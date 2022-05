Go World ha incontrato le agenzie romane all’Hard Rock Café capitolino per la presentazione di Crossroads Maldives, il resort integrato multi-isola che comprende due strutture a 5 e 4 stelle: l’Hard Rock Hotel Maldives e il Saii Lagoon Maldives Curio Collection by Hilton sono immersi nella laguna di Emboodhoo, a soli 15 minuti di barca dall’aeroporto internazionale di Malé.

“Crossroads stravolge il concetto del tradizionale resort maldiviano – spiega la marketing manager Go World, Lucia Fava -. Tra le due strutture si estende una marina di 800 metri con ristoranti, spa, shopping e intrattenimento ed è molto forte l’attenzione alle vacanze famiglia. Per i ragazzi ci sono i Junior club con attività organizzate e anche la possibilità di avvicinarsi all’ecosistema maldiviano praticando sport acquatici e immersioni”.

Per le prenotazioni all’Hard Rock Hotel Maldives e al Saii Lagoon Maldives effettuate entro il 30 giugno, in vista di soggiorni fino al 31 agosto, le offerte speciali Go World dedicate alle famiglie prevedono quindi sette notti con prima colazione all’Hard Rock Hotel, mente al Saii Lagoon l’offerta è sempre di sette notti con free upgrade da pensione completa ad all-inclusive, sempre fino al 31 agosto 2022. Dal 1° luglio al 31 settembre i campi estivi per bambini sono inoltre gratuiti, come lo sono yoga, acquagym, pedalò e kayak, biciclette e attrezzature per lo snorkeling. I due resort Crossroads, oltre alla vocazione per le vacanze attive per famiglie, prestano grande attenzione agli ospiti disabili con accessi dedicati a camere e spiagge, e la possibilità di avvicinarsi a esperienze in acqua, comprese le immersioni. Go World offre soggiorni combinati Maldive con India e con Sri Lanka, per vacanze mare e cultura.