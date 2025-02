Going sigla un accordo di strategic co-marketing con Disney Nuovo accordo di strategic co-marketing per Going che sigla una partnership con Disney incentrata sui parchi di divertimento del gruppo a stelle e strisce. L’iniziativa rafforza una collaborazione già avviata a fine 2024 in concomitanza delle uscite dei film Oceania 2 e Mufasa: il Re Leone: “Il nostro obiettivo – spiega il chief commercial and operations officer del to di casa Msc, Maurizio Casabianca – è quello di offrire un viaggio completo, con combinati in grado di unire a un’esperienza immersiva nelle destinazioni Disney degli itinerari capaci di integrare adeguatamente la proposta. Pensiamo tra le altre cose anche ad aumentare la permanenza all’interno dei parchi, portandola almeno a una media di tre-quattro notti, evitando quell’abitudine tipicamente italiana di visitare gli Usa a mo’ di canguri, con programmi comprensivi di una decina di tappe spesso lontane tra loro da toccare in pochi giorni”. L’offerta Disney park di Going si concentrerà in particolare su Orlando, con proposte che potranno coprire un’ampia serie di itinerari. “A partire dalla Florida che da sola ha tantissimo da offrire. E poi c’è la naturale liaison con il porto di Miami, dove Msc inaugurerà a breve il suo mega terminal. Ma punteremo anche su Hawaii e California. Il tutto tenendo conto che a poca distanza da Anaheim c’è Santa Monica, dove termina la Route 66 che nel 2026 festeggerà il proprio centesimo anniversario. Ma naturalmente non tralasceremo neppure Disneyland Paris, per un’offerta che abbiamo immaginato come una sorta di Behind Parigi, che comprenderà anche combinati a lungo raggio in destinazioni come il New England, l’oceano Indiano, i Caraibi e l’Africa.”. A sottolineare la forza del brand Usa in Italia ci pensa la country head Disney Experiences Italy, Monica Astuti: “Il valore e l’affinità del marchio con l’Italia sono tra le più alte al mondo. D’altronde siamo qui dal 1932. Il fil rouge che lega tutte le nostre linee di business è la narrazione, lo stoytelling: storie che prendono vita proprio nei nostri parchi”. “La mission di Going – conclude il ceo del gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino – è quella di portare questo bagaglio di emozioni al mercato italiano. E per farlo è prevista anche una serie di iniziative di formazione Going ad hoc dedicate a tutte le agenzie”. Condividi

