, nuove ville di lusso fronte mare all’interno del Falkensteiner Resort Punta Skala di Zara, in Croazia. In Austria, è previsto per il 2026 l’ampliamento del portfolio con il nuovo Falkensteiner Hotel Saalbach-Hinterglemm, un 5* da 127 camere in gestione diretta. Nel 2028, invece, verrà inaugurato il Falkensteiner Family Hotel Grömitz, prima struttura del brand in Germania. Situato a pochi passi dal Mar Baltico, l’hotel ospiterà 104 camere e suite e 26 appartamenti, con un concept orientato al segmento Family+ Active.\r

\r

L’obiettivo dichiarato è ottimizzare le risorse e massimizzare il ritorno sugli investimenti, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Fmtg come leader nel settore turistico.\r

Grazie a un modello integrato e all’apertura verso forme di finanziamento innovative come il crowdinvesting, Falkensteiner Michaeler Tourism Group dimostra di voler ridefinire il concetto di turismo moderno, puntando su qualità, diversificazione e coinvolgimento diretto della propria community.","post_title":"Falkensteiner Michaeler Tourism Group: espansione europea e strumenti di finanza alternativa","post_date":"2025-05-16T09:31:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["austria","croazia","falkensteiner","germania"],"post_tag_name":["Austria","Croazia","Falkensteiner","germania"]},"sort":[1747387867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490544","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il World Travel & Tourism Council prevede un calo significativo della spesa turistica dei viaggiatori internazionali negli Stati Uniti quest'anno. Prevede una flessione fino a 12,5 miliardi di dollari di entrate nel settore dei viaggi nel 2025. Questo sta potenzialmente mettendo a rischio quasi 100.000 posti di lavoro nel settore turistico. Lo studio del Wttc, in collaborazione con Oxford Economics, partner per i dati sul turismo, stima che le entrate del turismo scenderanno sotto i 169 miliardi di dollari entro la fine del 2025.\r

\r

Si tratta di un calo di circa il 7% e del 22% rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

“Altri paesi stanno davvero stendendo il tappeto di benvenuto ai turisti, mentre sembra che gli Stati Uniti stiano mettendo un cartello siamo chiusi' afferma Julia Simpson, presidente e amministratore delegato del Wttc. \"Il settore dei viaggi e del turismo egli Stati Uniti è il più grande a livello mondiale rispetto a qualsiasi altro Paese, con un valore di quasi 2,6 trilioni di dollari.\"\r

\r

9% dell'economia Usa\r

\r

Considerando la spesa diretta e indiretta, rappresenta circa il 9% dell'economia statunitense e impiega 20 milioni di persone. Genera circa 585 miliardi di dollari di entrate fiscali ogni anno.\r

\r

Il Wttc afferma che il sentiment dei viaggiatori è cambiato a causa della retorica politica dell'amministrazione Trump e delle storie di viaggiatori trattenuti all'immigrazione per motivi talvolta infondati.\r

\r

\"Quello a cui stiamo assistendo ora è un cambiamento di opinione davvero molto triste\", ha affermato Simpson. “I legislatori non devono confondere il settore turistico con le problematiche legate all'immigrazione illegale. Un sistema sofisticato può bilanciare entrambi senza trasformare il Paese in un'isola che nessuno vuole visitare\". Gli ultimi dati sul turismo di marzo 2025 mostrano un calo degli arrivi in ​​tutti i principali mercati di origine americani. Gli arrivi in ​​Germania sono diminuiti del 28% e nel Regno Unito del 15% su base annua.\r

\r

\r

","post_title":"Wttc: Usa flessione di 12,5 miliardi. A rischio 100 mila posti di lavoro","post_date":"2025-05-15T11:50:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747309837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà a Livorno da oggi fino al 17 maggio la prima edizione della Biennale dell’acqua e del mare.\r

\r

Al centro dell’iniziativa, ideata e organizzata dal comune di Livorno, l’ambiente, la sostenibilità e l’economia declinati sul tema del mare e dell’acqua. Quattro giorni di convegni scientifici, iniziative culturali, turistiche sportive per affrontare in modo efficace le criticità comuni a tante aree costiere, aiutando a rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua.\r

\r

«Una bella idea, destinata a diventare un punto di riferimento per valorizzare ciò che il mare rappresenta per tutta la Toscana, e in particolare per Livorno, che incarna il simbolo dell’approccio toscano al mare, sia dal punto di vista commerciale che dello sviluppo portuale – spiega il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani intervenuto alla prima posa della pietra della Darsena Europa - Si tratta del varo di un progetto europeo che rivoluzionerà gli scambi e i rapporti commerciali con il mondo intero, valorizzando Livorno non solo sotto l’aspetto turistico e balneare, ma anche per il suo straordinario patrimonio storico, che sempre più la rende fonte di attrazione».\r

\r

La Biennale del Mare permetterà di consolidare, nel corso dei prossimi quattro anni, il profilo di Livorno come capitale della costa toscana e, al tempo stesso, proiezione di una Toscana che guarda al mondo grazie al suo porto e al suo mare.\r

\r

L’iniziativa ha potuto contare anche sul contributo delle due co-ideatrici Barbara La Comba e Anna De Biasi e sull’essenziale sostegno di importanti stakeholder pubblici e privati che hanno creduto nella sua realizzazione. A seconda dei contesti, il taglio sarà scientifico, tecnico o promozionale. Ma Blu Livorno guarda da subito al grande pubblico con un’importante attività culturale, divulgativa e di intrattenimento sul tema che si espliciterà attraverso mostre, iniziative di spettacolo, proposte food sostenibili, attività sportive e di scoperta del territorio in chiave turistica con visite alle attrazioni storico-architettoniche legate al mare e all’acqua.\r

\r

«In questi anni – ha spiegato il sindaco di Livorno Luca Salvetti- abbiamo inteso lavorare su due aspetti: identità della città e visione del futuro. Identità e visione per Livorno naturalmente non possono prescindere dal mare e dall'acqua da qui parte l'idea della biennale del mare. Con la prima edizione di Blu Livorno, Biennale del mare e dell' acqua abbiamo voluto creare qualcosa di livello che riguardasse due degli aspetti fondamentali che sono nel dna della città di Livorno: il rapporto con il mare e l'importanza dell'acqua. Un evento sostenuto dalla commissione europea e dal ministero del mare e del ministero dell'ambiente, mentre a livello regionale c'è stata piena adesione da parte del presidente Giani. Anche a livello locale abbiamo trovato porte aperte da parte di tutti i soggetti coinvolti. Tutti hanno voluto offrire il proprio contributo».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Livorno, dal 14 al 17 maggio la prima Biennale dell’acqua e del mare tra convegni ed iniziative turistiche e culturali","post_date":"2025-05-14T12:17:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747225063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande apprezzamento per la qualità e la varietà delle offerte turistiche è stato espresso dai 18 buyers internazionali e dalla stampa ospitati del Distretto turistico Sicilia Occidentale in un tour organizzato da ItaliAbsolutely, un brand di Travel Open Day, che si è appena concluso e che ha permesso loro di immergersi a 360° nelle maggiori attrattive turistiche offerte dal territorio. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire borghi storici e città, paesaggi e natura, archeologia, musei, saline e realtà vitivinicole del territorio. \r

“Un’importante iniziativa di incoming che ha richiesto molto impegno e molta collaborazione – ha affermato la presidente del Distretto Rosalia D’Alì – Abbiamo voluto dare sostegno concreto a tutto il comparto turistico, dagli operatori delle strutture ricettive, ai ristoratori e a tutti coloro che operano nel settore. Abbiamo proposto molti itinerari e riscontrato grande entusiasmo. Il supporto dei componenti del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico, dei soci e degli sponsor tecnici che hanno collaborato è stato decisivo per la buona riuscita della manifestazione e per questo li ringrazio sentitamente. Abbiamo dimostrato che l’area della Sicilia occidentale è una destinazione unica in cui i turisti possono venire tutto l’anno”.\r

\r

Ospitalità e promozione\r

L’ospitalità, la promozione della Sicilia Occidentale con la conseguente possibilità di commercializzare le offerte turistiche per circa ottanta operatori turistici locali e le esperienze proposte sono stati gli obiettivi del tour che ha registrato grande interesse dei buyer provenienti da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. \r

Da Mothia al Parco archeologico di Segesta, dal golfo di Castellammare, Scopello, all’agro ericino, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, i tramonti alle saline, visite nelle città e nei musei, outdoor e sport all’aria aperta, gli ospiti hanno potuto conoscere ogni angolo della provincia seguendo tre programmi distinti. Il tour dei giornalisti della carta stampata, radio e riviste specializzate, ha avuto invece un taglio culturale con la visita ai musei di Gibellina, Trapani, Mozia, Museo del Satiro e Chiesa dove sono custoditi i Misteri oltre che visite alle città e al borgo di Erice. \r

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sta lavorando ad altre iniziative specifiche nella direzione della trasformazione in corso da dmo a dmc, con un portale turistico già ricco di offerte che ha incontrato il favore di molti operatori. E il tour appena concluso, facendo incontrare direttamente la domanda e l’offerta, è stata una delle prime azioni concrete volte a dare una svolta nella strategia turistica della destinazione West of Sicily ormai consolidata.\r

Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely\r

Per organizzare il tuo fam trip con i buyer esteri scrivi a marketing@italiabsolutely.com\r

[gallery ids=\"490424,490425,490426,490461,490459,490458,490457,490456,490455,490454,490452,490451,490450,490449,490448\"]","post_title":"ItaliAbsolutely: successo per il workshop Distretto turistico Sicilia Occidentale","post_date":"2025-05-14T11:37:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1747222677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Dimensione Turismo gioca d'anticipo con il lancio di una speciale promozione 'prenota prima' - valida fino al prossimo 30 giugno - dedicata ad una selezione di viaggi su misura per il capodanno 2026: il catalogo è già consultabile online e presto verrà distribuito nelle adv partner.\r

\r

Tra le proposte, un tour nello Sri Lanka, attraverso paesaggi verdeggianti e monumenti ricchi di fascino e misticismo. Per il capodanno l'operatore propone un itinerario che porta alla scoperta dei tesori storici e naturalistici dell’isola, completato da un confortevole soggiorno mare in un beach resort a Unawatuna.\r

\r

Il Vietnam e la Cambogia sono mete sempre più apprezzate dai viaggiatori: il tour in Vietnam si snoda tra Hanoi, la Baia di Halong, tesoro Unesco dai paesaggi sorprendenti, il fiume della magica Hoi Han con le sue lanterne variopinte, fino alla capitale Saigon, esplorata sia nella dimensione urbana che in quella periferica dei villaggi lungo il Mekong. La parte della Cambogia tocca la capitale Phnom Penh, con i mercati locali e Siem Reap con il maestoso sito Unesco di Angkor, con edifici del 12° secolo che a Ta Prohm giacciono da secoli nel groviglio di gigantesche radici.\r

\r

Il Tour Maravilha è un viaggio in Brasile che combina una serie di esperienze avventurose al comfort e alla qualità del DBeach resort, struttura ricettiva a Natal di proprietà di Dimensione Turismo. Un viaggio che porta alla scoperta di una destinazione emozionante e coinvolgente.\r

\r

Il viaggio bestseller del capodanno Dimensione Turismo è il tour del Nord della Thailandia con Bangkok e soggiorno mare a Phuket. Un tour che attraversa la terra del Siam esplorandone i tesori a Bangkok, Chiang Mai e Chiang Rai, con un rilassante soggiorno mare nell’isola più amata: Phuket. Disponibile anche la versione solo Bangkok e soggiorno mare.\r

\r

Il viaggio a Singapore e Thailandia a Phi Phi Island, proposta inedita della programmazione del to per capodanno, combina le visite nella magnetica capitale al relax in una delle spiagge più belle della Thailandia. Un soggiorno mare in un resort sulla spiaggia, che si distingue per la bellezza del punto mare.","post_title":"Dimensione Turismo in allungo sul capodanno 2026 con uno speciale 'prenota prima'","post_date":"2025-05-12T14:36:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747060604000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un cambiamento strategico e sostenibile, che rafforzi il ruolo delle agenzie di viaggio in un mercato turistico sempre più competitivo e tecnologico: questa la rotta intrapresa da Via con Noi in occasione della convention annuale dal tema \"Evoluzione Via con Noi: Rivoluzione e non Rivolta\".\r

\r

L’evento - che si è svolto dal 9 all'11 maggio al Grand Hotel Pianeta Maratea - ha incluso momenti di accoglienza e networking, con l’intervento dell’amministratore delegato Giuseppe Ambrosino. Alle agenzie sono stati offerti strumenti concreti e visioni strategiche per affrontare le nuove sfide.\r

\r

\r

Sono stati presentati nuovi strumenti operativi del network (Gruppo Bluvacanze), seguiti da un focus sulla digitalizzazione e sull’evoluzione operativa delle adv nell'ottica “Rivoluzione = Cambiamento”; primo piano poi sulle novità di prodotto - dal catalogo Mare Italia alle nuove proposte lungo raggio, dal cashback ai servizi di biglietteria Travelrooms (“Evoluzione = Crescita”). Infine, approfondimenti su intelligenza artificiale e sociologia del turismo con gli interventi dei professori Antonio Pescapè e Sibilio dell’Università Federico II di Napoli, (“Motivazione = Risultato”). \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_490242\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Giuseppe Ambrosino, amministratore delegato di Via con Noi[/caption]\r

\r

Non sono mancati workshop pratici, durante i quali le agenzie di viaggio hanno potuto testare le nuove piattaforme e confrontarsi direttamente con i responsabili operativi del network.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via con Noi: la convention nel segno di un cambiamento \"strategico e sostenibile\"","post_date":"2025-05-12T11:44:54+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747050294000]}]}}