Gnv, consolidare le linee e rafforzare il confronto con le agenzie di viaggio Otto nuove unità entro il 2030. Per Gnv, compagnia del gruppo Msc, un investimento importante che accelera il piano di rinnovamento della flotta. Una crescita decisa ed ambiziosa per GNV che punta su sostenibilità e sicurezza. «Attualmente siamo concentrati a consolidare le nostre linee – spiega Matteo Della Valle Chief Commercial Officer di Gnv – Nel 2014 le linee in servizio erano 10, oggi sono 33, sono più che triplicate. Di recente abbiamo avviato il collegamento da Algeri a Sète e da Civitavecchia a Tunisi. Le prossime consegne, Virgo a settembre e Aurora a marzo, saranno seguite da altre quattro unità: stiamo ragionando su dove impiegare le navi». Intanto è tempo di bilanci su una stagione ormai avviata. «I primi sei mesi del 2025, periodo di bassa stagione – aggiunge Della Valle – hanno fatto registrare una leggerissima crescita. La Pasqua alta, seguita dal 25 aprile e poi dal 1° maggio, in generale ha spinto gli spostamenti. In tale contesto però la curva della domanda si è spostata verso destra, evidenziando un andamento piuttosto lento. Successivamente abbiamo assistito ad una ripresa ed anche ad un ritorno al last minute. Ai primi di luglio era ancora evidente l’indecisione di una buona parte di italiani». Le agenzie di viaggio si confermano il partner privilegiato della compagnia. «Molte le novità riservate al trade – continua Della Valle – che sarà ancora protagonista dell’evento Gnv Awards, giunto alla sesta edizione. Alle agenzie riserviamo i due programmi Elite e Premium. I Gnv Awards, i work shop e gli incontri sono momenti fondamentali per confrontarci con le adv». Da settembre 2024 è attivo il Gnv booking, un nuovo sistema di prenotazione che piace moltissimo alle adv. «Il sistema è molto più rapido – sottolinea Della Valle – e supporta concretamente le agenzie. Siamo a disposizione per capire al meglio le necessità del trade e migliorare la qualità del lavoro. Tra le novità, per esempio, sarà possibile fare direttamente cancellazioni e riprotezioni senza dover chiamare il booking, gestire in autonomia gli allotment». Tra le nuove tendenze del mercato, l’aumento delle famiglie che viaggiano con gli animali. «I numeri sono quadruplicati rispetto al 2021 – conclude Della Valle – anche perché ormai il 40% degli italiani ha animali domestici. Per questo abbiamo aumentato le cabine Pets (siamo stati tra i primi a creare le cabine per animali a bordo dei ferry) e puntato su percorsi che non disturbino chi non viaggia con gli animali». Maria Carniglia Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Otto nuove unità entro il 2030. Per Gnv, compagnia del gruppo Msc, un investimento importante che accelera il piano di rinnovamento della flotta. Una crescita decisa ed ambiziosa per GNV che punta su sostenibilità e sicurezza. «Attualmente siamo concentrati a consolidare le nostre linee – spiega Matteo Della Valle Chief Commercial Officer di Gnv – Nel 2014 le linee in servizio erano 10, oggi sono 33, sono più che triplicate. Di recente abbiamo avviato il collegamento da Algeri a Sète e da Civitavecchia a Tunisi. Le prossime consegne, Virgo a settembre e Aurora a marzo, saranno seguite da altre quattro unità: stiamo ragionando su dove impiegare le navi». Intanto è tempo di bilanci su una stagione ormai avviata. «I primi sei mesi del 2025, periodo di bassa stagione – aggiunge Della Valle – hanno fatto registrare una leggerissima crescita. La Pasqua alta, seguita dal 25 aprile e poi dal 1° maggio, in generale ha spinto gli spostamenti. In tale contesto però la curva della domanda si è spostata verso destra, evidenziando un andamento piuttosto lento. Successivamente abbiamo assistito ad una ripresa ed anche ad un ritorno al last minute. Ai primi di luglio era ancora evidente l’indecisione di una buona parte di italiani». Le agenzie di viaggio si confermano il partner privilegiato della compagnia. «Molte le novità riservate al trade – continua Della Valle – che sarà ancora protagonista dell’evento Gnv Awards, giunto alla sesta edizione. Alle agenzie riserviamo i due programmi Elite e Premium. I Gnv Awards, i work shop e gli incontri sono momenti fondamentali per confrontarci con le adv». Da settembre 2024 è attivo il Gnv booking, un nuovo sistema di prenotazione che piace moltissimo alle adv. «Il sistema è molto più rapido – sottolinea Della Valle – e supporta concretamente le agenzie. Siamo a disposizione per capire al meglio le necessità del trade e migliorare la qualità del lavoro. Tra le novità, per esempio, sarà possibile fare direttamente cancellazioni e riprotezioni senza dover chiamare il booking, gestire in autonomia gli allotment». Tra le nuove tendenze del mercato, l’aumento delle famiglie che viaggiano con gli animali. «I numeri sono quadruplicati rispetto al 2021 – conclude Della Valle – anche perché ormai il 40% degli italiani ha animali domestici. Per questo abbiamo aumentato le cabine Pets (siamo stati tra i primi a creare le cabine per animali a bordo dei ferry) e puntato su percorsi che non disturbino chi non viaggia con gli animali». Maria Carniglia [post_title] => Gnv, consolidare le linee e rafforzare il confronto con le agenzie di viaggio [post_date] => 2025-07-23T14:59:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753282770000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riqualificazione e reintegrazione paesaggistica si incontrano nel nuovo Mangia’s Sardinia Resort, un complesso da 595 camere affacciato sull’Arcipelago de La Maddalena, nel punto più a nord della Sardegna. Un esempio di architettura eco-sostenibile al servizio dell’ospitalità mediterranea. In apertura a giugno 2025, sarà il più grande resort fronte mare dell’isola, pensato per offrire un’esperienza contemporanea per famiglie, in perfetto equilibrio tra il richiamo del mare e l’autenticità della tradizione rurale gallurese. Hotel Investment Partners (HIP) – uno dei principali proprietari di resort nel Sud Europa, controllato da fondi gestiti da Blackstone e GIC – ha investito 62 milioni di euro per trasformare e riposizionare l’hotel. Il progetto, firmato Mangia’s, è stato realizzato dal general contractor MBuildit in collaborazione con lo studio Room 1804, che ha puntato su un restyling fortemente identitario. Coinvolte oltre 40 aziende locali e più di 300 professionisti e maestranze altamente specializzate. Il masterplan ha pienamente rispettato i principi guida iniziali, restituendo agli ospiti uno degli angoli più suggestivi e remoti della costa sarda, tra gli aeroporti di Olbia e Alghero, di fronte all’Arcipelago de La Maddalena. Linee morbide, volumi ispirati alle rocce granitiche modellate dal vento e richiami agli intonaci tradizionali locali conferiscono al resort una forte identità architettonica sarda, in perfetta armonia con il paesaggio naturale di Cala Grande, la celebre “Valle della Luna” sul promontorio di Capo Testa, da sempre luogo di contemplazione e libertà. [post_title] => Mangia's Sardinia Resort fra riqualificazione e riposizionamento [post_date] => 2025-07-23T11:38:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753270686000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Teritoria entra nel Gruppo Logis Hotels: con 316 hotel e ristoranti in Europa, soprattutto tra Francia e in Italia, di cui 129 a 4 e 5 stelle, la società insieme a Demeures & Châteaux e Singuliers Hôtels, costituisce ora la divisione “Premium” del gruppo. Una fusione che rafforzerà la posizione di leadership del Gruppo Logis Hôtels in questo segmento e, più in generale, nell'intero mercato. Con questi 3 marchi, il Gruppo Logis Hôtels conta oggi 104 ristoranti stellati Michelin. Teritoria apporta al Gruppo Logis Hotels la sua esperienza nella ristorazione stellata e nel marketing Mice; Gruppo Logis Hotels rafforza la distribuzione delle strutture Teritoria, soprattutto attraverso le prenotazioni dirette, grazie al suo programma di fidelizzazione Etik, che ha raggiunto 100 milioni di euro di vendite nel 2024. Inoltre, Peace & Work, il primo riconoscimento che premia la qualità della vita lavorativa nel settore alberghiero e della ristorazione, ha rafforzato le iniziative Act Eco e Act Eco Restaurant progress, gli indicatori di RSI del Gruppo Logis Hotels. «Gli hotel che compongono Teritoria sono emblematici dell'ospitalità e dell'esperienza gastronomica - afferma Karim Soleilhavoup, ceo di Logis Hotels Group (nella foto) -. Insieme, scriveremo i prossimi 50 anni di Teritoria e accelereremo lo sviluppo degli hotel e dei ristoranti indipendenti, fornendo loro prestazioni sostenibili e nuove leve per la crescita, pur preservando la loro unicità e autonomia. Intendiamo mantenere e rafforzare il posizionamento premium del brand e il suo impegno come azienda « à mission». «Unire le forze è fondamentale se vogliamo influenzare il futuro dell'industria dell'ospitalità. Questo progetto conferma la nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori indipendenti che sono la linfa vitale dell'ospitalità a misura d'uomo - in un mondo in cui la digitalizzazione non deve mai farci dimenticare l'essenziale» spiega Xavier Alberti, presidente di Teritoria. Con un fatturato record nel 2024 e una crescita continua per il settimo anno consecutivo, il Gruppo Logis Hôtels ha creato uno dei portafogli più ampi del mercato, con oltre 2.000 indirizzi in Francia e in Europa. Oggi suddivisi in sette brand complementari, da quelli budget a quelli di fascia molto alta. [post_title] => Teritoria nell'orbita di Logis Hotels: nuovo impulso alla divisione 'Premium' [post_date] => 2025-07-23T09:53:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753264418000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Oggi la tecnologia sta trasformando in modo accelerato anche i processi di prenotazione a livello internazionale», ha spiegato Paola De Filippo, ceo di Sabre Italia, durante la prima edizione italiana di Trainline Talks - Tech Edition a Milano. «Siamo passati da un modello a canale unico a un contesto multi-sorgente, in cui le informazioni arrivano da molteplici fonti e non è semplice catturare quella giusta e renderla operativa. Il vero ostacolo oggi non è la mancanza di tecnologia, ma la frammentazione dei contenuti. Unificare fonti diverse in un’unica architettura coerente è la sfida strutturale del travel tech ed è la nostra priorità strategica. Sabre ha già maturato esperienza concreta in Europa con una soluzione adottata in Spagna che consente di combinare tratte Renfe e iryo in un’unica prenotazione integrata nei flussi operativi delle agenzie». De Filippo ha evidenziato l’andamento del traffico ferroviario: «La Lombardia è sicuramente un'eccellenza per quanto riguarda i treni, ma ci sono delle regioni italiane che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di proposta, dove il treno veloce non arriva. Da questo punto di vista i dati, che sono davvero tanti e devono essere tradotti, ci forniscono informazioni su quelle che saranno le necessità future degli utenti e dei viaggiatori nel mondo dei treni. Nel settore dei viaggi l’approccio sta cambiando enormemente, perché circa il 90% delle adv utilizza almeno 4 sistemi. I 2/3 delle adv sta poi aumentando l'utilizzo degli Nda, quindi Sabre si è chiesta: come possiamo semplificare il lavoro di chi deve supportare i passeggeri, considerando anche tutte le sfide e complessità quotidiane? Allo stesso tempo stanno anche cambiando le richieste del passeggero. Quindi le sfide sono davvero tante ed è importante supportare la filiera del viaggio con la tecnologia giusta». Sabre è nata negli Stati Uniti negli anni ‘60 ed è cresciuta diventando internazionale: oggi garantisce un accesso centralizzato a un vasto inventario di servizi di viaggio, consentendo alle adv di consultare le offerte di diversi fornitori di servizi, favorendo un confronto ed effettuando le prenotazioni. «L’odierna disponibilità di dati è molto importante. Sono fondamentali sia per avere uno storico, sia per costruire quello che è il viaggio perfetto per l'utente finale. Sabre, come azienda di tecnologia travel, si trova nel crocevia di tutti questi servizi e richieste. Io sono entrata in questo mondo 25 anni fa, quindi ho vissuto gli anni 2000 all'insegna dell'innovazione. Allora non c'era il biglietto elettronico per le compagnie aeree, si scriveva a mano. La tecnologia ci ha permesso di evolverci e sono nate nuove aziende che, grazie ai dati e alla tecnologia hanno sviluppato idee uniche. Toccando infine il tema degli elevati investimenti nella tecnologia, se anche può spaventare la spesa iniziale se non ci si è evoluti nel tempo, il “ritorno” ha un potenziale davvero eccezionale». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Sabre e la nuova era del viaggio: tecnologia tra i protagonisti della trasformazione [post_date] => 2025-07-23T09:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753263200000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Arabia Saudita approva la creazione di una nuova compagnia aerea low cost con sede a Dammam e sostenuta da Air Arabia, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti aerei nella provincia orientale. L'Autorità generale dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita (Gaca) ha ufficializzato la concessione di una licenza a una nuova compagnia aerea nazionale low cost. Il consorzio è guidato da Air Arabia, in collaborazione con le società saudite Kun Investment Holding e Nesma Group. Il nuovo vettore avrà sede all'aeroporto internazionale King Fahd di Dammam Secondo quanto reso noto dalla Gaca, la nuova compagnia aerea mira a servire 24 destinazioni domestiche e 57 destinazioni internazionali, trasportando circa 10 milioni di passeggeri all'anno, con una flotta di 45 aeromobili e dovrebbero creare oltre 2.400 posti di lavoro diretti, in linea con gli obiettivi della Vision 2030 dell'Arabia Saudita. L'aeroporto internazionale King Fahd ha accolto 12 milioni di passeggeri nel 2024, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Fondata nel 2003 a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, Air Arabia è stata pioniera del modello low cost in Medio Oriente. La sua flotta di circa 60 Airbus A320 serve oltre 170 destinazioni in più di 30 paesi. Finora, la sua presenza in Arabia Saudita era limitata ai voli internazionali verso città come Riyadh, Jeddah e Dammam. Per la prima volta, Air Arabia gestirà una compagnia aerea con licenza saudita con Dammam come hub operativo. [post_title] => Un consorzio guidato da Air Arabia lancia una nuova low cost saudita basata a Dammam [post_date] => 2025-07-22T10:40:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753180836000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Organizzare un viaggio senza sforare il budget è una sfida comune per molti viaggiatori, ma con le giuste strategie può diventare un obiettivo realistico. L’industria del turismo ha vissuto grandi trasformazioni negli ultimi anni, favorendo un accesso più ampio alle offerte grazie alle piattaforme online, alle app di confronto prezzi e a nuove modalità di soggiorno alternative. La crescente attenzione ai costi non significa necessariamente rinunciare alla qualità dell’esperienza: oggi è possibile esplorare il mondo anche con un budget contenuto, adottando un approccio più flessibile e consapevole. Pianificare in anticipo fa la differenza Uno dei primi passi per contenere le spese è la pianificazione anticipata. I voli e gli alloggi tendono ad avere prezzi più vantaggiosi se prenotati con largo anticipo, soprattutto in alta stagione. Anche le attività da svolgere in loco, come visite guidate o ingressi a musei, possono essere acquistate online con sconti interessanti. Non si tratta solo di risparmio economico, ma anche di evitare lunghe attese e sovrapprezzi dell’ultimo minuto. Programmare per tempo consente inoltre di esplorare destinazioni meno turistiche, spesso trascurate ma ricche di fascino e con costi generalmente più contenuti rispetto alle mete più battute. Alcune città minori o località rurali offrono esperienze autentiche, spesso a un prezzo molto più accessibile. La scelta del periodo del viaggio è altrettanto importante: viaggiare in bassa stagione permette di usufruire di tariffe più basse e di vivere l’esperienza in un contesto meno affollato. La flessibilità è un’alleata preziosa Essere flessibili con le date e gli orari di partenza può fare la differenza. I voli durante i giorni feriali, soprattutto a metà settimana, tendono ad avere prezzi più bassi rispetto a quelli del fine settimana. Anche partire di notte o all’alba può essere un’opzione vantaggiosa. La stessa logica si applica agli alloggi: soggiornare durante la settimana o evitare i periodi festivi può ridurre notevolmente le spese. La flessibilità si estende anche alla destinazione. Spesso si sceglie una meta precisa senza considerare le alternative nelle vicinanze, che potrebbero offrire esperienze simili a un costo inferiore. L’uso di strumenti digitali consente oggi di confrontare velocemente offerte per decine di località. Una strategia utile è quella di cercare offerte di pacchetti volo più hotel, o utilizzare piattaforme che evidenziano le combinazioni più economiche nel periodo selezionato. Dove trovare le migliori offerte L’utilizzo di comparatori online è diventato uno strumento fondamentale per il viaggiatore attento al risparmio. Questi siti consentono di monitorare in tempo reale l’andamento dei prezzi e di cogliere l’offerta migliore al momento giusto. Per esempio, utilizzare Prendilvolo.com per individuare il volo low cost rappresenta una delle soluzioni più immediate ed efficaci per contenere il costo complessivo del viaggio. La possibilità di confrontare centinaia di tratte e compagnie consente di scegliere non solo in base al prezzo, ma anche secondo altri criteri come durata del volo, numero di scali e politica sui bagagli. Alcune piattaforme permettono anche di impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche quando il prezzo di un volo o di un hotel cala sotto una certa soglia. In questo modo, si può evitare di monitorare costantemente i portali e cogliere comunque l’occasione al momento giusto. Anche le newsletter delle compagnie aeree e dei portali di prenotazione possono contenere offerte esclusive, riservate agli iscritti. Alloggi alternativi e scelte sostenibili La scelta dell’alloggio incide in modo rilevante sul budget. Oltre agli hotel tradizionali, è possibile optare per formule più economiche come case vacanza, ostelli, B&B o anche il cosiddetto “home exchange”, ovvero lo scambio casa con altri viaggiatori. Questa modalità, in particolare, permette di soggiornare gratuitamente, con il solo vincolo di mettere a disposizione la propria abitazione per un periodo concordato. Negli ultimi anni si è affermata anche l’ospitalità in cambio di piccoli lavori o volontariato. Alcune piattaforme mettono in contatto viaggiatori con famiglie, aziende agricole o strutture turistiche che offrono vitto e alloggio in cambio di poche ore di lavoro quotidiano. È un modo non solo per ridurre i costi, ma anche per vivere un’esperienza più profonda e autentica del luogo visitato. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello ambientale. Viaggiare in modo sostenibile non è soltanto una scelta etica, ma spesso anche economica. Utilizzare i mezzi pubblici, evitare il noleggio di veicoli quando non strettamente necessario o prediligere strutture eco-friendly può ridurre le spese complessive e, al contempo, avere un impatto positivo sull’ambiente. Mangiare bene senza spendere troppo L’aspetto gastronomico rappresenta una parte importante del viaggio, ma anche una delle voci di spesa più variabili. Per ridurre i costi senza rinunciare al piacere del cibo, è consigliabile evitare le zone turistiche, dove i prezzi sono spesso gonfiati. Spostandosi anche di poche strade si possono trovare ristoranti frequentati da residenti, con una cucina più autentica e prezzi più contenuti. Un’alternativa interessante è quella di acquistare prodotti locali nei mercati o nei piccoli negozi alimentari e preparare i pasti in autonomia, se l’alloggio lo consente. Questo approccio consente non solo di risparmiare, ma anche di conoscere meglio la cultura gastronomica locale. Alcune città, inoltre, offrono opzioni gratuite o a basso costo per assaporare specialità tipiche, come sagre, degustazioni organizzate o eventi pubblici. Esperienze gratuite o a basso costo Visitare musei, monumenti e attrazioni turistiche può comportare un costo elevato, ma esistono strategie per contenere anche questa voce di spesa. In molte città europee i principali musei offrono ingressi gratuiti in determinati giorni o fasce orarie. Alcune tessere turistiche permettono l’accesso a più attrazioni a prezzo scontato, includendo anche trasporti pubblici o visite guidate. Esistono poi numerose esperienze gratuite che arricchiscono il viaggio senza gravare sul portafoglio. Passeggiate nei quartieri storici, percorsi naturalistici, visite a chiese o mercati locali offrono un’immersione autentica nella realtà del luogo. Alcuni enti del turismo locali mettono a disposizione mappe, app e itinerari consigliati che permettono di scoprire angoli meno noti ma suggestivi, senza costi aggiuntivi. Anche la partecipazione a eventi culturali, concerti all’aperto o manifestazioni tradizionali può essere un modo per vivere intensamente la destinazione, entrando in contatto con la comunità locale. Nuove abitudini digitali per risparmiare L’uso delle app e degli strumenti digitali ha trasformato il modo in cui si viaggia. Oggi esistono applicazioni dedicate a ogni aspetto dell’esperienza turistica: dal cambio valuta in tempo reale alle mappe offline, dai consigli sui ristoranti meno turistici ai servizi per il trasporto pubblico. Sfruttare queste risorse può significare ridurre i costi e aumentare il comfort del viaggio. Alcune app permettono anche di condividere spese con altri viaggiatori, come nel caso dei taxi condivisi o del car sharing. Ci sono poi piattaforme che offrono tour guidati gratuiti con guide locali che lavorano a offerta libera, permettendo così a ogni partecipante di contribuire secondo le proprie possibilità. Infine, i social network e i forum di viaggiatori possono essere una fonte preziosa di informazioni. Recensioni, itinerari già sperimentati da altri turisti e gruppi dedicati a specifiche destinazioni offrono spunti concreti su come risparmiare senza rinunciare alla qualità. I.pr. [post_title] => Viaggiare e risparmiare è possibile: ecco come [post_date] => 2025-07-22T10:00:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => alloggi-economici [1] => app-per-viaggiare [2] => budget-travel [3] => cibo-locale-economico [4] => comparatori-di-voli [5] => destinazioni-economiche [6] => esperienze-gratuite-in-viaggio [7] => home-exchange [8] => offerte-viaggio-2025 [9] => risparmiare-in-viaggio [10] => trucchi-per-viaggiare-low-cost [11] => turismo-accessibile [12] => vacanze-economiche [13] => viaggi-flessibili [14] => viaggi-in-bassa-stagione [15] => viaggi-low-cost [16] => viaggi-sostenibili [17] => viaggiare-risparmiando [18] => viaggiatori-smart [19] => voli-economici ) [post_tag_name] => Array ( [0] => alloggi economici [1] => app per viaggiare [2] => budget travel [3] => cibo locale economico [4] => comparatori di voli [5] => destinazioni economiche [6] => esperienze gratuite in viaggio [7] => home exchange [8] => offerte viaggio 2025 [9] => risparmiare in viaggio [10] => trucchi per viaggiare low cost [11] => turismo accessibile [12] => vacanze economiche [13] => viaggi flessibili [14] => viaggi in bassa stagione [15] => viaggi low cost [16] => viaggi sostenibili [17] => viaggiare risparmiando [18] => viaggiatori smart [19] => voli economici ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753178458000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Fs ha siglato un Memorandum di Cooperazione con le Ferrovie Ucraine per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci tra Italia e Ucraina: l'obiettivo è quello di favorire la mobilità, il commercio e la logistica internazionale e trasferimento del know-how tecnico del settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un’infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente. L’accordo è stato firmato in occasione della Ukraine Recovery Conference 2025, l’appuntamento annuale che riunisce governi, istituzioni internazionali e attori del settore privato dedicato al sostegno della ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina, quest’anno ospitata a Roma. Per garantire la concreta attuazione delle iniziative, sarà istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti di entrambe le Ferrovie, che si riunirà almeno quattro volte all’anno. In parallelo alla firma del MoC, il Gruppo Fs si impegna a sottoscrivere una lettera di intenti riguardante la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale ferroviario ucraino. "Con questa iniziativa - spiega una nota ufficiale - Ferrovie dello Stato conferma il proprio impegno nel supporto alla ricostruzione dell’Ucraina, contribuendo a rafforzare i legami ferroviari e industriali tra i due Paesi e favorendo la ripresa economica e sociale del territorio ucraino". [post_title] => Gruppo Fs: patto con l'Ucraina per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci [post_date] => 2025-07-22T09:25:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753176302000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams odigeo vince la causa legale contro Ryanair. Il Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona ha dichiarato Ryanair colpevole di concorrenza sleale e denigrazione nei confronti di eDreams Odigeo, aggiungendo un'ulteriore condanna al lungo elenco di comportamenti illeciti già contestati alla compagnia aerea. La sentenza ha stabilito in via definitiva che le dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti dell'ota e del suo abbonamento Prime - parte di una campagna aggressiva e continuativa iniziata dalla compagnia aerea nel 2023 - sono false. Come osservato dal Tribunale, questa campagna è stata diffusa attraverso i siti web di Ryanair, i comunicati stampa, i social media e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici della compagnia, incluso il ceo Michael O’Leary. La sentenza ha stabilito che queste affermazioni sono state in realtà rilasciate con l’obiettivo di danneggiare un concorrente diretto. Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Ryanair a cessare la sua campagna denigratoria, rimuovere tutti i contenuti lesivi da ogni piattaforma e pubblicare una rettifica pubblica. Legittimo Come parte del risarcimento, il Tribunale ha ordinato a Ryanair di pubblicare una rettifica pubblica sul proprio sito web e sui canali social per un periodo di sei mesi. Questa ritrattazione forzata richiede esplicitamente a Ryanair di riconoscere il valore dell’abbonamento eDreams Prime dopo anni di campagne diffamatorie che hanno denigrato il servizio con affermazioni ora ritenute illegali e non veritiere. In particolare, il Tribunale ordina alla compagnia aerea di pubblicare: “Ryanair riconosce che eDreams Prime è un servizio di abbonamento legittimo che offre ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto”. Questa sentenza fa seguito a un’ordinanza provvisoria emessa dallo stesso tribunale nell’estate precedente. In quell’occasione, il Tribunale aveva già definito gli attacchi di Ryanair come una "campagna perfettamente organizzata volta a promuovere il sito web di Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati" e aveva ordinato l’immediata cessazione della sua condotta. Tuttavia, in segno di sfida, Ryanair ha ripetutamente violato tali misure e ha proseguito la sua campagna diffamatoria, spingendo il Tribunale a emettere un formale avvertimento penale contro la compagnia aerea per disobbedienza, avvertendo di potenziali accuse penali se la sua condotta fosse continuata. Il ricorso di Ryanair contro queste misure cautelari è stato respinto anche da un tribunale superiore, la Corte Provinciale di Barcellona. Nella sua decisione di giugno, la Corte - basandosi sulle prove presentate - ha affermato che "nella maggior parte dei casi, [i prezzi di eDreams Prime] sono più vantaggiosi di quelli offerti da Ryanair." [post_title] => eDreams vince contro Ryanair. Il vettore dovrà fare una rettifica pubblica [post_date] => 2025-07-22T07:41:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753170079000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova diventa protagonista di una nuova strategia di promozione digitale che punta a rafforzarne il posizionamento internazionale e attrarre un turismo più consapevole. Il capoluogo ligure ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute. Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista. L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali. Genova è una città che si lascia scoprire poco a poco. Non è una meta da fotografia veloce o da visita frettolosa: è un luogo che ripaga chi sceglie di viverlo con lentezza, lasciandosi guidare dai suoi ritmi e dalla sua storia. Proprio questo spirito “slow” rappresenta la chiave per attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e meno omologate. Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa. «Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio - afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - È una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era». «Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale - aggiunge l’assessora al turismo del comune di Genova, Tiziana Beghin - autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città. Già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità». [post_title] => Genova e Visit Italy, nuova campagna per rafforzare il posizionamento internazionale [post_date] => 2025-07-21T15:18:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753111135000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv consolidare le linee rafforzare confronto le agenzie viaggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1853,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Otto nuove unità entro il 2030. Per Gnv, compagnia del gruppo Msc, un investimento importante che accelera il piano di rinnovamento della flotta. Una crescita decisa ed ambiziosa per GNV che punta su sostenibilità e sicurezza.\r

\r

«Attualmente siamo concentrati a consolidare le nostre linee – spiega Matteo Della Valle Chief Commercial Officer di Gnv – Nel 2014 le linee in servizio erano 10, oggi sono 33, sono più che triplicate. Di recente abbiamo avviato il collegamento da Algeri a Sète e da Civitavecchia a Tunisi. Le prossime consegne, Virgo a settembre e Aurora a marzo, saranno seguite da altre quattro unità: stiamo ragionando su dove impiegare le navi».\r

\r

Intanto è tempo di bilanci su una stagione ormai avviata.\r

\r

«I primi sei mesi del 2025, periodo di bassa stagione – aggiunge Della Valle – hanno fatto registrare una leggerissima crescita. La Pasqua alta, seguita dal 25 aprile e poi dal 1° maggio, in generale ha spinto gli spostamenti. In tale contesto però la curva della domanda si è spostata verso destra, evidenziando un andamento piuttosto lento. Successivamente abbiamo assistito ad una ripresa ed anche ad un ritorno al last minute. Ai primi di luglio era ancora evidente l’indecisione di una buona parte di italiani».\r

\r

Le agenzie di viaggio si confermano il partner privilegiato della compagnia.\r

\r

«Molte le novità riservate al trade – continua Della Valle – che sarà ancora protagonista dell’evento Gnv Awards, giunto alla sesta edizione. Alle agenzie riserviamo i due programmi Elite e Premium. I Gnv Awards, i work shop e gli incontri sono momenti fondamentali per confrontarci con le adv».\r

\r

Da settembre 2024 è attivo il Gnv booking, un nuovo sistema di prenotazione che piace moltissimo alle adv.\r

\r

«Il sistema è molto più rapido – sottolinea Della Valle – e supporta concretamente le agenzie. Siamo a disposizione per capire al meglio le necessità del trade e migliorare la qualità del lavoro. Tra le novità, per esempio, sarà possibile fare direttamente cancellazioni e riprotezioni senza dover chiamare il booking, gestire in autonomia gli allotment».\r

\r

Tra le nuove tendenze del mercato, l’aumento delle famiglie che viaggiano con gli animali.\r

\r

«I numeri sono quadruplicati rispetto al 2021 – conclude Della Valle – anche perché ormai il 40% degli italiani ha animali domestici. Per questo abbiamo aumentato le cabine Pets (siamo stati tra i primi a creare le cabine per animali a bordo dei ferry) e puntato su percorsi che non disturbino chi non viaggia con gli animali».\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv, consolidare le linee e rafforzare il confronto con le agenzie di viaggio","post_date":"2025-07-23T14:59:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753282770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riqualificazione e reintegrazione paesaggistica si incontrano nel nuovo Mangia’s Sardinia Resort, un complesso da 595 camere affacciato sull’Arcipelago de La Maddalena, nel punto più a nord della Sardegna. Un esempio di architettura eco-sostenibile al servizio dell’ospitalità mediterranea. In apertura a giugno 2025, sarà il più grande resort fronte mare dell’isola, pensato per offrire un’esperienza contemporanea per famiglie, in perfetto equilibrio tra il richiamo del mare e l’autenticità della tradizione rurale gallurese.\r

\r

Hotel Investment Partners (HIP) – uno dei principali proprietari di resort nel Sud Europa, controllato da fondi gestiti da Blackstone e GIC – ha investito 62 milioni di euro per trasformare e riposizionare l’hotel. Il progetto, firmato Mangia’s, è stato realizzato dal general contractor MBuildit in collaborazione con lo studio Room 1804, che ha puntato su un restyling fortemente identitario. Coinvolte oltre 40 aziende locali e più di 300 professionisti e maestranze altamente specializzate.\r

\r

Il masterplan ha pienamente rispettato i principi guida iniziali, restituendo agli ospiti uno degli angoli più suggestivi e remoti della costa sarda, tra gli aeroporti di Olbia e Alghero, di fronte all’Arcipelago de La Maddalena. Linee morbide, volumi ispirati alle rocce granitiche modellate dal vento e richiami agli intonaci tradizionali locali conferiscono al resort una forte identità architettonica sarda, in perfetta armonia con il paesaggio naturale di Cala Grande, la celebre “Valle della Luna” sul promontorio di Capo Testa, da sempre luogo di contemplazione e libertà.","post_title":"Mangia's Sardinia Resort fra riqualificazione e riposizionamento","post_date":"2025-07-23T11:38:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753270686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Teritoria entra nel Gruppo Logis Hotels: con 316 hotel e ristoranti in Europa, soprattutto tra Francia e in Italia, di cui 129 a 4 e 5 stelle, la società insieme a Demeures & Châteaux e Singuliers Hôtels, costituisce ora la divisione “Premium” del gruppo. Una fusione che rafforzerà la posizione di leadership del Gruppo Logis Hôtels in questo segmento e, più in generale, nell'intero mercato. Con questi 3 marchi, il Gruppo Logis Hôtels conta oggi 104 ristoranti stellati Michelin.\r

\r

Teritoria apporta al Gruppo Logis Hotels la sua esperienza nella ristorazione stellata e nel marketing Mice; Gruppo Logis Hotels rafforza la distribuzione delle strutture Teritoria, soprattutto attraverso le prenotazioni dirette, grazie al suo programma di fidelizzazione Etik, che ha raggiunto 100 milioni di euro di vendite nel 2024. Inoltre, Peace & Work, il primo riconoscimento che premia la qualità della vita lavorativa nel settore alberghiero e della ristorazione, ha rafforzato le iniziative Act Eco e Act Eco Restaurant progress, gli indicatori di RSI del Gruppo Logis Hotels.\r

«Gli hotel che compongono Teritoria sono emblematici dell'ospitalità e dell'esperienza gastronomica - afferma Karim Soleilhavoup, ceo di Logis Hotels Group (nella foto) -. Insieme, scriveremo i prossimi 50 anni di Teritoria e accelereremo lo sviluppo degli hotel e dei ristoranti indipendenti, fornendo loro prestazioni sostenibili e nuove leve per la crescita, pur preservando la loro unicità e autonomia. Intendiamo mantenere e rafforzare il posizionamento premium del brand e il suo impegno come azienda « à mission».\r

«Unire le forze è fondamentale se vogliamo influenzare il futuro dell'industria dell'ospitalità. Questo progetto conferma la nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori indipendenti che sono la linfa vitale dell'ospitalità a misura d'uomo - in un mondo in cui la digitalizzazione non deve mai farci dimenticare l'essenziale» spiega Xavier Alberti, presidente di Teritoria.\r

Con un fatturato record nel 2024 e una crescita continua per il settimo anno consecutivo, il Gruppo Logis Hôtels ha creato uno dei portafogli più ampi del mercato, con oltre 2.000 indirizzi in Francia e in Europa. Oggi suddivisi in sette brand complementari, da quelli budget a quelli di fascia molto alta.","post_title":"Teritoria nell'orbita di Logis Hotels: nuovo impulso alla divisione 'Premium'","post_date":"2025-07-23T09:53:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753264418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi la tecnologia sta trasformando in modo accelerato anche i processi di prenotazione a livello internazionale», ha spiegato Paola De Filippo, ceo di Sabre Italia, durante la prima edizione italiana di Trainline Talks - Tech Edition a Milano.\r

\r

«Siamo passati da un modello a canale unico a un contesto multi-sorgente, in cui le informazioni arrivano da molteplici fonti e non è semplice catturare quella giusta e renderla operativa. Il vero ostacolo oggi non è la mancanza di tecnologia, ma la frammentazione dei contenuti. Unificare fonti diverse in un’unica architettura coerente è la sfida strutturale del travel tech ed è la nostra priorità strategica. Sabre ha già maturato esperienza concreta in Europa con una soluzione adottata in Spagna che consente di combinare tratte Renfe e iryo in un’unica prenotazione integrata nei flussi operativi delle agenzie».\r

\r

De Filippo ha evidenziato l’andamento del traffico ferroviario: «La Lombardia è sicuramente un'eccellenza per quanto riguarda i treni, ma ci sono delle regioni italiane che non hanno ancora raggiunto lo stesso livello di proposta, dove il treno veloce non arriva. Da questo punto di vista i dati, che sono davvero tanti e devono essere tradotti, ci forniscono informazioni su quelle che saranno le necessità future degli utenti e dei viaggiatori nel mondo dei treni. Nel settore dei viaggi l’approccio sta cambiando enormemente, perché circa il 90% delle adv utilizza almeno 4 sistemi. I 2/3 delle adv sta poi aumentando l'utilizzo degli Nda, quindi Sabre si è chiesta: come possiamo semplificare il lavoro di chi deve supportare i passeggeri, considerando anche tutte le sfide e complessità quotidiane? Allo stesso tempo stanno anche cambiando le richieste del passeggero. Quindi le sfide sono davvero tante ed è importante supportare la filiera del viaggio con la tecnologia giusta».\r

\r

Sabre è nata negli Stati Uniti negli anni ‘60 ed è cresciuta diventando internazionale: oggi garantisce un accesso centralizzato a un vasto inventario di servizi di viaggio, consentendo alle adv di consultare le offerte di diversi fornitori di servizi, favorendo un confronto ed effettuando le prenotazioni. «L’odierna disponibilità di dati è molto importante. Sono fondamentali sia per avere uno storico, sia per costruire quello che è il viaggio perfetto per l'utente finale. Sabre, come azienda di tecnologia travel, si trova nel crocevia di tutti questi servizi e richieste. Io sono entrata in questo mondo 25 anni fa, quindi ho vissuto gli anni 2000 all'insegna dell'innovazione. Allora non c'era il biglietto elettronico per le compagnie aeree, si scriveva a mano. La tecnologia ci ha permesso di evolverci e sono nate nuove aziende che, grazie ai dati e alla tecnologia hanno sviluppato idee uniche. Toccando infine il tema degli elevati investimenti nella tecnologia, se anche può spaventare la spesa iniziale se non ci si è evoluti nel tempo, il “ritorno” ha un potenziale davvero eccezionale».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Sabre e la nuova era del viaggio: tecnologia tra i protagonisti della trasformazione","post_date":"2025-07-23T09:33:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753263200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita approva la creazione di una nuova compagnia aerea low cost con sede a Dammam e sostenuta da Air Arabia, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti aerei nella provincia orientale.\r

\r

L'Autorità generale dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita (Gaca) ha ufficializzato la concessione di una licenza a una nuova compagnia aerea nazionale low cost. Il consorzio è guidato da Air Arabia, in collaborazione con le società saudite Kun Investment Holding e Nesma Group. Il nuovo vettore avrà sede all'aeroporto internazionale King Fahd di Dammam\r

\r

Secondo quanto reso noto dalla Gaca, la nuova compagnia aerea mira a servire 24 destinazioni domestiche e 57 destinazioni internazionali, trasportando circa 10 milioni di passeggeri all'anno, con una flotta di 45 aeromobili e dovrebbero creare oltre 2.400 posti di lavoro diretti, in linea con gli obiettivi della Vision 2030 dell'Arabia Saudita.\r

\r

L'aeroporto internazionale King Fahd ha accolto 12 milioni di passeggeri nel 2024, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Fondata nel 2003 a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, Air Arabia è stata pioniera del modello low cost in Medio Oriente. La sua flotta di circa 60 Airbus A320 serve oltre 170 destinazioni in più di 30 paesi. Finora, la sua presenza in Arabia Saudita era limitata ai voli internazionali verso città come Riyadh, Jeddah e Dammam. Per la prima volta, Air Arabia gestirà una compagnia aerea con licenza saudita con Dammam come hub operativo.","post_title":"Un consorzio guidato da Air Arabia lancia una nuova low cost saudita basata a Dammam","post_date":"2025-07-22T10:40:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753180836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare un viaggio senza sforare il budget è una sfida comune per molti viaggiatori, ma con le giuste strategie può diventare un obiettivo realistico. L’industria del turismo ha vissuto grandi trasformazioni negli ultimi anni, favorendo un accesso più ampio alle offerte grazie alle piattaforme online, alle app di confronto prezzi e a nuove modalità di soggiorno alternative. La crescente attenzione ai costi non significa necessariamente rinunciare alla qualità dell’esperienza: oggi è possibile esplorare il mondo anche con un budget contenuto, adottando un approccio più flessibile e consapevole.\r

\r

Pianificare in anticipo fa la differenza\r

\r

Uno dei primi passi per contenere le spese è la pianificazione anticipata. I voli e gli alloggi tendono ad avere prezzi più vantaggiosi se prenotati con largo anticipo, soprattutto in alta stagione. Anche le attività da svolgere in loco, come visite guidate o ingressi a musei, possono essere acquistate online con sconti interessanti. Non si tratta solo di risparmio economico, ma anche di evitare lunghe attese e sovrapprezzi dell’ultimo minuto.\r

\r

Programmare per tempo consente inoltre di esplorare destinazioni meno turistiche, spesso trascurate ma ricche di fascino e con costi generalmente più contenuti rispetto alle mete più battute. Alcune città minori o località rurali offrono esperienze autentiche, spesso a un prezzo molto più accessibile. La scelta del periodo del viaggio è altrettanto importante: viaggiare in bassa stagione permette di usufruire di tariffe più basse e di vivere l’esperienza in un contesto meno affollato.\r

\r

La flessibilità è un’alleata preziosa\r

\r

Essere flessibili con le date e gli orari di partenza può fare la differenza. I voli durante i giorni feriali, soprattutto a metà settimana, tendono ad avere prezzi più bassi rispetto a quelli del fine settimana. Anche partire di notte o all’alba può essere un’opzione vantaggiosa. La stessa logica si applica agli alloggi: soggiornare durante la settimana o evitare i periodi festivi può ridurre notevolmente le spese.\r

\r

La flessibilità si estende anche alla destinazione. Spesso si sceglie una meta precisa senza considerare le alternative nelle vicinanze, che potrebbero offrire esperienze simili a un costo inferiore. L’uso di strumenti digitali consente oggi di confrontare velocemente offerte per decine di località. Una strategia utile è quella di cercare offerte di pacchetti volo più hotel, o utilizzare piattaforme che evidenziano le combinazioni più economiche nel periodo selezionato.\r

\r

Dove trovare le migliori offerte\r

\r

L’utilizzo di comparatori online è diventato uno strumento fondamentale per il viaggiatore attento al risparmio. Questi siti consentono di monitorare in tempo reale l’andamento dei prezzi e di cogliere l’offerta migliore al momento giusto. Per esempio, utilizzare Prendilvolo.com per individuare il volo low cost rappresenta una delle soluzioni più immediate ed efficaci per contenere il costo complessivo del viaggio. La possibilità di confrontare centinaia di tratte e compagnie consente di scegliere non solo in base al prezzo, ma anche secondo altri criteri come durata del volo, numero di scali e politica sui bagagli.\r

\r

Alcune piattaforme permettono anche di impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche quando il prezzo di un volo o di un hotel cala sotto una certa soglia. In questo modo, si può evitare di monitorare costantemente i portali e cogliere comunque l’occasione al momento giusto. Anche le newsletter delle compagnie aeree e dei portali di prenotazione possono contenere offerte esclusive, riservate agli iscritti.\r

\r

Alloggi alternativi e scelte sostenibili\r

\r

La scelta dell’alloggio incide in modo rilevante sul budget. Oltre agli hotel tradizionali, è possibile optare per formule più economiche come case vacanza, ostelli, B&B o anche il cosiddetto “home exchange”, ovvero lo scambio casa con altri viaggiatori. Questa modalità, in particolare, permette di soggiornare gratuitamente, con il solo vincolo di mettere a disposizione la propria abitazione per un periodo concordato.\r

\r

Negli ultimi anni si è affermata anche l’ospitalità in cambio di piccoli lavori o volontariato. Alcune piattaforme mettono in contatto viaggiatori con famiglie, aziende agricole o strutture turistiche che offrono vitto e alloggio in cambio di poche ore di lavoro quotidiano. È un modo non solo per ridurre i costi, ma anche per vivere un’esperienza più profonda e autentica del luogo visitato.\r

\r

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello ambientale. Viaggiare in modo sostenibile non è soltanto una scelta etica, ma spesso anche economica. Utilizzare i mezzi pubblici, evitare il noleggio di veicoli quando non strettamente necessario o prediligere strutture eco-friendly può ridurre le spese complessive e, al contempo, avere un impatto positivo sull’ambiente.\r

\r

Mangiare bene senza spendere troppo\r

\r

L’aspetto gastronomico rappresenta una parte importante del viaggio, ma anche una delle voci di spesa più variabili. Per ridurre i costi senza rinunciare al piacere del cibo, è consigliabile evitare le zone turistiche, dove i prezzi sono spesso gonfiati. Spostandosi anche di poche strade si possono trovare ristoranti frequentati da residenti, con una cucina più autentica e prezzi più contenuti.\r

\r

Un’alternativa interessante è quella di acquistare prodotti locali nei mercati o nei piccoli negozi alimentari e preparare i pasti in autonomia, se l’alloggio lo consente. Questo approccio consente non solo di risparmiare, ma anche di conoscere meglio la cultura gastronomica locale. Alcune città, inoltre, offrono opzioni gratuite o a basso costo per assaporare specialità tipiche, come sagre, degustazioni organizzate o eventi pubblici.\r

\r

Esperienze gratuite o a basso costo\r

\r

Visitare musei, monumenti e attrazioni turistiche può comportare un costo elevato, ma esistono strategie per contenere anche questa voce di spesa. In molte città europee i principali musei offrono ingressi gratuiti in determinati giorni o fasce orarie. Alcune tessere turistiche permettono l’accesso a più attrazioni a prezzo scontato, includendo anche trasporti pubblici o visite guidate.\r

\r

Esistono poi numerose esperienze gratuite che arricchiscono il viaggio senza gravare sul portafoglio. Passeggiate nei quartieri storici, percorsi naturalistici, visite a chiese o mercati locali offrono un’immersione autentica nella realtà del luogo. Alcuni enti del turismo locali mettono a disposizione mappe, app e itinerari consigliati che permettono di scoprire angoli meno noti ma suggestivi, senza costi aggiuntivi.\r

\r

Anche la partecipazione a eventi culturali, concerti all’aperto o manifestazioni tradizionali può essere un modo per vivere intensamente la destinazione, entrando in contatto con la comunità locale.\r

\r

Nuove abitudini digitali per risparmiare\r

\r

L’uso delle app e degli strumenti digitali ha trasformato il modo in cui si viaggia. Oggi esistono applicazioni dedicate a ogni aspetto dell’esperienza turistica: dal cambio valuta in tempo reale alle mappe offline, dai consigli sui ristoranti meno turistici ai servizi per il trasporto pubblico. Sfruttare queste risorse può significare ridurre i costi e aumentare il comfort del viaggio.\r

\r

Alcune app permettono anche di condividere spese con altri viaggiatori, come nel caso dei taxi condivisi o del car sharing. Ci sono poi piattaforme che offrono tour guidati gratuiti con guide locali che lavorano a offerta libera, permettendo così a ogni partecipante di contribuire secondo le proprie possibilità.\r

\r

Infine, i social network e i forum di viaggiatori possono essere una fonte preziosa di informazioni. Recensioni, itinerari già sperimentati da altri turisti e gruppi dedicati a specifiche destinazioni offrono spunti concreti su come risparmiare senza rinunciare alla qualità.\r

\r

\r

\r

I.pr.","post_title":"Viaggiare e risparmiare è possibile: ecco come","post_date":"2025-07-22T10:00:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["alloggi-economici","app-per-viaggiare","budget-travel","cibo-locale-economico","comparatori-di-voli","destinazioni-economiche","esperienze-gratuite-in-viaggio","home-exchange","offerte-viaggio-2025","risparmiare-in-viaggio","trucchi-per-viaggiare-low-cost","turismo-accessibile","vacanze-economiche","viaggi-flessibili","viaggi-in-bassa-stagione","viaggi-low-cost","viaggi-sostenibili","viaggiare-risparmiando","viaggiatori-smart","voli-economici"],"post_tag_name":["alloggi economici","app per viaggiare","budget travel","cibo locale economico","comparatori di voli","destinazioni economiche","esperienze gratuite in viaggio","home exchange","offerte viaggio 2025","risparmiare in viaggio","trucchi per viaggiare low cost","turismo accessibile","vacanze economiche","viaggi flessibili","viaggi in bassa stagione","viaggi low cost","viaggi sostenibili","viaggiare risparmiando","viaggiatori smart","voli economici"]},"sort":[1753178458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Fs ha siglato un Memorandum di Cooperazione con le Ferrovie Ucraine per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci tra Italia e Ucraina: l'obiettivo è quello di favorire la mobilità, il commercio e la logistica internazionale e trasferimento del know-how tecnico del settore del trasporto e consulenza per lo sviluppo di un’infrastruttura ferroviaria moderna e resiliente.\r

L’accordo è stato firmato in occasione della Ukraine Recovery Conference 2025, l’appuntamento annuale che riunisce governi, istituzioni internazionali e attori del settore privato dedicato al sostegno della ripresa e della ricostruzione dell’Ucraina, quest’anno ospitata a Roma.\r

Per garantire la concreta attuazione delle iniziative, sarà istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti di entrambe le Ferrovie, che si riunirà almeno quattro volte all’anno. In parallelo alla firma del MoC, il Gruppo Fs si impegna a sottoscrivere una lettera di intenti riguardante la fornitura di divise ed equipaggiamento per il personale ferroviario ucraino.\r

\"Con questa iniziativa - spiega una nota ufficiale - Ferrovie dello Stato conferma il proprio impegno nel supporto alla ricostruzione dell’Ucraina, contribuendo a rafforzare i legami ferroviari e industriali tra i due Paesi e favorendo la ripresa economica e sociale del territorio ucraino\".\r

","post_title":"Gruppo Fs: patto con l'Ucraina per lo sviluppo di collegamenti passeggeri e merci","post_date":"2025-07-22T09:25:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753176302000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" eDreams odigeo vince la causa legale contro Ryanair. Il Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona ha dichiarato Ryanair colpevole di concorrenza sleale e denigrazione nei confronti di eDreams Odigeo, aggiungendo un'ulteriore condanna al lungo elenco di comportamenti illeciti già contestati alla compagnia aerea.\r

\r

La sentenza ha stabilito in via definitiva che le dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti dell'ota e del suo abbonamento Prime - parte di una campagna aggressiva e continuativa iniziata dalla compagnia aerea nel 2023 - sono false.\r

\r

Come osservato dal Tribunale, questa campagna è stata diffusa attraverso i siti web di Ryanair, i comunicati stampa, i social media e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici della compagnia, incluso il ceo Michael O’Leary. La sentenza ha stabilito che queste affermazioni sono state in realtà rilasciate con l’obiettivo di danneggiare un concorrente diretto. Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Ryanair a cessare la sua campagna denigratoria, rimuovere tutti i contenuti lesivi da ogni piattaforma e pubblicare una rettifica pubblica.\r

Legittimo\r

Come parte del risarcimento, il Tribunale ha ordinato a Ryanair di pubblicare una rettifica pubblica sul proprio sito web e sui canali social per un periodo di sei mesi. Questa ritrattazione forzata richiede esplicitamente a Ryanair di riconoscere il valore dell’abbonamento eDreams Prime dopo anni di campagne diffamatorie che hanno denigrato il servizio con affermazioni ora ritenute illegali e non veritiere.\r

In particolare, il Tribunale ordina alla compagnia aerea di pubblicare: “Ryanair riconosce che eDreams Prime è un servizio di abbonamento legittimo che offre ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto”.\r

\r

Questa sentenza fa seguito a un’ordinanza provvisoria emessa dallo stesso tribunale nell’estate precedente. In quell’occasione, il Tribunale aveva già definito gli attacchi di Ryanair come una \"campagna perfettamente organizzata volta a promuovere il sito web di Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati\" e aveva ordinato l’immediata cessazione della sua condotta. Tuttavia, in segno di sfida, Ryanair ha ripetutamente violato tali misure e ha proseguito la sua campagna diffamatoria, spingendo il Tribunale a emettere un formale avvertimento penale contro la compagnia aerea per disobbedienza, avvertendo di potenziali accuse penali se la sua condotta fosse continuata.\r

\r

Il ricorso di Ryanair contro queste misure cautelari è stato respinto anche da un tribunale superiore, la Corte Provinciale di Barcellona. Nella sua decisione di giugno, la Corte - basandosi sulle prove presentate - ha affermato che \"nella maggior parte dei casi, [i prezzi di eDreams Prime] sono più vantaggiosi di quelli offerti da Ryanair.\" ","post_title":"eDreams vince contro Ryanair. Il vettore dovrà fare una rettifica pubblica","post_date":"2025-07-22T07:41:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1753170079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova diventa protagonista di una nuova strategia di promozione digitale che punta a rafforzarne il posizionamento internazionale e attrarre un turismo più consapevole.\r

\r

Il capoluogo ligure ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute.\r

\r

Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista.\r

\r

L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali.\r

\r

Genova è una città che si lascia scoprire poco a poco. Non è una meta da fotografia veloce o da visita frettolosa: è un luogo che ripaga chi sceglie di viverlo con lentezza, lasciandosi guidare dai suoi ritmi e dalla sua storia. Proprio questo spirito “slow” rappresenta la chiave per attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e meno omologate.\r

\r

Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa.\r

\r

«Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio - afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - È una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era».\r

\r

«Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale - aggiunge l’assessora al turismo del comune di Genova, Tiziana Beghin - autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città. Già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova e Visit Italy, nuova campagna per rafforzare il posizionamento internazionale","post_date":"2025-07-21T15:18:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753111135000]}]}}