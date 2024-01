Go Asia nel Sud Italia con il workshop “Tutti i colori dell’Arabia Saudita” Si è appena conclusa a Catania la tre giorni di appuntamenti che Go Asia, to di casa Go World, ha organizzato nel Sud Italia, in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, per presentare la destinazione e la programmazione 2024. Il roadshow ha toccato le città di Bari, Caserta e Catania e ha visto la partecipazione di oltre 60 agenzie di viaggio partner, curiose di scoprire Tutti i colori dell’Arabia Saudita, destinazione aperta ai turisti italiani dal 2019. A introdurre la meta è stato Alberto Truffa, market manager di Tourism Hub, rappresentante di Saudi Tourism Authority in Italia, che ha portato i partecipanti in un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale e delle numerose attrazioni turistiche che l’Arabia Saudita ha da offrire: dalle moderne metropoli ai siti storici nel deserto, dagli eventi internazionali e alle bellezze incontaminate della costa. Ha inoltre invitato gli agenti a diventare un Saudi Expert: il programma di formazione online per approfondire la destinazione e offrire esperienze di viaggio uniche e su misura ai loro clienti. Per Go Asia la product manager Chiara Veroli ha presentato la programmazione 2024: “Questo momento di incontro e confronto con gli agenti di viaggio era necessario e si è rivelato prezioso per chiarire domande e curiosità su questa destinazione nuova per il mercato italiano. Condividere le svariate alternative di itinerari e esperienze disponibili è stato fondamentale per focalizzare le numerose opportunità che l’Arabia Saudita offre e permettere agli agenti di proporre la destinazione con consapevolezza e competenza, approfittando degli ottimi collegamenti aerei dagli aeroporti limitrofi”. Il catalogo 2024 Go Asia prevede diversi tour in esclusiva sulla destinazione, tra cui: Alla scoperta dell’Arabia Saudita, partenze speciali con accompagnatore dall’Italia in primavera e in autunno (nove giorni, da 6.510 euro voli inclusi); Tesori dell’Arabia Saudita: Jeddah e AlUla, con partenze ogni domenica (nove giorni, da 3.620 euro); Jeddah Long Weekend, per uno short break nella metropoli sulle sponde del mar Rosso (quattro giorni, da 2.230 euro). Condividi

